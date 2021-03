Prep basketball: 24 locals selected to WBCA All-Star Games

Mar. 25—Eighteen boys and six girls from the Leader-Telegram's coverage area were selected to participate in the Wisconsin Basketball Coaches Association 2021 All-Star Games on Wednesday.

The event, making a return after a COVID-related cancellation last year, consists of five boys and five girls games. Each contest pits two teams made up of senior players from the same WIAA division against one another. The games will all be played at JustAGame Fieldhouse in Wisconsin Dells, with the boys running on July 14 and the girls on July 15.

The D5 boys games features the largest crop of locals. Blair-Taylor's Matt Waldera and Kyle Steien, Immanuel Lutheran's Ryan Zimmerman, Gilmanton's Jarin Rud, New Auburn's Tristen Harder, Eleva-Strum's Nick Higley and McDonell's Jake Siegenthaler will all participate.

Four Big Rivers representatives were selected for the Division 1 boys game. Chippewa Falls' Joe Reuter and Jacob Walczak and Eau Claire North's Chad Kron will join forces on the Red team, while Hudson's Luke Healy will play for White.

Cameron's Richie Murphy, Austin Weis and Ian Payne and Cumberland's Jack Martens will play together in D4. River Falls teammates will be on opposite sides in boys D2, with Liam Dougherty playing for Red and Zac Johnson for White. Barron's Carter LaLiberty is the lone local in D3.

The Division 5 girls game will feature a battle of a pair of locals, with McDonell's Anna Geissler playing for North and Independence's Ziy Conner playing for South.

Hudson's Sophia Jonas and Audrey Hatfield will play together in the D1 game, while Fall Creek's Mackensy Kolpien will suit up for North in D4 and Altoona's Averie Varsho for North in D3.

WBCA 2021 ALL-STAR ROSTERS

At JustAGame Fieldhouse, Wisconsin Dells: Girls, Wed., July 14; Boys, Thurs., July 15

BOYS

DIVISION 1 RED

Owen Meyer, Germantown; Joe Reuter, Chippewa Falls; Jacob Dietz, Neenah; Kyle Yu, Madison Memorial; Carter Capstran, Franklin; Jasin Sinani, Oak Creek; Hayden Doyle, Brookfield East; Chad Kron, Eau Claire North; David Joplin, Brookfield Central; Ben Nau, Brookfield Central; Sam Hytinen, Hartland Arrowhead; Jacob Walczak, Chippewa Falls.

DIVISION 1 WHITE

Grant Asman, Kimberly; Brenden Weis, Janesville Parker; Tanner Resch, Sussex Hamilton; Logan Kowalski, Wales Kettle Moraine; Luke Healy, Hudson; Brian Parzych, Wauwatosa East; Dylan Lisitza, Wisconsin Rapids; Jackson Dudek, Kimberly; Charles Alexander Singleton, Wauwatosa East; Jay Hinson Jr., Wauwatosa East; Luke Bara, Muskego; Jacquez Overstreet, Oshkosh West.

DIVISION 2 RED

Mason Dorn, Seymour; Parker Lawrence, Hortonville; Jonah Rindfleisch, Wisconsin Lutheran; Cole Kalander, Holmen; Jayden Jackson, Whitefish Bay; Victor Desmond, Onalaska; Peyton Kuhn, Medford; Liam Dougherty, River Falls; Cael McGee, Stoughton; Cyle Kowalski, Mosinee; Josh Crubaugh, New Berlin Eisenhower; A.J. Hintz, Pewaukee.

DIVISION 2 WHITE

Jordan Johnson, Elkhorn; Joey Berezowitz, Burlington; Kevin Sandman, Wilmot; Brock Heffner, Grafton; Lance Nelson, Monona Grove; Nate Abel, Beaver Dam; Zac Johnson, River Falls; Sam Kick, Onalaska; Kobe Johnson, Glendale Nicolet; Tre Valeriano, Milwaukee Pius XI; Nathan Woller, Merrill; Cade Meyer, Monroe.

DIVISION 3 RED

Melvin Medina Ortiz, Somerset; Wesley Keller, Richland Center; Tyrese Hunter, Racine St Catherine's; Clayton Jenny, Edgerton; Travis Kohlmann, Kiel; Charlie Bender, Lake Mills; Ryan Nixon, East Troy; Barrett Witt, Wisconsin Dells; Jared Lessman, St. Croix Falls; Quentin Bolton, Somers Shoreland Lutheran; Carter LaLiberty, Barron; Mason Anderson, Ellsworth.

DIVISION 3 WHITE

Hunter Ingles, Winneconne; Brady Wisse, Oostburg; Gabe Siler, St. Croix Central; Kamari McGee, Racine St. Catherine's; Jameer Barker, Racine St. Catherine's; Ray Zuleger, Appleton Xavier; Brennan Timm, Delafield St. John's NW; Brandin Podziemski, Delafield St. John's NW; Jeremiah Burke, St. Francis; Sam Haese, Wrightstown; Tate Huss, Little Chute; Jamison Nickolai, Sheboygan Falls.

DIVISION 4 RED

Brayden Dailey, Cuba City; Caden Schmidt, Shiocton; Cade Faber, Abbotsford; Symeon Otte, Dodgeland; Drew Guden, Edgar; Carter Lancaster, Darlington; Ben Venteicher, Williams Bay; Taber Fawley, Phillips; Aidan Ottery, Fond du Lac St. Mary's Springs; Tyler Oswald, Orfordville Parkview; Antuan Nesbitt, Racine Prairie; Jared Van Watermeulen, Grantsburg.

DIVISION 4 WHITE

Jack Misky, Cuba City; Richie Murphy, Cameron; Austin Weis, Cameron; Ian Payne, Cameron; Hunter Wright, Auburndale; Adam Larson, Fennimore; Mason Wiesner, Manawa; Alex Daoust, Brussels Southern Door; Kyle Brewster, Edgar; Jack Martens, Cumberland; Donald McHenry, Milwaukee Academy of Science; Cayden Rankin, Darlington.

DIVISION 5 RED

Matt Waldera, Blair-Taylor; Kyle Steien, Blair-Taylor; Gavin Ralph, Wauzeka-Steuben; Zane Langrehr, Bangor; Hank Reader, Bangor; Ryan Zimmerman, Eau Claire Immanuel; Jarin Rud, Gilmanton; Quinton Tranel, Port Edwards; Tristen Harder, New Auburn; Peter Gustafson, Monticello; Isaac Hill, Iowa-Grant; Nick Higley, Eleva Strum.

DIVISION 5 WHITE

Dylan Kuehl, Hustisford; Dominick Cummins, Benton; Preston Ruedinger, Oshkosh Lourdes; Wes Peplinski, Stevens Point Pacelli; Westen Schmitz, Greenwood; Kobe Smit, Cambria-Friesland; Griffin Hart, Cambria-Friesland; Jacob Rowe, Rio; Pierson Schneider, Rio; Brayden Haffele, Randolph; Alex Eggleston, Hustisford; Jake Siegenthaler, McDonell; Nolan Arthur, Drummond.

GIRLS

DIVISION 1 NORTH

Mia Morel, Madison Memorial; Delaney Clark, Appleton East; Mack Hogenson, Neenah; Sophia McCarty, De Pere; Sophia Jonas, Hudson; Kiersten McNulty, Oshkosh West; Audrey Hatfield, Hudson; Halle Boldt, Sheboygan South; Vanessa Vechinski, Wisconsin Rapids.

DIVISION 1 SOUTH

C.J. Romero, Brookfield Central; Maci Meyer, Hartford; Phoebe Frentzel, Hartland Arrowhead; Claudia Fieiras, Janesville Craig; Teya Maas, Watertown; Kalina Winslow, Kenosha Indian Trail; Chloe Dallas, Wauwatosa East; Olivia Rangel, Franklin; Sara Kasar, Oak Creek; Alexa Jarecki, Milwaukee Divine Savior Holy Angels; Macie Todd, Lake Geneva Badger; Jaelyn Acker, Germantown.

DIVISION 2 NORTH

Sammy Opichka, Green Bay Notre Dame; Georgia Gregoire, Green Bay Notre Dame; Charley Apple, Green Bay Notre Dame; Natalie Jens, Beaver Dam; Paige Hodgson, Beaver Dam; Paige Yagodinski, Beaver Dam; Sydney Jahr, Holmen; Alexa Thomson, West De Pere; Casey Jepson, West De Pere; Molly Garrity, Onalaska; Olivia Gamoke, Onalaska; Callahan Ziebell, Sparta.

DIVISION 2 SOUTH

Katie Hildebrandt, McFarland; Ainsley Howard, Jefferson; Carleigh Roberts, Oregon; Megan Benzschawel, Monroe; Jaida Smith, Milwaukee Pius XI; Maya White Eagle, Baraboo; Morgan Goodman, Pewaukee; Nikki Dienberg, New Berlin Eisenhower; Kylie Lemberger, New Berlin Eisenhower; Peighton Nelson, Monona Grove; Julia Magnuson, Mount Horeb; Angela Slattery, Union Grove.

DIVISION 3 NORTH

Isabella Lenz, Prescott; Macy Stellner, Westby; Chloe Halverson, Arcadia; Anna Fahrney, Winneconne; Autumn Earney, Ellsworth; Olivia Miron, St. Croix Falls; Emily McCurdy, St. Croix Falls; Allison Luoma, Maple Northwestern; Averie Varsho, Altoona; Ella Ten Pas, Oostburg; Callie Genke, Freedom; Gabby Johnson, Freedom; Dani Schachtner, Somerset.

DIVISION 3 SOUTH

Julianna Wagner, Lake Mills; Lauryn Milne, Lodi; Vivian Guerrero, Lake Mills; Olivia Tinder, Beloit Turner; Lindsay Kirby, Milwaukee St Thomas More; Emma Thistle, Jackson Kettle Moraine Lutheran; Macey Banasik, Prairie du Chien; Vanessa Solano, Greendale Martin Luther; Olivia Argall, Dodgeville; Baluck Deang, Madison Edgewood; Haley Rens, Laconia; Kacie Carollo, Whitewater; Julia Hirt, Hartland Lake Country Lutheran.

DIVISION 4 NORTH

Raegan Sorensen, Unity; Sierra Swanson, Unity; Emerald Konkel, Princeton/Green Lake; Emily Hughes, Stratford; Brooke Hetfeld, Webster; Abi Fraaza, Wittenberg-Birnamwood; Emma Herb, Wittenberg-Birnamwood; Bella Opelt, Neillsville; Breanna Ackley, Stratford; Brooke Wideman, Amherst; Lexi Brakebush, Westfield; Mackensy Kolpien, Fall Creek.

DIVISION 4 SOUTH

Kiley Kelly, Lancaster; Bailey Lutes, Cuba City; Brynlee Nelson, Fennimore; Jaylynn Benson, New Glarus; Anna Lutz, Marshall; Laura Nickel, Marshall; Alayna Suprenand, Fond du Lac Winnebago Lutheran; MacKenzie Holzwart, Howards Grove; Desiree Kleiman, Mishicot; Kylie Schmidt, Mishicot; Bri Bahr, La Crosse Aquinas; Maddy Near, Howards Grove.

DIVISION 5 NORTH

Aubrey DeBauch, Gillett; Savannah Schley, Loyal; Kylie Higgins, Wabeno/Laona; Emma Harris, Wabeno/Laona; Makenna Guden, Edgar; Zoe-Rose Kuehn, Sevastopol; Emily Bohn, Wisconsin Rapids Assumption; Jessica Grundhoffer, Wisconsin Rapids Assumption; Makaylin Christenson, Prairie Farm; Anna Geissler, McDonell; Eryn Bates, Prairie Farm; Kaylee Skibba, Rosholt.

DIVISION 5 SOUTH

Tess Johnson, Riverdale; Emma Gruen, Royall; Bailey Butler, Black Hawk; Kaylee Marty, Black Hawk; Hayden Benson, La Farge; Adeline Hutzler, Rio; Adelynn Hyatt, Cashton; Layla Alt, Shullsburg; Megan Miedema, Bangor; Anna Kartman, Potosi/Cassville; Jordyn Halverson, Cochrane-Fountain City; Ziy Conner, Independence.