Steelers QB Kenny Pickett lands in The Athletic’s bottom tier

The Athletic put together their tier list of 30 veteran NFL quarterbacks based on input from coaches around the league. We are sharing the tier list keeping in mind that the league sources they spoke to ranked Pittsburgh Steelers quarterback Kenny Pickett at No. 25 and in the fourth tier. Here’s the full list.

Tier 1

(AP Photo/Don Wright)

1) Chiefs Patrick Mahomes

2) Bengals Joe Burrow

3) Bills Josh Allen

4) Jets Aaron Rodgers

5) Chargers Justin Herbert

Tier 2

Bill Streicher-USA TODAY Sports

6) Eagles Jalen Hurts

7) Ravens Lamar Jackson

8) Jaguars Trevor Lawrence

9) Cowboys Dak Prescott

10) Rams Matthew Stafford

11) Browns Deshaun Watson

12) Vikings Kirk Cousins

Tier 3

(AP Photo/Seth Wenig)

13) Cardinals Kyler Murray

14) Saints Derek Carr

15) Lions Jared Goff

16) Broncos Russell Wilson

17) Dolphins Tua Tagovailoa

18) 49ers Jimmy Garoppolo

19) Giants Daniel Jones

20) Seahawks Geno Smith

21) Bears Justin Fields

22) Titans Ryan Tannehill

23) Patriots Mac Jones

Tier 4

Charles LeClaire-USA TODAY Sports

24) 49ers Brock Purdy

25) Steelers Kenny Pickett

26) Packers Jordan Love

27) Bucs Baker Mayfield

28) Commanders Sam Howell

29) Falcons Desmond Ridder

30) Colts Gardner Minshew

Story originally appeared on Steelers Wire