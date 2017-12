NFL standings

Dec 25 (Gracenote) - Standings from the NFL on Sunday AMERICAN FOOTBALL CONFERENCE AFC EAST W L T OTL PF PA PCT 1. New England 12 3 0 0 432 290 .800 2. Buffalo 8 7 0 0 280 343 .533 3. Miami 6 9 0 0 265 371 .400 4. NY Jets 5 10 0 0 292 356 .333 AFC NORTH W L T OTL PF PA PCT 1. Pittsburgh 11 3 0 1 344 278 .786 2. Baltimore 9 6 0 1 368 272 .600 3. Cincinnati 6 9 0 1 259 322 .400 4. Cleveland 0 15 0 2 210 382 0 AFC SOUTH W L T OTL PF PA PCT 1. Jacksonville 10 5 0 1 407 253 .667 2. Tennessee 8 7 0 0 319 346 .533 3. Houston 4 10 0 0 319 380 .286 4. Indianapolis 3 12 0 2 241 391 .200 AFC WEST W L T OTL PF PA PCT 1. Kansas City 9 6 0 1 388 315 .600 2. LA Chargers 8 7 0 1 325 262 .533 3. Oakland 6 8 0 0 281 324 .429 4. Denver 5 10 0 0 265 355 .333 NATIONAL FOOTBALL CONFERENCE NFC EAST W L T OTL PF PA PCT 1. Philadelphia 12 2 0 0 438 279 .857 2. Dallas 8 7 0 0 348 332 .533 3. Washington 7 8 0 1 332 370 .467 4. NY Giants 2 13 0 0 228 378 .133 NFC NORTH W L T OTL PF PA PCT 1. Minnesota 12 3 0 0 359 242 .800 2. Detroit 8 7 0 0 375 365 .533 3. Green Bay 7 8 0 0 309 349 .467 4. Chicago 5 10 0 0 254 297 .333 NFC SOUTH W L T OTL PF PA PCT 1. New Orleans 11 4 0 0 424 295 .733 2. Carolina 11 4 0 0 353 305 .733 3. Atlanta 9 6 0 0 331 305 .600 4. Tampa Bay 4 11 0 1 304 358 .267 NFC WEST W L T OTL PF PA PCT 1. LA Rams 11 4 0 0 465 295 .733 2. Seattle 9 6 0 0 342 306 .600 3. Arizona 7 8 0 0 269 337 .467 4. San Francisco 5 10 0 2 297 370 .333 MONDAY, DECEMBER 25 FIXTURES (GMT) Pittsburgh at Houston (2130) TUESDAY, DECEMBER 26 FIXTURES (GMT) Oakland at Philadelphia (0130)