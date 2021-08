Pro Football Hall of Famers receiving their gold jackets

Classes of 2020 and 2021

(AP Photo/Gene J. Puskar) It was a huge weekend in Canton, Ohio, as the Classes of 2020 and 2021 were inducted into the Pro Football Hall of Fame. A look at everyone who received a gold jacket.

Drew Pearson: Dallas Cowboys

(AP Photo/Gene J. Puskar)

Cliff Harris: Dallas Cowboys

(AP Photo/Gene J. Puskar)

Edgerrin James: Indianapolis Colts

(AP Photo/Gene J. Puskar)

Jimmy Johnson: Dallas Cowboys

(AP Photo/Gene J. Puskar)

Alan Faneca: Pittsburgh Steelers

(AP Photo/Gene J. Puskar)

Bill Cowher: Pittsburgh Steelers

(AP Photo/Gene J. Puskar)

Peyton Manning: Indianapolis Colts, Denver Broncos

(AP Photo/Gene J. Puskar)

Peyton and Archie Manning

(AP Photo/Gene J. Puskar)

Charles Woodson: Oakland Raiders and Green Bay Packers

(AP Photo/Gene J. Puskar)

Jimbo Covert: Chicago Bears

(AP Photo/Gene J. Puskar)

Steve Hutchinson: Seattle Seahawks, Minnesota Vikings

(AP Photo/Gene J. Puskar)

Harold Carmichael: Philadelphia Eagles

(AP Photo/Gene J. Puskar)

Calvin Johnson: Detroit Lions

(AP Photo/Gene J. Puskar)

Donnie Shell: Pittsburgh Steelers

(AP Photo/Gene J. Puskar)

John Lynch: Denver Broncos, Tampa Bay Buccaneers

(AP Photo/Gene J. Puskar)

Tom Flores: Raiders

(AP Photo/Gene J. Puskar)

Paul Tagliabue: NFL commissioner

(AP Photo/Gene J. Puskar)

Troy Polamalu: Pittsburgh Steelers

Kirby Lee-USA TODAY Sports

Steelers great DB Troy Polamalu was unable to attend the gold-jacket presentation due to COVID-19 issues but is expected to make his speech at the formal induction.

