AT&T Byron Nelson field, by the rankings

The PGA Tour stops in Texas this week for the AT&T Byron Nelson Championship. Many players will use this as a tune-up for next week’s PGA Championship at Kiawah Island, the second major of 2021. Given that, the Bryon Nelson features a relatively strong field, with top players like Jon Rahm, Bryson DeChambeau, Jordan Spieth and Hideki Matsuyama.

The entire field is broken down below according to the Golfweek/Sagarins and the OWGR.

So far in the 2020-21 Tour season, the average ranking of the winner heading into the week in which he won a PGA Tour event has been 95 in the Golfweek/Sagarins and 87.6 in the OWGR.

Players GW/Sagarin OWGR Jon Rahm 2 3 Bryson DeChambeau 6 5 Daniel Berger 9 16 Will Zalatoris 10 30 Matt Fitzpatrick 22 17 Ryan Palmer 25 31 Jordan Spieth 26 28 Harris English 29 24 Scottie Scheffler 30 22 Hideki Matsuyama 31 15 Si Woo Kim 37 50 Sam Burns 47 44 Alex Noren 52 102 Patton Kizzire 55 191 Sergio Garcia 57 46 John Huh 61 321 Brooks Koepka 64 12 Talor Gooch 65 73 Thomas Pieters 67 88 Sepp Straka 68 154 Charles Howell III 70 128 Matt Kuchar 78 49 Doug Ghim 79 236 Lee Westwood 86 23 Jason Day 87 62 Scott Stallings 91 269 Charl Schwartzel 93 157 Jhonattan Vegas 94 181 Sebastián Muñoz 96 68 Scott Piercy 101 185 Erik van Rooyen 102 75 Peter Uihlein 106 234 Carlos Ortiz 107 54 Antoine Rozner 108 70 Pat Perez 109 229 Wyndham Clark 110 149 James Hahn 112 153 Wesley Bryan 116 371 Adam Schenk 117 230 Rickie Fowler 120 122 Doc Redman 122 168 Marc Leishman 123 38 Luke List 126 145 Camilo Villegas 127 213 Mark Hubbard 128 175 Ryan Moore 129 202 Rory Sabbatini 130 143 Josh Teater 133 392 C.T. Pan 135 162 Aaron Wise 137 130 Roger Sloan 139 365 K.H. Lee 142 137 Vincent Whaley 143 384 Troy Merritt 144 169 Martin Laird 145 95 Tom Hoge 146 108 Kevin Chappell 151 581 Tyler Duncan 153 183 Brice Garnett 155 243 Cameron Champ 157 89 Brandt Snedeker 159 127 Russell Knox 169 204 Will Gordon 170 217 Tom Lewis 171 112 Andrew Putnam 172 142 Hank Lebioda 174 332 Ben Martin 176 301 Keith Mitchell 178 156 Brian Stuard 179 203 Patrick Rodgers 184 216 Danny Lee 185 178 Nate Lashley 189 152 Anirban Lahiri 192 333 Joseph Bramlett 193 298 Harry Higgs 196 148 Cameron Percy 199 299 Bronson Burgoon 200 317 Padraig Harrington 202 253 Bo Hoag 210 247 Austin Cook 221 238 Kramer Hickok 222 336 Ryan Armour 224 257 Chesson Hadley 228 302 Andrew Landry 229 138 Tim Wilkinson 244 513 Kris Ventura 251 278 Rafa Cabrera Bello 256 131 Vaughn Taylor 257 198 John Catlin 268 78 Wes Roach 277 403 Satoshi Kodaira 287 374 Sam Ryder 288 200 Scott Harrington 305 369 D.J. Trahan 306 568 Tyler McCumber 309 274 Michael Gligic 311 387 Scott Brown 320 283 Beau Hossler 325 382 Aaron Baddeley 326 473 Seamus Power 330 437 J.J. Spaun 335 478 Ryan Brehm 342 495 Jimmy Walker 351 510 Jonathan Byrd 354 750 J.B. Holmes 355 443 Roberto Castro 365 716 Rob Oppenheim 367 429 Fabián Gómez 371 379 Jamie Lovemark 378 455 Xinjun Zhang 386 324 Rafael Campos 399 270 Bill Haas 401 656 Kelly Kraft 405 677 Ted Potter Jr. 406 351 Chris Baker 409 536 K.J. Choi 410 577 Johnson Wagner 411 987 Ricky Barnes 419 1129 Hudson Swafford 423 189 Mark Anderson 424 682 Sean O’Hair 428 660 David Hearn 434 501 Bo Van Pelt 436 600 Ryan Blaum 437 1303 MJ Daffue 440 705 Sung Kang 441 184 Kevin Tway 448 469 Luke Donald 452 658 Kiradech Aphibarnrat 466 435 Zack Sucher 474 463 Rhein Gibson 484 592 Grayson Murray 487 373 Sebastian Cappelen 488 547 Ben Taylor 494 988 Greg Chalmers 518 672 Nelson Ledesma 534 530 Michael Gellerman 550 742 Jonas Blixt 577 884 Hunter Mahan 588 1291 Shawn Stefani 589 654 Michael Kim 590 1409 Nick Watney 598 489 Kevin Stadler 638 1855 Martin Trainer 643 1003 Matt Every 666 772 John Senden 673 1855 J.J. Henry 708 1644 Dominic Bozzelli 748 1043 Pierceson Coody N/R N/R Cole Hammer N/R 1855 Tom Lovelady N/R 1855 Ryan Lumsden N/R 556 John Lyras N/R 1153 Dylan Meyer N/R 1855 Shane Pearce N/R N/R Tyler Strafaci N/R N/R

Related