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Prep Softball Rankings: 04/23/2024

Brendan Quealy, The Record-Eagle, Traverse City, Mich.
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Apr. 24—PREP SOFTBALL

Michigan High School Softball Coaches Association Rankings

Division 1

1. Brownstown Woodhaven

2. Farmington Hills Mercy

3. Jenison

4. Hudsonville

5. South Lyon

6. Grand Blanc

7. Macomb Dakota

8. Allen Park

9. Walled Lake Northern

10. Rochester Hills Stoney Creek

HM. Hartland

HM. Lake Orion

HM. Livonia Stevenson

HM. Midland

HM. Saline

HM. Temperance Bedford

HM. Traverse City Central

HM. Zeeland West

Division 2

1. Gaylord

2. Vicksburg

3. Escanaba

4. Richmond

5. Stevensville Lakeshore

6. Hudsonville Unity Christian

7. Goodrich

8. Essexville Garber

9. Trenton

T-10. Carleton Airport

T-10. Frankenmuth

HM. Clio

HM. Coopersville

HM. Dearborn Divine Child

HM. Edwardsburg

HM. Hamilton

HM. Linden

HM. Milan

HM. Muskegon Oakridge

HM. Ogemaw Heights

HM. Saginaw Swan Valley

HM. Wayland

Division 3

1. Algonac

2. Laingsburg

3. Grass Lake

4. Gladstone

5. Cass City

6. Buchanan

7. Ravenna

8. Ottawa Lake Whiteford

9. Pinconning

10. Clare

HM. Clinton

HM. Delton Kellogg

HM. Evart

HM. Grandville Calvin Christian

HM. Homer

HM. Ithaca

HM. Leslie

HM. Millington

HM. New Lothrop

HM. Otisville LakeVille Memorial

HM. Sanford Meridian

HM. Schoolcraft

HM. Standish-Sterling

HM. Watervliet

Division 4

1. Unionville-Sebewaing

2. Holton

3. Mount Pleasant Sacred Heart

4. Johannesburg-Lewiston

5. Mendon

6. Plymouth Christian Academy

7. Riverview Gabriel Richard

8. Hillman

9. Ishpeming

10. Hancock

HM. Beal City

HM. Lutheran Westland

HM. Portland St Patrick

HM. Rogers City