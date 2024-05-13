Section 1, Class 2A boys team tennis tournament pairings
May 12—MONDAY, MAY 13
First Round
(Times TBA)
No. 1 Mayo, bye
No. 9 Lakeville South at No. 8 Faribault
No. 4 Owatonna, bye
No. 12 Albert Lea at No. 5 John Marshall
No. 2 Lakeville North, bye
No. 10 Winona at No. 7 Austin
No. 3 Northfield, bye
No. 11 Farmington at No. 6 Century
WEDNESDAY, MAY 15
Quarterfinals
(Times TBA)
Faribault/Lakeville South winner at Mayo
John Marshall/Albert Lea winner at Owatonna
Austin/Winona winner at Lakeville North
Century/Farmington winner at Northfield
FRIDAY, MAY 17
Semifinals
(Times TBA)
Mayo/Faribault/Lakeville South winner vs. JM/Albert Lea/Owatonna winner
Lakeville North/Austin/Farmington winner vs. Northfield/Century/Farmington winner
Final
Semifinal winners (approximately one hour after semifinals)