Rafael Leao, Kvaratskhelia and more: All Serie A players at Euro 2024

Rafael Leao, Kvaratskhelia and more: All Serie A players at Euro 2024

Rafael Leao and Khvicha Kvaratskhelia are among the foreign Serie A stars who are expected to shine at Euro 2024 this summer.

Italy’s national team is obviously filled with several Serie A stars even some key Azzurri players such as Gigio Donnarumma and Jorginho currently play abroad.

At the same time, there are many foreign stars gracing the league who are expected to take centre stage in Germany this summer.

Italy will immediately meet several familiar faces in their Euro 2024 debut against Albania as Sylvinho’s side features 10 players from Italy’s top-flight including Empoli‘s Inter‘s Kristjan Asllani, Atalanta‘s Berat Djimsiti and Lazio‘s Elseid Hysaj.

Spain have no Serie A representatives while Croatia have four including Mario Pasalic (Atalanta) and Nikola Vlasic (Torino).

Charles De Ketelaere and Romelu Lukaku will try to give Belgium their first major trophy while Olivier Giroud, Mike Maignan, Adrien Rabiot, Theo Hernandez, Benjamin Pavard and Marcus Thuram are among the favourites to win the trophy with their France side.

Serie A players at Euro 2024

Albania: Etrit Berisha (Empoli), Elhn Kastrati (Cittadella), Berat Djimsiti (Atalanta), Elseid Hysaj (Empoli), Ardian Ismajli (Empoli), Marash Kumbulla (Sassuolo), Kristjan Asllani (Inter), Nedim Bajrami (Sassuolo), Ylber Ramadani (Lecce), Medon Berisha (Lecce)

Austria: Marko Arnautovic (Inter)

Belgium: Charles De Ketelaere (Atalanta), Lukaku (Roma)

Croatia: Martin Erlic (Sassuolo), Marin Pongracic (Lecce), Mario Pasalic (Atalanta), Nikola Vlasic (Torino)

Czech Republic: Antonin Barak (Fiorentina)

Denmark: Simon Kjaer (Milan), Rasmus Kristensen (Roma), Victor Kristiansen (Bologna)

France: Mike Maignan (Inter), Theo Hernandez (Milan), Benjamin Pavard (Inter), Adrien Rabiot (France), Olivier Giroud (Milan), Marcus Thuram (Inter)

Georgia: Luka Lochoshvili (Cremonese*), Khvicha Kvaratskhelia (Napoli)

Hungary: Botond Balogh (Parma**)

Netherlands: Stefan De Vrij (Inter), Denzel Dumfries (Inter), Tijjani Reijnders (Milan)

Poland: Wojciech Szczęsny (Juventus), Łukasz Skorupski (Bologna), Bartosz Bereszyński (Empoli), Sebastian Walukiewicz (Empoli), Paweł Dawidowicz (Hellas Verona), Kacper Urbański (Bologna), Nicola Zalewski (Roma), Piotr Zieliński (Napoli), Karol Świderski (Hellas Verona).

Portugal: Rui Patricio (Roma), Rafael Leao (Milan)

Romania: Marius Marin (Pisa*), Razvan Marin (Empoli), Dennis Man and Valentin Mihăilă (Parma**), George Puşcaş (Bari)

Serbia: Vanja Milinkovic-Savic (Torino), Nikola Milenkovic (Fiorentina), Ivan Ilic (Torino), Lazar Samardzic (Udinese), Luka Jovic (Milan), Filip Kostic (Juventus), Dusan Vlahovic (Juventus)

Slovakia: Norbert Gyömbér (Salernitana), Ondrej Duda (Hellas Verona), Stanislav Lobotka (Napoli), David Duris (Ascoli*), Tomas Suslov (Hellas Verona)

Slovenia: Jaka Bijol (Udinese), Petar Stojanović (Sampdoria*), Jasmin Kurtić (Südtirol*), Sandi Lovric (Udinese), Jan Mlakar (Pisa*)

Swizterland: Yann Sommer (Inter), Ricardo Rodriguez (Torino), Michel Aebischer, Remo Freuler and Dan Nodye (Bologna), Noah Okafor (Milan)

Turkey: Zeki Celik (Roma), Hakan Calhanoglu (Inter), Kenan Yildiz (Juventus)

Ukraine: Ruslan Malinovskyi (Genoa)

* Serie B

** Serie B, promoted to Serie A