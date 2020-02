Puerto Rico Open purse payout: Viktor Hovland's earnings and FEC points

PGA Tour rookie Viktor Hovland earned his first PGA Tour victory at the Puerto Rico Open. Here's a look at earnings and FedExCup points for those who made the cut:

Finish Player FedEx Earnings ($) 1 Viktor Hovland 300.00 540,000.00 2 Josh Teater 165.00 327,000.00 T3 Emiliano Grillo 83.33 159,000.00 T3 Sam Ryder 83.33 159,000.00 T3 Kyle Stanley 83.33 159,000.00 T6 Martin Laird 55.00 101,250.00 T6 Matthew NeSmith 55.00 101,250.00 T6 Ted Potter, Jr. 55.00 101,250.00 T9 Joseph Bramlett 38.00 75,750.00 T9 Rob Oppenheim 38.00 75,750.00 T9 Wes Roach 38.00 75,750.00 T9 Jhonattan Vegas 38.00 75,750.00 T9 Vincent Whaley 38.00 75,750.00 T14 Roberto Castro 29.75 50,250.00 T14 Kyoung-Hoon Lee 29.75 50,250.00 T14 Ben Martin 29.75 50,250.00 T14 Adam Schenk 29.75 50,250.00 T14 Shawn Stefani 29.75 50,250.00 T14 Xinjun Zhang 29.75 50,250.00 T20 Kristoffer Ventura 24.40 31,607.15 T20 Tim Wilkinson 24.40 31,607.15 T20 Julián Etulain - 31,607.14 T20 Brice Garnett 24.40 31,607.14 T20 Doug Ghim 24.40 31,607.14 T20 Will Gordon - 31,607.14 T20 Tyler McCumber 24.40 31,607.14 T27 Mark Anderson 16.95 20,118.75 T27 Kiradech Aphibarnrat 16.95 20,118.75 T27 Cameron Davis 16.95 20,118.75 T27 Rhein Gibson 16.95 20,118.75 T27 Bill Haas 16.95 20,118.75 T27 Maverick McNealy 16.95 20,118.75 T27 Robert Streb 16.95 20,118.75 T27 Zack Sucher 16.95 20,118.75 T35 Sangmoon Bae 10.57 13,700.00 T35 Ryan Brehm 10.57 13,700.00 T35 Chris Couch 10.57 13,700.00 T35 Bo Hoag 10.57 13,700.00 T35 Beau Hossler 10.57 13,700.00 T35 George McNeill 10.57 13,700.00 T35 Seamus Power 10.57 13,700.00 T35 Patrick Rodgers 10.57 13,700.00 T35 Johnson Wagner 10.57 13,700.00 T44 Austin Cook 6.43 9,220.00 T44 Anirban Lahiri 6.43 9,220.00 T44 Nelson Ledesma 6.43 9,220.00 T44 Henrik Norlander 6.43 9,220.00 T44 Cameron Percy 6.43 9,220.00 T44 Peter Uihlein 6.43 9,220.00 T50 Arjun Atwal 5.13 7,620.00 T50 David Lingmerth 5.13 7,620.00 T52 MJ Daffue - 7,110.00 T52 Derek Ernst 3.98 7,110.00 T52 Fabián Gómez 3.98 7,110.00 T52 Chase Seiffert 3.98 7,110.00 T52 Robby Shelton 3.98 7,110.00 T52 D.J. Trahan 3.98 7,110.00 T58 Sebastian Cappelen 3.29 6,840.00 T58 Michael Gellerman 3.29 6,840.00 T60 Alex Cejka 2.92 6,660.00 T60 J.J. Henry 2.92 6,660.00 T60 Roger Sloan 2.92 6,660.00 T60 Bo Van Pelt 2.92 6,660.00 T64 Brendon de Jonge 2.48 6,450.00 T64 Brandon Hagy 2.48 6,450.00 T64 John Senden 2.48 6,450.00 T67 Scott Brown 2.17 6,300.00 T67 Jay McLuen - 6,300.00 69 Daniel Chopra 1.99 6,210.00