See how every college football coach on the USA TODAY Sports AFCA panel voted in final poll

The 2021 college football season is in the books, with Georgia emerging as the national champion after its dramatic defeat of Alabama in the national championship game on Monday.

The Bulldogs were the unanimous choice at the top of the USA TODAY Sports AFCA coaches poll.

Conventional wisdom would hold that the four teams who were selected for the College Football Playoff, would be the nearly unanimous top four teams on the ballots for the final USA TODAY Sports AFCA coaches poll of the season. Georgia, Alabama, Michigan and Cincinnati were ranked in the first four spots when Tuesday's Top 25 was released; however, there wasn't unanimity for the Wolverines or Bearcats - losers of the two semifinals - in the top four.

Sixteen voters, more than one-quarter of the 62 voters on the panel, had Cincinnati ranked fifth or lower. Almost half of those ballots didn't even have the Bearcats in fifth, with two coaches placing them ninth.

The breakdown of those voters has eight conferences represented, with Conference USA having the most with four and the Big 12 second with three.

Georgia coach Kirby Smart greets Alabama coach Nick Saban before the SEC championship game.

There were fewer dissenters for Michigan, though five ballots dropped them out of the top four, including two ballots that had the Wolverines seventh and eighth. Two coaches - Dino Babers of Syracuse and Steve Sarkisian of Texas - had both semifinalists out of the top four.

Three teams benefited from the dropping of Michigan and Cincinnati, with Ohio State and Baylor each being included in the top four 10 times, and Oklahoma State getting one vote in that position.

Here's a look at the individual ballots that comprised the final Top 25 ranking from all 62 coaches who comprised the panel for the season:

Tom Allen, Indiana

1. Georgia

2. Alabama

3. Michigan

4. Cincinnati

5. Ohio State

6. Baylor

7. Oklahoma State

8. Michigan State

9. Notre Dame

10. Oklahoma

11. Mississippi

12. Utah

13. Pittsburgh

14. Kentucky

15. Louisiana-Lafayette

16. Wake Forest

17. Houston

18. North Carolina State

19. Clemson

20. Iowa

21. Arkansas

22. Wisconsin

23. Texas A&M

24. Brigham Young

25. Minnesota

Blake Anderson, Utah State

1. Georgia

2. Alabama

3. Baylor

4. Michigan

5. Ohio State

6. Cincinnati

7. Oklahoma State

8. Michigan State

9. Utah

10. Oklahoma

11. Notre Dame

12. Mississippi

13. Oregon

14. Houston

15. Pittsburgh

16. Wake Forest

17. North Carolina State

18. Kentucky

19. Clemson

20. Arkansas

21. Louisiana-Lafayette

22. Brigham Young

23. Iowa

24. Utah State

25. San Diego State

Dino Babers, Syracuse

1. Georgia

2. Alabama

3. Ohio State

4. Baylor

5. Oklahoma State

6. Utah

7. Michigan

8. Oklahoma

9. Cincinnati

10. Notre Dame

11. Michigan State

12. Kentucky

13. Texas A&M

14. Mississippi

15. Arkansas

16. Wake Forest

17. Pittsburgh

18. Clemson

19. Houston

20. Louisiana-Lafayette

21. San Diego State

22. Iowa

23. Oregon

24. Brigham Young

25. Texas-San Antonio

Mike Bloomgren, Rice

1. Georgia

2. Alabama

3. Cincinnati

4. Michigan

5. Ohio State

6. Baylor

7. Oklahoma State

8. Notre Dame

9. Michigan State

10. Oklahoma

11. Utah

12. Mississippi

13. Houston

14. Wake Forest

15. Pittsburgh

16. Louisiana-Lafayette

17. Oregon

18. Kentucky

19. Arkansas

20. Clemson

21. Iowa

22. North Carolina State

23. Texas A&M

24. Brigham Young

25. Texas-San Antonio

Craig Bohl, Wyoming

1. Georgia

2. Alabama

3. Cincinnati

4. Michigan

5. Baylor

6. Oklahoma State

7. Ohio State

8. Notre Dame

9. Michigan State

10. Oklahoma

11. Utah

12. Utah State

13. Kentucky

14. Houston

15. North Carolina State

16. San Diego State

17. Mississippi

18. Iowa

19. Air Force

20. Oregon

21. Arkansas

22. Clemson

23. Pittsburgh

24. Wake Forest

25. Louisiana-Lafayette

Neal Brown, West Virginia

1. Georgia

2. Alabama

3. Michigan

4. Cincinnati

5. Baylor

6. Oklahoma State

7. Ohio State

8. Notre Dame

9. Oklahoma

10. Michigan State

11. Pittsburgh

12. Mississippi

13. Utah

14. Kentucky

15. Wake Forest

16. Louisiana-Lafayette

17. North Carolina State

18. Iowa

19. Oregon

20. Houston

21. Arkansas

22. Brigham Young

23. Clemson

24. Minnesota

25. Utah State

Troy Calhoun, Air Force

1. Georgia

2. Alabama

3. Michigan

4. Cincinnati

5. Ohio State

6. Baylor

7. Oklahoma State

8. Michigan State

9. Notre Dame

10. Oklahoma

11. Mississippi

12. Houston

13. Pittsburgh

14. Utah

15. Clemson

16. Kentucky

17. Wake Forest

18. Louisiana-Lafayette

19. San Diego State

20. Utah State

21. Air Force

22. Arkansas

23. Oregon

24. Purdue

25. North Carolina State

Matt Campbell, Iowa State

1. Georgia

2. Alabama

3. Michigan

4. Baylor

5. Cincinnati

6. Oklahoma State

7. Ohio State

8. Michigan State

9. Oklahoma

10. Kentucky

11. Notre Dame

12. Mississippi

13. Utah

14. Arkansas

15. Pittsburgh

16. Brigham Young

17. Wake Fores8t

18. Louisiana-Lafayette

19. Houston

20. Utah State

21. North Carolina State

22. Texas A&M

23. Wisconsin

24. Clemson

25. Iowa

Jason Candle, Toledo

1. Georgia

2. Alabama

3. Cincinnati

4. Michigan

5. Ohio State

6. Oklahoma State

7. Baylor

8. Notre Dame

9. Michigan State

10. Oklahoma

11. Utah

12. Mississippi

13. Wake Forest

14. Pittsburgh

15. Louisiana-Lafayette

16. Houston

17. Kentucky

18. Clemson

19. Oregon

20. Arkansas

21. Iowa

22. Wisconsin

23. North Carolina State

24. San Diego State

25. Army

Jamey Chadwell, Coastal Carolina

1. Georgia

2. Alabama

3. Michigan

4. Cincinnati

5. Baylor

6. Oklahoma State

7. Ohio State

8. Michigan State

9. Oklahoma

10. Notre Dame

11. Pittsburgh

12. Utah

13. Mississippi

14. Wake Forest

15. Louisiana-Lafayette

16. Kentucky

17. Houston

18. Arkansas

19. Clemson

20. Oregon

21. Iowa

22. Utah State

23. Coastal Carolina

24. San Diego State

25. Brigham Young

Paul Chryst, Wisconsin

1. Georgia

2. Alabama

3. Michigan

4. Cincinnati

5. Baylor

6. Ohio State

7. Oklahoma State

8. Michigan State

9. Notre Dame

10. Oklahoma

11. Mississippi

12. Utah

13. Pittsburgh

14. Wake Forest

15. Kentucky

16. Louisiana-Lafayette

17. Clemson

18. Houston

19. Iowa

20. Oregon

21. Brigham Young

22. North Carolina State

23. Arkansas

24. Wisconsin

25. Minnesota

Geoff Collins, Georgia Tech

1. Georgia

2. Alabama

3. Michigan

4. Cincinnati

5. Ohio State

6. Baylor

7. Oklahoma State

8. Notre Dame

9. Michigan State

10. Oklahoma

11. Mississippi

12. Pittsburgh

13. Utah

14. Wake Forest

15. Clemson

16. Louisiana-Lafayette

17. Kentucky

18. Houston

19. North Carolina State

20. Brigham Young

21. Arkansas

22. Iowa

23. Oregon

24. San Diego State

25. Utah State

David Cutcliffe, Duke

1. Georgia

2. Alabama

3. Michigan

4. Ohio State

5. Cincinnati

6. Baylor

7. Oklahoma State

8. Oklahoma

9. Michigan State

10. Utah

11. Clemson

12. Louisiana-Lafayette

13. Kentucky

14. Houston

15. Pittsburgh

16. Wake Forest

17. Mississippi

18. Arkansas

19. Notre Dame

20. North Carolina State

21. Iowa

22. Oregon

23. San Diego State

24. Utah State

25. Air Force

Butch Davis, Florida International

1. Georgia

2. Alabama

3. Michigan

4. Ohio State

5. Cincinnati

6. Baylor

7. Oklahoma State

8. Notre Dame

9. Michigan State

10. Oklahoma

11. Utah

12. Pittsburgh

13. Mississippi

14. Houston

15. Wake Forest

16. Louisiana-Lafayette

17. North Carolina State

18. Clemson

19. Arkansas

20. Utah State

21. Kentucky

22. Brigham Young

23. Wisconsin

24. San Diego State

25. Oregon

Manny Diaz, Miami (Fla.)

1. Georgia

2. Alabama

3. Michigan

4. Cincinnati

5. Ohio State

6. Baylor

7. Oklahoma State

8. Notre Dame

9. Michigan State

10. Mississippi

11. Pittsburgh

12. Utah

13. Oklahoma

14. Wake Forest

15. North Carolina State

16. Kentucky

17. Clemson

18. Oregon

19. Arkansas

20. Texas A&M

21. Louisiana-Lafayette

22. Brigham Young

23. Utah State

24. Wisconsin

25. Texas-San Antonio

Dave Doeren, North Carolina State

1. Georgia

2. Alabama

3. Michigan

4. Cincinnati

5. Baylor

6. Ohio State

7. Oklahoma State

8. Notre Dame

9. Michigan State

10. Mississippi

11. Utah

12. Pittsburgh

13. Oklahoma

14. Wake Forest

15. North Carolina State

16. Clemson

17. Kentucky

18. Arkansas

19. Wisconsin

20. Texas A&M

21. Oregon

22. Iowa

23. Houston

24. Utah State

25. Brigham Young

Karl Dorrell, Colorado

1. Georgia

2. Alabama

3. Michigan

4. Ohio State

5. Cincinnati

6. Baylor

7. Oklahoma State

8. Oklahoma

9. Michigan State

10. Notre Dame

11. Mississippi

12. Pittsburgh

13. Utah

14. Houston

15. Louisiana-Lafayette

16. North Carolina State

17. Clemson

18. Wake Forest

19. Oregon

20. Brigham Young

21. Kentucky

22. Iowa

23. Minnesota

24. Utah State

25. Air Force

Eliah Drinkwitz, Missouri

1. Georgia

2. Alabama

3. Michigan

4. Cincinnati

5. Baylor

6. Ohio State

7. Oklahoma State

8. Michigan State

9. Oklahoma

10. Notre Dame

11. Mississippi

12. Utah

13. Pittsburgh

14. Louisiana-Lafayette

15. Wake Forest

16. Kentucky

17. Oregon

18. Iowa

19. Houston

20. Clemson

21. Arkansas

22. North Carolina State

23. Brigham Young

24. Texas A&M

25. Wisconsin

Sonny Dykes, SMU

1. Georgia

2. Alabama

3. Michigan

4. Cincinnati

5. Baylor

6. Ohio State

7. Oklahoma State

8. Notre Dame

9. Michigan State

10. Oklahoma

11. Mississippi

12. Utah

13. Pittsburgh

14. Clemson

15. Wake Forest

16. Louisiana-Lafayette

17. Houston

18. Kentucky

19. Brigham Young

20. North Carolina State

21. Arkansas

22. Oregon

23. Iowa

24. Utah State

25. San Diego State

Luke Fickell, Cincinnati

1. Georgia

2. Alabama

3. Cincinnati

4. Michigan

5. Ohio State

6. Baylor

7. Oklahoma State

8. Michigan State

9. Notre Dame

10. Oklahoma

11. Mississippi

12. Utah

13. Pittsburgh

14. Wake Forest

15. Louisiana-Lafayette

16. North Carolina State

17. Kentucky

18. Houston

19. Clemson

20. Arkansas

21. Utah State

22. Oregon

23. Iowa

24. San Diego State

25. Brigham Young

Jedd Fisch, Arizona

1. Georgia

2. Alabama

3. Michigan

4.Cincinnati

5. Baylor

6. Ohio State

7. Oklahoma State

8. Notre Dame

9. Michigan State

10. Oklahoma

11. Mississippi

12. Utah

13. Pittsburgh

14. Clemson

15. Wake Forest

16. Louisiana-Lafayette

17. Houston

18. Kentucky

19. Brigham Young

20. North Carolina State

21. Arkansas

22. Oregon

23. Iowa

24. Utah State

25. San Diego State

Pat Fitzgerald, Northwestern

1. Georgia

2. Alabama

3. Michigan

4. Cincinnati

5. Ohio State

6. Baylor

7. Oklahoma State

8. Michigan State

9. Notre Dame

10. Mississippi

11. Utah

12. Oklahoma

13. Clemson

14. Arkansas

15. Kentucky

16. Pittsburgh

17. Iowa

18. Oregon

19. Minnesota

20. Wisconsin

21. North Carolina State

22. Wake Forest

23. Purdue

24. Houston

25. Brigham Young

James Franklin, Penn State

1. Georgia

2. Alabama

3. Michigan

4. Ohio State

5. Cincinnati

6. Baylor

7. Oklahoma State

8. Michigan State

9. Oklahoma

10. Notre Dame

11. Mississippi

12. Pittsburgh

13. Utah

14. Wake Forest

15. Clemson

16. Houston

17. Kentucky

18. Louisiana-Lafayette

19. Oregon

20. Brigham Young

21. North Carolina State

22. Utah State

23. Wisconsin

24. Iowa

25. Arkansas

Willie Fritz, Tulane

1. Georgia

2. Alabama

3. Michigan

4. Cincinnati

5. Ohio State

6. Baylor

7. Oklahoma State

8. Michigan State

9. Mississippi

10. Notre Dame

11. Utah

12. Oklahoma

13. Pittsburgh

14. Clemson

15. Houston

16. North Carolina State

17. Brigham Young

18. Louisiana-Lafayette

19. Wake Forest

20. Arkansas

21. Iowa

22. Kentucky

23. Oregon

24. Utah State

25. Texas A&M

Danny Gonzales, New Mexico

1. Georgia

2. Alabama

3. Michigan

4. Cincinnati

5. Baylor

6. Oklahoma State

7. Ohio State

8. Utah

9. Oklahoma

10. Michigan State

11. Notre Dame

12. Mississippi

13. Utah State

14. Louisiana-Lafayette

15. North Carolina State

16. Pittsburgh

17. Air Force

18. Clemson

19. Iowa

20. Kentucky

21. San Diego State

22. Oregon

23. Arkansas

24. Texas-San Antonio

25. Fresno State

Todd Graham, Hawaii

1. Georgia

2. Alabama

3. Michigan

4. Cincinnati

5. Ohio State

6. Baylor

7. Oklahoma State

8. Notre Dame

9. Michigan State

10. Mississippi

11. Utah

12. Oklahoma

13. Pittsburgh

14. Louisiana-Lafayette

15. Wake Forest

16. Kentucky

17. Oregon

18. Arkansas

19. Houston

20. Clemson

21. North Carolina State

22. Iowa

23. Utah State

24. San Diego State

25. Brigham Young

Mike Gundy, Oklahoma State

1. Georgia

2. Alabama

3. Michigan

4. Baylor

5. Cincinnati

6. Ohio State

7. Oklahoma State

8. Michigan State

9. Notre Dame

10. Oklahoma

11. Utah

12. Wake Forest

13. Mississippi

14. Pittsburgh

15. Kentucky

16. Houston

17. North Carolina State

18. Iowa

19. Texas A&M

20. Clemson

21. San Diego State

22. Louisiana-Lafayette

23. Brigham Young

24. Arkansas

25. Oregon

Will Hall, Southern Mississippi

1. Georgia

2. Alabama

3. Michigan

4. Baylor

5. Cincinnati

6. Ohio State

7. Oklahoma State

8. Michigan State

9. Notre Dame

10. Oklahoma

11. Utah

12. Mississippi

13. Pittsburgh

14. Wake Forest

15. Louisiana-Lafayette

16. Houston

17. Kentucky

18. Clemson

19. Brigham Young

20. North Carolina State

21. Arkansas

22. Iowa

23. Oregon

24. Utah State

25. San Diego State

Thomas Hammock, Northern Illinois

1. Georgia

2. Alabama

3. Michigan

4. Cincinnati

5. Ohio State

6. Baylor

7. Oklahoma State

8. Utah

9. Notre Dame

10. Mississippi

11. Michigan State

12. Pittsburgh

13. Oklahoma

14. Oregon

15. Wake Forest

16. Clemson

17. North Carolina State

18. Kentucky

19. Iowa

20. Arkansas

21. Houston

22. Louisiana-Lafayette

23. Brigham Young

24. San Diego State

25. Coastal Carolina

Bryan Harsin, Boise State

1. Georgia

2. Alabama

3. Michigan

4. Cincinnati

5. Baylor

6. Ohio State

7. Oklahoma State

8. Oklahoma

9. Michigan State

10. Mississippi

11. Notre Dame

12. Utah

13. Kentucky

14. Wake Forest

15. Pittsburgh

16. Oregon

17. Iowa

18. Arkansas

19. Brigham Young

20. Houston

21. Texas A&M

22. North Carolina State

23. Louisiana-Lafayette

24. San Diego State

25. Texas-San Antonio

Tyson Helton, Western Kentucky

1. Georgia

2. Alabama

3. Michigan

4. Ohio State

5. Cincinnati

6. Baylor

7. Oklahoma State

8. Notre Dame

9. Michigan State

10. Oklahoma

11. Utah

12. Pittsburgh

13. Mississippi

14. Louisiana-Lafayette

15. Wake Forest

16. Houston

17. North Carolina State

18. Clemson

19. Utah State

20. Arkansas

21. Kentucky

22. Oregon

23. Brigham Young

24. Iowa

25. San Diego State

Brady Hoke, San Diego State

1. Georgia

2. Alabama

3. Michigan

4. Cincinnati

5. Baylor

6. Ohio State

7. Oklahoma State

8. Mississippi

9. Notre Dame

10. Oklahoma

11. Utah

12. Michigan State

13. Oregon

14. Pittsburgh

15. Houston

16. Clemson

17. Utah State

18. San Diego State

19. Texas A&M

20. Louisiana-Lafayette

21. Wisconsin

22. Air Force

23. Wake Forest

24. Arkansas

25. Brigham Young

Skip Holtz, Louisiana Tech

1. Georgia

2. Alabama

3. Michigan

4. Cincinnati

5. Ohio State

6. Baylor

7. Oklahoma State

8. Notre Dame

9. Michigan State

10. Oklahoma

11. Mississippi

12. Utah

13. Pittsburgh

14. Wake Forest

15. Clemson

16. Louisiana-Lafayette

17. North Carolina State

18. Houston

19. Kentucky

20. Arkansas

21. Utah State

22. Oregon

23. Iowa

24. Brigham Young

25. San Diego State

Butch Jones, Arkansas State

1. Georgia

2. Alabama

3. Michigan

4. Cincinnati

5. Ohio State

6. Baylor

7. Michigan State

8. Oklahoma State

9. Oklahoma

10. Notre Dame

11. Mississippi

12. Louisiana-Lafayette

13. Pittsburgh

14. Utah

15. Wake Forest

16. Houston

17. Clemson

18. Iowa

19. Oregon

20. North Carolina State

21. Texas A&M

22. Wisconsin

23. Kentucky

24. Arkansas

25. Utah State

Brian Kelly, Notre Dame

1. Georgia

2. Alabama

3. Cincinnati

4. Michigan

5. Baylor

6. Ohio State

7. Oklahoma State

8. Notre Dame

9. Oklahoma

10. Michigan State

11. Mississippi

12. Utah

13. Pittsburgh

14. Wisconsin

15. North Carolina State

16. Louisiana-Lafayette

17. Houston

18. Kentucky

19. Wake Forest

20. Brigham Young

21. Arkansas

22. Clemson

23. Iowa

24. Texas A&M

25. Utah State

Clark Lea, Vanderbilt

1. Georgia

2. Alabama

3. Michigan

4. Cincinnati

5. Baylor

6. Ohio State

7. Oklahoma State

8. Notre Dame

9. Oklahoma

10. Kentucky

11. Michigan State

12. Mississippi

13. Utah

14. Pittsburgh

15. Clemson

16. Wake Forest

17. Arkansas

18. Houston

19. Brigham Young

20. Louisiana-Lafayette

21. North Carolina State

22. Iowa

23. Texas A&M

24. Oregon

25. Utah State

Tim Lester, Western Michigan

1. Georgia

2. Alabama

3. Michigan

4. Cincinnati

5. Ohio State

6. Baylor

7. Oklahoma State

8. Michigan State

9. Mississippi

10. Notre Dame

11. Pittsburgh

12. Utah

13. Oklahoma

14. Wake Forest

15. North Carolina State

16. Clemson

17. Brigham Young

18. Oregon

19. Kentucky

20. Arkansas

21. Texas A&M

22. Louisiana-Lafayette

23. Houston

24. San Diego State

25. Iowa

Sean Lewis, Kent State

1. Georgia

2. Alabama

3. Michigan

4. Cincinnati

5. Ohio State

6. Baylor

7. Oklahoma State

8. Notre Dame

9. Michigan State

10. Mississippi

11. Utah

12. Oklahoma

13. Pittsburgh

14. Kentucky

15. Wake Forest

16. Brigham Young

17. Oregon

18. Louisiana-Lafayette

19. North Carolina State

20. Iowa

21. Houston

22. Clemson

23. Texas A&M

24. San Diego State

25. Arkansas

Maurice Linguist, Pittsburgh

1. Georgia

2. Alabama

3. Michigan

4. Ohio State

5. Cincinnati

6. Baylor

7. Oklahoma State

8. Michigan State

9. Notre Dame

10. Mississippi

11. Utah

12. Oklahoma

13. Pittsburgh

14. Brigham Young

15. Louisiana-Lafayette

16. Clemson

17. North Carolina State

18. Wake Forest

19. Kentucky

20. Iowa

21. Houston

22. Oregon

23. Arkansas

24. Utah State

25. Texas A&M

Seth Littrell, North Texas

1. Georgia

2. Alabama

3. Ohio State

4. Cincinnati

5. Michigan

6. Baylor

7. Oklahoma State

8. Oklahoma

9. Notre Dame

10. Texas A&M

11. Michigan State

12. Mississippi

13. Kentucky

14. Utah

15. North Carolina State

16. Iowa

17. Clemson

18. Houston

19. Wake Forest

20. Oregon

21. Arkansas

22. Wisconsin

23. Louisiana-Lafayette

24. Brigham Young

25. Pittsburgh

Mike Locksley, Maryland

1. Georgia

2. Alabama

3. Michigan

4. Cincinnati

5. Baylor

6. Ohio State

7. Oklahoma State

8. Michigan State

9. Notre Dame

10. Oklahoma

11. Mississippi

12. Pittsburgh

13. Utah

14. Louisiana-Lafayette

15. North Carolina State

16. Houston

17. Clemson

18. Arkansas

19. Minnesota

20. Kentucky

21. Wake Forest

22. Brigham Young

23. Utah State

24. Oregon

25. Iowa

Chad Lunsford, Georgia Southern

1. Georgia

2. Alabama

3. Baylor

4. Michigan

5. Ohio State

6. Cincinnati

7. Oklahoma State

8. Notre Dame

9. Oklahoma

10. Michigan State

11. Mississippi

12. Utah

13. Louisiana-Lafayette

14. Wake Forest

15. Kentucky

16. Brigham Young

17. Pittsburgh

18. Texas A&M

19. North Carolina State

20. Clemson

21. Houston

22. Iowa

23. Arkansas

24. Oregon

25. Utah State

Gus Malzahn, Central Florida

1. Georgia

2. Alabama

3. Cincinnati

4. Michigan

5. Ohio State

6. Baylor

7. Oklahoma

8. Michigan State

9. Oklahoma State

10. Mississippi

11. Notre Dame

12. Houston

13. Wake Forest

14. Pittsburgh

15. Brigham Young

16. Utah

17. North Carolina State

18. Clemson

19. Kentucky

20. Louisiana-Lafayette

21. Arkansas

22. San Diego State

23. Coastal Carolina

24. Iowa

25. Oregon

Chuck Martin, Miami (Ohio)

1. Georgia

2. Alabama

3. Cincinnati

4. Michigan

5. Baylor

6. Ohio State

7. Oklahoma State

8. Utah

9. Michigan State

10. Notre Dame

11. Mississippi

12. Oklahoma

13. Kentucky

14. Clemson

15. Wake Forest

16. Houston

17. Arkansas

18. Oregon

19. Pittsburgh

20. Brigham Young

21. Iowa

22. North Carolina State

23. Louisiana-Lafayette

24. Utah State

25. San Diego State

Doug Martin, New Mexico State

1. Georgia

2. Alabama

3. Cincinnati

4. Baylor

5. Michigan

6. Ohio State

7. Oklahoma State

8. Notre Dame

9. Oklahoma

10. Michigan State

11. Mississippi

12. Kentucky

13. Pittsburgh

14. Houston

15. Louisiana-Lafayette

16. Brigham Young

17. Air Force

18. Wake Forest

19. North Carolina State

20. Oregon

21. Utah

22. Clemson

23. Texas A&M

24. Iowa

25. Utah State

Phillip Montgomery, Tulsa

1. Georgia

2. Alabama

3. Michigan

4. Cincinnati

5. Ohio State

6. Oklahoma State

7. Notre Dame

8. Baylor

9. Oklahoma

10. Michigan State

11. Utah

12. Mississippi

13. Pittsburgh

14. North Carolina State

15. Kentucky

16. Wake Forest

17. Clemson

18. Houston

19. Oregon

20. Iowa

21. Arkansas

22. Louisiana-Lafayette

23. Texas A&M

24. Wisconsin

25. Brigham Young

Dan Mullen, Florida

1. Georgia

2. Alabama

3. Oklahoma State

4. Michigan

5. Ohio State

6. Baylor

7. Cincinnati

8. Michigan State

9. Pittsburgh

10. Mississippi

11. Oklahoma

12. Oregon

13. Kentucky

14. Arkansas

15. Wake Forest

16. North Carolina State

17. Notre Dame

18. Utah

19. Clemson

20. Houston

21. San Diego State

22. Air Force

23. Iowa

24. Fresno State

25. Purdue

Billy Napier, Louisiana-Lafayette

1. Georgia

2. Alabama

3. Cincinnati

4. Michigan

5. Ohio State

6. Baylor

7. Oklahoma State

8. Michigan State

9. Oklahoma

10. Notre Dame

11. Mississippi

12. Utah

13. Louisiana-Lafayette

14. Kentucky

15. Wake Forest

16. Pittsburgh

17. Houston

18. North Carolina State

19. Clemson

20. Iowa

21. Oregon

22. Arkansas

23. San Diego State

24. Brigham Young

25. Texas A&M

Pat Narduzzi, Pittsburgh

1. Georgia

2. Alabama

3. Michigan

4. Cincinnati

5. Oklahoma State

6. Ohio State

7. Oklahoma

8. Baylor

9. Kentucky

10. Utah

11. Michigan State

12. Notre Dame

13. Pittsburgh

14. Mississippi

15. Wake Forest

16. North Carolina State

17. Houston

18. Iowa

19. Oregon

20. Clemson

21. Arkansas

22. San Diego State

23. Brigham Young

24. Minnesota

25. Texas A&M

Ken Niumatalolo, Navy

1. Georgia

2. Alabama

3. Cincinnati

4. Michigan

5. Baylor

6. Oklahoma State

7. Oklahoma

8. Ohio State

9. Notre Dame

10. Michigan State

11. Houston

12. Mississippi

13. North Carolina State

14. Clemson

15. Kentucky

16. Utah

17. Brigham Young

18. Louisiana-Lafayette

19. Pittsburgh

20. Wake Forest

21. Utah State

22. San Diego State

23. Arkansas

24. Oregon

25. Wisconsin

Gary Patterson, TCU

1. Georgia

2. Alabama

3. Cincinnati

4. Baylor

5. Oklahoma State

6. Ohio State

7. Michigan State

8. Michigan

9. Notre Dame

10. Mississippi

11. Utah

12. Oklahoma

13. North Carolina State

14. Wake Forest

15. Clemson

16. Pittsburgh

17. Iowa

18. Brigham Young

19. Houston

20. Arkansas

21. Oregon

22. Kentucky

23. Louisiana-Lafayette

24. San Diego State

25. Texas A&M

Sam Pittman, Arkansas

1. Georgia

2. Alabama

3. Michigan

4. Cincinnati

5. Baylor

6. Oklahoma State

7. Ohio State

8. Michigan State

9. Notre Dame

10. Mississippi

11. Pittsburgh

12. Utah

13. Oklahoma

14. Arkansas

15. Wake Forest

16. Louisiana-Lafayette

17. Kentucky

18. Houston

19. Iowa

20. Brigham Young

21. North Carolina State

22. Clemson

23. Oregon

24. San Diego State

25. Texas A&M

Nick Saban, Alabama

1. Georgia

2. Alabama

3. Michigan

4. Cincinnati

5. Ohio State

6. Baylor

7. Oklahoma State

8. Notre Dame

9. Michigan State

10. Mississippi

11. Oklahoma

12. Utah

13. North Carolina State

14. Wisconsin

15. Kentucky

16. Arkansas

17. Clemson

18. Pittsburgh

19. Oregon

20. Wake Forest

21. Iowa

22. Brigham Young

23. Louisiana-Lafayette

24. Texas A&M

25. Houston

Steve Sarkisian, Texas

1. Georgia

2. Alabama

3. Baylor

4. Ohio State

5. Michigan

6. Cincinnati

7. Oklahoma State

8. Michigan State

9. Utah

10. Mississippi

11. Oklahoma

12. Notre Dame

13. Iowa

14. Houston

15. Louisiana-Lafayette

16. Wake Forest

17. Kentucky

18. Clemson

19. Arkansas

20. Pittsburgh

21. Texas A&M

22. San Diego State

23. North Carolina State

24. Air Force

25. Texas-San Antonio

Scott Satterfield, Louisville

1. Georgia

2. Alabama

3. Michigan

4. Cincinnati

5. Baylor

6. Ohio State

7. Oklahoma State

8. Michigan State

9. Notre Dame

10. Oklahoma

11. Mississippi

12. Pittsburgh

13. Utah

14. Clemson

15. Wake Forest

16. Kentucky

17. Louisiana-Lafayette

18. Houston

19. Brigham Young

20. North Carolina State

21. Oregon

22. Arkansas

23. Iowa

24. Utah State

25. San Diego State

Greg Schiano, Rutgers

1. Georgia

2. Alabama

3. Michigan

4. Cincinnati

5. Ohio State

6. Baylor

7. Oklahoma State

8. Michigan State

9. Oklahoma

10. Notre Dame

11. Mississippi

12. Utah

13. Pittsburgh

14. North Carolina State

15. Wake Forest

16. Kentucky

17. Arkansas

18. Houston

19. Clemson

20. Iowa

21. Louisiana-Lafayette

22. Brigham Young

23. Oregon

24. San Diego State

25. Texas A&M

Kirby Smart, Georgia

1. Georgia

2. Alabama

3. Michigan

4. Ohio State

5. Oklahoma State

6. Cincinnati

7. Notre Dame

8. Baylor

9. Oklahoma

10. Michigan State

11. Pittsburgh

12. Clemson

13. Utah

14. Mississippi

15. Kentucky

16. Brigham Young

17. Oregon

18. Arkansas

19. Wake Forest

20. North Carolina State

21. Louisiana-Lafayette

22. Houston

23. Utah State

24. San Diego State

25. Texas A&M

Jonathan Smith, Oregon State

1. Georgia

2. Alabama

3. Michigan

4. Cincinnati

5. Baylor

6. Ohio State

7. Oklahoma State

8. Michigan State

9. Oklahoma

10. Notre Dame

11. Mississippi

12. Utah

13. Pittsburgh

14. Louisiana-Lafayette

15. Wake Forest

16. Kentucky

17. Houston

18. Clemson

19. Oregon

20. Brigham Young

21. Iowa

22. North Carolina State

23. Arkansas

24. Texas A&M

25. Utah State

Jake Spavital, Texas State

1. Georgia

2. Alabama

3. Michigan

4. Cincinnati

5. Baylor

6. Oklahoma State

7. Ohio State

8. Michigan State

9. Notre Dame

10. Oklahoma

11. Utah

12. Pittsburgh

13. Mississippi

14. Clemson

15. Houston

16. Louisiana-Lafayette

17. Kentucky

18. Wake Forest

19. Brigham Young

20. Arkansas

21. Utah State

22. San Diego State

23. Iowa

24. Texas A&M

25. Texas-San Antonio

Rick Stockstill, Middle Tennessee

1. Georgia

2. Alabama

3. Michigan

4. Baylor

5. Ohio State

6. Oklahoma State

7. Michigan State

8. Oklahoma

9. Cincinnati

10. Mississippi

11. Utah

12. Pittsburgh

13. Notre Dame

14. Clemson

15. Kentucky

16. Louisiana-Lafayette

17. Oregon

18. Wake Forest

19. North Carolina State

20. Arkansas

21. Texas A&M

22. Houston

23. Texas-San Antonio

24. Iowa

25. Brigham Young

Mel Tucker, Michigan State

1. Georgia

2. Alabama

3. Michigan

4. Cincinnati

5. Ohio State

6. Michigan State

7. Baylor

8. Oklahoma State

9. Notre Dame

10. Mississippi

11. Oklahoma

12. Louisiana-Lafayette

13. Pittsburgh

14. Utah

15. Brigham Young

16. Wake Forest

17. North Carolina State

18. Clemson

19. Oregon

20. Houston

21. Texas A&M

22. Utah State

23. Arkansas

24. San Diego State

25. Iowa

Kyle Whittingham, Utah

1. Georgia

2. Alabama

3. Cincinnati

4. Michigan

5. Ohio State

6. Baylor

7. Oklahoma State

8. Notre Dame

9. Utah

10. Michigan State

11. Kentucky

12. Oklahoma

13. Mississippi

14. Clemson

15. Wake Forest

16. Louisiana-Lafayette

17. Houston

18. North Carolina State

19. Utah State

20. Brigham Young

21. San Diego State

22. Oregon

23. Pittsburgh

24. Arkansas

25. Iowa

