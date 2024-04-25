Prep Softball Rankings: 4/23/24
Apr. 24—PREP SOFTBALL
Michigan High School Softball Coaches Association Rankings
Division 1
1. Brownstown Woodhaven
2. Farmington Hills Mercy
3. Jenison
4. Hudsonville
5. South Lyon
6. Grand Blanc
7. Macomb Dakota
8. Allen Park
9. Walled Lake Northern
10. Rochester Hills Stoney Creek
HM. Hartland
HM. Lake Orion
HM. Livonia Stevenson
HM. Midland
HM. Saline
HM. Temperance Bedford
HM. Traverse City Central
HM. Zeeland West
Division 2
1. Gaylord
2. Vicksburg
3. Escanaba
4. Richmond
5. Stevensville Lakeshore
6. Hudsonville Unity Christian
7. Goodrich
8. Essexville Garber
9. Trenton
T-10. Carleton Airport
T-10. Frankenmuth
HM. Clio
HM. Coopersville
HM. Dearborn Divine Child
HM. Edwardsburg
HM. Hamilton
HM. Linden
HM. Milan
HM. Muskegon Oakridge
HM. Ogemaw Heights
HM. Saginaw Swan Valley
HM. Wayland
Division 3
1. Algonac
2. Laingsburg
3. Grass Lake
4. Gladstone
5. Cass City
6. Buchanan
7. Ravenna
8. Ottawa Lake Whiteford
9. Pinconning
10. Clare
HM. Clinton
HM. Delton Kellogg
HM. Evart
HM. Grandville Calvin Christian
HM. Homer
HM. Ithaca
HM. Leslie
HM. Millington
HM. New Lothrop
HM. Otisville LakeVille Memorial
HM. Sanford Meridian
HM. Schoolcraft
HM. Standish-Sterling
HM. Watervliet
Division 4
1. Unionville-Sebewaing
2. Holton
3. Mount Pleasant Sacred Heart
4. Johannesburg-Lewiston
5. Mendon
6. Plymouth Christian Academy
7. Riverview Gabriel Richard
8. Hillman
9. Ishpeming
10. Hancock
HM. Beal City
HM. Lutheran Westland
HM. Portland St Patrick
HM. Rogers City