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Xander Schauffele cards 9-under 62 for PGA Championship record

Section 1, Class 2A boys team tennis tournament pairings

post-bulletin, rochester, minn.
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May 16—MONDAY, MAY 13

First Round

(Times TBA)

No. 1 Mayo, bye

Lakeville South 6, Faribault 1

No. 4 Owatonna, bye

John Marshall 7, Albert Lea 0

No. 2 Lakeville North, bye

Winona 4, Austin 3

No. 3 Northfield, bye

Century 7, Farington 0

WEDNESDAY, MAY 15

Quarterfinals

Mayo 7, Lakeville South 0

John Marshall 5, Owatonna 2

Lakeville North 6, Winona 1

Century 4, Northfield 3

FRIDAY, MAY 17

Semifinals

(Times TBA)

No. 1 Mayo vs. No. 5 John Marshall

No. 2 Lakeville North vs. No. 6 Century

Final

Semifinal winners (approximately one hour after semifinals)