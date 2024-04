Prep Roundup: Leland routs Glen Lake, 5-0; St. Francis, Benzie Central pick up shutout wins

Apr. 8—MAPLE CITY — The Leland Comets girls soccer team has been road warriors.

The Comets (3-0, 3-0 Northwest) racked up their third straight road win to start the season with a 5-0 victory over Glen Lake (0-1, 0-1 Northwest) on Monday. Three of Leland's five goals came in the second half. The shutout victory marks the second straight season the Comets have started 3-0 on the road.

Addi Waskiewicz started things on Monday, followed by a penalty kick from Emerie Burda to put Leland ahead 2-0 in the first half. Olivia Ryder tacked in a goal with an assist from Hadley Bison, and Willa Murray scored two to put the Comets ahead 5-0 with assists from Waskiewicz and Mallory Lowe.

A win for the Comets on Friday in their home opener against Grand Rapids West Catholic would be their best start since 2015. The Lakers travel to Buckley on Wednesday.

SOCCER

TC St. Francis 4

Boyne City 0

UP NEXT: The Gladiators (2-0, 2-0 Lake Michigan) travel to Charlevoix on Thursday. The Ramblers (0-3, 0-3 Lake Michigan) host Cheboygan on Friday.

Suttons Bay 8

Benzie Central 0

Suttons Bay: Madelyn Hamilton 2 goals; Megan Lint 2 goals; Adrienne Schaub 1 goal; Lauren Lint 1 goal; Megan U'Ren 1 goal; Clarice Bardenhagen 1 goal.

UP NEXT: The Norse host Kingsley on Thursday. The Huskies travel to Kingsley on Wednesday.

Elk Rapids 2

Harbor Springs 1

Elk Rapids: Sierra Boilore 1 goal; Sophie Bellner 1 goal; Natasha Beebe 7 saves.

UP NEXT: The Rams (1-1, 1-1)Lake Michigan) host Petoskey on Thursday. The Elks (1-2, 1-1 Lake Michigan) host Grand Rapids West Catholic on Friday.

Charlevoix 2

Kingsley 0

Charlevoix: Ava Boss goal; Addy Wiers goal; Karlee Eaton goal, assist; Addison Boop 3 saves.

UP NEXT: The Rayders (1-0, 1-0 Lake Michigan) host Traverse City St. Francis on Thursday. The Stags (0-2-1, 0-1-1 Northwest) host Benzie Central Thursday.

Gaylord 3

Marquette 1

UP NEXT: The Blue Devils (1-0-1) travel to Big Rapids on Friday.

Grayling 4

Roscommon 1

UP NEXT: The Vikings (2-0) host Alpena on Tuesday.

Buckley 5

Brethren 0

UP NEXT: The Bears (2-0-1) host Glen Lake on Thursday. The Bobcats (0-1) travel to Ogemaw Heights on April 17.

BASEBALL

TC West 19

Greenville 5

Traverse City West: Maverick Richard (W) 3 IP, 0 R, 5 K, 4 H, 2 RBI; Ian Burfield 2 IP, 0 R, 4 K; Owen Hendrix 4 H, 3 2B, 5 RBI; Caden Stoops 3 H, 2 RBI; Brayden Popa 2 H, 2 RBI, 2B; Jack Griffiths 2 H, 2 RBI.

UP NEXT: The Titans (2-1) travel to Okemos on Saturday.

Mt. Pleasant 11 10

TC Central 0 2

Game 1: N. Van Nes 3 IP, 7 HA, 9 RA, 3 ER, 2 BB, 3 K; Trojan offense no hit.

Game 2: G. Love 2 IP, 3 HA, 8 RA, 4 ER, 5 BB; C. Spica H, RBI; Z. Lorincz RBI; B. Slocum H; L. Dorman H, R; I. Turnwald H, R.

UP NEXT: The Trojans (0-2) host Sault Ste. Marie on Thursday.

Kingsley 16 18

McBain 0 1

Game 1: Kingsley — Zack Middleton (W) 1 H, 7 K; Bode Bielas 2 H, 2 R, 3 RBI; Kolsen Orton 1 H, 1 R, RBI; Noah Scribner 1 H, 1 R, RBI.

Game 2: Kingsley —Eli Graves (W) 0 H, 3 K 3B, 2 BB, 3 R; Scribner 2 2B, 3 R, RBI; Bielas 2 H, 2B; 3 R, 2 RBI; Garrett Martz 2 H, 2B, 3 RBI; Lucas Buning 2B, 1 R, 2 RBI.

UP NEXT: The Stags (3-0) travel to LeRoy Pine River on Wednesday. The Ramblers (1-3) host Benzie Central on Thursday.

Gaylord 3 8

Charlevoix 3 5

Game 1: Charlevoix — Hunter Lemerand 3 IP, 1 H, 2 R, 2 ER, 4 BB, 3 K; Bryce Johnson 3 IP, 2 H, 1 R, 0 ER, 3 BB, 5 K; Troy Nickel 1 RBI, 1 BB; Owen Waha 1 H, RBI. Gaylord — Will Bethuy 5 IP, 3 H, 2 R, 1 ER, 1 BB, 3 K, RBI.

Game 2: Gaylord — Torino Lamerato 2 IP, 2 H, 0 R, 0 ER, 0 BB, 2 K, 1 R, 1 H, RBI, 1 BB; Bethuy 2 R, 3 H; Brennan Radulski 2 H, RBI; Noah Vanderveer 1 H, RBI; Aiden Locker 2 R, 1 H, 1 RBI; Cayden Keck RBI. Charlevoix — Aiden Speigl 1 R, RBI; Waha 1 R, 2 H, 1 RBI, 1 BB; R Pearl 1 H, RBI.

UP NEXT: The Blue Devils (2-1-1) host Sault Ste. Marie on Wednesday. The Rayders (4-1-1) travel to Rockford on Saturday.

East Jordan 1 10

Cheboygan 0 7

Game 1: East Jordan — Korbyn Russell (W) 4.2 IP, 3 H, 0 R, 0 ER, 1 BB, 10 K; Eli Burns (SV) 1.1 IP, 0 H, 0 R, 0 ER, 0 BB, 1 K; Miles Raymond RBI.

Game 2: East Jordan — Burns (SV) 1.1 IP, 1 H, 3 R, 1 ER, 3 BB, 1 K, 1 R, 1 H, RBI, 1 BB; Russell 1 R, 3 H, 2B; 4 RBI, 1 BB; Hunter Cesaro 1 R, 1 H, 2 RBI, SB; Jacob Haley 3 R, 1 H, 2B, RBI, 2 SB.

UP NEXT: The Red Devils (2-0) travel to Hillman on Thursday.

Mesick 15 22

Brethren 0 1

Game 1: Mesick — Cody Linna (W) 3 IP, 0 H, 0 R, 0 ER, 2 BB, 5 K, 3 R, 2 H, 2B, 3 SB; Cooper Ford 2 R, 2 H, 4 SB; C Sisson 3 R, 1 BB, 3 SB; Ben Humphreys 2 R, 1 H, RBI, SB; Jaeden Simpson 2 R, 1 H, 3 RBI, 1 SB; Jon Vogler 1 R, 2 H, 2 RBI, 2 3B.

Game 2: Mesick — Gabe Bradley (W) 4 IP, 1 H, 1 R, 0 ER, 2 BB, 10 K; Ford 3 R, 2 H, 2B, 2 RBI, 1 BB, 3 SB; Humphreys 2 R, 2 H, 2 RBI, 2 BB, 2 SB; Sisson 3 R, 1 H, 1 RBI, 3 BB, 3 SB; Simpson 3 R, RBI, 3 BB; Hall 2 R, 2 H, 3 RBI, BB; Linna 3 SB.

UP NEXT: The Bulldogs (2-1) travel to Bear Lake on Thursday. The Bobcats (0-2) welcome Onekama on Wednesday.

TC West JV 5 0

Greenville JV 0 15

Game 1: Traverse City West — Calum Collins (W), 6 IP, 0 R, 15 K, 3 H, 0 BB; Logan LaCourse 2 H, 1 RBI.

Game 2: Traverse City West — Ethan Simpson 1 H.

SOFTBALL

Harbor Springs 19 9

Harbor Light 4 6

Game 1: Harbor Springs — K, Samyn 3 IP, 1 H, 4 R, 4 ER, 6 BB, 6 K, RBI, 3 BB; M. Richardson 1 R, 1 H, RBI, 1 BB; B. Rummer 2 R, 2 RBI, 1 BB; A. Hoffman 1 R, 2 BB; M. Garber 2 R, 1 H, 2B, 4 RBI; M. Gorney 3 R, 1 H, 3 RBI, 2 BB. Harbor Light — Lilly Cope 1 R, 1 H, 2 RBI, 1 BB; Anne Chamberlin 1 R, 1 BB.

Game 2: Harbor Springs — K. Samyn (W) 1.1 IP, 1 H, 1 R, 1 ER, 2 BB, 3 K; M. Gorney 2 R, 1 H, 1 BB, B. Rummer 2 R, 2 H, 3B, 2 RBI, A. Crumpler RBI. Harbor Light — Cope H, RBI, 1 BB; Chamberlin 1 RBI; Emily Good 1 R, 1 H, 2 RBI, 1 BB; Ava Kenwabikise 2 BB.

UP NEXT: The Rams (2-0) host Alanson on Thursday. Harbor Light (0-2) travels to Traverse City Christian on Thursday.

Cheboygan 12 19

East Jordan 0 1

Game 1: East Jordan — Sydney Guemens 3B; Katie Dawson 2B; Olivia Maher 1B.

Game 2: East Jordan — Alley Whiteford 2B.

UP NEXT: The Red Devils (0-2) travel to Hillman on Thursday.

Buckley 18 15

Roscommon 0 0

Game 1: Buckley — Kayla Milarch (W) 11 K, 0 H, 3 H; Maddie Chilson 3 H; Maddie Snider 3 H.

Game 2: Buckley — Chilson (W) 12 K, 0 H; Allanah Kine 2 H, 2 R, Allie Brimmer 3 R.

UP NEXT: The Bears (2-0) host Forest Area on Thursday.

Joburg 15 24

Mio 0 1

UP NEXT: The Cardinals (2-0) host Sault Ste Marie on Tuesday.

Brethren 15 20

Mesick 5 1

UP NEXT: The Bobcats (2-2) host Onekama on Wednesday.