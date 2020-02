AT&T Pebble Beach Pro-Am payout: Taylor brings home more than $1.4 million

Here are the complete purse and FedExCup point breakdowns for champion Nick Taylor and the rest of the players who made the cut at the AT&T Pebble Beach Pro-Am:

Finish Player FedEx Earnings ($) 1 Nick Taylor 500 1,404,000 2 Kevin Streelman 300 850,200 3 Phil Mickelson 190 538,200 4 Jason Day 135 382,200 5 Daniel Berger 96 277,388 5 Matt Jones 96 277,388 5 Maverick McNealy 96 277,388 5 Charl Schwartzel 96 277,388 9 Lanto Griffin 78 220,350 9 Jordan Spieth 78 220,350 11 Patrick Cantlay 65 181,350 11 Peter Malnati 65 181,350 11 Matthew NeSmith 65 181,350 14 Joel Dahmen 54 138,450 14 J.B. Holmes 54 138,450 14 Max Homa 54 138,450 14 Kevin Na 54 138,450 18 Joseph Bramlett 43 96,219 18 Zac Blair 43 96,219 18 Wyndham Clark 43 96,219 18 Chesson Hadley 43 96,219 18 Harry Higgs 43 96,219 18 Kurt Kitayama 0 96,219 18 Scott Piercy 43 96,219 25 Ben Martin 31 58,667 25 Chez Reavie 31 58,667 25 Aaron Baddeley 31 58,667 25 Kevin Chappell 31 58,667 25 Troy Merritt 31 58,667 25 Henrik Norlander 31 58,667 25 Tim Wilkinson 31 58,667 32 Alex Cejka 22 43,550 32 Matt Every 22 43,550 32 Dustin Johnson 22 43,550 32 Tyler McCumber 22 43,550 32 Keith Mitchell 22 43,550 32 Alex Noren 22 43,550 38 Chris Baker 13 28,561 38 Stewart Cink 13 28,561 38 Cameron Davis 13 28,561 38 Brian Gay 13 28,561 38 Beau Hossler 13 28,561 38 Viktor Hovland 13 28,561 38 Kevin Kisner 13 28,561 38 Matt Kuchar 13 28,561 38 Rob Oppenheim 13 28,561 38 Seamus Power 13 28,561 38 Vincent Whaley 13 28,561 38 Brandon Wu 0 28,561 50 Lucas Glover 8 19,204 50 Sean O'Hair 8 19,204 50 Doc Redman 8 19,204 50 Adam Schenk 8 19,204 50 Chase Seiffert 8 19,204 55 Cameron Champ 6 18,018 55 Luke Donald 6 18,018 55 Michael Gligic 6 18,018 55 Jim Herman 6 18,018 55 Wes Roach 6 18,018 60 Matthew Fitzpatrick 5 17,472 60 Tom Hoge 5 17,472 62 Jason Dufner 5 17,160 62 Aaron Wise 5 17,160 64 Paul Casey 4 16,770 64 Cameron Tringale 4 16,770 64 Xinjun Zhang 4 16,770 67 John Senden 4 16,458 68 Ryan Brehm 3 16,302