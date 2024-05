Results from Day 1 of girls’ state track and field finals

CHARLESTON (WCIA) — The first day of competition at the IHSA Girls’ Track and Field finals is complete.

The Shelbyville Rams 4×800-meter relay team wasted little time making history. In the day’s first race, Tessa Bowers ran the anchor leg of the new Rams’ school record relay team, clocking 9:41.34 with Lily Woolery, Anna Tynan and Aly Douglass, the day’s best time.

“It’s really good to know what we’re doing and feel like it and it’s nice to see all the work pay off and everything,” said Woolery.

Tuscola’s Lia Patterson ran back-to-back races, qualifying in both, winning the final heat of the 100-meter hurdles at 0:14.50 before racing right back to the starting block for the first heat of the 100-meter dash, where she finished second in her heat.

“It’s like I’ve got to switch my mind from running the 100-meter hurdles to running the 100-meter dash, so you know, today I got probably a minute to switch my brain and get in those blocks,” said Patterson. “They were like, ‘You’re running!’ and I was like, ‘Oh, my goodness.'”

The top spot in the 300-meter hurdles followed, and the Warriors junior came close to setting a state record. Then, the junior rounded out her day in the 200-meter, all part of a goal to win four state titles this weekend.

Patterson is a veteran, while Effingham St. Anthony freshmen Isabella Keller and Aubrey Denning made their state track debuts. Denning had the lead after the first lap of her heat in the 800-meter. She was narrowly edged down the stretch but still finished with the third-best overall time at 2:16.33.

“Pretty exciting, yeah it’s definitely different than anything I’ve done but I’m excited,” said Denning.

Keller made quick work of the field in the mile. After winning the cross-country state title in the fall, she set her sights on the triple crown of distance races. In her first time on the blue track, she went five minutes flat in the mile.

“It’s pretty awesome being here and the atmosphere is amazing and saw the fans in the stadium, yeah it’s pretty awesome,” said Keller.

The Class 2 and 3A prelim races are on Friday, with finals for all three classes on Saturday.

100 Meters 1A – Prelims:

Alaina Lester (12) – 12.19a (1.4) PR – Belleville (Althoff Catholic) Emma Randecker (11) – 12.22a (0.9) PR – Savanna (West Carroll) Saylor Barry (10) – 12.32a (0.5) PR – Mendon (Unity) Elaina Allen (9) – 12.60a (0.6) – Sterling (Newman Central) Layla Lerus (12) – 12.41a (0.9) – Chicago (Lycée Français) Lia Patterson (11) – 12.44a (0.5) – Tuscola Jaida Reed (9) – 12.53a (0.5) – El Paso (E.P.-Gridley) Daniella Bumber (10) – 12.57a (1.4) – Henry (H.-Senachwine) Kaelyn Swift (11) – 12.61a (1.4) – Virden (North Mac) Gabriella Davis (9) – 12.64a (1.4) PR – Rockford Lutheran

200 Meters 1A – Prelims:

Emma Randecker (11) – 24.97a (1.6) PR – Savanna (West Carroll) Lilly Gilbertson (11) – 25.09a (1.4) PR – Glen Carbon (Father McGivney) Alaina Lester (12) – 25.41a (1.1) – Belleville (Althoff Catholic) Saylor Barry (10) – 25.73a (1.5) – Mendon (Unity) Lia Patterson (11) – 25.22a (1.4) SR – Tuscola Reece Bertelsen (12) – 25.74a (1.6) PR – Monmouth (United) Daniella Bumber (10) – 25.78a (1.1) – Henry (H.-Senachwine) Layla Lerus (12) – 25.85a (1.1) – Chicago (Lycée Français) Kaelyn Swift (11) – 26.12a (1.4) – Virden (North Mac) Rosie Flynn (11) – 26.16a (1.5) PR – Monmouth (United)

400 Meters 1A – Prelims:

Ahry Comer (12) – 57.05a SR – Golconda (Pope County) Lilly Gilbertson (11) – 57.18a – Glen Carbon (Father McGivney) Alaina Lester (12) – 57.49a – Belleville (Althoff Catholic) Daniella Bumber (10) – 57.52a – Henry (H.-Senachwine) Emma Randecker (11) – 57.55a PR – Savanna (West Carroll) Kaitlyn Hatley (12) – 58.95a PR – Glen Carbon (Father McGivney) Makenna Bode (12) – 59.03a PR – Port Byron (Riverdale) Addison Lucht (10) – 59.22a SR – Milford Reese Meyers (10) – 59.24a – Winnetka (North Shore Country Day) Danielle Strunk (11) – 59.63a PR – Heyworth

800 Meters 1A – Prelims:

Elena Rybak (11) – 2:15.17a – Glen Carbon (Father McGivney) Kennady Anderson (12) – 2:16.20a SR – Kewanee (Wethersfield) Aubrey Denning (9) – 2:16.33a – Effingham (St. Anthony) Ahry Comer (12) – 2:16.94a – Golconda (Pope County) Lily Woolery (11) – 2:17.59a – Shelbyville Caroline Tepe (10) – 2:20.13a PR – Okawville Emily Downing (10) – 2:20.16a – Cambridge Dallyce Harrell (10) – 2:21.30a PR – Chicago (F.W. Parker) Mikayla Chambers (9) – 2:21.77a PR – Dwight Macie Russell (12) – 2:22.65a PR – Catlin (Salt Fork)

1600 Meters 1A – Prelims:

Molly Farrell (10) – 4:58.62a – Marshall Isabella Keller (9) – 5:00.16a – Effingham (St. Anthony) Kennady Anderson (12) – 5:04.18a PR – Kewanee (Wethersfield) Tessa Bowers (10) – 5:04.21a PR – Shelbyville Abagail Baumann (10) – 5:04.79a PR – Rockford Lutheran Elena Rybak (11) – 5:05.44a – Glen Carbon (Father McGivney) Grace Mullin (12) – 5:05.77a – Palos Heights (Chicago Christian) Kyla Babb (10) – 5:08.89a PR – Westmont Emily Downing (10) – 5:10.91a – Cambridge Aubrey Denning (9) – 5:11.07a PR – Effingham (St. Anthony)

100m Hurdles 1A – Prelims:

Lia Patterson (11) – 14.50a (0.4) – Tuscola Makhiya Stephen (12) – 14.79a (1.0) – Maroa (M.-Forsyth) Lily Bosnich (10) – 15.19a (2.0) PR – Peru (St. Bede) Emma Crawford (11) – 15.50a (1.4) – Virden (North Mac) Kiara Wesseh (12) – 15.78a (2.0) – Newark Alyssa Statler (11) – 15.79a (1.0) PR – Okawville Emery Wherry (11) – 15.91a (1.4) PR – Fulton (H.S.) Elly Jones (12) – 16.16a (2.0) SR – Amboy Paige Davis (12) – 16.35a (0.4) PR – Aledo (Mercer County) Katherine Nilles (9) – 16.37a (1.4) – Maroa (M.-Forsyth)

300m Hurdles 1A – Prelims:

Lia Patterson (11) – 42.81a PR – Tuscola Lily Bosnich (10) – 46.11a PR – Peru (St. Bede) Kiara Wesseh (12) – 47.62a – Newark Alayna Mitchell (9) – 47.75a PR – Aledo (Mercer County) Emma Behrmann (10) – 47.84a – Nashville Kendall Stewart (12) – 47.86a – Litchfield Lydia Luechtefeld (12) – 47.93a – Okawville Kelsey Moore (12) – 48.28a SR – Arcola Liv Hoene (10) – 48.40a – Effingham (St. Anthony) Jenny Lumkes (12) – 48.78a – Elmhurst (Timothy Christian)

4×100 Relay 1A – Prelims:

Monmouth (United) – A – 48.96a Emrick Huston (11)

Rosie Flynn (11)

Katie Flynn (11)

Reece Bertelsen (12) Virden (North Mac) – A – 49.01a Kaelyn Swift (11)

Emma Crawford (11)

Alexis Bowman (12)

Addison Earley (12) El Paso (E.P.-Gridley) – A – 49.35a Keyli Cogdal (10)

Jaida Reed (9)

Kiera Stoller (11)

Aubrey Phillips (11) Fulton (H.S.) – A – 49.48a Paige Cramer (10)

Brooklyn Thoms (10)

Haley Smither (10)

Miraya Pessman (11) Camp Point (Central) – A – 50.66a Macie Lierly (11)

Faith Alford (10)

Ellie Foote (10)

Adi Foss (9) Manlius (Bureau Valley) – A – 50.76a Connie Gibson (12)

Taylor Neuhalfen (11)

Kate Salisbury (12)

McKinley Canady (11) Bloomington (Central Catholic) – A – 50.83a AnnaClare Keller (12)

Sophia Yaklich (11)

Faith Banister (12)

Sophia Godsey (10) Okawville – A – 51.01a Lydia Luechtefeld (12)

Alyssa Statler (11)

Payton Meier (11)

Lauren Haacke (12) Forreston – A – 51.13a Elsa Monaco (10)

Bree Schneiderman (9)

Letrese Buisker (12)

Autum Pritchard (12) Port Byron (Riverdale) – A – 51.16a Kenadie Willemkens (10)

Makenna Bode (12)

Alexa Hugart (12)

Preslie Willemkens (9) Rockford Lutheran – A – 51.18a Aubrey Peters (12)

Nevaeh Scott (10)

Marie Pedersen (12)

Jordyn Ballard (10) Oregon – A – 51.44a Rylie Robertson (12)

Lexi Ebert (12)

Grace Tremble (11)

Miranda Ciesiel (11) Peru (St. Bede) – A – 51.55a Sierah Shaver (12)

Grace Millington (11)

Emerald De La Torre (10)

Lily Bosnich (10) Maroa (M.-Forsyth) – A – 51.56a Katherine Nilles (9)

Avery Braden (10)

Avri Tertocha (11)

Makhiya Stephen (12) Pleasant Plains – A – 51.59a Julia Bergner (11)

Ella Pearce (12)

Lauren Hegele (11)

Rilyn Hill (11) Chicago (Holy Trinity) – A – 51.63a Jilene Velazquez (11)

Quaitrin Curtis (12)

Emaly Lopez (11)

Zari Young (12) Bismarck (B.-Henning-Rossville-Alvin) – A – 51.84a Aubrey Peters (12)

Sophia Yaklich (11)

Faith Banister (12)

Sophia Godsey (10) Winnebago – A – 52.05a Imani Jones (11)

Justice Muhammad (10)

Norah Britt (9)

Audra Mecum (9) Newark – A – 52.10a Addison Ness (11)

Madison Sittler (12)

Isabella Creps (11)

Brooklyn Hatteberg (12) Momence – A – 52.14a Endya Hayes (12)

Demetrionna Prince (9)

Natalia Willams (9)

Jaliyah Wright (9) Amboy – A – 52.19a Alexa McKendry (9)

Maddie Althaus (9)

Jillian Anderson (10)

Bella Yanos (10) Elmwood – A – 52.38a Ava Forney (10)

Chloe Howerton (11)

Allie Svymbersky (12)

Emma May (12) Fairfield – A – 52.45a Emily Vaughan (9)

Emersyn Robbins (12)

Myra Copeland (11)

Wren Braddock (9) Henry (H.-Senachwine) – A – 52.46a Alison Mitchell (10)

Taylor Frawley (10)

Zoey Holstrom (10)

Daniella Bumber (10) Chicago (C. Hope Academy) – A – 52.49a Jametria Taylor (10)

London Davis (9)

Janiya Simmons (12)

Ania Billingsley (11) Trenton (Wesclin) – A – 52.68a Megan Marks (11)

Riley Evans (12)

Amilli Dugans (9)

Tessa Palmer (9) Carthage (Illini West) – A – 52.72a Kennedy Artman (9)

Taylor Brown (9)

Anna Jacob (9)

Rachel James (12) Arthur (A.-Lovington-Atwood-Hammond) – A – 52.73a Grace Romine (10)

Skyler Vorck (11)

Summer Melton (10)

Skyler Graham (10) Litchfield – A – 52.80a Shyan Haycraft (10)

Kendall Stewart (12)

Brooke Braasch (10)

Izabella Fenton (10) Teutopolis – A – 53.34a Adi Davidson (10)

Halle Bushue (10)

Ella Neihls (11)

Kaitlyn Vahling (12) Lisle (Sr.) – A – 53.88a Riley Ryan (10)

Aminah Muhammad (9)

Isabella Furmanski (11)

Cadence DuBois (9) Heyworth – A – 54.97a Briah Johnson (11)

Jenna Waters (10)

Rayanna Ridley (11)

Emmie Gurley (10) Vienna – A – 55.25a Alaina Kuhl (12)

Elley Bennett (12)

Morgan Schafer (10)

Makayla McVicar (11) Newton – A – 1:12.53a Carsyn Langellier (12)

Abby Bloemer (12)

Kyra Denning (11)

Danielle Strunk (11)

4×200 Relay 1A – Prelims:

Monmouth (United) – A – 1:43.42a Emrick Huston (11)

Rosie Flynn (11)

Katie Flynn (11)

Reece Bertelsen (12) El Paso (E.P.-Gridley) – A – 1:45.05a Keyli Cogdal (10)

Jaida Reed (9)

Kiera Stoller (11)

Aubrey Phillips (11) Virden (North Mac) – A – 1:45.71a Kaelyn Swift (11)

Emma Crawford (11)

Addison Earley (12)

Alexis Bowman (12) Fulton (H.S.) – A – 1:45.93a Brooklyn Thoms (10)

Annaka Hackett (12)

Grace Dykstra (12)

Miraya Pessman (11) Camp Point (Central) – A – 1:48.45a Emily Baker (12)

Adi Foss (9)

Faith Alford (10)

Ellie Foote (10) Newark – A – 1:48.50a Addison Ness (11)

Tess Carlson (11)

Brooklyn Hatteberg (12)

Kiara Wesseh (12) Forreston – A – 1:48.68a Elsa Monaco (10)

Bree Schneiderman (9)

Letrese Buisker (12)

Autum Pritchard (12) Manlius (Bureau Valley) – A – 1:49.03a Connie Gibson (12)

Taylor Neuhalfen (11)

Kate Salisbury (12)

McKinley Canady (11) Newton – A – 1:49.57a Alaina Kuhl (12)

Elley Bennett (12)

Sydney Kinder (11)

Makayla McVicar (11) Winnebago – A – 1:49.90a Imani Jones (11)

Justice Muhammad (10)

Jordyn Calhoun (9)

Audra Mecum (9) Port Byron (Riverdale) – A – 1:50.00a Kenadie Willemkens (10)

Cayleigh Hungate (9)

Alexa Hugart (12)

Preslie Willemkens (9) Bismarck (B.-Henning-Rossville-Alvin) – A – 1:50.19a Aubrey Peters (12)

Emily Dice (10)

Nevaeh Scott (10)

Amber-Christine Reed (12) Pleasant Plains – A – 1:50.22a Peyton Howell (10)

Ella Pearce (12)

Teagen Galloway (11)

Rilyn Hill (11) Trenton (Wesclin) – A – 1:50.31a Megan Marks (11)

Amilli Dugans (9)

Riley Evans (12)

Tessa Palmer (9) Kewanee (Wethersfield) – A – 1:50.69a Clara Bella VanOpdorp (11)

Tyra Jones (10)

Emilia Escareno (10)

Kaylee Celus (12) Oregon – A – 1:50.82a Lexi Ebert (12)

Miranda Ciesiel (11)

Daleanah Koertner (10)

Grace Tremble (11) Downs (Tri-Valley) – A – 1:50.92a Casey Jones (11)

Lynley Weeks (10)

Marlee Cruzan (10)

Annabelle Bischoff (9) Rockford Lutheran – A – 1:51.09a Gabriella Davis (9)

Ella Todd (12)

Marie Pedersen (9)

Jordyn Ballard (10) Kankakee (McNamara) – A – 1:51.13a Journey Slone (10)

Sofia Martinez (10)

Trinitee Thompson (9)

Jaide Burse (9) Chicago (C. Hope Academy) – A – 1:51.26a Jametria Taylor (10)

Janiya Simmons (12)

Re’nee Hudson (11)

Ania Billingsley (11) Elmhurst (Timothy Christian) – A – 1:51.32a Maike Dionela (12)

Ashley Sikkenga (11)

Georgie Romano (10)

Laila Barefield (11) Sullivan – A – 1:51.67a Devon Richardson (10)

Mya Dyer (9)

Riane Bear (10)

Kharli Kelly (10) Chicago (Holy Trinity) – A – 1:51.76a Quaitrin Curtis (12)

Emaly Lopez (11)

Jilene Velazquez (11)

Zari Young (12) Glen Carbon (Father McGivney Catholic) – A – 1:52.13a Caroline Rakers (11)

Morgan Gestes (9)

Elsa Biermann (9)

Mia Range (11) Woodstock (Marian) – A – 1:52.55a Jenna Remke (10)

Kaitlyn Remke (11)

Kalia Parris (9)

Amelia Reiche (12) Fairfield – A – 1:52.94a Myra Copeland (11)

Emersyn Robbins (12)

Ciara Turner (11)

Wren Braddock (9) Heyworth – A – 1:53.23a Carsyn Langellier (12)

Nevaeh Daniels (9)

Lacy Gerike (10)

Abby Bloemer (12) Brownstown – A – 1:53.53a Katie Berner (11)

Cordelia Lytle (11)

Addie Sasse (10)

Presley Williams (10) Vienna – A – 1:53.72a Briah Johnson (11)

Jenna Waters (10)

Rayanna Ridley (11)

Emmie Gurley (10) Maroa (M.-Forsyth) – A – 1:54.30a Katherine Nilles (9)

Anna Sheppard (12)

Avri Tertocha (11)

Avery Braden (10) Waterloo (Gibault Catholic) – A – 1:55.26a Natalie Kelemetc (9)

Kadence Lance (9)

Briana Baldridge (12)

Emily Richardson (11) Mackinaw (Deer Creek-M.)… – A – 1:56.25a Lailah Armendarez (12)

Elizabeth Patridge (9)

Abby Sauder (12)

Kenzie Knowles (11)

4×400 Relay 1A – Prelims:

Monmouth (United) – A – 4:06.55a Callie Hall (9)

Rosie Flynn (11)

Katie Flynn (11)

Reece Bertelsen (12) Glen Carbon (Father McGivney Catholic) – A – 4:06.91a Lilly Gilbertson (11)

Kaitlyn Hatley (12)

Jane Cummins (11)

Elena Rybak (11) El Paso (E.P.-Gridley) – A – 4:07.01a Kiera Stoller (11)

Jaida Reed (9)

Mady Harms (9)

Aubrey Phillips (11) Pleasant Plains – A – 4:07.38a Alaina Hawker (10)

Alli VanVeldhuizen (9)

Teagen Galloway (11)

Abigail Wolters (11) Shelbyville – A – 4:07.99a Aly Douglass (11)

Maisie Kull (11)

Lily Woolery (11)

Caroline White (12) Nashville – A – 4:08.79a Shelby Thorson (12)

Adelie Wilson (10)

Belle Schmale (10)

Emma Behrmann (10) Winnebago – A – 4:09.69a Imani Jones (11)

Morgan Capriola (10)

Jordyn Calhoun (9)

Anna Palmer (12) Okawville – A – 4:10.04a Lydia Luechtefeld (12)

Alyssa Statler (11)

Lauren Haacke (12)

Caroline Tepe (10) Bloomington (Central Catholic) – A – 4:11.57a Abby Pilcher (11)

Makayla Albrecht (11)

Summer Clark (11)

Sophia Yaklich (11) Lena (L.-Winslow) – A – 4:12.31a Hannah Pecoraro (11)

Mia Diffenderfer (10)

Addison Pieper (9)

Adelynn Anderson (9) Toulon (Stark County) – A – 4:13.02a Sarah Kraklow (11)

Keagan Hamilton (11)

Cheyenh Smith (10)

Dusti Smith (9) Fulton (H.S.) – A – 4:13.18a Brooklyn Thoms (10)

Peighton Stretton (9)

Grace Dykstra (12)

Miraya Pessman (11) Marshall – A – 4:14.18a Marlee Heighton (10)

Claire Campbell (11)

Madeleine Fox (9)

Molly Farrell (10) Kewanee (Wethersfield) – A – 4:14.40a Kaylee Celus (12)

Clara Bella VanOpdorp (11)

Camryn Anderson (10)

Kennady Anderson (12) Newton – A – 4:14.98a Camryn Martin (11)

Elley Bennett (12)

Karasyn Martin (11)

Sydney Kinder (11) Port Byron (Riverdale) – A – 4:15.94a Preslie Willemkens (9)

Alexa Hugart (12)

Mattea Wuest (12)

Makenna Bode (12) Trenton (Wesclin) – A – 4:16.26a Megan Marks (11)

Amilli Dugans (9)

Tessa Palmer (9)

Riley Evans (12) Effingham (St. Anthony) – A – 4:16.45a Audrey LaSarge (10)

Liv Hoene (10)

Isabella Keller (9)

Aubrey Denning (9) Elmhurst (Timothy Christian) – A – 4:16.93a Ashley Sikkenga (11)

Jenny Lumkes (12)

Nora Bos (9)

Elizabeth Alex (10) Seneca – A – 4:17.09a Clara Bruno (11)

Natalie Misener (11)

Evelyn O’Connor (11)

Lila Coleman (10) Maroa (M.-Forsyth) – A – 4:19.41a Alexis Nilles (9)

Avri Tertocha (11)

Riley Hackleman (9)

Klaire Eighner (10) Manlius (Bureau Valley) – A – 4:19.97a Emma Mussche (10)

Kate Salisbury (12)

Lynzie Cady (12)

Connie Gibson (12) Westville – A – 4:22.37a Maddy Doggett (9)

Gwen Bennett (9)

Carlee Miller (9)

Emma Schluter (10) Greenview – A – 4:22.69a Madison Kacevicius (12)

Annalise Schurman (10)

Macie Willis (9)

Natalie Schurman (10) Elmwood – A – 4:23.85a Ella Helms (9)

Gianna Ramirez (9)

Allie Svymbersky (12)

Taylor Forney (9) Winchester – A – 4:26.83a Emyliette Coonrod (12)

Olivia Bingeman (12)

Annabell Schafer (12)

Bryleigh Fox (12) Paxton (P.-Buckley-Loda) – A – 4:29.27a Bailey Luebchow (12)

Audrey McCoy (9)

Grace McCoy (11)

Hallee Johnson (9) Litchfield – A – 4:30.66a Shyan Haycraft (10)

Gracie Boden (10)

Brooke Braasch (10)

Kendall Stewart (12) Vienna – A – 4:30.79a Briley Merchant (10)

Ella Kreuter (10)

Jenna Waters (10)

Ayva Rush (11) Winnetka (North Shore Country Day) – A – 4:33.35a Reese Meyers (10)

Emilise Comeau (12)

Ellie Rose Horowitz (10)

Devin Todd (9) Delavan – A – 4:36.55a Khloe Stockham (9)

Kylin Brockhouse (9)

Addy Nehmelman (12)

Addi-Grace Briggs (11) Chicago (C. Hope Academy) – A – 4:40.87a Jametria Taylor (10)

Re’nee Hudson (11)

Jamesha Westmoreland (10)

Zariah Clark (9) Fairfield – A – 4:47.41a Emersyn Robbins (12)

Ciara Turner (11)

Kenzie Turner (So)

Ella Sager (11)

4×800 Relay 1A – Prelims:

Shelbyville – A – 9:41.34a Lily Woolery (11) – 2:17.68

Anna Tynan (12) – 2:32.32

Aly Douglass (11) – 2:26.65

Tessa Bowers (10) – 2:24.67 Pleasant Plains – A – 9:51.05a Abigail Wolters (11) – 2:24.54

Alli VanVeldhuizen (9) – 2:30.25

Alaina Hawker (10) – 2:25.64

Teagen Galloway (11) – 2:30.59 Glen Carbon (Father McGivney) – A – 9:51.25a Kaitlyn Hatley (12) – 2:27.98

Jane Cummins (11) – 2:26.85

Caroline Rakers (11) – 2:41.11

Elena Rybak (11) – 2:15.29 Kewanee (Wethersfield) – A – 9:52.38a Paige Sierens (11) – 2:36.83

Alexis Wilson (9) – 2:29.63

Camryn Anderson (10) – 2:26.39

Kennady Anderson (12) – 2:19.51 Cambridge – A – 9:56.61a Miranda Reed (12) – 2:33.54

Jolene Blackert (10) – 2:39.48

Jana Vande Kemp (9) – 2:23.62

Emily Downing (10) – 2:19.95 Seneca – A – 9:59.88a Clara Bruno (11) – 2:26.69

Natalie Misener (11) – 2:28.92

Gracie Steffes (12) – 2:37.24

Evelyn O’Connor (11) – 2:27.01 Toulon (Stark County) – A – 10:05.77a Cheyenh Smith (10) – 2:27.47

Paytin Terwilliger (10) – 2:37.67

Keagan Hamilton (11) – 2:35.89

Dusti Smith (9) – 2:24.71 Palos Heights (Chicago Christian) – A – 10:08.17a Kihra Moes (10) – 2:30.77

Mia Caporale (10) – 2:33.91

Abby Mullin (9) – 2:38.19

Kaylee O’Sullivan (12) – 2:25.28 El Paso (E.P.-Gridley) – A – 10:08.22a Emily King (10) – 2:30.78

Emmalyn Hensley (9) – 2:34.94

Addi McKee (12) – 2:36.96

Lauren King (12) – 2:28.20 Knoxville – A – 10:10.90a Brooklyn Getz (12) – 2:38.19

Kyndre Delagrange (9) – 2:36.47

Bri Harms (10) – 2:26.02

Elly Heineke (10) – 2:32.46 Washburn (Lowpoint-W.) – A – 10:13.15a Sophia Ray (11) – 2:33.64

Lilly Lahr (12) – 2:38.10

Anna Goodin (12) – 2:37.56

Lily Sizemore (9) – 2:32.42 Gibson City (G.C.-Melvin-Sibley) – A – 10:21.75a Michelle Dejaynes (11) – 1:14.40

Avery Wyatt (10) – 1:22.15

Shelby Patterson (10) – 5:12.57

Hannah Williams (11) – 2:32.85 Pittsfield – A – 10:21.98a Layna Marshall (10) – 2:41.41

Karasyn Martin (11) – 2:35.84

Camryn Martin (11) – 2:34.67

Grace Schumacher (9) – 2:34.36 Newton – A – 10:26.30a Naomi Peschang (9) – 1:13.23

Jillian Murray (9) – 1:23.03

Teagan Mcginty (12) – 5:18.48

Mattea Wuest (12) – 2:33.23 Port Byron (Riverdale) – A – 10:28.00a Nelly Preston (10) – 1:17.23

Madison Bolton (9) – 1:22.49

Peighton Stretton (9) – 5:15.16

Jessa Read (10) – 2:34.46 Fulton (H.S.) – A – 10:29.37a Lila Grindey (9) – 2:44.65

Mia Diffenderfer (10) – 2:37.17

Addison Pieper (9) – 2:35.06

Adelynn Anderson (9) – 2:33.03 Lena (L.-Winslow) – A – 10:29.93a Annabelle LaFary (10) – 2:31.39

Addy Nehmelman (12) – 2:34.45

Khloe Stockham (9) – 2:47.39

Drew Robison (10) – 2:39.42 Delavan – A – 10:32.67a Taylor Forney (9) – 2:29.19

Natalie Babcock (10) – 2:41.07

Addy Turner (10) – 2:44.41

Olivia Stage (11) – 2:38.37 Elmwood – A – 10:33.06a Kyla Franckey (9) – 2:40.23

Maddison DeOrnellas (9) – 2:40.43

Grace McCoy (11) – 2:37.65

Audrey McCoy (9) – 2:35.54 Paxton (P.-Buckley-Loda) – A – 10:33.88a Josie Carrillo (10) – 1:16.88

Kimberly Krutsinger (10) – 1:30.06

Morgan Casteel (9) – 5:19.36

Ruby Burton (10) – 2:36.53 Arthur (A.-Lovington-Atwood-Hammond) – A – 10:42.85a Reagan Napovanice (10) – 2:39.50

Ryann Becker (12) – 2:40.15

Reid Emig (10) – 2:38.17

Isabella Hacker (11) – 2:48.31 Breese (Mater Dei) – A – 10:46.14a Caroline Crowell (12) – 1:13.00

Carissa Egland (11) – 1:24.26

Violet Hynek (9) – 5:28.88

Claire Ayoub (11) – 2:44.28 Peoria (P. Christian) – A – 10:50.45a Emily Storer (11) – 2:42.97

Merideth Cortes (11) – 2:48.19

Izzy Quigley (12) – 2:48.43

Evita Martinez (12) – 2:31.69 Kankakee (McNamara) – A – 10:51.30a Jessie DeNeve (9) – 2:38.60

Jillian Norman (12) – 2:43.52

Savannah Wuebben (10) – 2:47.23

Clara Ashdown (12) – 2:46.94 Erie-Prophetstown – A – 10:56.31a Madeline Murphy (10) – 1:14.99

Alyna Madison (9) – 1:24.24

Samantha Scott (11) – 5:34.21

Hannah Truax (10) – 2:43.01 Carlinville – A – 10:56.46a Riley Fritz (10) – 1:14.88

Natalie Forward (11) – 1:20.30

Reese Schleich (12) – 5:43.53

Marin Carlini (12) – 2:42.76 Rockford (R. Christian) – A – 11:01.50a Julia Eckerty (10) – 2:43.83

Audriana Hernandez (10) – 2:41.40

Kyra Gilliam (12) – 2:59.66

Kaitlyn McKinney (10) – 2:45.72 Casey (C.-Westfield) – A – 11:10.63a Alivia Cochran (10) – 2:46.58

Sidney Charles (11) – 2:52.33

Aubrey Krieger (10) – 2:48.16

Nora Wood (12) – 2:58.06 Okawville – A – 11:25.17a Alivia Cochran (10) – 2:46.58

Sidney Charles (11) – 2:52.33

Aubrey Krieger (10) – 2:48.16

Nora Wood (12) – 2:58.06 Fairfield – A – 11:25.17a Remington Taylor (9) – 2:49.93

Ellanie Vanway (9) – 2:57.73

Adi Hickey (10) – 2:57.97

Madeline Foster (12) – 3:09.70 Vienna – A – 12:12.41a Grace Taylor (12) – 2:56.73

Karry Warehime (9) – 3:00.63

Ayva Rush (11) – 3:14.45

Chloe Hook (10) – 3:00.59

Shot Put 1A – Finals:

Makayla Gajewski (9) – 12.11m (PR) – Nashville Zion Young (9) – 11.83m (PR) – Decatur (St. Teresa) Chelsey Stotler (11) – 11.80m – Toulon (Stark County) Sydney Stanfield (12) – 11.57m – Rockford (R. Christian) Kennedy Rowzee (12) – 11.50m (PR) – Sterling (Newman Central) Kennedy Buck (12) – 11.39m (PR) – Erie-Prophetstown Sydni Badertscher (12) – 11.26m (SR) – Forreston Emma Whightsil (10) – 11.16m – Warrensburg (W.-Latham) Addison Johnson (10) – 11.11m – Decatur (St. Teresa) Hannah Brown (10) – 11.00m – Vandalia Torrie Rider (So) – 10.92m – Carmi (C.-White County) Faith Baker (12) – 10.91m – Seneca Brenna Dutcher (11) – 10.89m – Warrensburg (W.-Latham) Clara Brunner (11) – 10.84m (PR) – Springfield (Lutheran) Elle Jones (12) – 10.77m – Rockford (R. Christian) Molly Amendt (12) – 10.73m – Lena (L.-Winslow) Lauren Orwig (11) – 10.72m – Toulon (Stark County) Natalie Hasting (12) – 10.68m – Tuscola Maya Rounds (11) – 10.66m – Sesser (S.-Valier) Megan Martin (11) – 10.62m – Watseka Isabella Bunting (11) – 10.52m – Dwight Kylie Smither (11) – 10.38m – Fulton (H.S.) Hannah Gibson (11) – 10.35m – Carlinville Ella Mattas (10) – 10.33m – Marshall Lia Prairie (9) – 10.28m – Clifton (Central) Giamiah Ivory-Goss (12) – 10.00m – Chicago (C. Military Academy) Chloe Green (9) – 9.87m – Mt. Olive Kynley Mitchell (9) – 9.81m – Astoria Emilise Comeau (12) – 9.79m – Winnetka (North Shore Country Day) Lilly Wuethrich (12) – 9.70m – Peoria (P. Christian) Alivia Allison (9) – 9.47m – Carlyle Kasi Hughes (11) – 9.42m – Cullom (Tri-Point) Gabi Maxwell (12) – 9.02m – Seneca Paige Ackman (12) – 8.82m – Rushville (R.-Industry)

Discus 1A – Finals:

Brenna Dutcher (11) – 39.27m – Warrensburg (W.-Latham) Brianna Brodie (12) – 38.92m (SR) – Princeville Reagan McGlaughlen (10) – 38.68m – Pana Addison Stadsholt (11) – 37.58m – Athens Emma Whightsil (10) – 37.45m – Warrensburg (W.-Latham) Savannah Shumate (12) – 36.83m (PR) – Gibson City (G.C.-Melvin) Faith Baker (12) – 35.81m – Seneca Sydni Badertscher (12) – 34.05m – Forreston Piper Tyson (9) – 33.75m – Mt. Pulaski Maya Rounds (11) – 33.74m – Sesser (S.-Valier) Payton Harding (9) – 33.73m (PR) – Carlinville Natalie Hasting (12) – 33.50m – Tuscola Kyleigh Wallace (11) – 33.30m – Cowden (C.-Herrick) Ellie Doubet (10) – 33.14m – Cambridge Phoenix Pope (9) – 32.90m – Pana Hannah Gibson (11) – 32.10m – Carlinville Kacie White (9) – 32.05m – Lewistown Olivia Wallace (11) – 31.51m – Tuscola Anna Palmer (12) – 30.95m – Winnebago Justyce Higgs (9) – 30.41m (PR) – Altamont Jonika Nickles (12) – 29.85m – Hume (Shiloh) Pru Mangan (10) – 29.74m – Minonk (Fieldcrest) Gabi Maxwell (12) – 29.70m – Seneca Claire Reymer (12) – 29.46m – Erie-Prophetstown Olivia Vradenburg (12) – 28.91m – Warsaw West Hancock Brylee Filicsky (9) – 28.30m – Catlin (Salt Fork) Lia Prairie (9) – 27.23m – Clifton (Central) Ellie Bartling (11) – 24.52m – Nashville Ashlyn Rager (11) – 24.21m – Carmi (C.-White County) Giamiah Ivory-Goss (12) – 23.28m – Chicago (C. Military Academy) Stephanie Tirpak (9) – 22.04m – Des Plaines (Willows Academy) Kylie Smither (11) – 21.89m – Fulton (H.S.)

High Jump 1A – Prelims:

Kiara Wesseh (12) – 1.53m – Newark Aubrey Phillips (11) – 1.53m – El Paso (E.P.-Gridley) Emelyn Roberts (9) – 1.53m – Argenta (A.-Oreana) Riane Bear (10) – 1.53m – Sullivan Ella McFarland (12) – 1.53m – Bismarck (B.-Henning-Rossville-Alvin) Mia Range (11) – 1.53m – Glen Carbon (Father McGivney) Bryleigh Fox (12) – 1.53m – Winchester Ella Ford (9) – 1.53m – Sterling (Newman Central Catholic) Vivian Walsh (12) – 1.53m – Hoopeston (H. Area) Evalice Callison (9) – 1.53m – Villa Grove Makayla Albrecht (11) – 1.53m – Bloomington (Central Catholic) Natalie Thomason (10) – 1.53m – Bismarck (B.-Henning-Rossville-Alvin) Bri Harms (10) – 1.53m – Washburn (Lowpoint-W.) Madi Schulte (12) – 1.53m (PR) – Trenton (Wesclin) Jha’mea Sanders (11) – 1.53m (PR) – Chicago (C. Hope Academy) Bella Potempa (10) – 1.50m (PR) – Elmhurst (Timothy Christian) Addison Marquardt (10) – 1.50m – Hinckley (H.-Big Rock) Ava Anderson (11) – 1.50m – Monmouth (United) Molly Hofmann (11) – 1.50m – Aledo (Mercer County) Meredith Grunloh (10) – 1.50m – Colfax (Ridgeview) Grace Tremble (11) – 1.50m – Oregon Gracie Smithenry (12) – 1.50m – Newton

Pole Vault 1A – Prelims:

Reagan Gibson (12) – 3.20m – Shabbona (Indian Creek) Mya Strahm (11) – 3.20m – Elmwood Allison Geen (12) – 3.05m – Effingham (St. Anthony) Teagan Johnson (12) – 3.05m – Seneca Haley Carlton (12) – 3.05m – Georgetown (G.-Ridge Farm) Bailey Luebchow (12) – 3.05m – Paxton (P.-Buckley-Loda) Tess Carlson (11) – 3.05m – Newark Karasyn Martin (11) – 3.05m – Newton Alexis Punsalan (9) – 3.05m – Somonauk Camryn Martin (11) – 3.05m – Newton Adalynn Miller (12) – 3.05m – Shelbyville Kendall Stewart (12) – 3.05m – Litchfield Olivia Purvis (12) – 3.05m – Erie-Prophetstown Chloe McCormick (9) – 3.05m (PR) – Downs (Tri-Valley) Ava Tucker (9) – 2.75m – Shelbyville Lizzie Uphoff (12) – 2.75m – El Paso (E.P.-Gridley) Grace Gillespie (12) – 2.75m – Aledo (Mercer County) Kylie Meyer (12) – 2.75m – Taylor Ridge (Rockridge) Vyvienn O’Connell (9) – 2.75m – Earlville Addison Stiegler (12) – 2.60m – Seneca Natalie Forward (11) – 2.60m – Rockford (R. Christian) Gracelyn Abell (11) – 2.60m – Erie-Prophetstown Lilly Trettenero (11) – 2.60m – Staunton

Long Jump 1A – Finals:

Saylor Barry (10) – 5.46m (0.0) – Mendon (Unity) Madison Kacevicius (12) – 5.41m (0.0) – Greenview Imani Jones (11) – 5.27m (0.0) (PR) – Winnebago Laney Nelson (12) – 5.27m (0.0) – Downs (Tri-Valley) Gabby Totten (9) – 5.26m (0.0) – Bethany (Okaw Valley) Rayna Persinger (10) – 5.25m (0.0) – Louisville (North Clay) Taylor Frawley (10) – 5.21m (0.0) – Henry (H.-Senachwine) Addison Lucht (10) – 5.17m (0.0) – Milford Emma Behrmann (10) – 5.15m (0.0) – Nashville Desirae Dockery (12) – 5.12m (0.0) – McLeansboro (Hamilton Co.) Bryleigh Fox (12) – 5.12m (0.0) (PR) – Winchester Baylee Martin (9) – 5.09m (0.0) – Villa Grove Rylie Vanausdoll (11) – 5.05m (0.0) – Tuscola Ava Bee (9) – 4.98m (0.0) – Athens Vivien Griffin (12) – 4.95m (0.0) – Gilman (Iroquois West) Nikita Taylor (12) – 4.92m (0.0) – Fithian (Oakwood) Miraya Pessman (11) – 4.90m (0.0) – Fulton (H.S.) Amelia Reiche (12) – 4.88m (0.0) – Woodstock (Marian) Katelyn Shoemaker (12) – 4.85m (0.0) – Toledo (Cumberland) Izabella Fenton (10) – 4.83m (0.0) – Litchfield Paige Cramer (10) – 4.83m (0.0) – Fulton (H.S.) Ava McClellan (11) – 4.73m (0.0) – Valmeyer Georgie Romano (10) – 4.72m (0.0) – Elmhurst (Timothy Christ…) Arista Hill (12) – 4.67m (0.0) – Johnston City Morgan Gestes (9) – 4.66m (0.0) – Glen Carbon (Father McGivney) Kenna Clodfelder (11) – 4.66m (0.0) – Tuscola Bella Yanos (10) – 4.65m (0.0) – Amboy Lila Coleman (10) – 4.62m (0.0) – Seneca Tamia Allen (10) – 4.61m (0.0) – Melrose Park (Walther Christian) Camryn Engelman (So) – 4.59m (0.0) – Nokomis Grace Grothaus (9) – 4.58m (0.0) – Warsaw West Hancock Lynzie Cady (12) – 4.57m (0.0) – Manlius (Bureau Valley) Emma May (12) – 4.57m (0.0) – Elmwood Maisie Kull (11) – 4.50m (0.0) – Shelbyville Lena Miller (10) – 4.47m (0.0) – Urbana (University) Paige Russell (9) – 4.34m (0.0) – Sesser (S.-Valier) Keaten Needham (11) – 4.33m (0.0) – Taylor Ridge (Rockridge) Jilene Velazquez (11) – 4.32m (0.0) – Chicago (Holy Trinity)

Triple Jump 1A – Finals:

Alaina Lester (12) – 11.26m (0.0) – Belleville (Althoff Catholic) Laney Nelson (12) – 11.12m (0.0) – Downs (Tri-Valley) Tori Brown (11) – 11.04m (0.0) – Glasford (Illini Bluffs) Ella Neihls (11) – 11.04m (0.0) – Teutopolis (PR) Emma Behrmann (10) – 10.83m (0.0) – Nashville Rylie Vanausdoll (11) – 10.82m (0.0) – Tuscola Meredith Chambers (10) – 10.66m (0.0) – Shelbyville Grace Grothaus (9) – 10.64m (0.0) – Warsaw West Hancock (PR) Addison Ness (11) – 10.54m (0.0) – Newark (PR) Ella McFarland (12) – 10.51m (0.0) – Bismarck (B.-Henning-Rossville-Alvin) Claire Dixon (11) – 10.46m (0.0) – Hoopeston (H. Area) (SR) Ella Miller (11) – 10.46m (0.0) – Westville Teresa Harris (12) – 10.42m (0.0) – Taylor Ridge (Rockridge) Irene Vanden Bergh (Sr) – 10.39m (0.0) – Nokomis Elly Jones (12) – 10.37m (0.0) – Amboy (SR) Ania Billingsley (11) – 10.36m (0.0) – Chicago (C. Hope Academy) (PR) Sydney Kinder (11) – 10.31m (0.0) – Newton Kaela Neihls (12) – 10.16m (0.0) – Teutopolis Kenna Clodfelder (11) – 10.14m (0.0) – Tuscola Emery Wherry (11) – 10.13m (0.0) – Fulton (H.S.) Isabella Turner (11) – 10.13m (0.0) – Shabbona (Indian Creek) Lauren Hegele (11) – 10.10m (0.0) – Pleasant Plains (PR) Katelyn Shoemaker (12) – 10.08m (0.0) – Toledo (Cumberland) Gracie Smithenry (12) – 10.02m (0.0) – Newton Loran Tate (11) – 10.00m (0.0) – Broadlands (Heritage) Faith Alford (10) – 9.98m (0.0) – Camp Point (Central) Izabella Fenton (10) – 9.90m (0.0) – Litchfield Abigail Huehn (9) – 9.84m (0.0) – Bloomington (Central Catholic) Ellie Miller (11) – 9.71m (0.0) – Cowden (C.-Herrick) Kyla Blaser (9) – 9.65m (0.0) – Aledo (Mercer County) Aarilyn Watson (12) – 9.60m (0.0) – Johnston City Maggie Carter (11) – 9.45m (0.0) – Stockton (PR) Grace Groezinger (12) – 9.41m (0.0) – Lena (L.-Winslow) Ciara Turner (11) – 9.31m (0.0) – Fairfield Shyla Norwood (10) – 8.96m (0.0) – Chicago (Christ the King)

