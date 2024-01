See how every college football coach in US LBM Coaches Poll voted in final Top 25 rankings

The college football season is complete and Michigan has been crowned national champions. Now the coaches get their say in where the rest of the teams will be ranked in the final US LBM Coaches Poll of the season.

National runner-up Washington finishes second, but its position wasn't unanimous among voters. After an Orange Bowl matchup between the teams, Georgia rose three spots to end up at No. 3 with Florida State falling three places to No. 6. Texas and Alabama took the fourth and fifth spots. There was a wide disparity between all four teams among the ballots given the results of the postseason.

Below are each of those ballots from all 63 coaches who comprise the panel of the last Top 25 ranking of the season.

Tim Albin, Ohio

Michigan Washington Alabama Georgia Texas Florida State Oregon Missouri Mississippi Ohio State Arizona Notre Dame LSU Penn State Oklahoma Oklahoma State Louisville Tennessee Clemson Iowa North Carolina State Kansas State SMU Tulane West Virginia

Blake Anderson, Utah State

Michigan Washington Alabama Texas Georgia Oregon Missouri Ohio State Florida State Mississippi Arizona Penn State LSU Oklahoma Notre Dame Louisville Tennessee Oklahoma State Clemson Oregon State Iowa Kansas North Carolina State Boise State Liberty

Dino Babers, Syracuse

Michigan Washington Georgia Florida State Oregon Texas Alabama Ohio State Mississippi Missouri LSU Notre Dame Arizona Penn State Oklahoma Louisville Oklahoma State Tennessee Iowa Kansas State North Carolina State Clemson Kansas Liberty West Virginia

Tim Beck, Coastal Carolina

Michigan Washington Texas Alabama Georgia Oregon Florida State Missouri Mississippi Ohio State Arizona LSU Penn State Notre Dame Oklahoma State Oklahoma Tennessee Kansas State Louisville Clemson North Carolina State Kansas Oregon State Iowa West Virginia

Terry Bowden, Louisiana-Monroe

Michigan Washington Georgia Oregon Missouri Mississippi Alabama Texas Florida State LSU Arizona Notre Dame Ohio State Oklahoma Penn State Oklahoma State Tennessee Louisville Iowa North Carolina SMU Liberty Oregon State Tulane James Madison

Jeff Brohm, Louisville

Michigan Washington Texas Alabama Georgia Florida State Oregon Missouri Mississippi Ohio State LSU Notre Dame Penn State Arizona Oklahoma State Oklahoma Louisville Tennessee Kansas State North Carolina State Clemson Iowa Kansas West Virginia Liberty

Neal Brown, West Virginia

Michigan Washington Texas Alabama Georgia Oregon Florida State Mississippi Missouri Arizona Ohio State LSU Notre Dame Penn State Oklahoma State Oklahoma Tennessee Kansas State Clemson West Virginia Kansas Louisville Iowa North Carolina State SMU

Troy Calhoun, Air Force

Michigan Washington Georgia Texas Alabama Florida State Oregon Mississippi Missouri Ohio State LSU Arizona Penn State Notre Dame Oklahoma Tennessee Oklahoma State Louisville Kansas State Kansas North Carolina State SMU Memphis Liberty Clemson

Jason Candle, Toledo

Michigan Washington Texas Alabama Georgia Florida State Oregon Missouri Mississippi Ohio State LSU Arizona Notre Dame Penn State Oklahoma State Oklahoma Kansas State Tennessee Kansas Clemson Louisville Iowa North Carolina State West Virginia Liberty

Curt Cignetti, James Madison

Michigan Washington Georgia Alabama Texas Oregon Florida State Mississippi Missouri Ohio State LSU Notre Dame Penn State Tennessee Arizona Oklahoma Kansas State West Virginia Oklahoma State Clemson Louisville North Carolina State Iowa Southern California Kansas

Dave Clawson, Wake Forest

Michigan Washington Georgia Florida State Texas Alabama Oregon Missouri Mississippi Ohio State LSU Penn State Notre Dame Arizona Oklahoma State Kansas State Oklahoma North Carolina State Louisville Clemson Tennessee Oregon State Iowa SMU West Virginia

Sonny Cumbie, Louisiana Tech

Michigan Washington Georgia Texas Alabama Oregon Missouri Mississippi Florida State Ohio State LSU Arizona Notre Dame Penn State Oklahoma Oklahoma State Tennessee Iowa North Carolina State Louisville Kansas State West Virginia Clemson James Madison SMU

Ryan Day, Ohio State

Michigan Washington Texas Alabama Georgia Florida State Oregon Missouri Ohio State Mississippi Penn State Arizona LSU Oklahoma Notre Dame Louisville Iowa Oklahoma State North Carolina State Oregon State Tennessee Clemson Liberty SMU Kansas State

Kalen DeBoer, Washington

Michigan Washington Texas Alabama Georgia Oregon Florida State Mississippi Missouri Ohio State Penn State Arizona LSU Notre Dame Oklahoma Tennessee Louisville Oklahoma State Kansas State Oregon State West Virginia SMU Kansas Iowa Fresno State

Jake Dickert, Washington State

Michigan Washington Texas Alabama Georgia Florida State Oregon Missouri Mississippi Ohio State Arizona LSU Notre Dame Penn State Oklahoma Tennessee Oklahoma State Clemson Kansas State Louisville Iowa North Carolina State SMU Kansas Wyoming

Dana Dimel, Texas-El Paso

Michigan Washington Texas Alabama Georgia Oregon Missouri Mississippi Ohio State Penn State Florida State Arizona LSU Notre Dame Oklahoma Oklahoma State Tennessee Louisville Iowa North Carolina SMU Tulane Oregon State Clemson Liberty

Stan Drayton, Temple

Michigan Georgia Washington Texas Alabama Florida State Oregon Missouri Mississippi Ohio State LSU Arizona Penn State Oklahoma Notre Dame Tennessee Oklahoma State Louisville Clemson North Carolina State SMU Kansas Kansas State Oregon State Liberty

Eliah Drinkwitz, Missouri

Michigan Washington Georgia Texas Alabama Florida State Missouri Oregon Mississippi Ohio State Penn State LSU Arizona Notre Dame Oklahoma State Louisville Tennessee Iowa Oklahoma Kansas State North Carolina State Clemson Liberty Troy Memphis

Sonny Dykes, TCU

Michigan Washington Texas Alabama Georgia Oregon Florida State Missouri Mississippi Ohio State Arizona LSU Penn State Notre Dame Oklahoma Oklahoma State Tennessee Kansas State Louisville Clemson North Carolina State Kansas Iowa Liberty SMU

Mike Elko, Duke

Michigan Washington Georgia Alabama Texas Florida State Missouri Oregon Mississippi Ohio State LSU Arizona Notre Dame Oklahoma Tennessee Penn State Oklahoma State Louisville Clemson Kansas State Liberty North Carolina State Kansas West Virginia Iowa

Shawn Elliott, Georgia State

Michigan Washington Texas Alabama Georgia Florida State Missouri Oregon Mississippi Arizona Ohio State LSU Notre Dame Oklahoma State Oklahoma Penn State Kansas State Tennessee Clemson Kansas North Carolina State Louisville West Virginia SMU Liberty

Jedd Fisch, Arizona

Michigan Washington Georgia Texas Florida State Alabama Oregon Missouri Ohio State Arizona Mississippi Penn State LSU Oklahoma Notre Dame Louisville Oklahoma State Tennessee Iowa Kansas State North Carolina State Clemson Oregon State Liberty James Madison

James Franklin, Penn State

Michigan Washington Alabama Georgia Texas Oregon Florida State Missouri Ohio State Mississippi Penn State LSU Arizona Notre Dame Oklahoma Tennessee Iowa Louisville Oklahoma State West Virginia North Carolina State Liberty SMU Tulane Kansas State

Marcus Freeman, Notre Dame

Michigan Georgia Alabama Washington Texas Oregon Florida State Missouri Mississippi Ohio State Arizona Notre Dame LSU Penn State Oklahoma Tennessee Oklahoma State Clemson Kansas State North Carolina State Louisville Kansas Oregon State Liberty West Virginia

Hugh Freeze, Auburn

Michigan Washington Texas Alabama Georgia Florida State Oregon Missouri Ohio State Mississippi Penn State LSU Arizona Notre Dame Oklahoma Louisville Oklahoma State Clemson Tennessee North Carolina State Iowa Liberty SMU James Madison Kansas State

Willie Fritz, Tulane

Michigan Washington Georgia Texas Alabama Florida State Oregon Missouri Ohio State Arizona Mississippi Penn State Oklahoma LSU Notre Dame Louisville Oklahoma State Tennessee North Carolina State Clemson Kansas State Iowa Oregon State Liberty James Madison

Alex Golesh, South Florida

Michigan Washington Georgia Alabama Texas Florida State Missouri Ohio State Oregon Mississippi LSU Arizona Notre Dame Penn State Oklahoma Oklahoma State Tennessee Iowa Kansas State Louisville North Carolina State West Virginia SMU Kansas Troy

Danny Gonzales, New Mexico

Michigan Washington Georgia Texas Alabama Missouri Oregon Arizona Mississippi Florida State Ohio State Notre Dame Penn State Oklahoma LSU Oklahoma State Kansas State Clemson Tennessee SMU Louisville Troy Air Force James Madison Liberty

Mike Gundy, Oklahoma State

Michigan Washington Georgia Texas Alabama Florida State Oregon Missouri Mississippi LSU Arizona Ohio State Notre Dame Penn State Oklahoma State Oklahoma Tennessee Kansas State Kansas North Carolina State Louisville Clemson West Virginia Southern California Iowa

Will Hall, Southern Mississippi

Michigan Washington Georgia Florida State Texas Alabama Oregon Missouri Mississippi Arizona LSU Ohio State Notre Dame Penn State Oklahoma Tennessee Clemson Louisville Iowa Oklahoma State Kansas State Kansas North Carolina State West Virginia Southern California

Tyson Helton, Western Kentucky

Michigan Washington Texas Alabama Georgia Oregon Florida State Missouri Mississippi Ohio State Arizona LSU Penn State Notre Dame Oklahoma Oklahoma State Tennessee Kansas State Louisville Clemson North Carolina State SMU Kansas Iowa Liberty

Tom Herman, Florida Atlantic

Michigan Washington Georgia Alabama Florida State Texas Oregon Mississippi Missouri Ohio State Penn State Arizona LSU Oklahoma Louisville Notre Dame Oklahoma State Iowa Oregon State North Carolina State Tennessee SMU Liberty Kansas State James Madison

Brady Hoke, San Diego State

Michigan Washington Texas Alabama Georgia Florida State Oregon Mississippi Arizona Missouri Ohio State LSU Penn State Tennessee Oklahoma Clemson Notre Dame Oregon State Oklahoma State Louisville Iowa Kansas State SMU Liberty Boise State

Dana Holgorsen, Houston

Michigan Washington Georgia Florida State Texas Alabama Oregon Missouri Ohio State Arizona Mississippi Penn State Oklahoma LSU Oklahoma State Louisville Kansas State Notre Dame Tennessee Iowa North Carolina State Clemson Oregon State Liberty Tulane

Butch Jones, Arkansas State

Michigan Alabama Washington Texas Georgia Oregon Florida State Missouri Mississippi Ohio State LSU Arizona Penn State Oklahoma Notre Dame Oklahoma State Kansas State Tennessee Louisville Clemson North Carolina State Kansas SMU Troy Liberty

Brent Key, Georgia Tech

Michigan Washington Texas Georgia Alabama Florida State Ohio State Oregon Missouri Mississippi Penn State Oklahoma Notre Dame Kansas State LSU Liberty James Madison Arizona Louisville Tennessee SMU Troy Clemson Oregon State North Carolina State

Rhett Lashlee, SMU

Michigan Washington Texas Alabama Georgia Oregon Florida State Missouri Mississippi Ohio State Arizona Notre Dame LSU Oklahoma State Oklahoma Penn State Kansas State Tennessee Clemson West Virginia SMU Kansas North Carolina State Tulane Memphis

Lance Leipold, Kansas

Michigan Washington Texas Alabama Georgia Florida State Missouri Oregon Mississippi Ohio State Arizona LSU Notre Dame Penn State Oklahoma State Oklahoma Tennessee Kansas State Iowa Kansas Clemson Louisville West Virginia North Carolina State Oregon State

Mike Locksley, Maryland

Michigan Washington Texas Alabama Georgia Florida State Oregon Ohio State LSU Mississippi Missouri Notre Dame Arizona Penn State Louisville Oklahoma State Oklahoma Tennessee Kansas State Clemson North Carolina State Liberty Kansas Iowa West Virginia

Mike MacIntyre, Florida International

Michigan Washington Georgia Texas Alabama Oregon Florida State Mississippi Missouri Ohio State LSU Arizona Penn State Notre Dame Oklahoma Louisville Tennessee Clemson Oklahoma State Kansas State North Carolina State Kansas Iowa SMU Liberty

Gus Malzahn, Central Florida

Michigan Washington Georgia Florida State Texas Missouri Oregon Alabama Mississippi Ohio State LSU Arizona Notre Dame Oklahoma Penn State Oklahoma State Kansas State Kansas Tennessee North Carolina State Louisville SMU Tulane Iowa James Madison

Chuck Martin, Miami (Ohio)

Michigan Washington Texas Alabama Georgia Florida State Missouri Oregon Mississippi Arizona Ohio State LSU Notre Dame Clemson Oklahoma State Oklahoma Penn State Kansas State Tennessee Kansas North Carolina State West Virginia Louisville SMU Duke

Joey McGuire, Texas Tech

Michigan Washington Texas Alabama Georgia Florida State Oregon Mississippi Missouri Ohio State Arizona LSU Penn State Oklahoma State Oklahoma Louisville Notre Dame Kansas State Tennessee North Carolina State West Virginia Clemson Kansas Iowa James Madison

Jeff Monken, Army

Michigan Washington Texas Alabama Georgia Oregon Missouri Mississippi Florida State Arizona Ohio State Penn State LSU Notre Dame Oklahoma Oklahoma State Tennessee Louisville Kansas State Clemson Iowa North Carolina State West Virginia Liberty Kansas

Jim Mora, Connecticut

Michigan Washington Georgia Texas Alabama Florida State Oregon Ohio State Missouri Mississippi Penn State LSU Liberty Arizona Tulane Louisville Oklahoma Iowa Notre Dame SMU North Carolina Oregon State James Madison Clemson Oklahoma State

Billy Napier, Florida

Michigan Georgia Washington Alabama Texas Missouri Mississippi Oregon Florida State LSU Ohio State Arizona Oklahoma Penn State Notre Dame Tennessee Oklahoma State Louisville Iowa Oregon State Clemson Kansas State North Carolina State Liberty Air Force

Pat Narduzzi, Pittsburgh

Michigan Washington Georgia Alabama Oregon Florida State Texas Missouri Misssissippi Ohio State Arizona LSU Notre Dame Oklahoma Penn State Oklahoma State Louisville Tennessee Kansas State Iowa North Carolina State Clemson West Virginia Kansas SMU

Brian Newberry, Navy

Michigan Washington Georgia Texas Alabama Oregon Florida State Mississippi Penn State LSU Missouri Ohio State Notre Dame Tennessee Arizona Oklahoma Louisville Oklahoma State Kansas State SMU Kansas West Virginia North Carolina State Clemson Iowa

Barry Odom, UNLV

Michigan Washington Georgia Texas Alabama Oregon Florida State Mississippi Missouri Ohio State Arizona Penn State LSU Notre Dame Iowa Oklahoma Louisville North Carolina State Tennessee Oklahoma State Clemson Kansas State Memphis Kansas Texas-San Antonio

Brent Pry, Virginia Tech

Michigan Washington Georgia Florida State Texas Alabama Oregon Missouri Ohio State Mississippi Arizona Penn State LSU Oklahoma Notre Dame Louisville Oklahoma State Tennessee Kansas State North Carolina State Clemson Iowa West Virginia Kansas Oregon State

Matt Rhule, Nebraska

Michigan Washington Texas Alabama Georgia Florida State Missouri Oregon Mississippi Ohio State Arizona Penn State LSU Notre Dame Oklahoma State Clemson Oklahoma Kansas State Tennessee Kansas North Carolina State West Virginia Louisville SMU Liberty

Nick Saban, Alabama

Michigan Washington Texas Alabama Georgia Oregon Missouri Florida State Mississippi Ohio State LSU Arizona Penn State Notre Dame Oklahoma State Oklahoma Tennessee Clemson Louisville North Carolina State Kansas State Oregon State SMU Iowa Liberty

Scott Satterfield, Cincinnati

Michigan Washington Texas Alabama Georgia Florida State Oregon Missouri Mississippi Ohio State Oklahoma LSU Arizona Penn State Oklahoma State Louisville Notre Dame Tennessee Kansas State Kansas Clemson North Carolina State Iowa West Virginia Northwestern

Kirby Smart, Georgia

Michigan Washington Texas Alabama Georgia Florida State Oregon Missouri Ohio State Mississippi LSU Penn State Arizona Oklahoma Notre Dame Oklahoma State Louisville Tennessee Liberty Iowa Oregon State SMU Kansas State North Carolina State Clemson

Rick Stockstill, Middle Tennessee

Michigan Washington Georgia Florida State Alabama Mississippi Missouri Texas Oregon LSU Arizona Ohio State Penn State Notre Dame Louisville Clemson Oklahoma State Iowa Oklahoma Tennessee Memphis Texas-San Antonio SMU Liberty UNLV

Mark Stoops, Kentucky

Michigan Washington Georgia Texas Alabama Oregon Missouri Mississippi Ohio State Florida State Notre Dame Arizona LSU Oklahoma Penn State Tennessee Clemson Kansas State West Virginia North Carolina State Iowa Oklahoma State SMU Oregon State Liberty

Jon Sumrall, Troy

Michigan Washington Texas Alabama Georgia Florida State Missouri Mississippi Oregon Ohio State Arizona Notre Dame LSU Oklahoma State Oklahoma Penn State Kansas State Louisville North Carolina State West Virginia Kansas Troy Tulane Memphis Iowa

Lance Taylor, Western Michigan

Michigan Washington Texas Alabama Georgia Florida State Oregon Missouri Mississippi Ohio State LSU Penn State Notre Dame Arizona Tennessee Oklahoma Louisville Iowa North Carolina State Clemson Oklahoma State Kansas State Oregon State Memphis West Virginia

Jeff Tedford, Fresno State

Michigan Washington Alabama Texas Georgia Florida State Oregon Missouri Ohio State Mississippi LSU Arizona Notre Dame Penn State Oklahoma State Oklahoma Tennessee Clemson Kansas State Kansas West Virginia Louisville North Carolina State Iowa Fresno State

Jeff Traylor, Texas-San Antonio

Michigan Washington Texas Alabama Georgia Oregon Missouri Mississippi LSU Notre Dame Florida State Ohio State Penn State Arizona Oklahoma State Tennessee Oklahoma West Virginia Kansas State North Carolina State Clemson Southern California Louisville Kansas SMU

Kyle Whittingham, Utah

Michigan Washington Georgia Oregon Missouri Mississippi Alabama Texas Ohio State Florida State Arizona LSU Notre Dame Tennessee Oklahoma Kansas State Penn State Clemson Iowa North Carolina State Louisville Oklahoma State Tulane Northwestern Liberty

Ken Wilson, Nevada

Michigan Washington Texas Alabama Georgia Oregon Mississippi Missouri Arizona Ohio State Penn State Florida State Oklahoma LSU Tennessee Notre Dame Oklahoma State Kansas State Clemson Memphis Kansas Louisville Air Force Oregon State Fresno State

Kevin Wilson, Tulsa

Michigan Washington Georgia Alabama Texas Florida State Missouri Oregon Ohio State Mississippi LSU Arizona Notre Dame Penn State Oklahoma Oklahoma State Tennessee Louisville Clemson Kansas State SMU North Carolina State Kansas Liberty Tulane

This article originally appeared on USA TODAY: College football coaches poll ballots: How every coach voted