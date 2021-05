Prep Track: Eden Valley-Watkins/Kimball, Sauk Centre take home titles at BBE Quad

May 13—BELGRADE — The Eden Valley-Watkins/Kimball girls and Sauk Centre boys won their respective divisions Tuesday at the Belgrade-Brooten-Elrosa Quadrangular track and field meet.

EV-W/K scored 174.5 points to beat second-place BBE (41.5). Sauk Centre (35) was third and Atwater-Cosmos-Grove City (4) took fourth in the girls' competition.

In boys, Sauk Centre had 120 points, followed by EV-W/K (77), ACGC (42) and BBE (24).

GIRLS TEAM SCORING — (1) Eden Valley-Watkins/Kimball 174.5 ... (2) Belgrade-Brooten-Elrosa 41.5 ... (3) Sauk Centre 35 ... (4) Atwater-Cosmos-Grove City 4.

Winner and area top three

100 HURDLES — (1) Brielle Kuechle, EVW, 15.8

300 HURDLES — (1) Bri. Kuechle, EVW, 52.4 ... (3) Tiyana Schwinghammer, BBE, 56.0.

100 DASH — (1) Madelyn Hunt, EVW, 13.1

200 DASH — (1) Hunt, EVW, 27.9

400 DASH — (1) Ellie Kuechle, EVW, 59.5

800 RUN — (1) Brookelyn Kuechle, EVW, 2:35.2

1,600 RUN — (1) Izabella Hernandez, EVW, 6:06.2

3,200 RUN — Not available

4X100 RELAY — (1) EV-W/K 53.7 ... (2) BBE 55.5.

4X200 RELAY — (1) EV-W/K 1:58.3 ... (3) BBE 2:10.2

4X400 RELAY — (1) EV-W/K 4:20.9

4X800 RELAY — (1) EV-W/K 10:28.4 ... (3) BBE 13:27.0

HIGH JUMP — (1) Ellie Becker, EVW, 4-6.

LONG JUMP — (1) Bri. Kuechle, EVW, 16-4 ... (3) Alissa Knight, BBE, 14-9 3/4

TRIPLE JUMP — (1) Allisa Knight, BBE, 32-4-1/2 ... (2) Abby Berge, BBE, 30-2-1/2

POLE VAULT — (1) Katelyn Utecht, EVW, 8-3.

DISCUS — (1) Gracelyn Powell, EVW, 87-1-1/2 ... (2) Presley Delotff, BBE, 77-10.

SHOT PUT — (1) Powell, EVW, 29-10-1/4

BOYS TEAM SCORING — (1) Sauk Centre 120 ... (2) Eden Valley-Watkins/Kimball 77 ... (3) Atwater-Cosmos-Grove City 42 ... (4) Belgrade-Brooten-Elrosa 24.

Winner and area top three

110 HURDLES — (1) Macoy Thiesen, SC, 16.3 ... (2) Landon Blom, ACGC, 17.1

300 HURDLES — (1) thiesen, SC, 44.7 ... (3) Blom, ACGC, 45.2

100 DASH — (1) Anthony Marsh, SC, 11.2 ... (3) Braeden Pickle, ACGC, 12.0

200 DASH — (1) Marsh, SC, 23.8 ... (3) Ryan Schwinghammer, BBE, 24.4

400 DASH — (1) Billy Fish, EVW, 54.9 ... (2) Kaden Pieper, BBE, 55.3

Story continues

800 RUN — (1) Derrick Sorenson, SC, 2:19.7.

1,600 RUN — (1) Mason Studemann, ACGC, 5:09.9 ... (3) Jevon Williams, ACGC, 5:11.9

3,200 RUN — (1) Brandon Kampsen, SC, 10:07.4.

4X100 RELAY — (1) EV-W/K 48.1 ... (3) BBE 48.2

4X200 RELAY — (1) EV-W/K 1:43.0 ... (3) ACGC 1:57.9

4X400 RELAY — (1) EV-W/K 3:49.7 ... (3) BBE 4:10.7

4X800 RELAY — (1) Sauk Centre 9:02.7 ... (3) ACGC 10:05.6

HIGH JUMP — (1) Marsh, SC, 6-1 ... (2) Blom, ACGC, 5-4.

LONG JUMP — (1) Marsh, SC, 21-7 ... (3) Luke Trebil, ACGC, 18-9 3/4

TRIPLE JUMP — (1) Ryan Schwinghammer, BBE, 38-3-1/4

POLE VAULT — (1) John Maile, EVW, 7-0.

DISCUS — (1) Jackson Fischer, SC, 137-7 ... (2) Eric Melberg 113-4

SHOT PUT — (1) Fischer, SC, 47-6