All-state teams honor top SC’s top high school soccer players. See who made the list

The S.C. Soccer Coaches Association announced its all-state teams for the 2024 season on Wednesday.

Here are the players on the lists:

Class 5A Girls

Darcy Ahern, Chapin; Sophia Banzon, Nation Ford; Elle Bissinger, J.L. Mann; Lila Bowers, Chapin; Kylie Cino, Wando; Karleigh Cress, Mauldin; Ella Grace Dillard, Wando; Adriana Dunat, Lexington; Finley Dybik, Wando; Elena Garcia, J.L. Mann; Maggie Heffernan, Lexington; Laney Keith, J.L. Mann; Lily Lemen, Mauldin; Elizabeth McAllister, Clover; Marilia Nieves, Clover; Avery Pegram, Blythewood; Sami Ruby, Mauldin; Julia Salo, River Bluff; Sydney Stoner, Chapin; Sophia Trio, West Ashley; Grayson Williams, St. James ; Ella Yarborough, River Bluff

Class 4A Girls

Charlotte Barzoth, Riverside; Kyleen Bents, Catawba Ridge; Grayson Cuttino, Wade Hampton; Avery Grubbs, Riverside; Lilliana Iacofano, Lucy Beckham; Jayden Irby, Eastside; Zoie Kempf, Indian Land; Harlan Lyons, A.C. Flora; Mary ElizabethMoye, Lucy Beckham; Payton Nutzman, Eastside; Anna Claire Platte, South Aiken; Madeline Pope, James Island Charter; Kate Redmond, Eastside; Greylyn Rentz, A.C. Flora; Maren Ryberg, Greenville ; Zoe Schifer, South Aiken; Sarah Sexton, Catawba Ridge; Alexis Spivey, James Island Charter; Zoe Stevenson, May River; Emma Valdes, A.C. Flora; Marley Walker, James Island Charter; Hannah Weidner, Myrtle Beach

Class 3A Girls

Beth Anderson, Daniel; Annie Andrews, Daniel; Paige Cousins, Powdersville; Selena Duncan, Beaufort; Joyce Edwards, Camden; Halina Gregory, Waccamaw; Libby Hardin, Dreher; Brina Hollensbe, Daniel; Lauren Hutchinson, Powdersville; Nicole Hutchinson, Powdersville; Lilah Jennings, Waccamaw; Maris Jennings, Waccamaw; Addison Kornegay, Daniel; Grace; McGlocklin, Gilbert; Kinlee Mozley, Gilbert; Mia Robinson, Camden; Harper Royal, Waccamaw; Erin Standish-MacDonald, Powdersville

Class 2A Girls

Riley Bradley, Greer Middle College; Elizabeth Brady, Bishop England; Caroline Cantrell, Gray Collegiate; Ainsley Chunn, Oceanside Collegiate; Julia Cosgrove, Oceanside Collegiate; Emma Darnell, Bishop England; Hannah Denton, Oceanside Collegiate; Kristjana Deveau, Bishop England; Waverleigh Hash, York Prep; Lilly Hodge, Bishop England; Sophie Hoffman, Gray Collegiate; Rachel Holden, Academic Magnet; Ella Petry, Oceanside Collegiate; Ellisyn Poland, Oceanside Collegiate; Mattie Vermette, Academic Magnet; Madison Wells, Senior Fox Creek; Charlie Zaifert, Academic Magnet

Class 5A Boys

Mohammad Alahmad, Wando; Wilfer Bustamante, J.L. Mann; JJ Chadick, Carolina Forest; Smith Darby, J.L. Mann; Joshua DeSouza, Ashley Ridge; Carter Gorczyca, Ashley Ridge; Braden Gritz. Fort Mill; Anthony Grudko, Hillcrest; Beckham Harris, Ashley Ridge; Nathaniel Harris, Ashley Ridge; Luke Hilton, Chapin; David Liboyi, Dutch Fork; Cory Lownds, Clover; Jackson McNeil, Stratford; Enzo Mori. Stratford; Nate Porterfield, J.L. Mann; Asher Risell, Woodmont; Ryan Seitz, Fort Mill; Landon Sykes, Clover; Bryson Vail. Wando; Logan Watchinski, River Bluff

Class 4A Boys

Andres Abril, Bluffton; Daniel Busby, James Island Charter; Geyser Fabricio, Berea; Andres Giraldo, Riverside; Nate King, Wade Hampton; Cullen Maas, A.C. Flora; Jacob Maderios, May River; Luke Manley, Wade Hampton; Levn Masindet, James Island Charter; Wels McLeod, Lucy Backham; Eduardo Melgar, Berea; Walker Miller, A.C. Flora; Emmanuel Orihuela, Wade Hampton; Liam Prendergast, Catawba Ridge; Reid Raintree, Aiken; Ajani Richardson-Pradel, Lucy Backham; Kanye Ridgill, Riverside; Justin Ruiz; Hilton Head Island; Tyler Schwartz, Indian Land; Jaheim Watson, Myrtle Beach; Jeremy White, Catawba Ridge; Joshua Zawlocki, Catawba Ridge

Class 3A Boys

Tavo Bastos, Woodruff; Jonas Bradley, Pendleton; Jasper Brooks, Waccamaw; Eathan Campuzano, Powdersville; Darling Diaz, Hanahan; Jason Green-Adams, Waccamaw; Gavin Hardwick, Gilbert; Frank Jannuzzi, Philip Simmons; Trey Jones, Waccamaw; Ty-Sun Mack-Davis, Philip Simmons; Eddie Merck, Daniel; Truman Miller, Waccamaw; Steve Ouattara, Powdersville; Brody Pike, Powdersville; Javien Rambert, Powdersville; Luis Reyes, Camden ; Andy Rivera, Brookland-Cayce; Juel Rivers Sophomore Swansea

Class 2A Boys

James Benetti, Academic Magnet; Carson Brice Andrew Jackson ; Jacob Cromedy, Oceanside Collegiate; Camden Danosky, Oceanside Collegiate; Ethan Duncan, Oceanside Collegiate; Jay Etheredge, Gray Collegiate; Junior Gonzalez, Gray Collegiate; Easton Khouri, Bishop England; Lucas Loor, Bishop England; Zack Mullen, Bishop England; Sean O’Neal, Oceanside Collegiate; Isaac Rasheed, Oceanside Collegiate; Ben Richards, Gray Collegiate; Aiden Riggierio, Academic Magnetl Andrew Rosebrock, Bishop England; Mark Sereda, Academic Magnet; Carlos Vasquez, Gray Collegiate; Blake Yarborough, Academic Magnet

Class A Boys

Andrew Brown, Southside Christian; Jaren Byers, Dixie; Davidson Chou St. Joseph’s; Reeves Dobson Christ Church; Ryder Fann, Southside Christian; Payne Hornish, Christ Church; Patrick Kucaba, St. Joseph’s; Joshua Linebaugh, St. Joseph’s; Rodrigo Marquez, Christ Church; Da’Len Massey, Lewisville; Clay Sander, Bridges Prep; Austin Wilson, Dixie