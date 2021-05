Prep Softball Roundup: Benson wins two games on the road Saturday

May 10—UPSALA — The Benson softball team made a visit to Morrison County on Saturday, sweeping two non-conference games.

The Braves beat Upsala 15-3 in six innings and also defeated Swanville 11-2.

Against Upsala, Adysen Himley, Marissa Connelly, Sarah Brandt, Rachel Behrens and Bella Wolter all had two hits for the Braves, who had 13 hits.

Wolter went five innings to get the pitching win, striking out four and walking none.

Against Swanville, Ellie Moesenthin, Himley and Wolter all had two hits for Benson. Wolter went all seven for the complete-game pitching win, striking out six and walking four.

Benson 15,

Upsala 3

Benson 231 126-15 13 1

Upsala 000 300- 3 3 0

Hitting — Benson: Ellie Moesenthin 1-2 r-3 rbi sb-3 bb-3, Adysen Himley 2-3 2b r-3 rbi bb-2, Marissa Connelly 2-5 3b r rbi-3 sb-2, Zoe Doscher 1-4 r-2 rbi sb-2 bb, Sarah Brandt 2-4 r-2 rbi-2 sb-2 bb, Rachel Berens 2-5 r rbi-2, Bella Wolter 2-4 3b r rbi-2 bb, Leah Thompson 1-1 r rbi bb-2, Ellie Krusemark 0-0 r ... Upsala: Emma Kremmers 1-1 sb, Hannah Luedtke 1-1 2b r rbi-2, Gracie Maciej 1-1, Gracie Lerens 0-1 r, Molly Leners 0-1 r, Erica Roske 0-1 rbi.

Pitching (ip-h-r-er-bb-so) — Benson: Wolter (W) 5-3-3-1-0-4, Adri Buboltz 1-0-0-0-2-0 ... Upsala: Leners (L) 6-13-15-15-12-4.

Benson 11,

Swanville 2

Benson 023 014 1-11 13 2

Swanville 000 030 0- 2 6 0

Hitting — Benson: Ellie Moesenthin 2-4 r-2 sb-2, Adysen Himley 2-3 2b r-3 sb-2 bb, Marissa Connelly 1-3 r-3 rbi sb-3 bb-2, Zoe Doscher 1-2 2b r rbi-2 sb bb-2, Sarah Brandt 1-3 r bb-2, Rachel Berens 1-3 rbi-3 bb, Bella Wolter 2-3 r rbi-3 bb, Leah Thompson 1-4 2b rbi-2, Lexie Simmonds 1-4 ... Swanville: Stats not available.

Pitching (ip-h-r-er-bb-so) — Benson: Wolter (W) 7-6-3-3-4-6 ... Swanville: Stats not available.

West Central

Game 1:

Sauk Centre 10,

BOLD 5

A six-run sixth inning broke open a close game, helping the Sauk Centre Mainstreeters beat the visiting BOLD Warriors in Game 1 of a doubleheader Saturday.

Kilee Elfering went 3-for-4 with a double, two runs and two RBI to lead BOLD, which got two hits apiece from Delaney Tersteeg, Kendra Nolting, Caylee Weber and Maddy Brummer.

Lanna Walter homered for the Mainstreeters.

BOLD 100 002 2- 5 12 2

Sauk Centre 200 206 x-10 9 1

Hitting — BOLD: Delaney Tersteeg 2-4 3b r, Kendra Nolting 2-4 3b r, Kilee Elfering 3-4 2b r-2 rbi-2, Caylee Weber 2-4 3b 2b r rbi-2 sb, Maddy Brummer 2-4, Lainey Braulick 1-3 rbi ... Sauk Centre: Maddie Nelson 2-4 r sb, Lanna Walter 1-4 hr r-2 rbi-3, Brenna Bick 1-3 r, Ella Froseth 2-3 r-2 rbi sb-3, Lisa Weir 1-3 r sb, Jada Struss 2-3 r-2 rbi sb-2, Gabby Dickinson 0-2 r

Pitching (ip-h-r-er-bb-so) — BOLD: Kendall Mack (L) 6-9-10-2-0-6 ... Sauk Centre: Nelson (W) 7-12-5-5-0-4.

Game 2:

Sauk Centre 13,

BOLD 1

Sauk Centre completed the doubleheader sweep in five innings over visiting BOLD.

The Mainstreeters scored six runs in the fifth inning, getting a home run from Lanna Walter.

BOLD got hits from Delaney Tersteeg, Kendra Nolting, Maddy Brummer, Lainey Braulick and Maura Hagen.

Sauk Centre 132 16-13 10 1

BOLD 000 01- 1 5 3

Hitting — Sauk Centre: Lanna Walter 2-4 hr r-2 rbi-5, Brenna Bick 2-3 r, Maggie Warring 1-4 r rbi, Ella Froseth 1-3 r-2 sb, Jada Struss 2-4 r-2 sb-2, Greta Kerfeld 1-4 2b r rbi-2 sb-2, Kate McKeown 1-2 2b r rbi-2, Maddie Nelson 0-2 r sb, Lisa Weir 0-3 r rbi sb, Emily Peters 0-0 r ... BOLD: Delaney Tersteeg 1-3, Kendra Nolting 1-3 rbi, Maddy Brummer 1-2, Lainey Braulick 1-2, Maura Hagen 1-2 r sb.

Pitching (ip-h-r-er-bb-so) — Sauk Centre: Nelson (W) 4-4-0-0-0-1, Warring 1-1-1-1-0-1 ... BOLD: Caylee Weber (L) 5-10-13-9-6-3.