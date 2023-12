See who earned 2023 All-Ohio football honors in Division VI, VII from the OPSWA

The Ohio Prep Sportswriters Association All-Ohio football teams for Division VI and VII were released on Monday. The teams were chosen by a panel of sports writers and broadcasters from across the state.

The all-state teams for the rest of the divisions will be announced Tuesday through Thursday.

Ohio's Mr. Football, Jordan Marshall of Cincinnati Moeller, was announced last week. The 2023 Ohio High School Athletic Association football season wrapped up this past weekend with the state championship games in all seven divisions being played in Canton.

Garaway head coach, Jason Wallick, embraces Jayce Wallick after their 17-0 loss to Kirtland in the Division VI, Region 23 State Semifinal game, Friday, Nov. 24 at the Louisville Leopards’ Stadium in Louisville, Ohio. This was the first time in program history that Garaway has competed in a State Semifinal game. Kirtland toppled Garaway, 17-0.

Division VI All-Ohio football

Ohio Offensive Player of the Year: Michael Osborne, Versailles

Ohio Defensive Player of the Year: Rocco Alfieri, Kirtland

Ohio Coaches of the Year: Jason Peters, Grandview Heights; Jeff Richards, Bluffton; Jason Wallick, Sugarcreek Garaway

First Team Offense

QB: Austin Buescher, West Jefferson, 6-4, 165, so.; Trevor Vogt, North Robinson Colonel Crawford, 6-1, 175, sr.; Michael Osborne, Versailles, 5-11, 185, sr.; J.J. Miller, Williamsburg, 6-0, 165, sr.; Blake Foos, Attica Seneca East, 6-1, 200, sr.

RB: Henry Ohlinger, Grandview Heights, 6-1, 205, so.; Connor Dawson, Collins Western Reserve, 6-0, 185, jr.; Trenton Barraza, Columbus Grove, 6-2, 175, jr.; Marco Cirigliano, Columbia Station Columbia, 5-10, 185, sr.; Will Beers, Kirtland, 6-0, 175, sr.; Braylon Robertson, BaInbridge Paint Valley, 5-8, 215, jr.; Ian Erb, Mineral Ridge, 6-2, 195, sr.; Dawson Morgan, Rootstown, 5-11, 175, sr.; Lee Thomas, Cincinnati Country Day, 5-10, 190, jr.

WR/TE: Mason Book, West Jefferson, 6-2, 180, sr.; Jenson Garber, Sugarcreek Garaway, 6-0, 160, sr.; Virgil Myers, Zoarville Tuscarawas Valley, 5-10, 150, sr.; Gino Blasini, Kirtland, 6-2, 195, sr.; Dan Boron, Canton Central Catholic, 6-0, 180, sr.; Pierce Ayers, Williamsburg, 5-10, 160, sr.

Central Catholic's Daniel Boron dives forward for extra yards against St. Thomas Aquinas, Friday, Oct. 20, 2023.

OL: Hayden Krinn, Mount Gilead, 6-0, 255, sr.; Kalen Skidmore, Bucyrus Wynford, 6-1, 250, sr.; Matt Allomong, Carey, 6-4, 290, sr.; Spencer Ebersbach, Newcomerstown, 6-1, 300, jr.; Matthew Kahley, Kirtland, 6-0, 225, jr.; Nick Novak, Cuyahoga Heights, 6-3, 293, sr.; Dallas McCracken, Hanoverton United, 6-4, 265, sr.; Dominic Barga, Versailles 6-3, 220, sr.

K: Luke Courtney, Hanoverton United, 6-0, 170, sr.; Andrew Zimmerman, Cincinnati Country Day, 6-4, 190, sr.

First Team Defense

DL: Nate Willis, Newark Catholic, 6-2, 240, sr.; Nathan Brodman, Carey, 6-4, 225, sr.; Caleb Cunningham, Ashland Crestview, 6-5, 250, sr.; Graham Baker, Beverly Fort Frye, 5-11, 240, sr.; Alex Reese, Martins Ferry, 6-6, 230, jr.; Will Bates, Kirtland, 5-10, 190, sr.

LB: Blake Elliott, Howard East Knox, 5-11, 190, jr.; Landen Worcester, Bluffton, 5-11, 200, jr.; Wyatt Wallick, Sugarcreek Garaway, 6-0, 185 sr.; Rocco Alfieri, Kirtland, 5-10, 190, sr.; Macguire Boyd, Kirtland, 6-0, 210, sr.; Gavin Richards, Nelsonville-York, 5-8, 170, sr.; Blake Hopkins, Sullivan Black River; 6-0, 175, sr.; James Schmitmeyer, Versailles, 5-10, 165, jr.; Shepard Snell, Cincinnati Country Day, 6-3, 175, sr.

Mogadore's Devin Graham and Layne Miller on defense, Graham intercepts the ball intended for Nick Malek.

DB: Will Sayle, Kirtland, 6-1, 175, sr.; Devin Graham, Mogadore, 6-2, 165, sr.; A.J. Griesdorn, Versailles, 6-3, 180, sr.; Ryan Coyle, Cincinnati Country Day, 5-10, 175, jr.; Austin Niederkohr, Carey, 6-4, 180, sr.

P: Cam Vickers, Mount Gilead, 6-2, 170, jr.; Eric Groesser, Sullivan Black River, 6-0, 200, sr.

Last year's D6-7 All-Ohio teams: See who earned All-Ohio football honors in Division VI, VII from the OPSWA in 2022

Second Team Offense

QB: AJ Bower, Northmor, 6-1, 175, jr.; Brady Geibel, Sugarcreek Garaway, 6-4, 195, jr.; Jake LaVerde, Kirtland, 6-2, 180, so.; Parker Corbin, Cincinnati Country Day, 5-9, 165, sr.; Braden Keating, New Madison Tri-Village, 6-0, 175, sr.

RB: Cayden Carroll, Grove City Christian, 5-10, 175, jr.; Kaiden Blair, Bucyrus Wynford, 5-10, 180, sr.; Dillon Soehnlen, Sugarcreek Garaway, 5-6, 150, jr.; Tev’n Williams, Martins Ferry, 5-11, 185, jr.; Ty Vickery, Andover Pymatuning Valley, 5-9, 210, jr.; Artie Sonego, Rittman, 5-9, 190, jr.; Gabe McGill, West Liberty-Salem, 5-9, 185, sr.; Reed Wehr, New Madison Tri-Village, 5-10, 170, sr.

Rittman's Artie Sonego finds some daylight in the second half.

WR/TE: Jax Wenger, Galion Northmor, 6-2, 185, jr.; Cameron Pearson, West Jefferson, 5-10, 150, sr.; Julian Washington, Castalia Margaretta, 6-4, 165, so.; Jacob Sanders, Columbia Station Columbia, 5-8, 150, sr.; Alex Ervin, Williamsburg, 6-4, 230, sr.; Tristan Hill, Miamisburg Dayton Christian, 5-11, 165, sr.

OL: Braxton Balog, Collins Western Reserve, 6-0, 210, sr.; Lane Rike, North Robinson Colonel Crawford, 6-1, 200, sr.; Brady Burich, Kirtland, 5-10, 190, sr.; Max Soltis, Middlefield Cardinal, 6-2, 215, jr.; Chase Voge, Columbia Station Columbia, 6-3, 270, jr.; Peyton Bell, Paint Valley, 6-4, 290, sr.; Jonathan Stangl, Canton Central Catholic, 6-8, 315, jr.; Tony Karp, Rootstown, 6-2, 280, sr.

Jack Hopkins, left of Central Catholic celebrates his touchdown with Jonathan Stangl, right, during their game against St. Thomas at Central Catholic on Thursday, Oct. 20, 2022. Stangl honored Jacob Brown by writing, "Fly High Jake" on his taped arm. Brown lost his life in an automobile accident Sunday.

K: Brandon Leal, Kansas Lakota, 6-0, 165, jr.

Second Team Defense

DL: Holtz Maine, Milford Center Fairbanks, 6-5, 225, jr.; Nels Van Gundy, Marion Elgin, 6-3, 190, sr.; Jackson Reifenschneider, Sugarcreek Garaway, 6-3, 240, sr.; Aaron Fortuna, Kirtland, 5-10, 190, sr.; Jayden Hollinger, New Madison Tri-Village, 6-2, 185, sr.; Paul McDonald, Troy Christian, 6-4, 210, sr.

Garaway's Dillon Soehnlen is lifted into the air after scoring a touchdown by teammate Jackson Reifenschneider during the Division VI, Region 23 final against West Jefferson, Friday, Nov. 17 at John D. Sulsberger Memorial Stadium in Zanesville, Ohio.

LB: Drew Bingham, Johnstown Northridge, 6-1, 160, sr.; Luke Gnepper, Toledo Ottawa Hills, 6-1, 235, sr.; Grady Gustwiler, Defiance Tinora, 5-10, 175, sr.; Logan Edgar, Bellaire, 6-2, 170, sr.; Sebastian Huck, Beverly Fort Frye, 6-1, 175, sr.; Will Baskey, Mogadore, 6-2, 175, jr.; Kian Hartley, Columbiana, 6-2, 210, sr.; Aiden Stanke, Jackson-Milton, 6-2, 140, sr.; Brayden Koeller, West Alexandria Twin Valley South, 6-0, 180, sr.

DB: Owen Nugent, Grandview Heights, 5-9, 155, so.; Mac Mac Pettigrew, Bellaire, 5-10, 155, sr.; Landen Inman, Nelsonville-York, 5-10, 160, jr.; Noah Finkbine, New Madison Tri-Village, 6-0, 180, so.; Jamison Watts, New Paris National Trail, 6-2, 165, sr.

P: Clay Greuey, Beverly Fort Frye, 6-4, 210, sr.

Third Team Offense

QB: Landon Best, Columbus Grove, 6-0, 145, so.; Ethan Meier, Columbia Station Columbia, 6-2, 190, sr.; Garret Bogart, Bluffton, 6-0, 163, sr.; Logan Strever, Middlefield Cardinal, 5-11, 170, sr.

RB: Joel Gehret, Versailles, 5-10, 200, sr.; Quentin Harrison, Marion Elgin, 5-10, 175, jr.; Wyatt Denney, Cardington, 5-7, 175, so.; Mikey Hess, Newark Catholic, 5-11, 185, jr.; Clayton Miller, Beverly Fort Frye, 6-1, 180, jr.; Carter McConnell, Newcomerstown, 5-10, 205, jr.; Xavier Cunningham, Glouster Trimble, 5-10, 150, sr.; Max Hawkins, Columbiana Crestview, 5-9, 200, jr.

Newcomerstown's Carter McConnell is taken down on a run by West Jefferson's Ethan Hostetler during their Division 6 playoff game, Friday, Oct. 28 in Newcomerstown.

WR/TE: Bracen Davis, Howard East Knox, 5-9, 140, sr.; Johnnie Kinter, Wellington, 6-2, 185, jr.; Gavin Tollett, Columbia Station Columbia, 6-3, 190, sr.; Carson Free, Bainbridge Paint Valley, 6-4, 195, jr.; Tanner Printz, New Madison Tri-Village, 6-1, 175, sr.

OL: Alex Dolby, Howard East Knox, 6-2, 250, sr.; Jaden Patterson, Grove City Christian, 6-3, 320, jr.; Russell Sherman, Marion Elgin, 6-1, 250, sr.; Jack Vicnete, Toledo Ottawa Hills, 6-0, 260, sr.; Paul Day, West Alexandria Twin Valley South, 6-3, 240, sr.; Seth Jesse, New Madison Tri-Village, 5-10, 275, sr.; Patrick Ramage, Cincinnati Country Day, 6-0, 245, jr.; Bryce Thompson, New Paris National Trail, 6-2, 220, sr.

K: Caleb Schnuerer, Galion Northmor, 6-0, 190, sr.; Braxton Morton, North Robinson Colonel Crawford, 5-10, 160, sr.

Third Team Defense

DL: Braddock Lusher, Grandview Heights, 6-2, 220, jr.; Kyle Lathrop, Columbus Grove, 5-9, 180, sr.; Justin Smith, Columbia Station Columbia, 6-6, 200, jr.; Devan Diedrick, Wellington, 6-3, 225, sr.; Caeleb Layton, Nelsonville-York, 6-3, 190, sr.; Austin Sellers, Miamisburg Dayton Christian, 6-2, 185, sr.

LB: Landon Shepard, Marion Elgin, 6-3, 215, jr.; Wyatt Keyt, West Jefferson, 5-7, 150, jr.; Ryan McMichael, North Robinson Colonel Crawford, 6-2, 185, sr.; Gavin Barker, Ashland Crestview, 6-3, 185, jr.; Kaine Smetzer, Castalia Margaretta, 5-10, 189, sr.; Payton Keller, Sugarcreek Garaway, 6-1, 170, sr.; Charlie Parry, Lore City Buckeye Trail, 6-3, 185, sr.; Connor Sheppard, Wellington, 5-8, 150, jr.; Neil Lucariello, Middlefield Cardinal, 6-0, 185, jr.

DB: Hunter Fulk, Northmor, 5-10, 150, sr.; Francis Connors, Cuyahoga Heights, 6-0, 185, sr.; Troy Domen, Middlefield Cardinal, 5-10, 160, sr.; Anthony Coutouzis, Cuyahoga Heights, 5-10, 136, sr.; Kollin Cline, Ashland Mapleton, 5-11, 170., sr.

P: Fletcher Sturgill, Cuyahoga Heights, 5-9, 173, sr.

Honorable Mention

QB: Ryan Croston, Andover Pymatuning Valley, 5-11, 195, jr.; Liam Kuhn, Ashland Crestview, 6-2, 155, so.; Braxton Barnett, Sarahsville Shenandoah, 6-1, 170, so.; Lucas King, Frankfort Adena, 6-4, 200, so.; Zeke Cameron, Mogadore, 6-2, 190, sr.

RB: Rico Smith, Brookfield, 5-7, 180, fr.; Devon Dzik, Cuyahoga Heights, 5-9, 150, jr.; Rocco Pillarelli, Toledo Ottawa Hills, 5-7, 165, so.; Koen Eagon, Lore City Buckeye Trail, 5-10, 160, sr.; Gabe McNeil, Lucasville Valley, 5-10, 165, so.; Levi Jiles, Rock Hill, 5-11, 190, sr.; Kaden Murphy, Coal Grove, 5-8, 165, so.; Case Myers, Ravenna Southeast, 6-2, 185, sr.

WR/TE: Reddick Pillarelli, Toledo Ottawa Hills, 5-11, 180, sr.; Taylor Young, Attica Seneca East, 6-0, 180, jr.; James Rindfuss, Bucyrus Wynford, 5-11, 190, sr.; Jack Perozek, Toledo Ottawa Hills, 6-3, 215, sr.; Brayden Roesti, Defiance Tinora, 6-3, 195, sr.; Hayden Dearth, Bluffton, 6-3, 200, sr.; Tyson Ringler, Ashland Crestview, 6-1, 165, jr.; Brenden Portman, Sarahsville Shenandoah, 5-8, 165, sr.; Gage Cheadle, Chillicothe Southeastern, 6-0, 180, sr.; Alec Thompson, Nelsonville-York, 5-11, 160, so.; Christian Browning, Crooksville, 5-8, 145, jr.; Brady Balestrino, Mineral Ridge, 6-1, 175, jr.; Cade St. Clair, West Salem Northwestern, 6-1, 185, sr.

OL: Joseph Kean, West Jefferson, 6-3, 250, sr.; Dominic Meyer, Versailles, 6-3, 225, sr.; Kylan Mayes, Columbus Grove, 6-1, 240, jr.; Jacob Granger, Bluffton, 6-4, 260, sr.; Dylan Congdon, Zoarville Tuscarawas Valley, 6-8, 280, jr.; Jake Miller, Sugarcreek Garaway, 6-3, 295, sr.; Braxton Ross, Beverly Fort Frye, 6-0, 195, jr.; Shayden Fogle, Martins Ferry, 5-9, 185, sr.; Joey Nixon, Bellaire, 6-0, 250, sr.; Daniel Medinger, Ironton Rock Hill, 6-4, 265, so.; Brett Klaiber, Coal Grove Dawson-Bryant, 6-3, 275, sr.; Trevor Hinkle, Mogadore, 5-11, 200, jr.; Zack Stacy, Mineral Ridge, 6-1, 250, sr.

K: Jack Korinek, Independence, 5-8, 155, sr.; Kyle Basil, Bluffton, 6-2, 183, sr.; Gage Bodey, Castalia Margaretta, 6-0, 172, sr.; Anderson Colon, Sugarcreek Garaway, 5-6,175, jr.

DL: Jaron Nowakowski, Andover Pymatuning Valley, 5-9, 180, jr.; Cam Bair, West Liberty-Salem, 6-0, 235, jr.; Dane Jones, Williamsburg, 6-1, 180, sr.; Brody Sommers, Bluffton, 6-2, 205, jr.; Payne DeGray, North Robinson Colonel Crawford, 6-4, 210, so.; Brady Hastings, Lore City Buckeye Trail, 6-2, 200, sr.; Wyatt Hershberger, Sugarcreek Garaway, 5-10, 225, sr.; Tristan Wood, Lucasville Valley, 6-2, 205, jr.; Hunter Freeman, Chillicothe Paint Valley, 6-2, 250, sr.; Reiston Richards, Nelsonville-York, 5-10, 160, sr.; Mark Miller, Ashland Mapleton, 5-11, 175, sr.; Preston Bello, Ravenna Southeast, 5-11, 260, sr.; Matt Koriorynsky, Campbell Memorial, 6-1, 275, sr.; Nick Stephenson, Mogadore, 6-5, 185, jr.; Justin Matheney, Rittman, 6-1, 195, sr.

LB: Nolan Sasack, Wellington, 6-1, 205, sr.; Kaiden Kirila, Brookfield, 6-0, 215, sr.; Josh Wilcoxon, West Liberty-Salem, 5-9, 190, jr.; Ross Francis, Versailles, 5-9, 180, jr.; Conner Norden, Carey, 6-0, 175, sr.; Landon Auchmuty, Columbus Grove, 5-8, 185, sr.; Ross Schultheis, Beverly Fort Frye, 5-10, 175, sr.; Andrew Leiffer, Martins Ferry, 5-10, 185, sr.; Graham Campbell, Bellaire, 5-9, 165, so.; Morgan Breniser, Chillicothe Huntington, 6-1, 185, sr.; Colton Yoakum, Bainbridge Paint Valley, 6-0, 220, jr.; Mason Hart, Glouster Trimble, 5-10, 170, jr.; Brian Youngblood, Rootstown, 5-10, 180, jr.; Preston Holbrook, Mineral Ridge, 5-10, 190, soph.; Baylor Weiser, Loudonville, 5-11, 185, sr.

DB: AJ Landon, Milford Center Fairbanks, 6-0, 180, sr.; Cayden Mitchell, Jackson-Milton, sr.; Zach Unger, Cuyahoga Heights, 6-0, 145, jr.; Zach Reynolds, Columbus Grove, 6-2, 175, sr.; Carson Kruse, Bluffton, 5-11, 173, jr.; Kayden Radzik, Defiance Tinora, 6-0, 175, sr.; Bryndan Riddle, Beverly Fort Frye, 5-11, 160, sr.; Weston Miley, Sarahsville Shenandoah, 6-3, 180, sr.; Anthony Stamper, 5-10, 165, jr.; Devin Bloomfield, Coal Grove, 5-10, 170, sr.; Braylin Shutts, Glouster Trimble, 5-9, 145, sr.

P: Frank Rupnik, Troy Christian, 6-6, 220, sr.; Brady Cottrell, Crooksville, 6-0, 210, sr.; Jaekyn Ridout, Lucasville Valley, 5-10, 165, jr.

Dalton standout Greyson Siders rips off this scoring run in the second half.

Division VII All-Ohio football

Ohio Offensive Player of the Year: Greyson Siders, Dalton

Ohio Defensive Players of the Year: Landon Arling, Maria Stein Marion Local; Brandon Oldaker, Reedsville Eastern

Ohio Coaches of the Year: Tim Goodwin, Maria Stein Marion Local; Scott Tomlison, Beaver Eastern; Tylor Nester, Monroeville

First Team Offense

QB: Carson Parker, Lima Central Catholic, 6-3, 215, sr.; Carson Altimus, Antwerp, 6-1, 171, sr.; Justin Knouff, Maria Stein Marion Local, 6-1, 175, jr.; Jared Witherow, Malvern, 6-4, 185, jr.; Cale Bender, Caldwell, 5-10, 175, sr.; Dylan Morton, Beaver Eastern, 6-0, 230, sr.

Malvern quarterback Jared Witherow scrambles during the game against Newcomerstown in week 8 high school football action, Friday, Oct. 6 at Lee Stadium in Newcomerstown, Ohio.

RB: Danny Blair, Lancaster Fairfield Christian Academy, 5-10, 175, jr.; Cole Delaughder, Danville, 6-2, 215, sr.; Braxton Althauser, McComb, 5-9, 160, sr.; Norris McKinley, Sciotoville East, 5-11, 175, sr.; Greyson Siders, Dalton, 5-11, 190, sr.; Keegen Weiss, Ansonia, 5-10, 205, sr.; Rico Johnson, Cincinnati College Preparatory Academy, 5-9, 185, sr.

WR/TE: Hyde O’Rielly, Lancaster Fisher Catholic, 6-3, 182, jr.; Victor Hoelscher, Maria Stein Marion Local, 6-2, 170, jr.; Blake Berrier, Bascom Hopewell-Loudon, 6-2, 185, sr.; Carter Eilerman, Fort Loramie, 6-3, 195, jr.; Landon Brewer, Antwerp, 6-4, 180, sr.

OL: Kyle Ungruhn, Maria Stein Marion Local, 6-4, 245, jr.; Brayden Spitler, Lucas, 6-2, 217, sr.; Nick Bormuth, McComb, 6-5, 265, sr.; Jase Norman, Caldwell, 6-2, 275, sr.; Brewer Tomlison, Beaver Eastern, 6-2, 270, so.; Grayson Lehman, Dalton, 6-4, 285, sr.; Lucas Dattilo, New Middletown Springfield, 5-10, 222, sr.

K: Carson Bills, Maria Stein Marion Local, 6-1, 155, jr.

First Team Defense

DL: Grant Smith, Hamler Patrick Henry, 6-2, 205, soph.; Ethan Crock, Caldwell, 6-3, 205, jr.; Jase Miller, Waterford, 6-4, 240, sr.; Collin Jones, Dalton, 6-0, 225, sr.; Vinny Perry, Lowellville, 5-11, 235, sr.; Brody Adams, Springfield Catholic Central, 6-3, 215, so.;

LB: Walker Weckesser, Danville, 6-0, 195, sr.; Nathan Thiel, Morral Ridgedale, 6-3, 195, sr.; Landon Arling, Maria Stein Marion Local, 6-0, 170, sr.; Landon Sherwood, New Washington Buckeye Central, 5-11, 180, sr.; Brayden Rauch, Steubenville Catholic Central, 5-11, 205, sr.; Brandon Oldaker, Reedsville Eastern, 6-4, 253, sr.; Nathan Hemberger, Berlin Center Western Reserve, 6-1, 210, jr.; Garrett Stammen, Ansonia, 6-1, 215, sr.

Dalton's Cade Mullet makes a move in the open field to elude a defender.

DB: Evan Benfer, Monroeville, 6-0, 165, jr.; Aiden Filby, Toronto, 6-2, 172, jr.; Cade Mullet, Dalton, 5-9, 170, sr.; Jaelen Griffin, Cincinnati College Preparatory Academy, 5-11, 175, jr.; Gavin Murphy, Reedsville Eastern, 6-3, 193, jr.

P: Trevor Siefke, Lisbon David Anderson, 6-1, 155, sr.

Second Team Offense

QB: Evan Kreais, Bascom Hopewell-Loudon, 6-4, 170, sr.; Drew Breitgam, Waynesfield-Goshen, 5-10, 160, sr.; Tucker Howell, Woodsfield Monroe Central, 6-1, 185, sr.; Kabel Isaly, Hannibal River, 5-10, 165, sr.; Michael Ballone, Lowellville, 5-9, 150, sr.; Luke Henning, Berlin Center Western Reserve, 5-10 180, sr.

RB: Logan Toms, Lucas, 6-1, 180, sr.; Josh Pocos, Norwalk St. Paul, 5-11, 195, sr.; Alex Sanders, Upper Scioto Valley, 6-1, 200, sr.; Dom Bouscher, Toronto, 6-2, 172, sr.; James Gadomski, Fairport Harbor Fairport Harding, 6-2, 185, sr.; Rylee Barrett, Reedsville Eastern, 5-9, 175, sr.; Jordan Davis, Portsmouth Notre Dame, 5-6, 180, sr.

WR/TE: Landon Johnson, Hamler Patrick Henry, 5-10, 170, sr.; Dylan Phillips, Malvern, 6-2, 175, sr.; Josh Flora, Cedarville, 6-0, 165, sr.; Hudson Hill, Bradford, 6-0, 155, sr.; Turner Lachey, Sidney Lehman Catholic, 5-10, 160, so.; Brennon Workman, South Charleston Southeastern Local, 6-3, 210, jr.

OL: Isaac Clingman, Monroeville, 6-0, 200, sr.; Noah Kubitz, Bascom Hopewell-Loudon, 5-11, 220, sr.; Cayden Benton, Toronto, 6-7, 261, sr.; Roger Hoying, Fort Loramie, 6-0, 265, sr.; Petey Jones, Cincinnati College Preparatory Academy, 6-0, 250, jr.; Ayden Phelps, DeGraff Riverside, 6-1, 250, sr.

K: Aidan Culler, Lucas, 6-1, 185, sr.

Second Team Defense

DL: Tristan Nickoli, Norwalk St. Paul, 5-8, 185, jr.; Wilson Grubb, McComb, 5-9, 180, sr.; Peyton Rauch, Steubenville Catholic Central, 6-2, 230, jr.; Isaac Burnett, Berlin Center Western Reserve, 6-3, 235., jr.; Alex Bradshaw, Fayetteville-Perry, 6-2, 160, jr.; Nate Copas, DeGraff Riverside, 6-0, 170, sr.

LB: Jericho Etok, Columbus Crusaders, 6-1, 200, sr.; Dan Hockensmith, Lucas, 5-9, 201, jr.; Luke Smith, Bowerston Conotton Valley, 5-8, 150, jr.; Cole Micker, Shadyside, 5-10, 175, sr.; Colten Jones, Waterford, 5-9, 170, jr.; Ryan Exline, Salineville Southern, 5-11, sr.; Alex Hess, Dalton, 5-10, 180, jr.; Anthony Ibarra, Union City Mississinawa Valley, 5-11, 210, sr.

DB: Michael Marshall, Bridgeport, 5-10, 160, sr.; Bryer Boeshart, Danville, 6-0, 195, sr.; Lincoln Creager, Hamler Patrick Henry, 6-2, 180, jr.; Chase Woodruff, McComb, 5-11, 170, sr.; Jahmir Neal, Bernard-Elmwood Place, 5-9, 150, jr.

P: Daniel Bolster, Steubenville Catholic Central, 6-1, 150, sr.

Third Team Offense

QB: Austin Bauer, Columbus Crusaders, 6-4, 175, sr.; Brendan Bernath, Zanesville Bishop Rosecrans, 5-11, 175, sr.; Jayden Roland, Mechanicsburg, 5-9, 175, sr.; Donovan O’Leary, Sidney Lehman Catholic, 6-5, 215, sr.

RB: Houston Miranda, Hamler Patrick Henry, 5-11, 180, sr.; Braylon Martinez, Bascom Hopewell-Loudon, 5-10, 175, jr.; Landyn Reinsmith, Beaver Eastern, 6-0, 190, sr.; Santino Rivera-Ocasio, Lowellville, 5-10, 170, sr.; Dante Gentile, New Middletown Springfield, 5-9, 165, jr.; Demico Harris, St. Bernard-Elmwood Place, 5-6, 190, jr.; Dominik Stotler, DeGraff Riverside, 5-8, 140, sr.

WR/TE: Rusty Hutchinson, Lancaster Fairfield Christian Academy, 5-5, 140, so.; Tyler Cross, Cedarville, 6-1, 160, sr.; Matthew Quatman, Lima Central Catholic, 5-11, 175, jr.; Dalton Jordan, Waynesfield-Goshen, 6-0, 160, sr.; Abe Delano, Defiance Ayersville, 6-3, 215, sr.; James Niemeyer, Minster, 6-2, 160, jr.; Brooks Bower, Bowerston Conotton Valley, 5-10, 175, jr.

OL: Gavyn Lepley, Danville, 5-10, 225, sr.; Zach Babiczuk, Malvern, 6-2, 235, sr.; James Sheets, South Gallia, 6-3, 285, jr.; Logan Presco, McDonald, 5-9, 260, sr.; Chase Baldwin, Cedarville, 6-1, 270, sr.; Travis Brooks, DeGraff Riverside, 6-3, 330, jr.; Jared Schmitmeyer, Ansonia, 5-8, 175, sr.

K: Isaac Bender, DeGraff Riverside, 5-7, 175, jr.

Third Team Defense

DL: Brayden Townsend, Morral Ridgedale, 6-3, 205, jr.; Caleb Lucas, Danville, 6-2, 215, jr.; Kaleb Debrah, Lancaster Fairfield Christian Academy, 5-8, 165, so.; Evan Ricketts, Morral Ridgedale, 6-4, 195, so.; Chris’Jen Dickey, Cincinnati College Preparatory Academy, 5-10, 270, sr.; Tucker Miller, Bradford, 6-3, 210, sr.; Simon Partington, Maria Stein Marion Local, 5-10 200, sr.

LB: Simon Messerly, Lancaster Fisher Catholic, 6-3, 184, sr.; Lane Poland, Mechanicsburg, 6-2, 165, sr.; Caden Falke, Lima Central Catholic, 6-0, 195, soph.; James Palmer, Beallsville, 5-10, 150, sr.; D.J. Dambolena, Fairport Harbor Fairport Harding, 6-0, so.; Brock McCumber, Fort Loramie, 6-0, 190, sr.; Trey Schmelzer, Bradford, 5-8, 175, sr.; C.J. Wilt, South Charleston Southeastern, 5-11, 190, sr.

DB: Jan Castellano, Fairport Harbor Fairport Harding, 5-6, 130, so.; Jonah Asebrook, South Charleston Southeastern, 5-10, 170, sr.; Landyn Bowman, Ansonia, 5-9, 151, sr.; Maxwell Maurer, Fort Loramie, 6-2, 180, jr.

P: Jake Winter, Cedarville, 6-1, 195, sr.

Honorable Mention

QB: Grant Keefer, Lancaster Fisher Catholic, 5-11, 159, jr.; Damien Dawson, Lockland, 5-10, 185, jr.; Kyler Sapp, Edon, 6-1, 190, jr.; Derex Dean, New Washington Buckeye Central, 5-11, 170, sr.; Russ Dickinson, Toronto, 6-0, 184, jr.; Josiah Smith, Racine Southern, 6-0, 190, sr.; Logan Doughty, Corning Miller, 6-2, 160, jr.; Ethan Kingrey, Portsmouth Notre Dame, 6-1, 185, so.

RB: Henry Wanger, Ashtabula St. John, 5-11, 209, sr.; Colten Vanwinkle, Lewisburg Tri-County North, 6-1, 205, sr.; Joe Burt, Pioneer North Central, 6-0, 180, sr.; Taurean Knueven, Defiance Ayersville, 5-01, 185, jr.; Jacob Rombach, Tiffin Calvert, 6-4, 182, sr.; Landen Roeder, Monroeville, 5-7, 155, jr.; BJ Fallon, Steubenville Catholic Central, 5-10, 150, sr.; Brody Zemba, Zanesville Bishop Rosecrans, 6-0, 170, so.; Noah Smith, Bowerston Conotton Valley, 5-9, 170, sr.; Kaden Johnson, Hannibal River, 6-0, 240, sr.; Will Jones, Symmes Valley, 6-3, 175, Jr.; Layne Wright, South Gallia, 6-1, 185, So.; Gavan Smith, Reedsville Eastern, 5-10, 185, Jr.; Zander Bice, Corning Miller, 5-8, 175, So.; Jack Darney, Berlin Center Western Reserve, 6-0, 170, jr.; Sammy Tomlinson, Dalton, 5-9, 170, jr.

WR/TE: Tyler Cross, Cedarville, 6-1, 160, sr.; Aiden Morris, Pandora-Gilboa, 6-0, 170, sr.; Beau Eggleston, Convoy Crestview, 6-0, 160, so.; Trent Siefker, Leipsic, 6-0, 168, sr.; Max Radabaugh, Edon, 6-0, 160, jr.; Billy Clouse, Tiffin Calvert, 6-2, 195, sr.; Billy Bourk, Lima Central Catholic, 6-6, 193, sr.; Blake Schaub, Monroeville, 6-5, 198, sr.; Heath Jensen, New Washington Buckeye Central, 5-11, 155, sr.; Rodney Smith, Malvern, 6-1 165, jr.; Dylan Wheeler, Caldwell, 5-10, 180, sr.; Carter Knowlton, Woodsfield Monroe Central, 6-0, 170, sr.; Brooks Bower, Bowerston Conotton Valley, 5-10, 175, jr.; Mason Marchbank, Toronto, 6-3, 213, jr.; Max Roberts, Waterford, 6-1, 185, jr.; Caden McDougle, Waterford, 6-1, 175, sr.; Jace White, Beaver Eastern, 6-0, 165, sr.; Luke Cassidy, Portsmouth Notre Dame, 6-1, 175, so.; Logan Stauffer, Lisbon David Anderson, 6-1, 165 sr.; Dylan Sheely, New Middletown Springfield, 5-10, 145, sr.; Braylen Dabney, Lowellville, 5-6, 150, sr.

OL: Wyatt Adams, Sugar Grove Berne Union, 6-1, 180, sr.; Jake Fischer, Pandora-Gilboa, 6-0, 230, sr.; Ethan Zeisloft, Leipsic, 6-1, 206, sr.; Syris Gale, Antwerp, 5-10, 225, sr.; Will Frimel, Minster, 5-10, 220, jr.; Lucas Recker, Tiffin Calvert, 6-5, 272, sr.; Owen DeWeese, McComb, 6-0, 215, sr.; Wyatt Berry, Arlington, 6-1, 219, sr.; Gavin Schwiebert, Hamler Patrick Henry, 6-4, 225, sr.; Eli Fackler, Montpelier, 6-2, 205, sr.; Xander Smith, Antwerp, 6-0, 230, sr.; Adam Winner, Maria Stein Marion Local, 6-1, 190, jr.; Tyler Baxter, Norwalk St. Paul, 6-2, 205, sr.; Bren Jones, New Washington Buckeye Central, 6-0, 245, sr.; Sam Hansen, Gibsonburg, 6-,1 225, sr.; Chance Miller, Malvern, 6-2, 205, sr.; Cale Chaisson, Toronto, 6-0, 242, sr.; Kody Carver, Steubenville Catholic Central, 5-11, 250, sr.; Rohwan Gilmore, Reedsville Eastern, 6-3, 260, jr.; Jake Edwards, Portsmouth Notre Dame, 6-2, 235, sr.; Anthony Paolella, Windham, 5-10, 230, sr.; Nick Donatelli, Lowellville, 5-11, 245, sr.

K: Landon Stein, Monroeville, 6-0 160, jr.; Ryan Runyon, Malvern, 5-9, 160, sr.; Corey Elson, Corning Miller, 5-9, 160, sr.; Riley Littler, Warren JFK, 6-2, 175, sr.

DL: Aiden Ewald, Bascom Hopewell-Loudon, 6-0, 230, so.; Carter Wolph, Tiffin Calvert, 6-3, 209, jr.; Quinn Westhoven, Leipsic, 6-3, 204, jr.; Ray Caudill, Lucas, 5-10, 202, jr.; Cohen Meyer, Pioneer North Central, 6-4, 185, sr.; Cohen Hitzeman, Antwerp, 6-0, 206, sr.; Cameron Vaney, Pioneer North Central, 5-10, 175, sr.; Ian Homan, Minster, 6-3, 200, jr.; Kyle Bossert, Malvern, 6-3, 255, sr.; Heath Thomas, Toronto, 6-3, 228, so.; Xander Daniels, Zanesville Bishop Rosecrans, 6-4, 275, sr.; Brendan Grimm, Steubenville Catholic Central, 6-0, 180, sr.; Noah Chase, Salineville Southern, 6-4, 255, jr.; Jake O’Donnell, New Middletown Springfield, 6-0, 180, sr.; Casey Gordon, Lowellville, 5-10, 180, sr.

LB: Ryan Williams, Ashtabula St. John, 5-10, 217, jr.; Braylon Dunn, DeGraff Riverside, 5-9, 200, jr.; Brayden Smith, St. Bernard-Elmwood Place, 5-11, 200, sr.; Andrew Miller, Pandora-Gilboa, 6-0, 210, jr.; Brady Clark, Defiance Ayersville, 6-1, 210, sr.; Dominic Schwartz, St. Henry, 6-2, 195, sr.; Adam Kreais, Bascom Hopewell-Loudon, 6-3, 195, sr.; Isaac Kline, Convoy Crestview, 5-9, 160, sr.; Brad Miehls, McComb, 5-10, 180, jr.; Garrett Wykes, Arlington, 5-8, 160, sr.; Reid Lichty, Antwerp, 5-10, 175, sr.; Cohen Hulbert, Edon, 6-1, 205, jr.; Drew Lause, Maria Stein Marion Local, 6-0, 190, jr.; Evan England, Sycamore Mohawk, 5-9, 165, sr.; Cal Warnement, Tiffin Clavert, 6-0, 175, jr.; Jack Caldwell, Elmore Woodmore, 6-1, 200, sr.; Luke Tucker, Strasburg, 5-10, 195, sr.; Drake Bouscher, Toronto, 5-10, 182, fr.; Jonah Moracco, Caldwell, 5-9, 145, so.; Dalton Philips, Woodsfield Monroe Central, 5-11, 195, sr.; Caiden Mount, Symmes Valley, 5-9, 195, jr.; E.J. Siders, South Gallia, 6-0, 185, sr.; Wyatt Kuboff, New Middletown Springfield, 5-9, 185, jr.; Joey Sigworth, Berlin Center Western Reserve, 5-9, sr.; Braylen Jarvis, Jeromesville Hillsdale, 6-1, 190, sr.

DB: Jason Wells, Millersport, 6-0, 150, so.; Anthony Severino, Ashtabula St. John, 5-8, 163, so.; Michael Shockey, DeGraff Riverside, 5-10, 140, sr.; Quin Schroeder, Leipsic, 5-9, 158, sr.; Cam Fuller, Antwerp, 5-8, 153, sr.; Troy Homan, Ft. Recovery, 6-0, 180, sr.; Isaac Stoner, Arcadia, 5-10, 175, so.; Graysen Jackson, Lucas, 6-1, 175, sr.; Kam Smith, Montpelier, 5-10, 185, jr.; Kaleb Bish, Sycamore Mohawk, 5-11, 170, jr.; Nolan Dickinson, Toronto, 5-11, 168, sr.; Tommy Pergi, Steubenville Catholic Central, 6-1, 165, jr.; Ben Wach, Shadyside, 5-10, 165, sr.; Brycen Stanley, South Gallia, 5-11, 175, sr.; Tyler Hill, Reedsville Eastern, 5-9, 160, jr.; Teagan Werner, Beaver Eastern, 5-9, 150, sr.; Ian Odille, Warren JFK, 6-0, 180, jr.; Landon Esenwein, Lowellville, 5-10, 150, sr.; Zach Shobel, McDonald, 5-11, 165, sr.

P: Brayden Chester, Sycamore Mohawk, 6-0, 190, sr.; Mason Cavinee, Arlington, 6-0, 241, sr.

This article originally appeared on The Repository: 2023 All-Ohio high school football teams for Division VI, VII