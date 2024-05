South Dakota track and field top-10 leaderboard for May 13, 2024

May 13—Top-10 for all classes combined, as reported to athletic.net database.

Athletes listed by ranking, time, school and date mark was attained.

Through May 11 meets.

100 Meters

1. Griffin Fischer, 10.57, Sioux Falls Lincoln, April 25

2. Landon Dulaney, 10.64, Brandon Valley, May 7

3. Javin Augustus, 10.71, Sioux Falls Lincoln, April 23

T4. Mikey Roche, 10.77, Sioux Falls Lincoln, April 9

T4. Austin Gobel, 10.77, Yankton, May 11

6. Jase Thiesse, 10.83, O'Gorman, April 30

7. Cael Meisman, 10.84, Rapid City Stevens, May 3

8. Braden Peterson, 10.85, Hot Springs, May 10

9. Griffith Houchin, 10.89, Rapid City Central, April 12

T10. Tanner Boonstra, 10.90, Dakota Valley, April 18

T10. Josh Myers, 10.90, Sioux Falls Lincoln, April 23

T10. Josiah Heinz, 10.90, Harrisburg, April 23

200 Meters

1. Griffin Fischer, 21.46, Sioux Falls Lincoln, May 4

2. Cael Meisman, 21.84, Rapid City Stevens, April 12

3. Tate Larson, 21.89, Harrisburg, May 11

4. Landen Matkins, 21.91, Rapid City Stevens, April 12

T5. Austin Gobel, 22.00, Yankton, May 11

T5. James Heinz, 22.00, Harrisburg, May 11

7. Landon Dulaney, 22.06, Brandon Valley, May 4

8. Braden Peterson, 22.10, Hot Springs, April 12

9. Mikey Roche, 22.17, Sioux Falls Lincoln, April 25

10. Nathan McCormick, 22.21, Mitchell, April 22

400 Meters

1. Braden Peterson, 48.89, Hot Springs, May 3

2. Jude Jarding, 49.56, West Central, May 3

3. Landen Matkins, 49.63, Rapid City Stevens, May 9

4. Griffin Fischer, 49.82, Sioux Falls Lincoln, May 7

5. Kaleb Foltz, 49.92, Tri-State, April 12

6. Nathan McCormick, 50.05, Mitchell, May 11

7. Andrew Atwood, 50.15, Beresford, May 9

8. Lucas Flemmer, 50.50, Dell Rapids St. Mary, April 23

9. Carson Stoeser, 50.55, Pierre, May 3

10. Jovi Wolf, 50.68, Chester, April 13

800 Meters

1. Brandon Escalante, 1:56.59, Hill City, May 10

2. Payton Brown, 1:56.76, Milbank, May 9

3. Kaleb Foltz, 1:57.51, Tri-State, April 15

4. Andrew Atwood, 1:57.77, Beresford, April 4

5. Jon Kahler, 1:57.78, Brookings, May 11

6. Alex Schumacher, 1:58.14, Miller, May 11

7. Dylan Payer, 1:58.29, Yankton, May 11

8. Ty Petrocco, 1:58.46, Sturgis, April 23

9. Matt Close, 1:58.77, Hot Springs, May 10

10. Grady Loos, 1:58.85, Rapid City Stevens, April 30

1,600 Meters

1. Dylan Payer, 4:15.97, Yankton, April 6

2. David VanVeen, 4:21.20, Aberdeen Central, May 11

3. Miles Brekhus, 4:23.94, Rapid City Stevens, April 5

4. Grady Loos, 4:24.00, Rapid City Stevens, May 3

5. Jared Lutmer, 4:24.75, Pierre, May 11

6. Andrew Atwood, 4:24.97, Beresford, May 7

7. Joe Cross, 4:25.15, Dakota Valley, May 8

8. Cole Reilly, 4:25.26, Sioux Falls Washington, May 3

9. Ty Petrocco, 4:25.60, Sturgis, May 3

10. Peyton Cast, 4:25.73, Douglas, April 5

3,200 Meters

1. Dylan Payer, 9:18.48, Yankton, May 3

2. Luke Rupert, 9:19.71, Hill City, May 3

3. Jared Lutmer, 9:21.10, Pierre, May 3

4. Joseph Levesque, 9:23.98, Sioux Falls Lincoln, May 3

5. Peyton Cast, 9:24.26, Douglas, May 3

6. Joe Cross, 9:25.45, Dakota Valley, May 3

7. Miles Brekhus, 9:26.07, Rapid City Stevens, May 3

8. Leighton Aves, 9:26.18, Hill City, May 3

9. Lane Krautschun, 9:28.61, Belle Fourche, May 3

10. David VanVeen, 9:29.36, Aberdeen Central, May 3

110m Hurdles — 39"

1. Aidan Hedderman, 14.27, Sturgis, May 3

2. Tate Larson, 14.73, Harrisburg, May 3

3. Clay Sonnenschein, 14.76, Harrisburg, April 23

4. Liam Schmeichel, 14.98, West Central, May 8

5. Luke Campbell, 15.03, Viborg-Hurley, May 3

6. Rush O'Neill, 15.22, Bennett County, May 11

7. Shane Veenhof, 15.26, Madison, May 3

8. Emmett Hanson, 15.31, Milbank, April 23

9. Greyson Schuetzle, 15.37, Pierre, April 5

10. Donovan Rose, 15.39, Sioux Valley, May 3

300m Hurdles — 36"

1. Tate Larson, 39.71, Harrisburg, April 23

2. Jhett Breen, 39.75, Wagner, May 9

3. Luke Campbell, 39.88, Viborg-Hurley, April 12

4. Aidan Hedderman, 40.19, Sturgis, April 5

5. Luke Eichacker, 40.26, Sioux Falls Lincoln, May 3

6. Trevor Wehde, 40.63, Harrisburg, May 11

7. Jarett Schuchard, 40.64, Harding County, May 9

8. Ezra Wildeman, 40.85, Rapid City Christian, May 10

9. Shane Veenhof, 40.90, Madison, May 3

10. Gracen Hansen, 41.10, Timber Lake, May 9

4x100 Relay

1. Sioux Falls Lincoln (Javin Augustus, Josh Myers, Mikey Roche, Griffin Fischer), 42.24, May 3

2. Rapid City Stevens, 42.45, April 23

3. O'Gorman, 42.87, April 9

4. Rapid City Central, 42.89, April 23

5. Brandon Valley, 43.09, May 7

6. Yankton, 43.22, May 11

7. Sioux Falls Jefferson, 43.36, April 12

8. Harrisburg, 43.40, April 25

9. Mitchell (Caden Olegario, Carter Lee, Will Prunty, Connor Singrey), 43.45, May 11

10. Dell Rapids, 43.55, May 8

4x200 Relay

1. Rapid City Stevens (Beck Morgan, Landen Matkins, Otto Red Bear, Cael Meisman), 1:28.09, April 23

2. Sioux Falls Lincoln, 1:28.40, May 10

3. Harrisburg, 1:28.68, May 3

4. Rapid City Central, 1:28.93, April 23

5. O'Gorman, 1:29.79, May 3

6. Sioux Falls Washington, 1:30.09, May 10

7. Brandon Valley, 1:30.89, April 25

8. Mitchell (DJ Sheets, Carter Lee, Will Prunty, Connor Singrey), 1:31.07, May 11

9. Sioux Falls Roosevelt, 1:31.25, May 10

10. Yankton, 1:31.68, April 30

4x400 Relay

1. O'Gorman (Kellen Askew, Maverick Jones, Jase Thiesse, Ashton Bierema), 3:26.93, April 25

2. Rapid City Central, 3:27.26, May 3

3. Yankton, 3:27.29, April 30

4. Brookings, 3:28.37, May 11

5. Aberdeen Central, 3:28.55, May 11

6. Mitchell (Connor Singrey, Will Prunty, Alexier Padilla, Nathan McCormick), 3:28.56, May 11

7. Hot Springs, 3:28.94, May 10

8. Deubrook Area, 3:29.29, May 9

9. Rapid City Stevens, 3:29.32, April 23

10. Sioux Falls Lincoln, 3:29.35, May 10

4x800 Relay

1. Hill City (Devin Buehler, Leighton Aves, Tate Grabow, Brandon Escalante), 8:05.58, May 3

2. Brookings, 8:08.17, May 11

3. Sioux Falls Christian, 8:09.91, May 3

4. Harrisburg, 8:12.45, May 11

5. Sioux Falls Lincoln, 8:12.73, May 3

6. Milbank, 8:12.89, May 3

7. O'Gorman, 8:13.51, May 3

8. Rapid City Central, 8:13.80, May 3

9. Deubrook Area, 8:14.39, May 3

10. Sturgis, 8:15.46, May 3

Sprint Medley Relay — 1,600m

1. Hot Springs (Hunter Kunz, Luke Haertel, Braden Peterson, Matt Close), 3:35.90, May 3

2. Milbank, 3:36.88, May 10

3. Brookings, 3:37.27, May 3

4. Sioux Falls Jefferson, 3:37.46, April 9

5. Rapid City Central, 3:37.78, May 9

6. Harrisburg, 3:37.91, May 3

7. Hill City, 3:37.94, May 3

8. Brandon Valley, 3:38.67, May 11

9. Sioux Falls Lincoln, 3:39.58, May 3

10. Tri-State, 3:39.93, May 3

Shot Put — 12lb

1. Paul Hoekman, 61-1, Sioux Falls Christian, April 27

2. Elias Gillen, 60-0.25, Rapid City Stevens, May 9

3. Ethan Watson, 58-4, White River, April 9

4. Boaz Raderschadt, 57-8, Watertown, May 11

5. Lincoln Koehn, 57-3.75, Kadoka Area, April 9

6. Bryan Ramirez, 55-4, Huron, May 7

7. Kai Buchanan, 53-4, Sioux Falls Lincoln, April 13

8. Brock Tuttle, 53-3.75, Hanson, May 3

9. Elijah Detert, 53-3, Harrisburg, May 11

10. Nolan Vandel, 51-10, O'Gorman, May 3

Discus — 1.6kg

1. Lincoln Koehn, 184-2, Kadoka Area, May 11

2. Carson Stiff, 172-3, Harrisburg, April 25

3. Evan Kroetch, 167-7, Philip, May 11

4. Boaz Raderschadt, 165-8, Watertown, May 11

5. Paul Hoekman, 165-6, Sioux Falls Christian, May 3

6. Brock Tuttle, 163-9, Hanson, May 3

7. Adam Behrend, 163-1, Sioux Falls Lincoln, May 3

8. Nolan Vandel, 162-9, O'Gorman, May 3

9. Madden Timmer, 162-6, Brandon Valley, May 3

10. Cristhian Rodriguez, 160-8, Hamlin, May 3

Javelin — 800g

1. Jack Smith, 196-3, Sioux Falls Lincoln, May 10

2. Colter Babcock, 172-11, Pierre, April 5

3. Spencer Melius, 170-0, Faulkton Area, May 7

4. Cristhian Rodriguez, 169-2, Hamlin, May 3

5. Rylan Peck, 167-0, Gregory, May 7

6. Levi Brant, 164-9, Sturgis, May 3

7. Hayden Groos, 163-2, O'Gorman, May 10

8. Thomas Hoffman, 161-6, Sioux Falls Washington, May 7

9. Josh Olthoff, 159-10, Brandon Valley, May 11

10. Jett Carlson, 157-11, Aberdeen Central, May 11

High Jump

T1. Daniel Mitchell, 6-7, Gregory, April 30

T1. Tyler Bohannon, 6-7, Sioux Falls Jefferson, May 10

T1. David Ndong, 6-7, Sioux Falls Roosevelt, May 10

T4. Jeffery Boschee, 6-6, Sanborn Central/Woonsocket, May 9

T4. Tate Gerdes, 6-6, Lennox, May 8

T6. Rush O'Neill, 6-5, Bennett County, April 12

T6. Carter Tennyson, 6-5, Custer, April 30

T8. Beck Morgan, 6-4, Rapid City Stevens, March 21

T8. Teegan Musser, 6-4, Lennox, April 4

T8. Devin Buehler, 6-4, Hill City, May 3

T8. Iker Diaz Montilla, 6-4, Burke, May 3

T8. Jack Mousel, 6-4, Colman-Egan, May 9

Pole Vault

1. Beau Karst, 15-9.5, Harrisburg, April 12

2. Owen Spartz, 15-6, Watertown, May 3

T3. Aaron Hawkes, 14-6, Madison, April 25

T3. Karter Sheridan, 14-6, Brandon Valley, April 25

T3. Aidan Hedderman, 14-6, Sturgis, May 3

T3. Nick Tucker, 14-6, Harrisburg, May 3

T7. Robbie Emery, 14-0, Custer, March 28

T7. Jayden Johnson, 14-0, Milbank, May 3

T7. Cruz Mollman, 14-0, Lead-Deadwood, May 3

T7. Levi Veskrna, 14-0, Brandon Valley, May 3

Long Jump

1. Henry Theobald, 22-10.75, O'Gorman, May 10

2. Madinko Hawley, 22-8.25, Rapid City Stevens, April 12

3. Trevor Heinz, 22-6.5, Ipswich, May 7

4. Carson Stoeser, 22-4.5, Pierre, April 12

5. Eli Yoway, 22-2, Harrisburg, May 11

6. Austin Gobel, 21-11.5, Yankton, May 11

7. Jess Christensen, 21-9.5, Rapid City Stevens, April 23

8. James Deckert, 21-9.25, Ethan/Parkston, April 13

9. Kincade Lehman, 21-8, Custer, May 3

T10. Preston Marty, 21-6.75, Sioux Falls Lincoln, May 7

T10. Tannen Steever, 21-6.75, Harrisburg, May 11

Triple Jump

1. Kincade Lehman, 45-8.25, Custer, April 12

2. Mach Mayen, 45-5.5, Brandon Valley, May 11

3. David Ndong, 45-2, Sioux Falls Roosevelt, April 25

4. Wyatt Melcher, 44-11, Brandon Valley, May 11

5. Iker Diaz Montilla, 43-10.25, Burke, May 3

6. Henry Theobald, 43-8, O'Gorman, May 10

7. Jess Christensen, 43-5, Rapid City Stevens, May 9

8. Juven Hudson, 43-3.5, Watertown, April 9

9. Drew Lehman, 42-11, Custer, May 10

10. Ty Boekelheide, 42-10.5, Northwestern, May 7

100 Meters

1. Chloe Raw, 12.03, Arlington, May 9

2. Reagan O'Neill, 12.08, Bennett County, May 3

3. Kali Ringstmeyer, 12.09, Pierre, May 11

4. Silja Gunderson, 12.10, Dakota Valley, April 27

5. Linnea Nesheim, 12.18, Sioux Falls Lincoln, April 15

T6. Ella Bradeen, 12.21, Rapid City Stevens, April 12

T6. Jordyn Larsen, 12.21, Custer, May 10

8. Bergan Musser, 12.30, Lennox, May 3

9. Madison Pederson, 12.34, Brandon Valley, April 22

10. Ellen Merkley, 12.37, Sioux Falls Lincoln, April 15

200 Meters

1. Chloe Raw, 24.86, Arlington, May 9

2. Reagan O'Neill, 25.23, Bennett County, April 29

3. Kali Ringstmeyer, 25.40, Pierre, May 11

4. Bergan Musser, 25.51, Lennox, April 11

5. Linnea Nesheim, 25.52, Sioux Falls Lincoln, May 10

6. Ella Bradeen, 25.53, Rapid City Stevens, April 12

7. Daniela Lee, 25.55, Colman-Egan, May 9

8. Shelby Bergan, 25.66, Brandon Valley, May 11

9. Kyra Weiss, 25.68, Brandon Valley, May 11

10. Gracie Rife, 25.73, Aberdeen Central, May 11

400 Meters

1. Berkeley Engelland, 55.62, Mount Vernon/Plankinton, April 13

2. Kyra Weiss, 57.47, Brandon Valley, May 11

3. Maria Bouman, 57.49, Spearfish, May 10

4. Charlee Williams-Smith, 57.66, Pierre, May 11

5. Anna Vyn, 57.78, Sioux Falls Christian, May 3

6. Julia Eggert, 58.04, O'Gorman, May 10

7. Shae Rumsey, 58.07, Yankton, May 11

8. Faith Peterson, 58.26, Sioux Falls Roosevelt, May 10

9. Avery Marler, 58.28, Sturgis, May 10

10. Addison Scholten, 58.43, Brandon Valley, May 11

800 Meters

1. Berkeley Engelland, 2:10.84, Mount Vernon/Plankinton, May 4

2. Mia Wentzy, 2:11.49, Brandon Valley, May 4

3. Libby Castelli, 2:12.07, O'Gorman, May 4

4. Corinne Braun, 2:13.25, Sioux Falls Christian, May 8

5. Anna Vyn, 2:14.55, Sioux Falls Christian, May 4

6. Addison Scholten, 2:14.82, Brandon Valley, May 4

7. Ella Boekelheide, 2:15.07, Northwestern, May 4

8. Ellie Maddox, 2:18.19, Sioux Falls Christian, April 27

9. Alex McCullough, 2:18.88, Dakota Valley, April 27

10. Peyton VanDeest, 2:19.54, Spearfish, May 10

1,600 Meters

1. Libby Castelli, 4:54.60, O'Gorman, May 3

2. Ellie Maddox, 5:01.54, Sioux Falls Christian, May 8

3. Peyton VanDeest, 5:03.02, Spearfish, May 3

4. Isabelle Bloker, 5:03.42, Sioux Valley, May 3

5. Sarah VanDeBerg, 5:05.23, Brandon Valley, May 3

6. Ella Boekelheide, 5:05.78, Northwestern, May 3

7. Mia Wentzy, 5:06.06, Brandon Valley, April 9

8. Emery Larson, 5:07.24, Chester, May 9

9. Faith Wiese, 5:07.24, Flandreau, May 3

10. Hannah Genrich, 5:07.41, Harrisburg, May 11

3,200 Meters

1. Peyton VanDeest, 10:28.98, Spearfish, May 3

2. Isabelle Bloker, 10:34.35, Sioux Valley, May 3

3. Libby Castelli, 10:40.52, O'Gorman, April 9

4. Gracie Uhre, 10:49.84, Rapid City Stevens, April 5

5. Hannah Genrich, 10:49.90, Harrisburg, May 3

6. Emery Larson, 10:50.28, Chester, May 3

7. Corinne Braun, 10:55.69, Sioux Falls Christian, May 3

8. Jenna Gilhooly, 11:07.81, Harrisburg, April 4

9. Grace McElroy, 11:08.55, Watertown, May 3

10. Sadie Pettengill, 11:09.08, Sioux Falls Christian, May 3

100m Hurdles — 33"

1. Silja Gunderson, 14.80, Dakota Valley, April 27

2. Peyson O'Neill, 14.88, Bennett County, May 3

3. Nyariek Kur, 14.97, Sioux Falls Washington, May 3

4. Reagan O'Neill, 15.01, Bennett County, May 3

5. Anna Hoffman, 15.02, Spearfish, April 12

6. Piper Hanson, 15.04, Burke, May 3

7. Addie Budig, 15.12, Harrisburg, May 11

8. Ashton Massey, 15.15, Menno, April 30

9. Sophia Troske, 15.18, Northwestern, April 24

10. Jada Backes, 15.21, Rapid City Central, April 12

300m Hurdles — 30"

1. Peyson O'Neill, 44.85, Bennett County, April 29

2. Ashton Massey, 45.06, Menno, May 3

3. Shelby Bergan, 45.35, Brandon Valley, May 11

4. Halle Braun, 45.76, Sioux Falls Christian, May 3

5. Anna Hoffman, 46.38, Spearfish, April 5

6. Carlie DeBoer, 46.69, Hot Springs, May 10

7. Claire Backstrom, 46.73, Harrisburg, May 3

8. Reagan Rus, 46.86, Mount Vernon/Plankinton, May 3

9. Jada Backes, 46.88, Rapid City Central, May 9

10. Emery Shubeck, 46.98, Centerville, May 3

4x100 Relay

1. Sioux Falls Christian (Halle Braun, Katie VanderLeest, Ashlee VanDriesen, Mya VanDonge), 49.12, May 8

2. Sioux Falls Lincoln, 49.18, May 3

3. Rapid City Stevens, 49.35, April 23

4. Sioux Falls Roosevelt, 49.58, March 28

5. Brandon Valley, 49.62, May 7

6. Bennett County, 49.87, April 29

7. Rapid City Central, 50.09, May 9

8. Aberdeen Central, 50.26, May 11

9. Lennox, 50.48, May 8

10. Pierre, 50.51, April 22

4x200 Relay

1. Brandon Valley (Shelby Bergan, Kyra Weiss, Brooklyn Goetzinger, Madison Pederson), 1:42.78, May 11

2. Sioux Falls Lincoln, 1:43.39, May 3

3. Aberdeen Central, 1:43.69, May 11

4. Sioux Falls Christian, 1:44.01, May 3

5. Rapid City Stevens, 1:44.18, May 3

6. Sioux Falls Roosevelt, 1:44.63, May 3

7. Rapid City Central, 1:45.49, May 3

8. Yankton, 1:45.78, May 11

9. Spearfish, 1:46.06, May 3

10. Lennox, 1:47.02, May 3

4x400 Relay

1. Brandon Valley (Addison Scholten, Kyra Weiss, Sarah VanDeBerg, Madison Pederson), 3:57.78, May 3

2. Sioux Falls Christian, 4:00.58, May 3

3. Sioux Falls Roosevelt, 4:02.80, May 10

4. Tea Area, 4:04.93, May 8

5. Spearfish, 4:05.23, May 10

6. Lennox, 4:06.90, May 8

7. Sturgis, 4:06.98, April 30

8. Rapid City Stevens, 4:07.31, April 23

9. Mitchell (Lainee Forst, Carsyn Weich, Addie Siemsen, Emerson Smith), 4:07.77, May 11

10. Custer, 4:08.62, May 10

4x800 Relay

1. Brandon Valley (Addison Scholten, Sarah VanDeBerg, Lily Rude, Mia Wentzy), 8:59.50, May 11

2. Spearfish, 9:23.42, May 3

3. Harrisburg, 9:30.89, May 3

4. Sturgis, 9:34.97, May 3

5. Sioux Falls Christian, 9:36.65, April 13

6. Lennox, 9:42.79, May 3

7. Tea Area, 9:48.83, May 3

8. Vermillion, 9:50.81, May 3

9. Mitchell (Carsyn Weich, Kambyl Wede, Londyn Schroeder, Emerson Smith), 9:51.36, May 3

10. Sioux Falls Lincoln, 9:52.23, May 3

Sprint Medley Relay — 1,600m

1. Brandon Valley (Shelby Bergan, Madison Pederson, Addison Scholten, Sarah VanDeBerg), 4:08.04, May 3

2. Spearfish, 4:10.51, April 5

3. Sioux Falls Christian, 4:12.77, April 9

4. O'Gorman, 4:15.66, April 23

5. Harrisburg, 4:17.72, May 3

6. Mitchell (Avrie London, Lainee Forst, Carsyn Weich, Emerson Smith), 4:20.15,, May 3

7. Flandreau, 4:20.42, May 3

8. Sioux Valley, 4:20.97, May 9

9. Sioux Falls Roosevelt, 4:21.66, May 3

10. Deubrook Area, 4:22.25, May 3

Shot Put — 4kg

1. Reese Terwilliger, 43-2, Pierre, April 5

2. Grace Steffen, 42-11.25, Harrisburg, April 15

3. Malia Kranz, 42-3.5, Watertown, May 3

4. Taryn Hermansen, 42-1.5, Aberdeen Central, May 11

5. Avery Orth, 40-8, Wessington Springs, May 10

6. Clara Fink, 40-4, Mount Vernon/Plankinton, April 9

7. Trinity Bietz, 39-11.5, Scotland, May 3

8. Kierra Lubovich, 39-9.25, Sioux Falls Lincoln, May 3

9. Lily Budig, 39-7.75, Harrisburg, April 15

10. Norah Christiansen, 39-6, Sioux Falls Lincoln, May 3

Discus — 1kg

1. Paige Bull, 142-2, Burke, May 7

2. Malia Kranz, 139-3, Watertown, April 5

3. Grace Peed, 133-0, Elk Point-Jefferson, May 3

4. Landyn Koehn, 127-9, Kadoka Area, May 11

5. Taryn Nieman, 127-8, Aberdeen Central, April 22

6. Isabell Higgins, 126-2, Rapid City Stevens, May 9

7. Hadlee Holt, 125-9, Iroquois/Lake Preston, April 11

8. Addison Martz, 124-1, Lennox, April 27

9. Kayla Dilka, 123-9, Rapid City Christian, April 23

10. Olivia Kayser, 122-3, Hanson, May 9

Javelin — 600g

1. Brynn Nelson, 138-6, Rapid City Stevens, April 23

2. Isabel Carda, 138-3, Sioux Falls Washington, April 9

3. Mia Durdall, 129-6, Spearfish, April 30

4. Bentlee Kollbaum, 123-6, Elk Point-Jefferson, May 3

5. Brienna Brewer, 122-8, Rapid City Stevens, April 23

6. Logan Smidt, 121-7, Brookings, April 15

7. Lauren Grinde, 119-7, Tri-Valley, May 8

8. Elizabeth Boschee, 118-10, Sanborn Central/Woonsocket, May 9

9. Claire Woods, 118-4, Sioux Falls Washington, May 3

10. Dani Highum, 117-4, Lennox, May 3

High Jump

T1. Nyariek Kur, 5-7, Sioux Falls Washington, May 3

T1. Ashlyn Koupal, 5-7, Wagner, May 3

T3. Makenzie Hetland, 5-5, Mount Vernon/Plankinton, April 9

T3. Audrey Nelson, 5-5, Madison, April 15

T3. Jayaunna Stroh, 5-5, Brandon Valley, May 3

T3. Lydia Nelson, 5-5, Madison, May 8

T3. Ciara Frank, 5-5, Aberdeen Central, May 11

T8. Maria Bouman, 5-3, Spearfish, April 12

T8. Claire Munch, 5-3, Dakota Valley, April 13

T8. Avery Kirk, 5-3, Spearfish, May 3

T8. Cadence Nuttbrock, 5-3, Sioux Falls Jefferson, May 7

T8. Holly Gillick, 5-3, Lennox, May 8

T8. Sarsih Kattenberg, 5-3, Sioux Falls Christian, May 8

T8. Maleena Brave, 5-3, White River, May 11

T8. Adow Thyab, 5-3, Sioux Falls Roosevelt, May 10

T8. Adelyn Bouman, 5-3, Spearfish, May 10

T8. Reese Munger, 5-3, Watertown, May 11

T8. Meredith Hruby, 5-3, Harrisburg, May 11

T8. Madison Hochstetter, 5-3, Aberdeen Central, May 11

Pole Vault

1. Ciana Stiefel, 12-9, Custer, May 3

2. Rylee Punt, 12-3.5, Sioux Falls Christian, May 8

3. Reese Nida, 12-0, Spearfish, April 30

4. Gretchen Adamski, 11-9, Spearfish, April 12

T5. Leona Prairie, 11-0, O'Gorman, April 16

T5. Morgan Becker, 11-0, Brandon Valley, April 23

T5. Paige Clausen, 11-0, O'Gorman, April 23

8. Rose Dvoracek, 10-9, O'Gorman, May 3

9. Ella Peterreins, 10-6.5, Madison, April 9

10. Makia Moe, 10-6, Deuel, May 9

Long Jump

1. Nyariek Kur, 19-10, Sioux Falls Washington, May 10

2. Reagan O'Neill, 19-0.5, Bennett County, April 29

3. Madison Pederson, 18-1, Brandon Valley, April 22

T4. Cadence Nuttbrock, 18-0, Sioux Falls Jefferson, March 28

T4. Ciara Frank, 18-0, Aberdeen Central, May 11

6. Ellen Merkley, 17-8.25, Sioux Falls Lincoln, May 10

7. Linnea Nesheim, 17-6.75, Sioux Falls Lincoln, April 15

8. Avery Marler, 17-5.5, Sturgis, April 23

T9. Courtney Sees, 17-5, Avon, May 7

T9. Lilly Gusso, 17-5, Harrisburg, May 7

Triple Jump

1. Nyariek Kur, 39-10.75, Sioux Falls Washington, April 22

2. Madison Pederson, 38-10.75, Brandon Valley, May 3

3. Jayaunna Stroh, 37-2, Brandon Valley, May 11

4. Claire Munch, 37-0.25, Dakota Valley, May 3

5. Ashton Massey, 37-0, Menno, May 9

6. Meredith Hruby, 36-7, Harrisburg, May 11

7. Denaesia Aldridge, 36-3, Mitchell, May 11

8. Alaina Dean, 36-0.25, Hill City, May 10

9. Madison Hochstetter, 35-10.5, Aberdeen Central, April 5

10. Cadence Nuttbrock, 35-10, Sioux Falls Jefferson, April 12