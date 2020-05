Race results from Pro Invitational Series North Wilkesboro 160

Here are the race results from the finale of the eNASCAR iRacing Pro Invitational Series North Wilkesboro 160 at virtual North Wilkesboro Speedway.

Fin Str Car Driver Mfr Led Status 1 9 11 Denny Hamlin Toyota 24 Running 2 25 66 Timmy Hill Toyota 0 Running 3 3 31 Tyler Reddick Chevrolet 0 Running 4 8 6 Ross Chastain Ford 31 Running 5 11 3 Austin Dillon Chevrolet 0 Running 6 6 51 Garrett Smithley Chevrolet 0 Running 7 15 15 Brennan Poole Chevrolet 0 Running 8 10 77 Parker Kligerman Toyota 0 Running 9 13 4 Kevin Harvick Ford 0 Running 10 12 89 Landon Cassill Chevrolet 0 Running 11 21 52 JJ Yeley Ford 0 Running 12 29 14 Clint Bowyer Ford 0 Running 13 22 21 Jon Wood Ford 0 Running 14 26 95 Christopher Bell Toyota 61 Running 15 5 8 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet 0 Running 16 1 41 Cole Custer Ford 12 Running 17 28 53 Joey Gase Ford 0 Running 18 23 24 Jeff Gordon Chevrolet 0 Running 19 16 018 Bobby Labonte Toyota 0 Running 20 14 19 Martin Truex Jr Toyota 0 Running 21 24 17 Chris Buescher Ford 0 Running 22 17 20 Erik Jones Toyota 0 Running 23 20 18 Kyle Busch Toyota 0 Disconnected 24 7 38 John H. Nemechek Ford 0 Disconnected 25 4 32 Corey LaJoie Ford 0 Disconnected 26 19 10 Aric Almirola Ford 0 Disconnected 27 2 37 Ryan Preece Chevrolet 32 Disconnected 28 27 34 Michael McDowell Ford 0 Disconnected 29 18 13 Ty Dillon Chevrolet 0 Disqualified