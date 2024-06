Rocket Mortgage Classic 2024: Tee times, groupings for Rounds 1 and 2

The opening round of the PGA Tour's Rocket Mortgage Classic begins Thursday at Detroit Golf Club.

Here's a look at tee times and groupings for the first two rounds (all times ET; click here for how to watch).

Round 1

TIME

TEE PLAYERS 6:45 AM

EDT 1 Martin Laird Lanto Griffin Doug Ghim

6:45 AM

EDT 10 Garrick Higgo Kelly Kraft Carl Yuan

6:56 AM

EDT 1 Aaron Baddeley Sam Ryder Max Greyserman

6:56 AM

EDT 10 Tyler Duncan Ryan Moore Brandon Wu

7:07 AM

EDT 1 Matt NeSmith Hayden Buckley Kevin Yu

7:07 AM

EDT 10 Nate Lashley Kevin Tway Jason Dufner

7:18 AM

EDT 1 Taylor Moore Adam Svensson Brandt Snedeker

7:18 AM

EDT 10 Davis Riley Peter Malnati Brendon Todd

7:29 AM

EDT 1 Luke List Chad Ramey Adam Schenk

7:29 AM

EDT 10 Nick Dunlap Chris Kirk Erik van Rooyen

7:40 AM

EDT 1 Brice Garnett Vincent Norrman Ryan Brehm

7:40 AM

EDT 10 Robert MacIntyre Tom Kim Cameron Young

7:51 AM

EDT 1 Martin Trainer Tim Wilkinson Andrew Novak

7:51 AM

EDT 10 Lee Hodges Nick Hardy K.H. Lee

8:02 AM

EDT 1 Beau Hossler Josh Teater Greyson Sigg

8:02 AM

EDT 10 Joel Dahmen Alex Noren Aaron Rai

8:13 AM

EDT 1 Kevin Streelman Bud Cauley Scott Gutschewski

8:13 AM

EDT 10 Chesson Hadley Tyson Alexander Sami Valimaki

8:24 AM

EDT 1 Ben Kohles Chandler Phillips David Skinns

8:24 AM

EDT 10 Davis Thompson Callum Tarren Ryo Hisatsune

8:35 AM

EDT 1 Alejandro Tosti Patrick Fishburn Jackson Koivun (a)

8:35 AM

EDT 10 Jacob Bridgeman Jorge Campillo Danny Guise

8:46 AM

EDT 1 Chan Kim Trace Crowe Luke Clanton (a)

8:46 AM

EDT 10 Nicholas Lindheim Erik Barnes Brandon Berry

8:57 AM

EDT 1 Ben Silverman Wilson Furr Ben James (a)

8:57 AM

EDT 10 Ryan McCormick Kevin Dougherty Angelo Giantsopoulos

12:10 PM

EDT 1 Henrik Norlander Justin Suh Dylan Wu

12:10 PM

EDT 10 Jhonattan Vegas David Lipsky Vince Whaley

12:21 PM

EDT 1 Jimmy Walker Roger Sloan Carson Young

12:21 PM

EDT 10 C.T. Pan Maverick McNealy Joseph Bramlett

12:32 PM

EDT 1 Charley Hoffman Ryan Fox Harry Hall

12:32 PM

EDT 10 Eric Cole Zac Blair Justin Lower

12:43 PM

EDT 1 Akshay Bhatia Stephan Jaeger Min Woo Lee

12:43 PM

EDT 10 Daniel Berger Webb Simpson Keith Mitchell

12:54 PM

EDT 1 Chris Gotterup Taylor Pendrith Jake Knapp

12:54 PM

EDT 10 Matt Wallace Chez Reavie J.J. Spaun

1:05 PM

EDT 1 Rickie Fowler Will Zalatoris Cam Davis

1:05 PM

EDT 10 Nico Echavarria Francesco Molinari Matt Kuchar

1:16 PM

EDT 1 Kevin Kisner Cameron Champ Gary Woodland

1:16 PM

EDT 10 Camilo Villegas Stewart Cink Zach Johnson

1:27 PM

EDT 1 Patrick Rodgers Mark Hubbard Nicolai Højgaard

1:27 PM

EDT 10 Wesley Bryan Taylor Montgomery Matti Schmid

1:38 PM

EDT 1 Troy Merritt Patton Kizzire Ben Griffin

1:38 PM

EDT 10 Michael Kim Robby Shelton S.H. Kim

1:49 PM

EDT 1 Alex Smalley Sam Stevens Ben Taylor

1:49 PM

EDT 10 Mac Meissner Parker Coody Willie Mack III

2:00 PM

EDT 1 Thorbjørn Olesen Joe Highsmith Tom Whitney

2:00 PM

EDT 10 Adrien Dumont de Chassart Michael Thorbjornsen Neal Shipley

2:11 PM

EDT 1 Paul Barjon Hayden Springer Blaine Hale, Jr.

2:11 PM

EDT 10 Pierceson Coody Rico Hoey Miles Russell (a)

2:22 PM

EDT 1 Harrison Endycott Raul Pereda Kyle Martin

2:22 PM

EDT 10 Rafael Campos Anders Albertson Nick Bienz



Round 2