NFL standings

Dec 1 (Gracenote) - Standings from the NFL on Thursday AMERICAN FOOTBALL CONFERENCE AFC EAST W L T OTL PF PA PCT 1. New England 9 2 0 0 325 220 .818 2. Buffalo 6 5 0 0 224 260 .545 3. NY Jets 4 7 0 0 228 257 .364 4. Miami 4 7 0 0 174 289 .364 AFC NORTH W L T OTL PF PA PCT 1. Pittsburgh 9 2 0 1 258 193 .818 2. Baltimore 6 5 0 1 236 187 .545 3. Cincinnati 5 6 0 1 199 215 .455 4. Cleveland 0 11 0 1 166 289 0 AFC SOUTH W L T OTL PF PA PCT 1. Tennessee 7 4 0 0 242 269 .636 2. Jacksonville 7 4 0 1 269 168 .636 3. Houston 4 7 0 0 283 285 .364 4. Indianapolis 3 8 0 1 195 300 .273 AFC WEST W L T OTL PF PA PCT 1. Kansas City 6 5 0 1 272 236 .545 2. LA Chargers 5 6 0 1 249 202 .455 3. Oakland 5 6 0 0 225 261 .455 4. Denver 3 8 0 0 197 280 .273 NATIONAL FOOTBALL CONFERENCE NFC EAST W L T OTL PF PA PCT 1. Philadelphia 10 1 0 0 351 191 .909 2. Dallas 6 6 0 0 286 284 .500 3. Washington 5 7 0 1 272 314 .417 4. NY Giants 2 9 0 0 172 267 .182 NFC NORTH W L T OTL PF PA PCT 1. Minnesota 9 2 0 0 271 195 .818 2. Detroit 6 5 0 0 294 264 .545 3. Green Bay 5 6 0 0 232 261 .455 4. Chicago 3 8 0 0 177 252 .273 NFC SOUTH W L T OTL PF PA PCT 1. New Orleans 8 3 0 0 322 222 .727 2. Carolina 8 3 0 0 248 207 .727 3. Atlanta 7 4 0 0 265 230 .636 4. Tampa Bay 4 7 0 0 223 262 .364 NFC WEST W L T OTL PF PA PCT 1. LA Rams 8 3 0 0 329 206 .727 2. Seattle 7 4 0 0 266 212 .636 3. Arizona 5 6 0 0 203 278 .455 4. San Francisco 1 10 0 2 187 284 .091 SUNDAY, DECEMBER 3 FIXTURES (GMT) Minnesota at Atlanta (1800) Detroit at Baltimore (1800) New England at Buffalo (1800) San Francisco at Chicago (1800) Tampa Bay at Green Bay (1800) Indianapolis at Jacksonville (1800) Denver at Miami (1800) Kansas City at NY Jets (1800) Houston at Tennessee (1800) Cleveland at LA Chargers (2105) LA Rams at Arizona (2125) Carolina at New Orleans (2125) NY Giants at Oakland (2125) MONDAY, DECEMBER 4 FIXTURES (GMT) Philadelphia at Seattle (0130)