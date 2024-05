Find out which players Kansas high school baseball coaches voted for all-state teams

Following the conclusion of the 2024 season, the Kansas Association of Baseball Coaches released their all-state teams, as voted on by member coaches, on Tuesday.

Kansas high school baseball all-state teams

Class 6A

First team

Pitchers—Lance Alexander, jr., Olathe Northwest; Kyle Graves, sr., Lawrence Free State; Max Hamilton, so., Olathe West; Nate Plankinton, sr., Topeka; Grady Westphal, jr., Blue Valley. Catcher—Anthony Mazza, sr., Shawnee Mission East. First base—Cooper Oakley, sr., Wichita Heights. Middle infielders—Kyle Graves, sr., Lawrence Free State; Brooks Kappleman, sr., Liberal; Brady Unrein, sr., Wichita Northwest. Third base—Samuel Dew, sr., Blue Valley West. Outfielders—Quinn Groebl, sr., Blue Valley North; Eli Lovich, sr., Blue Valley West; Kaison Overbey, sr., Wichita Northwest; Kyler Schuessler, jr., Shawnee Mission East. Utility—Jackson Ellison, sr., Wichita Heights. DH—Roy Roseman, so., Olathe West.

Player of the Year—Eli Lovcih, sr., Blue Valley West. Pitcher of the Year—Grady Westphal, jr., Blue Valley. Coach of the Year—Austin Fisher, Olathe West.

Second team

Pitchers—Andrew McCarthy, sr., Gardner-Edgerton; Holden Meadows, jr., Olathe East; Ty Miller, jr., Olathe West; Christian Ryan, sr., Blue Valley West; Cooper Tannahill, sr., Maize. Catcher—Holden Grobl, jr., Blue Valley North. First base—Jaden Rose, sr., Blue Valley West. Middle infielders—Jake Bauer, sr., Olathe North; Collin Guerra, sr., Olathe South; Remington Miller, sr., Dodge City. Third base—Brady Boomsma, jr., Wichita Heights. Outfielders—Cameron Carter, sr., Olathe West; Quinton Coats, sr., Olathe South; Easton O’Keefe, sr., Blue Valley West; Colton Ruedy, sr., Derby. Utility—Dylan Butash, sr., Gardner-Edgerton. DH—Ethan Hampton, jr., Olathe East.

Honorable mention

Pitchers—Alex Maldanado, sr., Wichita Heights; Liam Roche, sr., Shawnee Mission South; Sam Spiegel, jr., Manhattan; Hagan Warkins, so., Campus; Michael Winter, jr., Shawnee Mission East. Catcher—Micah McGavran, jr., Olathe West. First base—Chris Aiello, jr., Blue Valley. Middle infielders—Kasch Oakley, so., Wichita Heights; Alfonso Olivarez, jr., Wichita North; Jake Wolcott, sr., Manhattan. Third base—Mason Lester, sr., Lawrence Free State. Outfielders—Anthony Alvarez, sr., Blue Valley West; Tyler Janssen, sr., Olathe North; Landon Joynt, sr., Wichita Heights; Cooper Stein, jr., Shawnee Mission West. Utility—Brayden Peterson, sr., Blue Valley. DH—Grady Westphal, jr., Blue Valley.

Class 5A

First team

Pitchers—Shane Holman, sr., Bishop Carroll; Deacon Pomeroy, jr., Shawnee Heights; Anson Siebert, sr., Blue Valley Southwest; Coltin Watkins, sr., Goddard; Sterling Widman, sr., Blue Valley Southwest. Catcher—David Dobbs, jr., Topeka Seaman. First base—Holden Lough, sr., Spring Hill. Middle infielders—Brady Howard, sr., Salina South; Keaton Neal, so., Spring Hill; Mason Pangborn, sr., Blue Valley Southwest. Third base—Kaden Budke, sr., Salina South. Outfielders—Mason Healy, sr., Goddard; Kaleb Nye, sr., Kapaun Mt. Carmel; Blake O’Brien, sr., St. Thomas Aquinas; Carson Umphres, jr., Great Bend. Utility—Cole Adams, jr., Goddard Eisenhower. DH—Cru Huenfeld, jr., St. Thomas Aquinas.

Player of the Year—Deacon Pomeroy, jr., Shawnee Heights. Pitcher of the Year—Coltin Watkins, sr., Goddard. Coach of the Year—Rick Sabath, St. Thomas Aquinas.

Second team

Pitchers—Joaquin Banuelos, sr., Andover; Will Burger, sr., DeSoto; Tonio Mendez, sr., Lansing; Noah Thompson, jr., DeSoto; Carson Umphres, jr., Great Bend. Catcher—Deacon Pomeroy, jr., Shawnee Heights. First base—Ian Premer, so., Great Bend. Middle infielders—Westin Boyle, jr., St. Thomas Aquinas; Van Haneberg, sr., Bishop Carroll; Brody Shinkle, jr., Blue Valley Southwest. Third base—Peyton White, sr., Andover. Outfielders—Brock Ellis, sr., Maize South; Carter Pabst, jr., Goddard Eisenhower; Zach Willson, sr., Topeka Seaman; Justin Zerger, sr., Newton. Utility—Luke Youngdahl, sr., Maize South. DH—Trenton Kern, so., Great Bend.

Honorable mention

Pitchers—Lincoln Boyle, so., St. Thomas Aquinas; Axton Brewer, fr., Topeka Seaman; Holden Finley, sr., Topeka Seaman; Brady Howard, sr., Salina South; Henry Rambo, jr., Leavenworth. Catcher—Hunter Higgins, so., Maize South. First base—Gunner Gross, sr., Salina Central. Middle infielders—JJ Grove, so., Great Bend; Cole Heitmann, sr., DeSoto; Drew Torgerson, sr., Andover. Third base—Noah Davis, so., Leavenworth. Outfielders—Jordan Armbruster, sr., Shawnee Heights; Issac Lager, jr., Bishop Carroll; Cayden Lindsey, so., Shawnee Heights; Nathan Tajchman, sr., Bishop Carroll. Utility—Phoenix Thompson, jr., DeSoto. DH—Gage Bowker, sr., Goddard.

Class 4A

First team

Pitchers—Dub Chipman, jr., Fort Scott; Victor Christal, sr., Bishop Miege; Parker Clubb, so., Mulvane; Stockton Timbrook, sr., Abilene; Daegan Vinduska, sr., Rock Creek. Catcher—Jeter Purdy, sr., Atchison. First base—Larsen Koester, sr., Chanute. Middle infielders—Boston Bruce, sr., Atchison; TJ Kerns, sr., Ottawa; Rhett Smith, sr., Chanute. Third base—Luke Schultz, jr., Louisburg. Outfielders—Declan Battle, sr., Louisburg; Scotty Carr, sr., Rose Hill; Cole Pladson, jr., Clay Center; Brody Seidl, jr., McPherson. Utility—Trevor McGraw, sr., Tonganoxie. DH—Nathaniel Lamm, sr., Louisburg.

Player of the Year—Boston Bruce, sr., Atchison. Pitcher of the Year—Victor Christal, sr., Bishop Miege. Coach of the Year—Shane Sieben, Rock Creek.

Second team

Pitchers—Owen Blaine, sr., Ottawa; Yogi Purdy, so., Atchison; Ian Razak, jr., McPherson; Colton Roberts, jr., Rose Hill; Cooper Sieben, jr., Rock Creek. Catcher—Drew Becker, jr., Rock Creek. First base—Landon Haines, sr., Circle. Middle infielders—Brock Gibbs, jr., Tonganoxie; Brody Haskell, so., Augusta; Brady Hope, sr., Larned. Third base—Hunter Loethen, jr., Paola. Outfielders—Hudson Baker, sr., Labette County; Cash Carson, jr., Buhler; Spencer Goldston, sr., Fort Scott; Jayden Mies, sr., Pratt. Utility—Aven Woods, so., Chapman. DH—Cooper Nace, sr., Rose Hill.

Honorable mention

Pitchers—Logan Beede, jr., McPherson; Landon Haines, sr., Circle; Hunter Loethen, jr., Paola; Jayden Mies, sr., Pratt; Rhett Smith, sr., Chanute. Catcher—Danny Napier, so., Louisburg. First base—Brett Davidson, jr., Baldwin. Middle infielders—Carter Bengtson, fr., McPherson; Brock Richardson, jr., McPherson; JD Troutman, jr., Paola. Third base—Heath Hoekman, so., Abilene. Outfielders—Skylar Branam, jr., Wellington; Blake Costlow, fr., Paola; Owen Schmidt, jr., Pratt; Caleb Strong, fr., Pratt. Utility—Rocco Loffredo, sr., Fort Scott. DH—Kris Harding, so., Chanute.

Class 3A

First team

Pitchers—Cooper Grace, jr., Topeka Hayden; Christian McAfee, sr., Sabetha; Whit Rhodes, sr., Hesston; Chad Robert, sr., Santa Fe Trail; Joaquin Sanchez, sr., Trinity Academy. Catcher—Jackson Witt, sr., Trinity Academy. First base—Kyle Strother, sr., Santa Fe Trail. Middle infielders—Eli Dean, jr., Perry-Lecompton; Chris Mancinas, sr., Bishop Ward; Josiah Sems, jr., Trinity Academy. Third base—Tony Moore, sr., Hoisington. Outfielders—Sam Hull, sr., Humboldt; Malachi Jimenez, sr., Bluestem; Lane Rolfs, sr., Ellsworth; Trenton Sleichter, sr., Santa Fe Trail. Utility—Grant Haefele, so., Marysville. DH—Jacob Grimm, sr., Sabetha.

Player of the Year—Chris Mancinas, sr., Bishop Ward. Pitcher of the Year—Whit Rhodes, sr., Hesston. Coach of the Year—Josh Robertson, Trinity Academy.

Second team

Pitchers—Manny Dunn, jr., Bishop Ward; Logun Fager, sr., Osage City; Noah Harper, sr., Riverton; Cole Linton, sr., Goodland; Matt Omundsen, sr., Trinity Academy. Catcher—Carter Helm, sr., Kingman. First base—Connor Taylor, sr., Bishop Ward. Middle infielders—Eli Harmison, jr., Riley County; Gunner Lewis, jr., Hesston; Nash Wray, jr., Haven. Third base—Cole Webber, sr., Ellsworth. Outfielders—Max Kersenbrock, jr., Colby; Keylan Overton, jr., Bishop Ward; Keagan Shelite, jr., Hesston; Bryan Siemens, sr., Marysville. Utility—Will Cravens, sr., Ellsworth. DH—Jack Cary, sr., Trinity Academy.

Honorable mention

Pitchers—Jace Campbell, sr., Collegiate; Landon Ernst, jr., Burlington; Camden Horak, sr., Rossville; Mitchel Kramer, jr., Sabetha; Cooper Peterson, sr., Osawatomie; Cooper Watkins, so., Jefferson West. Catcher—Luke Briley, sr., Olathe Heritage Christian. First base—Ty Heitschmidt, so., Smoky Valley. Middle infielders—Carter Drumright, jr., Collegiate; Payton Gaines, sr., Baxter Springs; Drake Graham, sr., Santa Fe Trail. Third base—Damon Esparza, sr., Bishop Ward. Outfielders—Marcus Bauman, sr., Sabetha; Grady Gebhardt, so., Southeast of Saline; Jayden Hendricks, jr., Bishop Ward; Braden Roberts, jr., Trinity Academy. Utility—Cameron Eastman, jr., Cheney. DH—Connor Taylor, sr., Bishop Ward.

Class 2-1A

First team

Pitchers—Kysen Bennett, sr., Pittsburg-St. Mary’s Colgan; Brayden Berens, sr., Pratt Skyline; Corey Crumrine, jr., Sedgwick; Eli Lang, sr., Minneola; Jake Voegele, jr., Cedar Vale-Dexter. Catcher—Gavin Wasmuth, sr., Marion. First base—Carter Cunningham, sr., Medicine Lodge. Middle infielders—Jackson Kolteman, jr., Onaga; Jack Lanning, sr., Marion; Cooper Simmons, sr., Pittsburg-St. Mary’s Colgan. Third base—Karston Wall, jr., Sedgwick. Outfielders—Zac Evans, sr., Valley Falls; Gus Keller, sr., Pittsburg-St. Mary’s Colgan; JT Prusa, jr., Bucklin; Jerry Rodriguez, sr., Colony-Crest. Utility—Rogan Weir, sr., Colony-Crest. DH—Wes Anderson, so., Frankfort; Austin Green, jr., Pleasant Ridge.

Player of the Year—Cooper Simmons, sr., Pittsburg-St. Mary’s Colgan. Pitcher of the Year—Corey Crumrine, jr., Sedgwick. Coach of the Year—Mike Watt, Pittsburg-St. Mary’s Colgan.

Second team

Pitchers—Cooper Bailey, sr., Marion; Evan Bogart, sr., Salina Sacred Heart; Carter Cunningham, sr., Medicine Lodge; Nathan Herkin, sr., Pleasant Ridge; Trenten VanHoutan, sr., Oskaloosa. Catcher—Corey Reese, sr., Lebo. First base—Ryan Golden, sr., Colony-Crest. Middle infielders—Hayden Kearney, jr., Valley Falls; Sterling Lies, sr., Sedgwick; Logan Renken, jr., Little River. Third base—Rayce Fisher, sr., Onaga. Outfielders—Collin Kearney, so., Valley Falls; Jeff Nold, sr., Sedgwick; Carter Olson, jr., Frankfort; Spencer Wade, jr., Northeast-Arma. Utility—Landon Schreiber, sr., Blue Valley-Randolph. DH—Logan Greenwalt, fr., Moundridge.

Honorable mention

Pitchers—Ross Burril, sr., Canton-Galva; Daniel Haivala, sr., Kansas City Christian; Bryan Jaske, sr., Ellinwood; Trevor Schafers, sr., Marion; Jonah Sparks, sr., Northeast-Arma. Catcher—Justin Novotny, sr., Pratt Skyline. First base—Jackson Scarlett, sr., Sedgwick. Middle infielders—Brycen Dickens, jr., Sedan; Logan Greenwalt, fr., Moundridge; Bryton Spencer, sr., Jayhawk-Linn. Third base—Carter Olson, jr., Frankfort; Coy Perry, sr., Oskaloosa. Outfielders—Connor Commerford, jr., Oxford; Kye Gerdes, sr., Medicine Lodge; Hunter Lamond, sr., Onaga; Jameson Looper, so., Marion. Utility—Britt Grigsby, sr., Minneola. DH—Dylan Cherry, sr., Canton-Galva; Xavier Verges, sr., Onaga.