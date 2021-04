Prep roundup: SF's Shepherd, Simetz mow down Norse

Apr. 18—TRAVERSE CITY — Leah Simetz started the doubleheader with a bang. Allee Shepherd added her own fireworks.

The Traverse City St. Francis pitching duo each threw no-hitters Saturday in twin 15-0 victories over Suttons Bay.

Simetz started off with a three-inning no-hitter, striking out five and walking one.

Not to be outdone, Shepherd tossed a perfect game over three innings, fanning four without a Norse batter reaching base.

Simetz is a freshman, Shepherd a sophomore.

Maggie Napont led the Gladiator offense with six RBIs out of the leadoff spot. She batted 2-for-3 with a double and triple and four RBIs in the opener, and 1-2 with two RBIs, two runs and a pair of steals in the nightcap.

Quinn Boyle drove in five runs, Simetz four and Maggie Jarema three for St. Francis (6-0), which travels Monday to McBain. Boyle doubled twice, and Brooke Meeker belted a double and two RBIs.

SOFTBALL

TC West splits vs. downstate teams

East Kentwood 2, TC West 1: TC West — Brittany Steimel 7 IP, 12 K, 3 H, 0 ER, 0 BB; Jordan LaFleur 2-3, RBI, 2B, SB; Lauren Tkach 1-2, BB.

TC West 7, Lowell 2: TC West — Bell Gulliver WP, 7 IP, 5 H, 0 ER, 3 K, 3 BB; Kaci Sowers 1-4, 2 RBI, 2 R, 2 SB; Tkach 3-4, R, SB; Steimel RBI, SB; Lydia Heymes 2 RBI, R; Janie Sulecki 2-3, 2B, RBI; Peyton Metz 1-3, 2B, RBI, R.

UP NEXT: The Titans (5-1) host Elk Rapids, Tuesday.

Gaylord improves record to 9-0

Gaylord 13, St. Johns 1: Gaylord — Abby Radulski WP, 5 IP, 2 H, 1 ER, 3 K, 1 BB; Braleigh Miller 1-2, RBI, R, 2 BB; Avery Parker 2-3, 3 RBI, 3B, SB; Jayden Jones 1-3, RBI, 2 R; Hali Lenartowicz 1-3, 2 RBI, R; Alexis Kozlowski 1-1, RBI, 2 R, 2 BB, 2B, SB; Alexis Shepherd 2B, R.

Gaylord 13, Grand Ledge 3: Gaylord — Parker WP, 6 IP, 9 H, 3 ER, 4 K, 1 BB; Shepherd 2-4, 2 R; Jones 2-2, 2 BB, 4 R; Kozlowski 2-2, 2 RBI, 3 R, BB, 2B; Addison Wangler 2B, 2 RBI, R; Radulski 2-4, 3 RBI, 2B, R; Taylor Moeggenberg H, RBI.

UP NEXT: The Blue Devils (9-0) host Rudyard, Tuesday.

TC Central 7 13

Ogemaw Heights 8 11

Game 1: TC Central — McKenzie Reed 7 IP, 10 H, 8 ER, 8 K, 1 BB; Cate Heethuis 3-4, RBI, R, SB; Jessica Behler 1-4, RBI, R, SB; Gabby Haddix 1-2, 2 RBI, 2 BB; Izzy Covert 1-3, BB; Hannah Fellows RBI, R, BB; Lexi Hamstra 2 BB.

Game 2: TC Central — Katelyn Gaylord WP, 3.2 IP, 11 H, 9 ER, 2 K; Rory Miller 2.1 IP, 2 H, 0 ER, 2 K; Reed 1 IP, 1 H, 0 ER, 2 K; Behler 3-5, RBI, 2 R, 2B; Heethuis 2-4, HR, 2B, RBI, 2 R; Hamstra 2-4, RBI, 2 R, BB; Fellows 1-3, R; Haddix 1-3, 2B, 4 RBI, R, BB; Covert 2-3, RBI, 2B, 2 R, SB; Evie Nowicki 3-4, 3 RBI, 2 2B, R; Daisy Brewer 2 R, SB; Gaylord 1-1, BB.

UP NEXT: The Trojans (1-5) travel Monday to Kingsley.

Kingsley splits pair of games

Kingsley 12, Clare 5: Kingsley — Grace Lewis WP, 5.1 IP, 10 H, 5 ER, 5 K; Karly Roelofs 0.2 IP, 1 K; Roelofs 2-4, 2 RBI, HR, 2B, 3 R, SB; Hannah Grahn 2-2, 2 RBI; Alexa Sweat 1-2, 2 RBI, 2B, HBP; Jessie Stiner 2B; Delaney Rohring 2 SB, R; Katelyn Lyon RBI, R.

Linden 11, Kingsley 1: Kingsley — Lewis 2-2, R; Stiner RBI; Leslie Hamilton H, SB.

UP NEXT: The Stags host Traverse City Central, Monday.

Mesick 12 15

Glen Lake 1 5

Game 1: Mesick — Kelsey Quiggin WP, 5 IP, 4 H, 1 ER, 11 K; Mattie Akom 1-2, 3 RBI, 3B, SB; Maranda Keillor 2-2, RBI, 3 R, SB; Grace Hawk 2-2, RBI, R, SB; Quiggin RBI, 2 R, 2 SB; Emma Bach 3 R, RBI, 4 SB; Glen Lake — Emilee Bellant R.

Game 2: Mesick — No stats reported; Glen Lake — Olivia Mikowski 2 H, 2 RBI, 2B.

UP NEXT: The Lakers (0-2) host Suttons Bay to open up Northwest Conference play Tuesday.

Central Lake wins pair, scores 28

Central Lake 18, Bellaire 3: Central Lake — Emma Wollard WP, 3 IP, 3 H, 0 ER, 2 K; Lizzy Michael 1-1, 2 RBI, 2B, R; Alexis Cain 2-3, 2 RBI, 3 R, HR; Katelyn Wolgamot 2-2, 2 RBI, 2 R, SB; Bellaire — Mackenzie Hoogerhyde 1-1, 2 RBI, R, 2B, BB.

Central Lake 10, East Jordan 5: Central Lake — Cain WP, 5.2 IP, 3 H, 1 ER, 5 K; Sydney Fernandez 1-4, 2 RBI, HR; Cain 3-3, 4 R, 3 2B; Sarah McGuire 2-3, RBI, 2 2B; Angel Shaw 4-4, 3 RBI, 2 2B; Wolgamot 1-4, RBI, R.

UP NEXT: The Trojans (3-3) host Mancelona, Monday.

BASEBALL

TC Central takes pair of 1-run games

TC Central 5, Portland 4: TC Central — Luke Linder 6 IP, 6 H, 2 ER, 3 K; Josef Meyer WP, 2 IP, 1 H, 1 ER, 1 K; Linder 5-5, 2 RBI, 2B, 2 SB, R; Josh Klug RBI, BB, SB; Meyer 2-4, 2 R, SB; Paco Haas 1-1, R, SB; Reed Seabase 2B.

TC Central 6, Three Rivers 5: TC Central — Dominic Palamara 3 IP, 2 H, 2 ER, 6 K; Ethan Schweitzer 3.2 IP, 1 H, 0 ER, 5 K; Linder 0.1 IP, 0 H; Klug 2-4, RBI, R, BB; Palamara 3-4, SB; Alex Schmitt 1-3, SB, 2 R; J.J. Dutmers 1-3, RBI, R; Haas 2 R; Seabase 2 BB.

UP NEXT: The Trojans (6-0) travel Monday to Kingsley.

Gladiators split two contests

Muskegon Mona Shores 11, TC St. Francis 4: TCSF — Charlie Peterson 2-3, BB, RBI; Josh Groves 2-3, 2B, RBI; Jack Hitchens 3 BB.

TC St. Francis 9, Montague 8: TCSF — Hitchens WP, 0.1 IP; Peterson 6.2 IP, 8 K, 3 BB, 3 ER; Schmuckal 2-5, RBI; Jimmy Muzljakovich 2-4, RBI; Corbin Domres 2-4, RBI; Judd Lawson 1-3, 2 RBI; Andrew Bankey 1-3, 2B, BB, RBI; Hitchens 2 BB, HBP; Peterson 2-4.

UP NEXT: The Gladiators (2-2) travel Wednesday to Kingsley.

Glen Lake 13 7

Mesick 0 8

Game 1: Glen Lake — Ryan Flores WP, 5 IP, 0 H, 9 K, 3 W; James St. Peter 1 IP, 1 H, 0 ER; Mateo Gokey 2-4, 2 HR (3-run, grand slam), 7 RBI; Jackson Ciolek 3 H, 2B; St. Peter 2 H; Michael Galla 1-2, RBI, R, SB; Mesick — Collin Jewett 4.2 IP, 9 K, 4 H; Cole Spencer 1-3, SB.

Game 2: Glen Lake — Galla 3B; Ciolek 2 H; Mesick — Connor Simmer WP in relief, 1.1 IP, 1 H, 2 ER, 1 K; Gabe Parrish 2 IP, 2 H, 2 ER, 2 K; Cole Spencer 2.2 IP, 1 H, 0 ER, 3 K; scored 6 runs in bottom of 6th; Evan brown 2 RBI, R; Ben Parrish 1-3, 2 R; Gabe Parrish 1-3, R.

UP NEXT: The Lakers (1-1) host Suttons Bay to open Northwest Conference play Tuesday; the Bulldogs (3-1) host Bear Lake, Monday.

Kinsley posts pair of shutouts

Kingsley 5, Clare 0: Kingsley — Joe Lewis WP, 1 H, 0 ER, 4 K; Beau LaTulip 1-2, RBI, SB; Owen Graves 1-3, 2B, R, SB; Kenton Ray 1-2, 2B, R, SB; Jayden Inthisone 1-2, R, SB; Lewis 1-2, RBI; Brady Harrand 1-2, RBI.

Kingsley 8, Gladstone 0: Kingsley — Evan Douglass WP, 7 IP, 4 H, 0 ER, 11 K, 0 BB; Douglass 2-4, RBI, R, SB; Inthisone H, RBI, R; Joe Moran 2B, RBI, R; Harrand 2-3, RBI, R, 2 SB; Dante Crossley 1-3, RBI, R; Lewis H, RBI, SB.

UP NEXT: The Stags (8-0) host Traverse City Central, Monday.

TRACK & FIELD

Kingsley, Benzie win 1st Rodes Relays in 4 years

Kingsley hosted the Rodes Relays for the first time in four years after last year's season was cancelled by COVID-19 and the previous two meets encountered weather issues.

Girls team scores: 1. Benzie Central 51.44; 2. Kingsley 45.89; 3. TC St. Francis 26.44; 4. Manton 21.9; 5. Mancelona 5.97.

Girls event winners: 100, Sophia Ellalasingham, 13.65, TCSF; 1,600, Mylie Kelly, 5:16.25, Benzie; 100 hurdles, Coral Bott, 19.22, Kingsley; 400 relay, Benzie (Adrian Childs, Kara Johnson, Matilda Thoernqvist, Gloria Stepanovich), 55.65; 800 relay, TCSF (Maddie Gallagher, Megan Arntz, Gwyneth Passinault, Sophia Ellalasingham), 1:57.79; 1,600 relay, Benzie (Ellen Bretzke, Elise Johnson, Ella Gaylord, Madison Teichman),4:36.88; 3,200 relay, Benzie (Kelly, Johnson, Cierra Guay, Teichman10:34.44; distance medley relay, Benzie (Bretzke, Kelly, Johnson, Guay), 14:10.07; 400 shuttle hurdles, Kingsley (Sophia Hansen, Brooke Westenbarger, Kaylin Mitchell, Bott), 1:15.24; shot put, Liathano Ramirez 31'3", Benzie; discus, Ramirez, 67'6", Benzie; pole vault, Kelsey Saxton, 7'6", Kingsley; long jump, Gloria Stepanovich, 15'9.5", Benzie.

Boys team scores: 1. Kingsley 43.41; 2. TC St. Francis 35.95; 3. Benzie Central 35.42; 4. Mancelona 21.88; 5. Manton 11.98.

Boys event winners: 100, Jayden Alfred, 11.56, Mancelona; 3,200, Hunter Jones, 9:33.16, Benzie; Zennor Tarrant, 17.67, TCSF; 400 relay, Kingsley (Trevor Lewis, Connor Schueller, Aidan Shier, True Beeman), 47.09; 800 relay, Kingsley (Zakkeus Bedford, Connor Johnson, Shier, Noah Weber), 12:42.21; 1,600 relay, TCSF (Zealand Tarrant, Bryson Ellalasingham, Judge Morgan, Thomas Richards), 3:43.66; 3,200 relay, TCSF (Josh Kerr, Richards, Jacob Heeringa, Zealand Tarrant), 8:47.5; distance medley relay, Benzie (Craig Seger, Dalton Geetings, Hunter Jones, Noah Murphy), 11:43.32; 440 shuttle hurdles, Kingsley (Beeman, Johnson, Kaden Patterson, Jacob Spangler), 1:06.44; shot put, Riley Brock, 46'9", Kingsley; discus, Brock, 122'1", Kingsley; high jump, Alfred, 5'9", Mancelona; pole vault, Brenden Endres, 12'0", TCSF; long jump, Seth Stoltz, 19'3", Benzie.

TENNIS

TC St. Francis routs No. 3 Everest

Team scores: #2 St. Francis 7, #3 Clarkston Everest 1; TC St. Francis 8, Jackson Lumen Christi 0.

TCSF double winners: 2S Alexi Lewis; 3S Jillian Sodini; 3S Mary Chittle; 1D Lilly Andrews/Sophie Jozwiak; 2D Sarah David/Caroline Lee; 3D Ava Pomaranski/Christina Piche; 4D Michelle Xia/Audrey Lee.

TC Central

Team scores: 1. Birmingham Seaholm 23; 2. Utica Eisenhower 10; 3. Novi 9; 4. TC Central 6.

Singles winners: Ivy Walker, Sophie Nickel.

Doubles winners: Kerri Berkey/Isabella Fochtman; Kyla Welch/Natalie Bourdo; Lauren Berry/Grace O'Connor; Maria Linck/Carly Galsterer.

UP NEXT: The Trojans host Cadillac, Tuesday.

GOLF

West 1st, Central 2nd in Ogemaw tourney

Team scores: 1. TC West 318-315-633; 2. TC Central 330-314-644; 3. Cadillac 356-353-709; 4. Ogemaw Heights 371-357-728; 5. TC Central JV 369-370-739; 6. Petoskey 407-369-776; 7. TC West JV 406-394-800; 8. Mt. Pleasant 430-383-812; 9. Houghton Lake 415-400-815.

TC West leaders: Murphy Kehoe (1st) 75-75-150; Tyler Frechette (2nd) 79-76-155; Steven Gourlay (6th) 80-81-161; Bodie Wilson 92-83-175.

TC Central leaders: Shea Harmeson (T-3) 82-77-159; Michael Beattie (5th) 75-85-160; Zach Gallan (7th) 87-75-162; Cam Peters (8th) 86-77-163.

Cadillac leaders: Harry Chipman 84-82-166; MacKale McGuire 84-87-171; Ben Drabik 91-84-175; Luke Enyeart 106-100-206.

Petoskey leaders: Trent Bennett 102-83-185; Luke Sumpter 98-88-186; Max Faulkner 100-92-192; Corin Paulus 107-106-213.

TC Central JV leaders: Cam Mansfield 85-90-175; Mack Shane 87-88-175; J.P. Hebert 94-98-192; Kelly Kuhr 109-94-203.

TC West JV leaders: Austin Stehouwer 94-93-187; Jack Wright 106-97-203; Alex Lee 103-101-204; Frank Brodeur 103-103-206.

UP NEXT: Cadillac hosts the season's first Big North Conference meet Wednesday.

LACROSSE

TC St. Francis 16

G.R. South Christian 0

TC St. Francis (3-1): PJ Carroll 6 goals, 2 assists; Freddy Kopplow 3 goals, 3 assists; Owen Mueller 2 goals, 2 assists; Tim Shacklette 2 goals; Anthony Piedmonte 2 goals; Kobe Kolarevic 1 goal, 2 assists; Kaleb Miller 7 saves for the shutout.

UP NEXT: The Glads play TC United at 5:30 p.m. Friday.

SOCCER

TC Central 1

Marquette 1

TC Central (1-1-1): Elizabeth Thaxton goal; Alexandra Lewis assist; Anneliese Ferguson 2 saves.

UP NEXT: The Trojans travel Thursday to Gaylord.

North Bay 1-2 at Hart tourney

Ravenna 1, North Bay 0: North Bay— Keeley TwoCrow 3 saves.

North Bay 5, Hart 0: North Bay — Lillian Brown hat trick; Lauren Lint goal; Ella Sommerfield goal; TwoCrow 3 saves.

West Michigan Aviation Academy 3, North Bay 1: North Bay —Brown goal; TwoCrow 14 saves.

UP NEXT: North Bay (1-3) hosts Buckley, Monday.

TC Central JV 3

Marquette JV 1

TC Central (1-1-1): Alyssa Brien goal; Ellen Grams goal; Calla Behrmann goal; Amelia Werner 1 save; Evelyn Linck 2 saves.

