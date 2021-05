PGA Championship heat index: Who to pick at Kiawah Island?

Looking for a player to pick in your office pool? One strategy is to consider players who have had the most success in the months leading up to this week’s PGA Championship, the second major of 2021.

The entire PGA Championship field is broken down below according to the Golfweek/Sagarins and the Official World Golf Ranking. The left column, or the “heat index,” is a player’s ranking based on his play the past four months. That can help you pick a player who is trending.

So far in the 2020-21 Tour season, the average ranking of the winner heading into the week in which he won a PGA Tour event has been 89.35 in the Golfweek/Sagarins and 96.35 in the OWGR.

Player Heat Index GW/Sagarin OWGR Jordan Spieth 1 23 26 Brian Harman 2 12 47 Joaquin Niemann 3 9 29 Paul Casey 4 20 20 Viktor Hovland 5 3 11 Xander Schauffele 6 1 4 Jon Rahm 7 2 3 Corey Conners 8 16 39 Louis Oosthuizen 9 14 31 Charley Hoffman 10 40 75 Matt Jones 11 30 56 Will Zalatoris 12 10 30 Collin Morikawa 13 24 6 Cameron Smith 14 21 25 Brendan Steele 15 52 82 Daniel Berger 16 7 16 Webb Simpson 17 5 10 Abraham Ancer 18 11 19 Cameron Tringale 19 22 66 Chris Kirk 20 33 63 Bryson DeChambeau 21 8 5 Jason Kokrak 22 39 35 Ryan Palmer 23 25 32 Matt Fitzpatrick 24 29 17 Keegan Bradley 25 45 73 Tyrrell Hatton 26 18 9 Dustin Johnson 27 4 1 Justin Thomas 28 6 2 Adam Scott 29 19 38 Max Homa 30 71 40 Tony Finau 31 13 14 Sungjae Im 32 36 23 Scottie Scheffler 33 31 24 Christiaan Bezuidenhout 34 44 41 Alex Noren 36 49 99 Marc Leishman 37 112 37 Billy Horschel 38 35 18 Brendon Todd 40 50 60 Robert MacIntyre 41 53 45 Tommy Fleetwood 42 43 28 Patrick Reed 43 17 8 Stewart Cink 44 55 43 Rory McIlroy 45 15 7 K.H. Lee 46 114 59 Hideki Matsuyama 47 32 15 Branden Grace 48 135 92 Kevin Streelman 49 48 64 Si Woo Kim 50 38 50 Sam Burns 51 42 36 Cameron Davis 52 59 127 Kevin Na 56 47 34 Charl Schwartzel 57 85 109 Emiliano Grillo 58 51 76 Talor Gooch 59 62 72 Shane Lowry 60 64 48 Russell Henley 61 34 57 Lanto Griffin 63 66 61 Matt Wallace 66 58 52 Bubba Watson 67 57 55 Zach Johnson 68 27 121 Steve Stricker 69 68 240 Lee Westwood 72 79 21 Patrick Cantlay 73 28 12 Sam Horsfield 74 207 86 Harold Varner III 75 78 84 Takumi Kanaya 77 73 77 Sergio Garcia 79 65 46 Thomas Pieters 80 88 94 Adam Hadwin 82 86 107 Wyndham Clark 86 105 150 Matt Kuchar 88 69 49 Harris English 89 26 22 Gary Woodland 95 100 53 Denny McCarthy 96 80 163 Victor Perez 97 163 33 Francesco Molinari 98 113 144 Danny Willett 103 178 91 Carlos Ortiz 104 94 54 Bernd Wiesberger 106 76 62 Justin Rose 107 91 42 Rikuya Hoshino 108 139 69 Aaron Wise 118 134 136 J.T. Poston 119 102 88 Mackenzie Hughes 120 60 58 Antoine Rozner 125 133 74 Jazz Janewattananond 127 222 111 Richy Werenski 128 104 114 Ian Poulter 130 63 67 Martin Laird 131 143 101 Sebastián Muñoz 132 98 71 Andy Sullivan 136 92 70 Thomas Detry 142 107 98 Phil Mickelson 144 142 115 Brooks Koepka 146 82 13 Jason Dufner 151 146 409 Rickie Fowler 158 137 128 Jason Day 164 97 65 Tom Lewis 168 183 116 Dylan Frittelli 174 117 81 Kevin Kisner 177 77 44 Chan Kim 183 158 83 Harry Higgs 184 201 154 Erik van Rooyen 188 123 78 Dean Burmester 191 238 89 Maverick McNealy 196 145 104 Kalle Samooja 206 297 112 Garrick Higgo 218 229 51 Tom Hoge 219 166 113 Kurt Kitayama 231 327 106 Byeong Hun An 233 234 119 Joel Dahmen 234 96 68 Cameron Champ 246 152 95 George Coetzee 251 286 96 Robert Streb 253 262 125 Jimmy Walker 269 354 528 Rasmus Hojgaard 276 219 102 Padraig Harrington 279 216 257 Peter Malnati 290 199 174 Brian Gay 302 358 232 Sami Valimaki 307 265 100 Jason Scrivener 310 319 118 Chez Reavie 323 191 117 John Catlin 334 292 80 Adam Long 343 154 85 Lucas Herbert 344 255 97 Martin Kaymer 351 228 93 Aaron Rai 356 196 90 Daniel van Tonder 358 392 79 Jim Herman 371 281 143 Hudson Swafford 409 422 194 Brandon Stone 418 347 87 Henrik Stenson 453 372 130 Daniel Balin N/R N/R 1857 Pete Ballo N/R N/R N/R Alex Beach N/R N/R 1857 Rich Beem N/R N/R 1770 Frank Bensel Jr. N/R N/R N/R Tyler Collet N/R N/R 1857 Ben Cook N/R N/R 1174 John Daly N/R N/R 1857 Mark Geddes N/R N/R N/R Larkin Gross N/R N/R N/R Derek Holmes N/R N/R N/R Greg Koch N/R N/R N/R Rob Labritz N/R N/R 1770 Brad Marek N/R N/R N/R Shaun Micheel N/R N/R 1857 Tim Pearce N/R N/R N/R Ben Polland N/R N/R 1857 Patrick Rada N/R N/R N/R Sonny Skinner N/R N/R N/R Stuart L. Smith N/R N/R N/R Joe Summerhays N/R N/R N/R Omar Uresti N/R N/R 1857 Brett Walker N/R N/R N/R Y.E. Yang N/R N/R 672

