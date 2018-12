NFL Week 15 inactive players lists

Here are the inactive players for Sunday’s games of NFL Week 13, as announced by the individual teams on Twitter:

NFL footballs (Getty Images)

Sunday’s early games

Scroll to continue with content Ad

Dallas Cowboys (8-5) at Indianapolis Colts (7-6)









Green Bay Packers (5-7-1) at Chicago Bears (9-4)





Story continues

Today's inactives for #DaBears: 9 Tyler Bray

11 Kevin White

46 Michael Burton

49 Kylie Fitts

69 Rashaad Coward

83 Javon Wims

97 Nick Williams#GBvsCHI — Chicago Bears (@BearsPR) December 16, 2018





Detroit Lions (5-8) at Buffalo Bills (4-9)









Tampa Bay Buccaneers (5-8) at Baltimore Ravens (7-6)









Arizona Cardinals (3-10) at Atlanta Falcons (4-9)









Oakland Raiders (3-10) at Cincinnati Bengals (5-8)





#Bengals Inactives 12/16 #OAKvsCIN: -CB K. Russell

-CB D. Harris

-LB V. Burfict

-OT C. Ogbuehi

-WR J. Malone

-TE J. Franks

-DE K. Edebali — Cincinnati Bengals (@Bengals) December 16, 2018





Tennessee Titans (7-6) at New York Giants (5-8)

#Titans Week 15 Inactives #TENvsNYG

OLB Brian Orakpo

RB David Fluellen

TE Cole Wick

G Aaron Stinnie

OL Austin Pasztor

DE Matt Dickerson

RB Jeremy McNichols Pregame Updates 📰 » https://t.co/XIO1H7NHE5 pic.twitter.com/IHehqSXeGS — Tennessee Titans (@Titans) December 16, 2018





Today's #NYGiants Inactives:

WR Odell Beckham Jr.

QB Kyle Lauletta

DB Tony Lippett

S Kamrin Moore

C Evan Brown

TE Garrett Dickerson

DT John Jenkins Lineup Change: Russell Shepard for Beckham at WR pic.twitter.com/YAHSX4aiBy — New York Giants (@Giants) December 16, 2018





Miami Dolphins (7-6) at Minnesota Vikings (6-6-1)









Washington Redskins (6-7) at Jacksonville Jaguars (4-9)





Josh Lambo and Carlos Hyde are inactive today against the Redskins.#WASvsJAX pic.twitter.com/qpUSVUmlFh — #DUUUVAL (@Jaguars) December 16, 2018