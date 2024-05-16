Section 1, Class 2A boys team tennis tournament pairings
May 16—MONDAY, MAY 13
First Round
(Times TBA)
No. 1 Mayo, bye
Lakeville South 6, Faribault 1
No. 4 Owatonna, bye
John Marshall 7, Albert Lea 0
No. 2 Lakeville North, bye
Winona 4, Austin 3
No. 3 Northfield, bye
Century 7, Farington 0
WEDNESDAY, MAY 15
Quarterfinals
Mayo 7, Lakeville South 0
John Marshall 5, Owatonna 2
Lakeville North 6, Winona 1
Century 4, Northfield 3
FRIDAY, MAY 17
Semifinals
(Times TBA)
No. 1 Mayo vs. No. 5 John Marshall
No. 2 Lakeville North vs. No. 6 Century
Final
Semifinal winners (approximately one hour after semifinals)