The PFWA 2021 All-NFL, All-AFC and All-NFC teams

The Pro Football Writers of America have begun announcing their on-field awards for the 2021 NFL season. Writers across the country who cover the 32 NFL teams vote for their all-NFL and all-conference teams.

They announced their All-NFL, All-NFC and All-AFC teams this week.

Arizona Cardinals safety Budda Baker was named to the All-NFC team for the second straight season.

Below are the selections at each position for the all-NFL and all-conference teams.

Quarterback

Dan Powers/USA TODAY NETWORK-Wisconsin

All-NFL

All-AFC

All-NFC

Aaron Rodgers, Green Bay Packers

Running back

All-NFL

All-AFC

Nick Chubb, Cleveland Browns

Jonathan Taylor, Indianapolis Colts

All-NFC

Wide receiver

Kyle Terada-USA TODAY Sports

All-NFL

All-AFC

All-NFC

Davante Adams, Green Bay Packers

Cooper Kupp, Los Angeles Rams

Tight end

Tommy Gilligan-USA TODAY Sports

All-NFL

All-AFC

Mark Andrews, Baltimore Ravens

All-NFC

Offensive line

Kyle Terada-USA TODAY Sports

All-NFL

All-AFC

All-NFC

T Trent Williams, San Francisco 49ers

T Tristan Wirfs, Tampa Bay Buccaneers

G Ali Marpet, Tampa Bay Buccaneers

G Zack Martin, Dallas Cowboys

C Jason Kelce, Philadelphia Eagles

Story continues

Defensive line

Matt Kartozian-USA TODAY Sports

All-NFL

All-AFC

DE Maxx Crosby, Las Vegas Raiders

DE Myles Garrett, Cleveland Browns

DT Cameron Heyward, Pittsburgh Steelers

DT Chris Jones, Kansas City Chiefs

All-NFC

DE Nick Bosa, San Francisco 49ers

Cameron Jordan, New Orleans Saints

DT Aaron Donald, Los Angeles Rams

Jonathan Allen, Washington Football Team

Linebackers

Charles LeClaire-USA TODAY Sports

All-NFL

ILB De’Vondre Campbell, Green Bay Packers

OLB Micah Parsons, Dallas Cowboys

OLB T.J. Watt, Pittsburgh Steelers

All-AFC

MLB Darius Leonard, Indianapolis Colts

OLB Matthew Judon, New England Patriots

OLB T.J. Watt, Pittsburgh Steelers

All-NFC

ILB De’Vondre Campbell, Green Bay Packers

OLB Micah Parsons, Dallas Cowboys

Robert Quinn, Chicago Bears

Cornerbacks

Jerome Miron-USA TODAY Sports

All-NFL

Trevon Diggs, Dallas Cowboys

Jalen Ramsey, Los Angeles Rams

All-AFC

Xavien Howard, Miami Dolphins

J.C. Jackson, New England Patriots

All-NFC

Trevon Diggs, Dallas Cowboys

Jalen Ramsey, Los Angeles Rams

Safeties

Winslow Townson-USA TODAY Sports

All-NFL

Kevin Byard, Tennessee Titans

Jordan Poyer, Buffalo Bills

All-AFC

Kevin Byard, Tennessee Titans

Jordan Poyer, Buffalo Bills

All-NFC

Budda Baker, Arizona Cardinals

Quandre Diggs, Seattle Seahawks

Special teams

Evan Habeeb-USA TODAY Sports

All-NFL

K Justin Tucker, Baltimore Ravens

P A.J. Cole, Las Vegas Raiders

KR Braxton Berrios, New York Jets

PR Devin Duvernay, Baltimore Ravens

ST J.T. Gray, New Orleans Saints

All-AFC

K Justin Tucker, Baltimore Ravens

P A.J. Cole, Las Vegas Raiders

KR Braxton Berrios, New York Jets

PR Devin Duvernay, Baltimore Ravens

ST Matthew Slater, New England Patriots

All-NFC

K Matt Gay, Los Angeles Rams

P Bryan Anger, Dallas Cowboys

WR Kene Nwangwu, Minnesota Vikings

PR Jakeem Grant, Chicago Bears

ST J.T. Gray, New Orleans Saints

