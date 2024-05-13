Advertisement

Section 1, Class 2A boys team tennis tournament pairings

post-bulletin, rochester, minn.
·1 min read

May 12—MONDAY, MAY 13

First Round

(Times TBA)

No. 1 Mayo, bye

No. 9 Lakeville South at No. 8 Faribault

No. 4 Owatonna, bye

No. 12 Albert Lea at No. 5 John Marshall

No. 2 Lakeville North, bye

No. 10 Winona at No. 7 Austin

No. 3 Northfield, bye

No. 11 Farmington at No. 6 Century

WEDNESDAY, MAY 15

Quarterfinals

(Times TBA)

Faribault/Lakeville South winner at Mayo

John Marshall/Albert Lea winner at Owatonna

Austin/Winona winner at Lakeville North

Century/Farmington winner at Northfield

FRIDAY, MAY 17

Semifinals

(Times TBA)

Mayo/Faribault/Lakeville South winner vs. JM/Albert Lea/Owatonna winner

Lakeville North/Austin/Farmington winner vs. Northfield/Century/Farmington winner

Final

Semifinal winners (approximately one hour after semifinals)