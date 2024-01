Saturday's local scoreboard for Jan. 6

Jan. 7—Saturday's results

Atlantic Hockey:

Holy Cross 6, AIC 2

Sacred Heart 2, Mercyhurst 1

Air Force 7, Bentley 3

Big Ten:

Wisconsin 7, Notre Dame 4

CCHA:

Ferris State 5, Bemidji State 3

Desert Hockey Classic:

UMass Lowell 7, Harvard 4

Arizona State 1, Omaha 1

ECAC:

Yale 4, Union 2

Rensselaer 2, Brown 1

Exhibition:

Northern Michigan 7, Michigan Tech 2

Michigan 5, USNTDP 1

Non-Conference:

Dartmouth 4, Vermont 3

Denver 6, Niagara 1

Maine 4, Colgate 4

Northeastern 3, Quinnipiac 3

New Hampshire 3, Princeton 1

RIT 1, St. Lawrence 1

Western Michigan 6, Lindenwood 1

Minnesota State 2, Augustana 1

Penn State 7, Army 6

Ohio State 4, Bowling Green 2

Clarkson 4, Canisius 3

Robert Morris 7, Stonehill 3

North Dakota 6, Alaska 2

First period — 1. UND: Riese Gaber (PP), 05:17 Unassisted; 2. UND: Hunter Johannes (Riese Gaber, Owen McLaughlin) 11:47; 3. A: Payton Matsui (Arvils Bergmanis) 15:51; 4. A: Brady Risk (Arvils Bergmanis, Caleb MacDonald) (PP), 16:53;

Second period — 5. UND: Cameron Berg (Riese Gaber, Jake Livanavage) 06:54;

Third period — 6. UND: Owen McLaughlin (Jackson Blake, Dylan James) 04:26; 7. UND: Jayden Perron (Garrett Pyke) 12:22; 8. UND: Hunter Johannes 19:58.3 Unassisted;

Goalie saves — UND: Hobie Hedquist 17, A: Pierce Charleson 19

Friday's results

Lake Region 99, Jamestown JV 94

Saturday's results

Halftime: UND 41, NA 31

Eastern Washington — Diego Campisano 18, Trenton McLaughlin 17, Carson Basham 13, Jayden Jackson 10, Liam Lloyd 7, Oakland Fort 6, C.J. Ford 3

UND — B.J. Omot 15, Treysen Eaglestaff 14, Tsotne Tsartsidze 13, Eli King 9, Tyree Ihenacho 8, Brady Danielson 7, Amar Kuljuhovic 7

Halftime: EW 43, NDSU 32

Eastern Washington — Dane Erikstrup 27, Cedric Coward 16, Ethan Price 15, LeJuan Watts 13, Casey Jones 7, Ellis Magnuson 6, Jake Kyman 3, Sebastian Hartmann 2, Mason Williams 2

NDSU — Tajavis Miller 23, Boden Skunberg 23, Damari Wheeler-Thomas 13, Andrew Morgan 13, Jacari White 6, Jeremiah Burke 2, Darik Dissette 1, Noah Feddersen 1

Halftime: MVS 70, STB 18

Mayville State — Darren Jones 21, John Dixon 19, Jesse Bergh 17, Thomas Gieske 12, Nick Michaelson 10, Jamison Kramer 9, Stevan Garza 9, Steele Senske 9, Devin Griffin 9, Jr. White 7, Leomar Castillo 8, Bj Woods 4, Jacob Strand 3

St. Boniface — EJ Hernandez 7, Jax Chammartin 7, Rylen Oleas 7, Randy Gborie 6, Joshua Akinwunmi 4, Cabrel St. Vincent 3, Takeo Gagro 2

Halftime: A 32, UMC 28

Augustana — Isaac Fink 23, Jadan Graves 15, Arhman Lewis 14, Caden Kirkman 9, Sam Rensch 6, Akoi Akoi 4, Brady Helgren 4, Dallas Bear 3, Brayson Laube 2, Caden Hinker 2, Hayden Brown 2

Minnesota-Crookston — Bliaze Sagna 22, Ben Hoverson 15, Peter Fuchs Jr. 10, Reid Grant 9, Myles Adams 2, Jordan Mitchell 2

Friday's results

Lake Region 66, Jamestown JV 57

Saturday's results

Halftime: UND 26, EWU 25

Eastern Washington — Milly Knowles 0, Jaydia Martin 17, Jacinta Buckley 14, Jamie Lorea 13, Aailyah Alexander 18, Jaleesa LAwrecne 4, Bella Hays 0, Alexis Pettis 2, Ellie Boni 4, Gabrielle Jung 0

UND — Kiera Pemberton 10, Miranda Vanderwal 4, Deja Davis 8, Kacie Borowicz 17, Sammiyah Hoskin 7, Mikayla Aumer 3, Nakiyah Hurst 6, Nevaeh Ferrarea Horne 6, Destinee Oberg 2, Jayla Owen 2

Halftime: NDSU 38, NA 37

NDSU — Elle Evans 25, Heaven Hamling 19, Abby Draper 16, Abby Schulte 14, Abby Krzewinski 9, Leah Mackenzie 6, Miriley Simon 6, Avery Koenen 3, Abby Graham 2

Northern Arizona — Leia Beattie 12, Grace Beasley 11, Emily Rodabaugh 11, Sophie Glancey 10, Taylor Feldman 6, Saniyah Neverson 4, Allie Cummins 3, Olivia Moran 2, Ava Schmidt 2, Audrey Taylor 2

Halftime: A 31, UMC 17

Augustana — Jennifer Aadland 16, Michaela Jewett 16, Aby Phipps 11, Lauren Sees 4, CJ Adamson 6, Katie Leisen 5, Payton Hardy 4, Kenzie Rensch 3, Izzy Moore 2

Minnesota-Crookston — Emma Miller 16, Rayna Klejeski 9, Hope Dudycha 8, Janie Tormanen 6, Nicole Hernandez 4, Riley Jenkins 3

Saturday's results

Norman County East/UH 58, Lake Park-Audubon 57

WF Horace 82, Florence/Henry 28

Maple River 59, Enderlin 34

Glen Ullin-Hebron 51, Kidder County 37

Trinity Christian 71, Edgeley-Kulm-Montpelier 62

Halftime: RR 35, Mobridge 27

GF Red River — Pearce Parks 21, Hayden Hong 10, Tate Parson 15, Cam Klefstad 14, Connor Knutson 2, Zach Oehlke 10, Matt Dosch 2, James Schindler 3, JB Walters 3

Mobridge — unavailable

Halftime: K 37, T 18

Kindred — Karson Ouse 26, Brooks Bakko14, Presley Peraza 11, Owen Hoyme 8, Jack Davis 6, Jakob Starcevic 4, Hunter Bindas 3, Lukas Starcevic 2

Thompson — Karter Peterson 12, Drew Overby 10, Thomas Schumacher 8, Drew Odenbach 8, Gavin Krogstad 2, Brayden Wolfgram 1

Halftime: Frazee 29, Warroad 27

Warroad — Kason Pietruszewski 12, Tedd Eastvold 2, Liam Grover 15, Brady Fast 15, Luke Billingsley 2, Logan Gustafson 4, Logan Kvarnlov 7, Andrew Mayfield 3

Frazee — Asher Blaine 27, Adam Vigen 15, Cael Pausch 6, Nathan Longfors 6, Carter Sonneberg 12

Halftime: Standing Rock 39, FWM 31

Four Winds-Minnewaukan — Deng Deng 20, Ron McKay 10, Dalen Leftbear 17, Marial Deng 9, Bucky St. Pierre 7, Dervan McKay 4, Wade Nestell 11

Standing Rock — Marcus Henry 4, Lance Bradley 23, Jerrett Kelly 11, Ryan Wedell 6, Chasin Harrison 20

Halftime: M-M 29, SB 21

Midway-Minto — Riley Robinson 15, Aiden Lunski 13, Ben Gudajtes 10, Elijah Robinson 9, Ezra Robinson 4, Trenton Sitzer 3

South Border — Berkley Frantz 17, Colin Goette 12, Connor Kosiak 8, Kaden Bader 5, Cam Kemmet 2

Halftime: MPCG 33, R 18

Richland — Casyn Syvertsen 14, Otto Dockter 2, Nicholas Kjoness 12, Levi Ulven 5, Dillon Beito 2, Wade Gorder 4

May-Port-C-G — Marshall Judisch 18, Ryder Fugleberg 15, Noah Djibonon 7, Marshall Kloster 10, Cody Fugleberg 3, Connor Dockter 3, Bricker Johnson 2, John Mewes 2, Samuel Weaver 2, Lawyer Judisch 2

Halftime: C 28, M 26

Crookston — Hunter Nicholas 32, Reggie Winjum 13, Tyler Michaelson 9, Isaac Thomforde 7

Menahga — Bodie Bettunen 17, Knaylor Howard 13, Roman Howard 9, Matthew Treinen 7, Braydon Aho 4, Chance Bettunen 3, Jonas Lusti 2

Championship

North Star — Dane Hagler 20, Parker Simon 12, Karsen Simon 7, Garrett Westlind 4, Hunter Hagler 4, Charles Bisbee 3

Devils Lake JV — Mason Palmer 23, Max Palmer 7, Kade Fee 7, Fausten Olson 4, Trason Beck 2

Third place

Nelson County — Zach Gibson 18, Jaxon Baumgarn 8, Ross Thompson 8, Axel Anderson 7, Rider Schmidt 7, Caden Joramo 6, Brody Rainsberry 4

Benson County — Macyn Olson 11, Paxton Neppl 11, Holdyn Jacobson 9, Cole Knudson 8, Logan Fossen 2, Colton Green 2

Fifth place

Larimore — Michael Myers 21, Jace Collison 15, Avery Gratton 8, Daniel Howard 6, Baron Burns 5, Russell McLean 4, Dyllan Rethemeier 2, Case Knudson 1

Warwick — Elijah Feather Jr. 16, Dalton Joramo 12, Marcus Joramo 7, Evan Black 4, Izaiah Thompson 2

Seventh Place

Griggs-Midkota — James Woodstead 15, Kyle Johnson 10, Kindle Carlson 9, Isaac Stadler 9, Will Spickler 5, Latrell Rainey 4

Park River/Fordville-Lankin — Jacob Solseng 15, Tanner Schramm 8, Landon Chisholm 6, Luke Shirek 4, Brennan Schramm 2, Kelvin Cooper 2, Isaac Porter 2, Nevin Daley 2, Jace Rosinski 1

All-tournament team

Devils Lake JV — Mason Palmer, Garrett Peters, Kade Fee; North Star — Karson Simon; Nelson County — Zach Gibson, Jaxon Baumgarn; Larimore — Jace Collison; Warwick — Elijah Feather; Griggs-Midkota — James Woodstead

MVP — Parker Simon, North Star

Free-throw contest winner — Baumgarn, Nelson County

Saturday's results

Rothsay 56, Richland 33

GF Red River 63, Mobridge-Pollock 17

WF Horace 50, Florence/Henry 46

Minot 51, St. Thomas More 31

Nedrose 55, RVA Des Lacs-Burlington 39

Hazen 45, Lisbon 32

Watford City 51, New England 41

Sargent County 57, Linton-HMB 47

Oakes 57, Napoleon/Gackle-Streetr 26

North Star 45, Harvey-Wells County 41

Halftime: Thompson 40, Kindred 17

Kindred — Avery Bartels 8, Kennedy Bakko 4, Liza Trenbeath 8, Leah Rolland 3, Siera Nipstad 15, Laela Eisenschenk 6

Thompson — Sydney Schwabe 17, Addison Sage 22, Claire Kolling 5, Kya Hurst 12, Jailin Avdem 3, Brenna Martin 8

Halftime: Frazee 46, Warroad 39

Warroad — Katherine Schreiner 2, Danika Gustafson 11, Zepora Lilly 4, Faith Lilly 19, Rachel Musgrove 8, Rilynn Anderson 4, Attlee Larson 11, Natalie Homme 2

Frazee — Katie Coumeya 5, Analise Olson 4, Brynn Larson 23, Leslie Moore 2, Jayden Sonnenberg 34, Riyan Eckect 6, Lilly Adams 2, Ashley Malikowski 7

Halftime: Menahga 33, Crookston 21

Crookston — Chloe Boll 15, Naomi Johnson 8, Grace Boll 5, Isabelle Smith 4, Katelyn Christensen 4, Brooklyn Waldal 3, Joey Nesseth 2, Emma Gunderson 1

Menahga — Dreah Christiansen 14, Leah Weaver 13, Kenzie Anderson 10, Erica Tormanen 8, Taija Pinoniemi 6, Anna Pietila 5, Janelle Hendrickson 4, Kylie Anderson 2, Maddie Hendrickson 1

Late Friday

Halftime: EGF 32, PR 28

Pelican Rapids — Megan Guler 2, Morgan Korf 17, Ari Nowland 13, Grace Beckstrum 5, Anna Roisurn 3, Claudia Gureth 2, Ellie Welch 14

EGF Senior High — Allison Kovar 6, Kylee Mattison 16, Mya Langerud 2, Camryn Adams 2, Mac Fitzpatrick 2, Ellie Marcott 7, Tatem Votava 21, Ella Thorvilson 2

Saturday's results

Minot 6, Fargo Davies 4

Hazen/Beulah 4, MayPort-CG 3

First period — 1. W, Murray Marvin-Cordes (Ryan Lund, Taven James) 16:04

Second period — 2. W, Lund (Carson Pilgrim, Marvin-Cordes) 6:33; 3. W, Pilgrim 6:52

Third period — 4. DL, Brock Bender (Lawsen Justesen, Carter Whitworth) 3:32; 5. W, Marvin-Cordes (Pilgrim) 16:35

Goalie saves — W: Ben Norris 13; DL: Kale Witt 37

First period — 1. PRA: Joshua Hillukka (Jeron Pinoniemi, Parker Vinge) 6:18;2. PRA: Jeron Pinoniemi (Joshua Hillukka, Reed Sharp) 9:57; 3. KC: Isaac Gustafson (Elijah Muir, Morgan Muir) 10:25; 4. KCC: Morgan Muir (Wyatt Samuelson, Gus Gunnarson) 13:20; 5. PRA: Kale Ravnааs (Finn Henry, Reed Sharp) 15:27;

Second period — 6. PRA: Jeron Pinoniemi (Sawyer Torkelson) 3:32 (PP); 7. PRA: Kale Ravnааs (Finn Henry, Jeron Pinoniemi) 6:58; 8. PRA: Parker Vinge (Braden Stewart, Joshua Hillukka) 11:34 (PP); 9. PRA: Jeron Pinoniemi (Joshua Hillukka, Parker Vinge) 14:11;

Third period — 10. PRA: Shad Torola (Joshua Hillukka) 4:37 (PP)

Goalie Saves — PRA: Sawyer Torkelson 20, KCC: Isaac Lindegard 29, David Kaul 11

First Period — 1. R: Noah Urness (Jake Halvorson, Jude Wittrock) 3:52

Second Period — 2. R: Jake Halvorson (Noah Urness) 3:52 (SH); 3. St.C: Max Kiffmeyer (Jack Fitch, Reece Gronseth) 9:13 (PP); 4. R: Noah Urness (Jake Halvorson, Jude Wittrock) 10:32;

Third Period — 5. R: Gavin Jensen 7:25 (SH); 6. Roseau: Noah Urness (Alex Ballard) 9:16 (SH); 7. St.C: Henry Burkstrand (Landon Austin) 12:32; 8. R: Jake Halvorson (Austin Klint, Noah Urness) 15:16;

Goalie Saves — R: Atreyu Jones 17, ST.C: Ben Glaesman 22

Saturday's results

Mandan 2, Davies 0

Fargo North/South 1, Minot 0

West Fargo United 5, Williston 0

First period — 1. GF, Elizabeth Kilgore (Emily Common) 7:39

Second period — 2. LB, Madison Flemmer (Ava Krikorian, Alyssa Krikorian) 2:20; 3. LB, Kate LeMoine (Mya Paul, Ella Mortenson) 6:04; 4. GF, Emma Gray (Chloe Groven) 9:54

Third period — 5. GF, Brina Seng (Chesney Sigdahl) 1:18

Goalie saves — GF: Leah Bensley 7-5-8 — 20; LB: Rylee Otto 4-4-2 — 10

Third period — 1. B/LF: Brianna Finnegan (Hannah Neuwirth, Brynn Thoma) 10:37

Goalie saves — B/LF: Payton Rolli 12, W: Ericah Folden20

First period — 1. C, Reese Swanson (Taylor Field) 1:43; 2. C, Emma LaPlante 16:58

Third period — 3. C, Swanson (Addie Fee) 1:44; 4. C, Adley Vigness (LaPlante) 15:59

Goalie saves — C: Kambelle Freije 30, GA: Haylee Proulx 22

Saturday's results

Team totals

West Fargo 287, Grand Forks 250, Melrose/Sauk Centre 236, Bismarck 229, Sauk Rapids Rice 193, Montevideo 158, Fargo Davies 152, Legacy 142, Andover 116, Detroit Lakes 111, Fergus Falls 103, Centennial 95, Coon Rapids 87, West Fargo Sheyenne 86, Bemidji 70

Winners & GF in Top 8

200 medley relay — 1. BHS (Sam Eggl, Garrett Wick, Noah Zaidi, Blake Nelson 1:38.23; 3. Grand Forks (Aiden Johnson, Logan Bjerke, Avery Berg, Ryaan Alshami) 1:41.28

200 freestyle — 1. Brody Engelstad, WF, 1:45.92; 3. Avery Berg, GF, 1:52.96; 4. Aiden Johnson, GF, 1:53.80

200 IM — 1. Cash Walz, SRRC, 1:57.78; 7. Jackson Rerick, GF, 2:09.92

50 freestyle — 1. Ryaan Alshami, GF, :21.64

1-meter diving — 1. Hayden Zabinski, SRRC, 446.35

100 butterfly — 1. Isaiah Ayers, WF, :52.98; 2. Alshami, GF, :53.80

100 freestyle — 1. Engelstad, WF, :47.59; 2. Johnson, GF, :49.41; 3. Jackson Rerick, GF, :51.15

500 freestyle — 1. Walz, SRRC, 4:50.47; 2. Berg, GF, 5:06.30

200 freestyle relay — 1. Fargo Davies (Ryder Myers, Emmett Murphy, Grant Schluchter, Ian Shook) 1:34.87; 7. Grand Forks (Rerick, Elias Eberhardt, Bjerke, Michael Schill) 1:38.80

100 backstroke — 1. Blake Nelson, BHS, :53.98

100 breaststroke — 1. Bjerke, GF, 1:03.29

400 freestyle relay — 1. West Fargo (Isaiah Ayers, Logan Engelstad, Noah Ayers, Brody Engelstad) 3:16.90; 2. Grand Forks (Johnson, Rerick, Berg, Alshami) 3:18.62

Grand Forks coach Brent Newman: "We are really proud of how these guys rebounded after last night. We knew that it was going to be a difficult set of meets back to back like this so early in the season, and with the extra drive time home last night, we did not get the optimal amount of recovery sleep. The guys pushed through that adversity and really came out to compete today."

GF finishers' final match

112 — Shia LaFontaine (1-10)

Cons. Round 1 — Audrey Mack (Watertown) by fall over Shia LaFontaine (Knightriders) 0:40

118 — Paige Tennyson (2-9)

Cons. Round 1 — Lily Pettit (Rapid City Stevens) by decision over Paige Tennyson (Knightriders) 10-4

118 — Sarah Novak (13-11)

Champ. Round 2 — Hallie Nash (Minot) by fall over Sarah Novak (Knightriders) 3:02

130 — Callysta Hagen (8-8)

Champ. Round 2 — Ximena Salazar (Napoleon G-S) won by injury over Callysta Hagen (Knightriders) 3:48

136 — Kaylee Kurz (14-4) placed 5th

Champ. Round 1 — Brynlee Hartsoch (West Fargo) by fall over Kaylee Kurz (Knightriders) 3:17

136 — Lexi Ray (12-8)

Champ. Round 2 — Katelyn Yexley (Watertown) by fall over Lexi Ray (Knightriders) 1:10

142 — Giovanna Lima (10-7)

Champ. Round 1 — Aubrie Overson (Bismarck High) by fall over Giovanna Lima (Knightriders) 1:21

148 — Gracie Anderson (1-9)

Champ. Round 2 — Marieda Kalahar (Rapid City Stevens) by fall over Gracie Anderson (Knightriders) 0:35

148 — Celeste Hernandez (6-5)

Champ. Round 2 — Amiya Russell (West Fargo) 11-10 by tech fall over Celeste Hernandez (Knightriders) TF-1.5, 3:29

155 — Emily Novak (17-0) placed 1st

Champ. Round 2 — Emily Novak (Knightriders) by fall over Aubrey King (Fargo) 2:44

170 — Emily Rash (0-13)

Cons. Round 1 — Tagen Thornton (Kenmare/Bowbells/Burke Central) by fall over Emily Rash (Knightriders) 0:44

170 — Zaylie Sullivan (3-9)

Champ. Round 1 — Aspen Humes (Jamestown) by fall over Zaylie Sullivan (Knightriders) 0:53

170 — Kyah Wiley (7-7)

Champ. Round 2 — Grace Bercier (Jamestown) by fall over Kyah Wiley (Knightriders) 4:36

190 — Sky Kopp (10-9) placed 8th

Champ. Round 2 — Sky Kopp (Knightriders) by fall over Brooke Bundy (Valley City) 0:50

250 — Kathryn Sullivan (16-4) placed 4th

Champ. Round 2 — Kathryn Sullivan (Knightriders) by fall over Nina Howard (Aberdeen Central) 0:22

250 — Lacy Whittmayer (0-12)

Champ. Round 2 — Ashley Lindberg (Carrington) by fall over Lacy Whittmayer (Knightriders) 0:34

GF coach Matt Berglund said: "We had a great tournament. We finished 9th out of 31 teams and actually fifth out of all the North Dakota teams even though we were missing two of our state-ranked wrestlers. Emily Novak won the 155 pound championship, pinning the No. 2-ranked girl for the title. She is currently 17-0 on the season with 17 pins. Kathryn Sullivan also had a great tournament finishing fourth, which was above her seed. Kaylee Kurz had a really good run to fifth place in one of the toughest brackets in the tournament and Sky Kopp was our surprise placer at 190."