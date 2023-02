Super Bowl Expert Picks Predictions Odds MVP Kansas City Chiefs vs Philadelphia Eagles

Super Bowl expert picks, predictions, and thoughts on a few of the key prop bets.

* next to the pick means the team will win, but not cover.

Super Bowl: Chiefs vs Eagles

Line: Philadelphia -1.5

Evan Bredeson, CornhuskersWire.com: Eagles

Jeff Feyerer, CFN: Eagles

Pete Fiutak, CFN: Eagles

Cami Griffin, LonghornsWire.com: Chiefs

Phil Harrison, BuckeyesWire.com: Chiefs

Jeremy Mauss, MWwire.com Chiefs

Big Game Ben Niewoehner, CFN Chiefs

E, CFN Eagles

Tyler Nettuno, LSUTigerswire.com Eagles

Zack Pearson, TarHeelswire.com Chiefs

Nick Shepkowski, FightingIrishWire.com: Chiefs

Scott Steehn, WinnersandWhiners.com: Eagles

Clucko the Chicken (a coin flip), CFN: Eagles

CONSENSUS PICK: Eagles

Super Bowl: Chiefs at Eagles Point Total

o/u: 50.5

Evan Bredeson, CornhuskersWire.com: Over

Jeff Feyerer, CFN: Under

Pete Fiutak, CFN: Over

Cami Griffin, LonghornsWire.com: Over

Phil Harrison, BuckeyesWire.com: Over

Jeremy Mauss, MWwire.com Under

Big Game Ben Niewoehner, CFN Under

E, CFN Under

Tyler Nettuno, LSUTigerswire.com Over

Zack Pearson, TarHeelswire.com Over

Nick Shepkowski, FightingIrishWire.com: Under

Scott Steehn, WinnersandWhiners.com: Under

Clucko the Chicken (a coin flip), CFN: Under

CONSENSUS PICK: Under

Super Bowl: Chiefs at Eagles MVP



Evan Bredeson, CornhuskersWire.com: Jalen Hurts

Jeff Feyerer, CFN: Miles Sanders

Pete Fiutak, CFN: Jalen Hurts

Cami Griffin, LonghornsWire.com: Patrick Mahomes

Phil Harrison, BuckeyesWire.com: Patrick Mahomes

Jeremy Mauss, MWwire.com Patrick Mahomes

Big Game Ben Niewoehner, CFN Patrick Mahomes

E, CFN Miles Sanders

Tyler Nettuno, LSUTigerswire.com Jalen Hurts

Zack Pearson, TarHeelswire.com Patrick Mahomes

Nick Shepkowski, FightingIrishWire.com: Patrick Mahomes

Scott Steehn, WinnersandWhiners.com: Jalen Hurts

Clucko the Chicken (a coin flip), CFN: AJ Brown

CONSENSUS PICK: Patrick Mahomes

Super Bowl: Chiefs at Eagles First Player to Score a TD



Evan Bredeson, CornhuskersWire.com: DeVonta Smith

Jeff Feyerer, CFN: DeVonta Smith

Pete Fiutak, CFN: Jalen Hurts

Cami Griffin, LonghornsWire.com: Miles Sanders

Phil Harrison, BuckeyesWire.com: Travis Kelce

Jeremy Mauss, MWwire.com Miles Sanders

Big Game Ben Niewoehner, CFN Travis Kelce

E, CFN Travis Kelce

Tyler Nettuno, LSUTigerswire.com AJ Brown

Zack Pearson, TarHeelswire.com Travis Kelce

Nick Shepkowski, FightingIrishWire.com: Travis Kelce

Scott Steehn, WinnersandWhiners.com: Miles Sanders

Clucko the Chicken (a coin flip), CFN: Jerick McKinnon

CONSENSUS PICK: Travis Kelce

Super Bowl: Chiefs at Eagles Coin Flip

Head or Tails

Evan Bredeson, CornhuskersWire.com: Heads

Jeff Feyerer, CFN: Heads

Pete Fiutak, CFN: Heads

Cami Griffin, LonghornsWire.com: Heads

Phil Harrison, BuckeyesWire.com: Tails

Jeremy Mauss, MWwire.com Heads

Big Game Ben Niewoehner, CFN Tails

E, CFN Tails

Tyler Nettuno, LSUTigerswire.com Tails

Zack Pearson, TarHeelswire.com Heads

Nick Shepkowski, FightingIrishWire.com: Tails

Scott Steehn, WinnersandWhiners.com: Tails

Clucko the Chicken (a coin flip), CFN: Tails

CONSENSUS PICK: Tails

Expert Picks So Far

Evan Bredeson, CornhuskersWire.com

SU 152-98-2 ATS 119-121-6

Playoff: SU 8-6, ATS 4-8

Jeff Feyerer, CFN

SU 179-109-2 ATS 144-127-6

Playoff: SU 10-4, ATS 7-7

Pete Fiutak, CFN

SU 173-103-2 ATS 144-127-6

Playoff: SU 10-4, ATS 6-6

Cami Griffin, LonghornsWire.com

SU 185-91-2 ATS 140-131-6

Playoff: SU 9-5, ATS 4-8

Phil Harrison, BuckeyesWire.com

SU 154-123-2 ATS 134-137-6

Playoff: SU 9-5, ATS 6-6

Jeremy Mauss, MWwire.com

SU 160-115-2 ATS 124-147-6

Playoff: SU 8-6, ATS 2-10

Big Game Ben Niewoehner, CFN

SU 169-108-2 ATS 145-126-6

Playoff: SU 10-4, ATS 8-4

E, CFN

SU 162-115-2 ATS 135-136-6

Playoff: SU 9-5, ATS 4-8

Tyler Nettuno, LSUTigerswire.com

SU 146-113-2 ATS 111-139-6

Playoff: SU 9-5, ATS 5-7

Zack Pearson, TarHeelswire.com

SU 159-104-2 ATS 137-120-6

Playoff: SU 10-4, ATS 8-4

Nick Shepkowski, FightingIrishWire.com

SU 166-109-2 ATS 127-136-6

Playoff: SU 9-5, ATS 5-7

Scott Steehn, WinnersandWhiners.com

SU 162-102-2 ATS 138-121-6

Playoff: SU 10-4, ATS 6-6

Clucko the Chicken (a coin flip), CFN

SU 128-149-2 ATS 133-138-6

Playoff: SU 7-7, ATS 8-4

CONSENSUS PICK

SU 164-112-2 ATS 143-128-6

Playoff: SU 9-5, ATS 4-8

