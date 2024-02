Here are Saturday's high school sports results for the Appleton and Green Bay area

CHECK BACK FOR UPDATES

WRESTLING

Fox Valley Association Championships

KAUKAUNA 264, HORTONVILLE 217.5, NEENAH 179, OSHKOSH WEST 138.5, APPLETON NORTH 133, KIMBERLY 112, APPLETON WEST 65, FOND DU LAC 55.5, OSHKOSH NORTH 40, APPLETON EAST 10

106 - First: Andy DiPiazza KAU pinned Antonio Flores FDL 1:39; Third: Sam Ellerman H major dec. Jaxon Ennis N 9-1. 113 - First: Ben Hilbert AW dec. Nick Jenkins KAU 5-2; Third: Rylan Behling KIM dec. Garrett Nedens N 2-0. 120 - First: Tristin Ellerman H pinned Eli Armatti N 2:51; Third: Jacksyn Thorpe KAU pinned Jackson Esser AN 4:48. 126 - First: Cash Botting H pinned Logan Tessier N 1:44; Third: Brayden Delveaux K tech. fall over Jayden Dickman KIM 17-1. 132 - First: Lucas Peters KAU pinned Landen Sheppard N 1:58; Third: Daniel Grey KIM pinned Anthony Berger ON 2:13. 138 - First: Declan Koch N major dec. Edwyn Schroeder OW 10-1; Third: Colin Schroeder H dec. Ryan Schmidt KAU 7-5. 144 - First: Jacob Herm N pinned Ramses Aguirre KAU 1:28; Third: Grant Schroeder H dec. Collin Evers AW 11-8. 150 - First: Henry Niebauer H dec. Kolin DeGroot KAU 10-3; Third: Jamond Thompson-Schreck ON pinned Jaden Reay N :59. 157 - First: Peyton Lee KAU dec. Ryland Schneider OW 10-4; Third: Grant Harris H dec. Tanner Hart KIM 7-5. 165 - First: Liam Crook K tech. fall over Tage Wasmund H 16-1; Third; Jaiden Fronczak OW dec. Mason Henschel FDL 8-2. 175 - First: Jake Stoffel AN dec. Brady Sprangers KAU 6-2; Third: Ayden Needham H dec. Brody Beck KIM 5-2. 190 - First: Quinton Ortega FDL dec. Iban Heredia OW 6-1; Third: Cole Tomchek KAU dec. Brock Schmidt H 5-1. 215 - First: Nelson Fournier OW dec. Austin McHugh H 6-2; Third: Blake Miller AN pinned Jeremy Wiggs-Schmalz N :54. 285 - First: Brock Arndt AN pinned Nehemiah Lendobeja KAU 1:11; Third: Nate Cleveland N dec. Garth Martell OW 3-2.

Eastern Wisconsin Conference Championships

CHILTON/HILBERT 231.5, TWO RIVERS 224.5, BRILLION 211, KIEL 209.5, SHEBOYGAN FALLS 149, VALDERS 142.5, NEW HOLSTEIN 62

106 - First: Parker Spierings B tech. fall over Ayden Daul C/H 16/1; Third: Jordan Ostrom TR major dec. Jack Furdek K 14-5. 113 - First: Logan Schad K tech. fall over Ethan Hoyer B 18-2; Third: Wyatt Wilcox C/H pinned Destin Vue SF 1:57. 120 - First: Logan Mueller B dec. Maddux Wendling V 5-3; Third: Kevin Zamora won by forfeit over Max Nolan C/H. 126 - First: Bob Huntley B pinned Aidan Miller SF 3:29; Third: Jack Wendling V pinned Logan Kautzer K :58. 132 - First: Jake Shaver SF pinned Ben Klein TR 2:59; Third: Lucas Groeschl C/H pinned Sophia Galoff B 2:55. 138 - First: Jace Nicklaus B major dec. Brody Mueller V 13-2; Third: Kaden Kakes TR tech. fall over William Norman SF 17-1. 144 - First: Colton Klug B dec. Jack Lisowe C/H 15-11; Third: Mason Schaefer K pinned Derek Klinkner TR 2:54. 150 - First: Hudson Ludwig C/H dec. Brady Kienbaum K 8-2; Third: Logan Hansen TR pinned Mitchell Gustin SF :30. 157 - First: Eyan Dessellier K pinned Drayk Nolan C/H :40; Third: Nate Katte SF pinned Mitchell Zutz V 1:53. 165 - First: Weston Schmidt B pinned Gavin Glaser TR 5:32; Third: Edward LeMieux K dec. Slaytt Nolan C/H 5-1. 175 - First: Justin Klinkner TR tech. fall over Gus Vandenhouten C/H 15-0; Third: Matt Bimmel SF dec. Koen Sitzman K 9-8. 190 - First: Max Matthias TR pinned Alex Bender NH 3:45; Third: Saul Kobussen K pinned Lincoln Casper C/H 1:45. 215 - First: Chase Matthias TR tech. fall over Kale Zimmerman V 16-1; Third: Jordan Schmitz C/H pinned Max Lau B 2:27. 285 - First: Christian Pyles TR dec. Ayden Keuler C/H 8-5; Third: Emmett Langenfeld K pinned Liam Johnson V 1:48.

Central Wisconsin Conference Championships

SHIOCTON 267, WEYAUWEGA-FREMONT 249, WITTENBERG-BIRNAMWOOD 225, AMHERST 96, BONDUEL 75.5, ROSHOLT 67, PITTSVILLE 60, TRI-COUNTY 53, MENOMINEE INDIAN 31, MANAWA 23

106 - First: Jaydon Le Noble WF dec. Holdyn Volkman SH 12-10; Third: Dalton Fletcher WB pinned Ryan Warzynski AM :55. 113 - First: Josue Azuara WF dec. Bo Davis WB 13-7; Third: Michael Peters MI pinned Lexi Riehl SH 1:25. 120 - First: Mason Demerath SH pinned Braxton Olson WB :37; Third: Rylan Konen WF pinned Owen Schuelke MAN :36. 126 - First: Izaiah Sanchez SH dec. Easton Davis WB 7-3; Third: Jake Buss WF pinned Aiden Winn AM 1:16. 132 - First: Carter Birdyshaw WF dec. Jackson Young SH 11-6; Third: Cayden Weis TC pinned Isaiah Hunley AM :28. 138 - First: Ben Miller WB dec. Zach Reif SH 7-2; Third: Ezra Balthazor WF pinned Jason Chapman MI 3:20. 144 - First: Jordan Jahnke SH pinned Otto Anglemyer AM 4:24; Third: Matthew Walenta BON dec. Aiden Marquette WF 11-8. 150 - First: Blake Carton SH dec. Andres Sanchez WB 6-3; Third: Colin Fischer BON pinned Alex Loehrke WF 1:51. 157 - First: Connor Johnson WF won by injury default over Jose Lagunes BON; Third: Matt Wilke SH dec. Archer Kissner PIT 8-3. 165 - First: Carter McDaniel WF major dec. Isaiah Carton SH 10-2; Third: Nasiah Holland AM pinned Braeden Groshek WB 4:37. 175 - First: Bryson Schmid WB pinned Israel Sanchez SH 1:55; Third: Keegan O’Donnell R pinned Caleb Abbey WF :40. 190 - First: Ilijah Sanchez SH dec. Tellyer Alix WF 5-4; Third: Nathan Waupekenay WB pinned Ephraim Anglemyer AM 1:19. 215 - First: Owen Schultz WB pinned Magnus Hilgers WF 1:47; Third: Brad Neve PIT dec. Wyatt Wetzel WF 7-5. 285 - First: Vanden Hoffman WF pinned Caden Behselich PIT 1:25; Third: Owen Carlson SH dec. George Seegmiller WB 2-1.

GIRLS WRESTLING

Fox Valley Association Championships

NEENAH 190, APPLETON WEST 77, KIMBERLY 69, HORTONVILLE 58, APPLETON NORTH 49, FOND DU LAC 44, OSHKOSH WEST 14, OSHKOSH NORTH 11, APPLETON EAST 0, KAUKAUNA 0

100 - First: Paige Sisongkham AN bye. 107 - First: Joelle Reay N dec. Addison Walt AN 3-1; Third: Jacqui Malm AW bye. 114 - First: Ashlynn Scheidermayer N pinned Mya Ulmen H 1:25; Third: Sarah Mrazek OW pinned Annabella Hanneman AW 2:37. 120 - First: Amari Richard N dec. Hannah Huza H 10-4; Third: Shaynah Lewis FDL pinned Ramses Trader KIM :34. 126 - First: Kylee Kurszewski N pinned Jarielys Torres AW 2:17. 132 - First: Lillian Granditzke N pinned Annaleah Jacobson AW :22; Third: Sarah McCarthy KIM bye. 138 - First: Ava Armatti N pinned Stella Somers AW :28; Third: Madelynn Ketola ON bye. 145 - First: Mackenzie Schiedermayer H bye. 152 - First: Janet Sorto N pinned Sarah Campbell KIM 1:13; Third: Emily Verhyen AN bye. 165 - First: Claire Gloudemans KIM bye. 185 - First: Allison Klein KIM bye. 235 - First: Reghan Ziegler FDL pinned Emma Verbrick N 3:01.

North Eastern/Bay Conference Championships

SHAWANO 93, MENASHA 86, WRIGHTSTOWN 47, WAUPACA 43, NEW LONDON 41, MARINETTE 34, FREEDOM 25, LUXEMBURG-CASCO 24, OCONTO FALLS 17, XAVIER 16, WEST DE PERE 10, FOX VALLEY LUTHERAN 8

107 - First: Katherine Cook FRE; Second: Grace Holguin MAR; Third: Caitlynn Morack FRE; Fourth: Kaelie Mabie Wangerin WDP. 114 - First: Aspen Beltran MEN; Second: Jenna Moede SHA. 120 - First: Onna Hermann SHA pinned Jazleen Fong-baake MAR 1:38; Third: Thressa Voight NL dec. Madelyn Moesch SHA 9-5. 126 - First: Chesney Bartoszek WRI pinned Caitlyn Moede SHA 2:55; Third: Natalie Flohr MEN pinned Charleigh Johnson OF 2:56. 132 - First: Lillie Banks MEN; Second: Evelyn Lange LUXC; Third: Natalia Lambrecht WDP; Fourth: Lake Curtis FVL. 138 - First: Madeline Faulkner X; Second: Savana Hansen WAU; Third: Charlotte Allen MEN; Fourth: Adalyn Barkley SHA. 152 - First: Hailie Krueger NL; Second: Caylin Johnson WAU; Third: Courtney Schenk SHA; Fourth: Nicole Woosencraft OF. 165 - First: Brooke Hansen WRI; Second: Lauryn Rubbert MEN; THid: Rylynn Eskildsen WAU; Fourth: Emma Nimocks WDP. 235 - First: Allison Abel MEN; Second: Kiley Georgel LUXC; Third: Lily Tomas SHA.

Green Bay Preble Invitational

PULASKI 70, GREEN BAY PREBLE 49, BAY PORT 46, MANITOWOC LINCOLN 44, WITTENBERG-BIRNAMWOOD 38, SOUTHERN DOOR 37, HUDSON 28, PESHTIGO 26, CAMPBELLSPORT 24, SURING 24, MAUSTON 21, NICOLET 20, STURGEON BAY 20, WHITEFISH BAY 16, GREEN BAY EAST/WEST/SOUTHWEST 9, MARATHON 3

107 - First: Jackie Zuniga GBP; Second: Madalynne Gosda MAU; Third: Daisy Altman NIC; Fourth: Delaney Wilke SD. 120 - First: Emjay Neumann ML won by forfeit over Dakotah Athey BP; Third: Ariana Bongel GBP pinned Brenna Marsh WB 2:50. 126 - First: Addisen Olson PES pinned Sydney Turner SD 5:40; Third: Emma Batzler CAM won by forfeit over Rosemary Triggs WHIB. 138 - First: Leah Kapla PUL dec. Kylie Simpson HUD 4-3; Third: Parker Zahn SUR pinned Amelia Fowler ML 2:00. 145 - First: Tiani LeMieux SB; Second: Hailey Veeser SD; Third: Alydia Barrix MAU; Fourth: Leticia Cruz-Lopez GBEWSW. 165 - First: Victoria Jewell NIC; Second: Renezmae Rhoades BP. 235 - First: Brooke Huffman WITB; Second: Marna Andre PUL; Third: Autumn King BP; Fourth: Savanna Jones GBP.

BOYS SWIMMING

Fox Valley Association Championships

NEENAH 556.5, APPLETON WEST/KIMBERLY 379, OSHKOSH WEST 346.5, APPLETON NORTH/EAST 331, FOND DU LAC 289, OSHKOSH NORTH/LOURDES 233

Diving: 1, River Reeves ONL 452.25; 2, Kyle Joneson N 368.70; 3, Tyler Jossie AWK 303.65. 200 Medley R: 1, Neenah (Drew Gaerthofner, Tanner Trustem, Braden Louden, Julian Kuehn) 1:38.53; 2, Appleton West/Kimberly (Tyler VanGompel, Hayden Hollenbeck, Cole Mursau, Max Baade) 1:42.43; 3, Oshkosh West 1:45.44. 200 Free: 1, Caleb Bergin OW 1:50.76; 2, Ethan Pasholk AWK 1:54.77; 3, Julian Kuehn N 1:55.05. 200 IM: 1, Tyler VanGompel AWK 2:03.51; 2, Tanner Trustem N 2:05.69; 3, Joshua Youngwerth N 2:13.23. 50 Free: 1, Drew Gaerthofner N :21.89; 2, Dane Dodge OW :23.30; 3, Carter Crowe OW :23.44. 100 Fly: 1, Cole Mursau AWK :55.36; 2, Braden Louden N :55.88; 3, Ethan Bruce AWK :58.23. 100 Free: 1, Hayden Hollenbeck AWK :51.44; 2, Dane Dodge OW :51.53; 2, Julian Kuehn N :51.53. 500 Free: 1, Caleb Bergin OW 5:04.47; 2, Ethan Pasholk AWK 5:06.65; 3, Gideon Benner N 5:24.63. 200 Free R: 1, Neenah (Drew Gaerthofner, Tanner Trustem, Joshua Youngwerth, Julian Kuehn) 1:30.61; 2, Oshkosh West 1:33.21; 3, Appleton West/Kimberly (Cole Mursau, Max Baade, Ethan Bruce, Ethan Pasholk) 1:36.82. 100 Back: 1, Tyler VanGompel AWK :56.62; 2, Ryker Zarda N 1:00.71; 3, James Krantz FDL 1:03.61. 100 Breast: 1, Drew Gaerthofner N :57.88 (conference record); 2, Tanner Trustem N 1:01.78; 3, Hayden Hollenbeck AWK 1:02.22. 400 Free R: 1, Appleton West/Kimberly (Tyler VanGompel, Ethan Bruce, Ethan Pasholk, Hayden Hollenbeck) 3:26.16; 2, Neenah (Joshua Youngwerth, Liam Sieck, Burke Wendell, Braden Louden) 3:33.53; 3, Fond du Lac 3:39.39.

Fox River Classic Conference Championships

BAY PORT 596, SHEBOYGAN NORTH 388, ASHWAUBENON 342, GREEN BAY UNITED 327, MANITOWOC LINCOLN 239, SHEBOYGAN SOUTH 217, PULASKI 143

Diving: 1, Peter Gerrits SS 344.70; 2, Jesus Guadalupe-Ramey SS 325.70. 200 Medley R: 1, Bay Port (Luka Azzolina, Bennett Daul, Dominick Azzolina, Caleb Bartolazzi) 1:43.99; 2, Ashwaubenon (Alexander Smits, Anthony Hendrickson, Trevor Dietzler, Ryan Jadin) 1:44.03; 3, Bay Port (Sam Hinrichs, Kaleb Montgomery, Aiden Cherek, Toby Beatty) 1:45.44. 200 Free: 1, Dominick Azzolina BP 1:49.85; 2, Carter Tebon BP 1:50.61; 3, Griffin Schilz BP 1:52.64. 200 IM: 1, Kaleb Montgomery BP 2:04.26; 2, Luka Azzolina BP 2:05.00; 3, Alexander Smits ASH 2:06.51. 50 Free: 1, Aadin Terrazas SN :22.46; 2, Cayden DePas GBU :22.53; 3, Drew Crees MAN :22.85. 100 Fly: 1, Dominick Azzolina BP :54.22; 2, Caleb Bartolazzi BP :56.40; 3, Trevor Graham SN :57.08. 100 Free: 1, Drew Crees MAN :49.80; 2, Carter Tebon BP :50.59; 3, Cayden DePas GBU :50.60. 500 Free: 1, Aadin Terrazas SN 4:54.43; 2, Bennett Daul BP 5:00.29; 3, Andy Barden BP 5:00.75. 200 Free R: 1, Sheboygan North (Aadin Terrazas, Mason Pond, Pascal Kirchner, Owen Smith) 1:31.24; 2, Bay Port (Toby Beatty, Luka Azzolina, Griffin Schilz, Carter Tebon) 1:35.13; 3, Manitowoc Lincoln (Porter Fencl, Alexander Haas, Connor Paltzer, Drew Crees) 1:36.41. 100 Back: 1, Trevor Graham SN :55.63; 2, Nathan Gehm GBU :57.03; 3, Luka Azzolina BP :57.26. 100 Breast: 1, Bennett Daul BP 1:01.94; 2, Kaleb Montgomery BP 1:02.40; 3, Caleb Bartolazzi BP 1:04.67. 400 Free R: 1, Sheboygan North (Aadin Terrazas, Griffin Pond, Pascal Kirchner, Trevor Graham) 3:22.40; 2, Bay Port (Dominick Azzolina, Caleb Bartolazzi, Griffin Schilz, Carter Tebon) 3:25.67; 3, Green Bay United (Nathan Gehm, Sam Moore, Atticus Retzak Krump, Cayden DePas) 3:26.36.

Eastern Wisconsin Conference Championships

KIEL/ELKHART LAKE-GLENBEULAH 112, BRILLION/VALDERS/CHILTON 112, TWO RIVERS/RONCALLI 74, DOOR COUNTY UNITED 69, PLYMOUTH 36, BERLIN/GREEN LAKE 18

Diving: 1, Sawyer Moore KIE 325.60; 3, Tarik Schneider BVC 277.80. 200 Medley R: 1, Kiel/Elkhart Lake-Glenbeulah 1:47.31; 2, Door County (Ezra Linnan, Jack Monfils, Luke Filar, Logan Filar) 1:47.34; 3, Brillion/Valders/Chilton (Bryce Hedtke, Timber Schuler, Gavin Buechel, Kevin Halverson) 1:48.00. 200 Free: 1, Evan Harrison TR/R 1:48.00; 3, Kevin Halverson BVC 1:54.89. 200 IM: 1, Jack Monfils DCU 2:03.86; 2, Bryce Hedtke BVC 2:15.78. 50 Free: 1, Danny Boyer KIE :22.99; 2, Logan Filar DCU :23.89; 3, Adam Bunnell BVC :24.54. 100 Fly: 1, Gavin Buechel BVC :55.96; 2, Kevin Halverson BVC :57.59. 100 Free: 1, Danny Boyer KIE :50.41; 3, Logan Filar DCU :52.37. 500 Free: 1, Evan Harrison TR/R 4:50.21; 3, Ty Buechel BVC 5:28.07. 200 Free R: 1, Two Rivers/Roncalli 1:39.00; 2, Door County United (Ezra Linnan, Luke Filar, George Atwell, Jack Monfils) 1:39.05. 100 Back: 1, Gavin Buechel BVC :59.22; 2, Bryce Hedtke BVC 1:00.57; 3, Ezra Linnan DCU 1:00.88. 100 Breast: 1, Jack Monfils DCU 1:01.59; 3, Timber Schuler BVC 1:10.26. 400 Free R: 1, Brillion/Valders/Chilton (Gavin Buechel, Kevin Halverson, Adam Bunnell, Bryce Hedtke) 3:26.20; 3, Door County (George Atwell, Luke Filar, Ezra Linnan, Logan Filar) 3:49.08.

BOYS BASKETBALL

Appleton East 79, Pulaski 70

APPLETON - Joey La Chapell scored 36 points, including 23 in the second half, in the Patriots’ nonconference win over the Red Raiders.

Grayson Kasmarek added 17 points while Cade Prestigiacomo scored 12 for East.

Colin Schultz led Pulaski with 24 points, including 20 in the second half. Joseph Mijal added 13 points.

Pulaski 32 38 - 70

Appleton East 36 43 - 79

Pulaski: Dorn 5, Schultz 24, B. Wotruba 6, E. Schmidt 8, B. Schmidt 7, Mijal 13, Jossie 5, Holewinski 2. 3-pt: Schultz 4, Wotruba 2, B. Schmidt. FT: 11-15. Fouls: 16.

Appleton East: Kasmarek 17, La Chapell 36, Prestigiacomo 12, Nieman 3, Demerath 4, Weisbach 3, Feldhausen 4. 3-pt: Kasmarek 5 La Chapell 4, Nieman, Weisbach. FT: 12-13. Fouls: 13.

Kimberly 93, Manitowoc 63

MANITOWOC - Fourteen players scored for the Papermakers, who took a 29-point halftime lead in the nonconference win over the Ships.

Thomas Meyers and Landon VanOfferen led Kimberly with 12 points each. Mikey Wildes added 10 points.

Gabriel Nenahlo led Manitowoc with 16 points. Brayden Steinbecker added 11.

Kimberly 54 39 - 93

Manitowoc 25 38 - 63

Kimberly: Vieth 7, Cullen 7, M. Wildes 10, Krause 3, Lom 9, Meyers 12, N. Wildes 7, Cockrell 2, VanOfferen 12, Grabner 9, Dudek 2, Pendleton 9, Pleau 2, Mischler 2. 3-pt: Cullen 2, M. Wildes 2, Krause, Lom, Meyers 2, VanOfferen 2, Pendleton. FT: 16-19. Fouls: 10.

Manitowoc: Kubsch 5, Danielson 2, Bolchen 8, Nenahlo 16, Bender 9, Grapentine 5, Steinbecker 11, Lettenberger 7. 3-pt: Kubsch, Bolchen, Bender 3. FT: 4-7. Fouls: 14.

Terrors retire Butch's No. 42: 'A great night for Appleton West': Former Terrors basketball standout Brian Butch has his jersey retired

Kaukauna 101, Racine Case 63

KENOSHA - The Ghosts had 18 made 3-pointers in the big nonconference victory.

Keegan Van Kauwenberg made seven 3-pointers and scored 23 points for Kaukauna. Jonah Roehrig made six 3-pointers to finish with 18 points. Jon O’Neill also scored 18, Nathan Deprez finished with 15 and Brody McMullin scored 10.

Racine Case was led by Denim Hicks with 13 points.

Kaukauna 47 54 - 101

Racine Case 34 29 - 63

Kaukauna: McMullin 10, Graff 4, Deprez 15, Jensen 9, Meyer 2, Roehrig 18, O’Neill 18, Van Kauwenberg 23, Mitchell 2. 3-pt: Van Kauwenberg 7, Roehrig 6, McMullin 3, Deprez 2. FT: 3-4. Fouls: 13.

Racine Case: Coppage 12, Bull 9, Robinson 2, Hicks 13, Brumby 9, Lewis 3, Williams 3, Farr 8, Debaker 3, Harden 1. 3-pt: Coppage 2, Bull 2, Hicks 2, Lewis, Williams, Debaker. FT: 14-19. Fouls: 11.

GIRLS BASKETBALL

Crivitz 47, Southern Door 44

OSHKOSH - Kiya Brand scored 18 points to lead the Wolverines to the victory at Oshkosh Arena.

Southern Door was led by Payton Gilbertson with 17 points.

Southern Door 17 27 - 44

Crivitz 14 33 - 47

Southern Door: Price 8, Gilbertson 17, Tassoul 4, Counard 8, Geyer 2, Delfosse 5. 3-pt: Gilbertson. FT: 15-24. Fouls: 19.

Crivitz: Gruszynski 4, K. Pusick 2, Brand 18, Tracy 3, Werner 2, Doyen 8, M. Pusick 8, Wesoloski 2. 3-pt: Brand. FT: 12-21. Fouls: 22.

Sevastopol 80, Gibraltar 31

STURGEON BAY - Naomi Rikkola scored 36 points to lead the Pioneers to the victory.

Gibraltar was led by Andie Schar with 14 points.

Gibraltar 20 11 - 31

Sevastopol 38 42 - 80

Gibraltar: M. Schar 3, Prescott 2, Glocke 1, Gorham 6, Reisen 2, A. Schar 14, Chomeau 2, Jarosh 1. 3-pt: M. Schar. FT: 6-11. Fouls: 16.

Sevastopol: Ranly 13, Cain 4, Ash 11, Rikkola 36, Spude 11, Schartner 3, Burke 2. 3-pt: Rikkola 4, Ash 3, Ranly. FT: 8-13. Fouls: 9.

Oconto 61, NEW Lutheran/Providence Academy 27

OCONTO - Addisyn Viestenz scored 14 points to lead three Blue Devils in double figures in the victory over the Blazers.

Emilee Banker added 13 and Kyanne Wusterbarth scored 12 for Oconto.

NEW Lutheran/Providence 19 8 - 27

Oconto 31 30 - 61

Oconto: Viestenz 14, Banker 13, Vandenlangenberg 1, McDowell 5, Simon 2, K. Wusterbarth 12, B. Wusterbarth 2, Schlueter 6, Vizer 4, Heimke 2.

GIRLS HOCKEY

Fox Cities Stars 2, Brookfield Glacier 0

ASHWAUBENON - The Stars got goals from Evie Mursau and Margaret Thomas in the win over the Glacier.

Kendall Lindemann assisted on Mursau’s first-period goal. Mursau and Aleiyah Streck assisted on Thomas’ goal in the second period.

Makenna Otto had eight saves in goal for the Stars. Macy Blooming had 54 saves for Brookfield.

BOYS HOCKEY

Spooner 4, Shawano/Bonduel 1

SHAWANO - The Rails scored three goals in the second period to take control of the game against the Hawks.

Shawano/Bonduel was outshot 24-15 and got its goal in the second period from Tyson Lyons.

Spooner’s goals were scored by Mason Sobralski, Mason Seifert, Jesse Morales and Masen Hopwood.

Lyons had 20 saves in goal for Shawano/Bonduel. Dalton Brummond made 14 saves for Spooner.

This article originally appeared on Appleton Post-Crescent: Here are Saturday's high school sports results for the Appleton and Green Bay area