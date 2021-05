Prep roundup: Joburg tops GSM on Huff's walk-off HR

May 11—JOHANNESBURG — Johannesburg-Lewiston won when it counted.

The Cardinals rallied with a six-run sixth inning to win its opener against rival Gaylord St. Mary 7-5 on a walk-off two-run home run by Sheldon Huff.

Division 4 No. 5-ranked Joburg (13-2) then won the night cap 11-3 over the No. 20 Snowbirds to remain undefeated in Ski Valley Conference play at 8-0.

The two squads split a non-conference doubleheader last week.

Preston Marlatt drove in two runs, Huff two and Lucas Newell, Tommy Runyan and Carlos Gascho one each for J-L. Huff and Newell doubled and Marlatt belted a triple.

Runyan picked up the win in relief of Huff, throwing three two-hit innings.

Conrak Korte, Gavin Bebble and Dillon Croff drove in runs for St. Mary (5-5).

Runyan added two RBIs in the nightcap win, including a double. Marlatt went 3-for-4 with a pair of doubles and an RBI, and Mason Myers, Huff and Gascho drove in runs.

Myers took the win with 3.1 innings, allowing two runs and striking out seven.

Korte, Daniel Smith and Sam Sircely drove in runs for the Snowbirds.

BASEBALL

TC St. Francis 12 6

Harbor Springs 3 4

Game 1: TCSF — Charlie Peterson WP, 3 IP, 0 H, 0 ER, 7 K; Corbin Domres 3 IP, 6 K; Kody Richards 2 H, 2 R, 2B, 2 RBI; Jack Prichard 2 H, 2 R, RBI; Josh Groves 3 H, R; Domres 2 R; Jimmy Muzljakovich 2 R.

Game 2: TCSF — Peterson WP, 4 IP, 2 K, 3 H, 1 ER; Jack Hitchens SV; Aidan Schmuckal 3 H, 3 RBI; Peterson 4 RBI, HR, 2B; Richards 2 H, RBI.

UP NEXT: The Gladiators (13-5) host Grayling, Thursday.

Boyne City 9 10

Elk Rapids 1 0

Game 1: Boyne City — Aaron Bess WP, 4 IP, 1 H, 0 ER, 13 K; Bobby Hoth 2 IP, 3 H, 1 ER, 3 K; Bess 2-4, RBI, 2B, 2 R; Mason Wilcox 0-0, 2 BB, RBI, R, HBP; Jack Neer 1-3, 2B, R; Kaden Jewett 1-4, 2B, RBI, R; Elk Rapids — Izaak Huhn 2-3; Chase DeArmant 1-3, R; Mark Meade RBI.

Game 2: Boyne City — Michael Deming WP, 5 IP, 1 H, 0 ER, 4 K; Jewett 3-3, 3 RBI, R; Jacob Bush 1-3, RBI; Wilcox 1-3, 2B, R; Deming 2B; Zach Hardy 2-4, RBI, 2 R; Riley Dittmar 1-2, RBI, 2 R; Gavin Hewitt 2 R; Elk Rapids — Mack Bardhard 1-2.

Story continues

East Jordan 5 7

Grayling 0 6

Game 1: East Jordan — Tommy Reid WP, 6 IP, 0 H, 0 ER, 11 K, 1 BB; Ried 2-3, RBI, R; Zander Johnecheck 1-2, RBI, R, SB; Ben Reid RBI; Grayling — Derek Long LP, 5 IP, 4 H, 1 ER, 2 K.

Game 2: East Jordan — Caleb Boyer WP, 5 IP, 3 H, 6 ER, 6 K; B. Reid 2B, 2 RBI; Boyer 1-2, RBI, R; Grayling — Owen Triebold 1-3, 2 RBI, 2 R; Jake Huspen 1-2, RBI; Ben Gonzales 1-3, RBI, R; Long RBI.

Kingsley 15 13

TC Christian 5 1

Game 1: Kingsley — Jayden Inthisone WP, 1 IP, 0 H, 0 ER, 3 K; Owen Graves 1 IP, 0 H, 0 ER, 2 K; Brady Harrand 1 IP, 0 H, 0 ER, 1 K; Beau LaTulip 1 IP, 2 H, 1 ER, 1 K; Joe Moran 1 IP, 1 H, 0 ER, 1 K; Graves 2-3, 2 R, 3B; Harrand 2 RBI, R; Inthisone 2-4, 5 RBI, 3B, 2 R; Douglass 1-1, 2 R, HBP; LaTulip 2-3, 4 RBI, 3 R; Joe Lewis 2-4, R, 3B; Moran 2-3, 2 RBI, 3B, R; Koren Pringle RBI, R; TC Christian — Zane VanWingerden 2-3, RBI, R; Jaron Hensley 1-3, R.

Game 2: Kingsley — Kenton Ray WP, 1 IP, o H, 0 ER, 2 K; Brett Peterson 1 IP, 1 H, 1 ER, 1 K; Lewis 1 IP, 1 H, 0 ER, 1 K; Pringle 1 IP, 0 H, 0 ER; Evan Douglass 1 IP, 0 H, 0 ER, 1 K; LaTulip 1-1, 3 RBI; Inthisone 1-2, 2 R, SB; Harrand 1-2, 2 RBI, 2 R; Graves 1-2, 2B, 2 R; Moran 1-2, 2B, R; TC Christian — Jeremy Hansen SB, R.

Lake Leelanau SM 16 15

Buckley 7 5

Game 1: Lake Leelanau St. Mary — Jerry Schaub WP, 2 IP, 1 H, 4 ER, 6 K; Nick Dashner 4 IP, 3 H, 0 ER, 8 K; Jake Schaub 2-3, RBI, 3 SB, 2 R; Shawn Bramer 2-5, 4 R, 2 SB; Dashner 2-4, 2 2B, 2 RBI, 2 R; August Schaub 2-5, RBI, R; Joey Leggett 2-3, RBI, R, SB; Buckley — Cooper Rath 2 RBI; Tyler Milarch 1-3, RBI, R; Josh Long 1-2, 2B, 2 R, SB.

Game 2: LLSM — Wolf WP, 2 IP, 6 H, 5 ER, 3 K; Dashner 3 IP, 0 H, 0 ER, 4 K; Ja. Schaub 3-5, 2 RBI; Bramer 2-5, RBI, 2B, 2 R; Dashner 2-4, 2 RBI; A. Schaub 2-4, 2 SB; Je. Schaub 2 R; Leggett 2-4, RBI, 2 R; Jack Glynn 1-3, 3 R; Carter Wolf 1-3, RBI, 2 R; Luke Gallagher 2 R, 2 BB; Buckley — Milarch 1-3, 2 RBI, R, 2B, SB; Carter Williams 1-2, RBI, BB, 2 SB; Maison Galton 1-3, RBI, R, SB; Orren Renfer 1-2, R, RBI, SB.

Mesick 7 14

Marion 9 4

Game 1: Mesick — Gabe Parrish LP, 4.2 IP, 8 H, 4 ER, 6 K; Collin Jewett 0.1 IP, 1 H, 0 ER; Cole Spencer 2-3, RBI, 3 R, 5 SB; Carter Simmer 3-4, 2 RBI, R, 2B; Conner Sisson 1-3, R; Bradley Smith 1-3, R; Ben Parrish 1-3, RBI.

Game 2: Mesick — Smith WP, 5 IP, 3 H, 0 ER, 3 K; Caleb Linna 1-2, 2 RBI, 2B; Ben Humphreys 1-2, R; Spencer 2-2, RBI, 4 R, 5 SB; Carter Simmer 4-4, 3 RBI, 3 R; G. Parrish 3-4, RBI, R; Jewett 1-3, RBI, R; B. Parrish 1-3, RBI, R; Connor Simmer 2 R.

Mancelona 15 15

Bellaire 5 5

Game 1: Mancelona — Trace Miller WP, 4.2 IP, 3 H, 3 ER, 6 K; Adam Ackler 3-4, RBI, 2 R; Miller 2-3, RBI, 3 R; Jayden Alfred 2-3, 3 RBI, 2B, 2 R, 2 SB; Justin Ackler 1-3, RBi, R; Bailey Czapski 1-1, 2 RBi, R, BB; Gavin Robinson 2-3, 2 R; Jason Naumcheff 3-3, 2 R; Jacon Watson 2-2, 3 RBI, R.

Game 2: Mancelona — Alfred WP 1 IP, 1 H, 3 ER, 2 K; Czapski 2 IP, 3 H, 1 ER, 2 K; Naumcheff 1 IP, 1 H, 0 ER, 3 K; Jason Kihn 3-4, 2 RBI, 2 R, 4 SB; Miller 2-4, 2B, 2 RBI, R, 4 SB; J. Ackler 3-3, 3B, 2 RBI, 2 R, 3 SB; Meyer 1-3, RBI, R; Robinson 2-3, 2 R, 2 RBI, 5 SB; Alfred 3 BB, 3 R, 5 SB.

Central Lake 8 14

Forest Area 1 3

Game 1: Central Lake — No stats reported; Forest Area — Dylan Dennis 2-3, RBI; Jess Chase 1-3, R, SB.

Game 2: Central Lake — No stats reported; Forest Area — Phoenix Mulholland 1-2, 2 RBI; Jake McGee 1-2, R, 3 SB; Dennis 1-2, R.

Lake City 1 6

Roscommon 3 4

Game 1: Lake City — Andrew VanderTuig LP, 7 IP, 7 H, 2 ER, 8 K; Hunter Bisballe 1-2, R, 2 SB; VanderTuig 1-2, RBI.

Game 2: Lake City — Bisballe WP, 5.2 IP, 6 H, 1 ER, 11 K; Sam Baron 1-3, RBI, R; VanderTuig 1-3, RBI, 2B, R; A.J. VanDuinan 1-3, 2 R; Devin Nolan 2-3, 2B, R.

SOFTBALL

Mesick 22 8

Marion 6 4

Game 1: Mesick — Grace Quiggin WP, 3 IP, 3 H, 0 ER, 2 K; Kelsey Quiggin 1-2, 2 RBI, 4 R, 3 SB; Mattie Akom 3-3, R, 2B; G. Quiggin 2-4, 2 RBI, R; Emma Blach 1-4, 3 R; Rylee Blach 1-2, 3 RBI, 3 R, 2B; Emily Sabo 2-3, 3 RBI, 2 R, 3B, 2B; Angee Wheeler 1-1, RBI, 3 R, 2 SB; Grace Hawk 1-2, 2B, RBI, 2 R.

Game 2: Mesick — K. Quiggin WP, 6 IP, 5 H, 4 ER, 7 K; G. Quiggin 2-4; Harmony Davis 1-3, RBI, R; Akom 2B, RBI, R; Maraya Buell 1-3, RBI, R; Hawk 1-2, 2 R.

East Jordan 9 16

Grayling 7 8

Game 1: East Jordan — LeAnn Schroeder WP, 7 H, 4 K; Evelyn Diller 2-3, 2B, 2 RBI; Kylie Skrocki 2-3, 2 RBI, 2 R, 2B; Rhyen Olson 2B, RBI, R; Kyleigh McDuffie 1-2, RBI, 2 R; Grayling — Jasmine Youngblood 4-4, RBI, 3 R, 2B; Lauren Hartman 3 RBI, 2B; Shelby Thomas 1-3, RBI, R; Sage Jones 2-3, 2 RBI, R.

Game 2: East Jordan — Haley Gibson WP, 4 IP, 8 H, 2 K; Schroeder 1 IP, 0 H, 2 K; Gibson 2-2, 3 BB, 3 R; Lillian Stone 2-5, 2 RBI, 2 R; Olson 2-4, RBI, 3 R; Diller 2-4, 3 RBI, 2 R; McDuffie 2-4, 2 RBI, 2 R; Skrocki 4-4, 3 RBI, R; Skylar Barnett 1-3, 2 RBI; Haley Lafferty 2-4, 2 R; Grace Beal 1-3, R, SB; Grayling — Kayleigh Paulus 2-4, R, 2B; Youngblood RBI, R; Sage Jones 2-4, R; Hartman 3-3, 2B, 2 RBI, 2 R; Madi Williams 1-3, 2 RBI, R; Alison Brown 1-2, 2 R, 3 SB.

Kalkaska 0 5

Charlevoix 2 3

Game 1: Kalkaska — Mia Miller LP, 6 IP, 2 H, 1 ER, 9 K; Charlevoix — No stats reported.

Game 2: Kalkaska — Miller WP, 4 IP, 2 H, 0 ER, 5 K; Michelle Michelin 2 IP, 5 H, 3 ER, 2 K; Maddy Wilkinson 1-3, 2B, 3 RBI, R; Emma Woodin 2-3, 2 RBI, 2B; Jordyn Disbrow 1-2, 2 R; Charlevoix — No stats reported.

Elk Rapids 10 14

Boyne City 5 4

Game 1: Elk Rapids — Reagann Merchant WP, 5 K; Merchant H, 2 RBI; Sierra Molby 2 H, 3 RBI; Cassidy Sinic 2 H, 3 RBI Emma Eckherdt H; Morgan Wirtz H. Ryleigh Yocom H;

Game 2: Elk Rapids — Wirtz WP, 2 K; Eckherdt H, RBI; Wirtz 2 H, RBI; Yocom 3 H, 4 RBI; Merchand 3 H, 2B, 3 RBI; Aubrey Sinic 2 2B, RBi; Molby 2 H, 2 RBI; Nevada Molby 2 H; Sinic 2 H; Abby Platt 2 H.

UP NEXT: The Elks host a tournament Saturday.

Joburg-Lewiston 9 14

Gaylord SM 8 6

Game 1: Johannesburg-Lewiston — Jayden Marlatt WP, 6 IP, 8 H, 3 ER, 12 K; Jamie Burke 2-4, RBI, 2 R; Emma Johnson 3-4, RBI, 3 R; Marlatt 2-3, RBI, R; Emily Crandall 1-3, R; Autumn Vermilya 1-3, 2B, R; Reagan Sides 3B, 2-3, RBI, R; Cassie Tallman 1-3, R; Gaylord St. Mary — No stats reported.

Game 2: Johannesburg-Lewiston — WP Vermilya 4.2 IP, 7 H, 5 ER, 3 K; Marlatt 1.1 IP, 1 H, 0 ER, 2 K; Johnson 2-3, R, 2 2B; Sydney Townsend 1-3, RBI, 2 R, 3B; Marlatt 1-3, RBI, 2 R; Marlatt 2-4, RBI, 2 R; Crandell 2-4, 2 RBI, 2 R; Vermilya 2 RBI, 2 R, 2B; Sides 2B, RBI, 2 R; Gaylord St. Mary — No stats reported.

Mancelona 15 17

Bellaire 1 2

Game 1: Mancelona — No stats reported; Bellaire — Delaney Goodwin 1-2, RBI.

Game 2: Mancelona — No stats reported; Bellaire — Mackenzie Hoogerhyde 1-2, 2B, RBI.

SOCCER

Elk Rapids 4

TC St. Francis 0

Elk Rapids (9-2, 6-1 Lake Michigan): Lauren Bingham 3 goals; Monika Gregorski goal; Gabby Krakow assist; Jorja Jenema 6 saves.

UP NEXT: The Elks host Harbor Springs, Thursday.

Kingsley 2

Benzie Central 0

Kingsley: Avrie Martell goal; Payton Gallo goal; Claire Dutton 1 save; Lauren Davis 2 saves.

UP NEXT: The Stags (3-10, 3-4 Northwest) host Mason County Central, Thursday.

GOLF

Central 2nd, West 4th at Tullymore Invite

15-team tournament at Big Rapids.

Team scores: 1. East Grand Rapids, 296; 2. TC Central 307; 3. Detroit Catholic Central 320; 4. TC West 330; 5. Kalamazoo Hackett 336; 6. Midland 341; 7. Big Rapids 342; 8. Lansing Christian 350; 9. Grand Rapids Catholic Central 359; 10. St. Johns 361; 11. Grand Ledge 372; 12. Mt. Pleasant 382; 13. Reed City 394; 14. Laingsburg 413; 15. Chippewa Hills 430.

TC Central leaders: Michael Beattie 75; Zach Galan 75; Shea Harmeson 77; Cam Peterson 80.

TC West leaders: Steven Gourlay 80; Tyler Frechette 80; Bodie Wilson 83; Murphy Kehoe 87.

McBain wins tri match

Team scores: 1. McBain 199; 2. McBain NMC 216; 3. Manton 244.

McBain leaders: Tucker Vandervelde 47; Bryce Roller 49; Christian Mitchell 50; Matt Utecht 53.

McBain NMC leaders: Cam Baas 49; Andrew Eisenga 54; Tucker Tossey 55; Titus Best 58.

TENNIS

TC West 5

Elk Rapids 3

TC West winners: 4S Ashley Beeler over Lily Brown, 7-6 (5), 6-1; 1D Alexa Wonacott/Hailey Siles 6-1, 6-4; 2D Emma Kroupa/Alena Fritch 6-2, 6-0; 3D Ella Cerny/Ella Christopher 6-1, 6-2; 4D Madi Webb/Lyra Whinnery (default).

Elk Rapids winners: 1S Ines Latorre 0-6, 6-3, 10-5; 2S Ella Croftchik 6-1, 6-0; 3S Ayva Johnstone 2-6, 6-3, 10-5.

TC Central JV Gold 5

Manistee 3

TC Central winners: 4S Mia Tursman 8-1; 1D Avery Wells/Lauren Dusseau 8-2; 2D Lauren Bavikatty/Gwen Schmitz 8-7; 3D Malia Rogers/Kate Leask 8-4; 4D Ella Neuhardt/Sophia Costanza (default).

Manistee winners: 1S Johanna Seibert 8-0; 2S Lauren Bell 8-0; 3S Lillie Schmutzler 8-6.

TC West JV 5

Ludington 3

TC West winners: 2S Anna Elmquist (6-4,6-2); 3S Sara Elliot (6-3,6-4); 4S Ellie Gruber (6-0,6-2); 1D Lilli Cerny/WaveSpence (7-5,4-6 tiebreak 10-6); 2D Alexa Nguyen/Alli Sheets (6-4,6-0).

TRACK & FIELD

Benzie, Glen Lake win NWC quad

Girls team scores: 1. Benzie Central 86.5; 2. Kingsley 82.5; 3. Glen Lake 64; 4. Buckley 18.

Boys team scores: 1. Glen Lake 81; 2. Kingsley 77; 3. Benzie Central 71; 4. Buckley 25.

Girls winners: 100 — Lexie Coxon, 12.86, Kingsley; 200 — Coxon, 27.40, Kingsley; 400 — Aiden Harrand, 1:02.85 (PR), Buckley; 800 — Ruby Hogan, 2:34.36 (PR), Glen Lake ; 1,600 — Cierra Guay, 5:52.09, Benzie; 3,200 — Makenna Scott, 11:33 (PR), Glen Lake; 100 hurdles — Coral Bott, 17.52 (PR), Kingsley; 300 hurdles — Lauren Wooer, 51.36, Kingsley ; 400 relay — Kingsley (Olivia Esman, Sierra Billiau, Brooke Westenbarger, Coxon), 53.63; 800 relay — Kingsley (Wooer, Chloe Morgan, Kelsey Saxton, Coxon), 1:55.34; 1,600 relay — Benzie (Ellen Bretzke, Elise Johnson, Madison Teichman, Matilda Thoernqvist), 4:21.15; 3,200 relay — Benzie (Macy Adams, Ella Gaylord, Johnson, Mylie Kelly), 11:03.9; shot put — Liathano Ramirez, 29'9.5", Benzie ; discus — Ramirez, 90'1", Benzie; high jump — Grace Fosmore, 4'10", Glen Lake; pole vault — Grace Bradford, 7'6", Glen Lake; long jump — Gloria Stepanovich, 14'6.5", Benzie.

Boys winners: 100 — Seth Stoltz, 11.12, Benzie; 200 — Stoltz, 23.09, Benzie; 400 — Finn Hogan, 51.82, Glen Lake; 800 — Craig Seger, 2:12.64, Benzie; 1,600 — Seger, 5:10.05, Benzie Central; 3,200 — Wyatt Pugh, 11:36 (PR), Glen Lake; 110 hurdles — True Beeman, 16.59, Kingsley; 300 hurdles — Gavin Allen, 42.40, Buckley ; 400 relay — Kingsley (Connor Johnson, Fisher Spellman, True Beeman, Trevor Lewis), 45.88 ; 800 relay — Kingsley (Noah Weber, Spellman, Beeman, Gage Hessem), 1:35.94; 1,600 relay — Benzie (Dalton Geetings, Tyrone Brouillet, Hunter Jones, Seger), 3:45.0; 3,200 relay — Kingsley (Kaden Kolarik, Julian Rayford, Winston Pelloski, Chris Postal), 9:29.9; shot put — Riley Brock, 44'10", Kingsley; discus — Brock, 131'8", Kingsley; high jump — Hogan, 6'5", Glen Lake ; pole vault — Cecil Burch, 9'6", Kingsley; long jump — Parker Hollenbeck, 19'0.25" (PR), Glen Lake.

Deadline for prep calls is 10 p.m. Monday-Friday, 7:30 p.m. Saturday. Please give scores, stats with names spelled when leaving a message.

