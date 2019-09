NFL rosters by FCS school

(STATS) - Players from current FCS programs on NFL 53-man rosters after Saturday's league-wide cutdown:

Bears (8) - Abdullah Anderson (Bucknell), Ben Braunecker (Harvard), Tarik Cohen (North Carolina A&T), Taylor Gabriel (Abilene Christian), DeAndre Houston-Carson (William & Mary), Bilal Nichols (Delaware), Buster Skrine (Chattanooga), Nick Williams (Samford)

Ravens (8) - Justin Bethel (Presbyterian), Chris Board (North Dakota State), Nick Boyle (Delaware), Anthony Levine Sr. (Tennessee State), Patrick Onwuasor (Portland State), Michael Pierce (Samford), Patrick Ricard (Maine), Greg Senat (Wagner)

Scroll to continue with content Ad

49ers (6) - Kendrick Bourne (Eastern Washington), Ross Dwelley (San Diego), Jimmy Garoppolo (Eastern Illinois), Kyle Juszczyk (Harvard), Mike Person (Montana State), Jaquiski Tartt (Samford)

Bills (6) - Darryl Johnson (North Carolina A&T), Taron Johnson (Weber State), Dean Marlowe (James Madison), Siran Neal (Jacksonville State), Andre Roberts (Citadel), Julian Stanford (Wagner)

Cardinals (6) - Robert Alford (Southeastern Louisiana), Miles Brown (Wofford), Chase Edmonds (Fordham), Rodney Gunter (Delaware State), David Johnson (UNI), Josh Miles (Morgan State)

Colts (6) - Joe Haeg (North Dakota State), Darius Leonard (South Carolina State), George Odum (Central Arkansas), Luke Rhodes (William & Mary), Chester Rogers (Grambling State), Adam Vinatieri (South Dakota State)

Giants (6) - Antoine Bethea (Howard), Tae Davis (Chattanooga), Zak DeOssie (Brown), Antonio Hamilton (South Carolina State), Janoris Jenkins (North Alabama), Elijhaa Penny (Idaho)

Packers (6) - Tim Boyle (Eastern Kentucky), Raven Greene (James Madison), Alex Light (Richmond), Darrius Shepherd (North Dakota State), Robert Tonyan (Indiana State), Billy Turner (North Dakota State)

Story continues

Titans (6) - Anthony Firkser (Harvard), Isaiah Mack (Chattanooga), MyCole Pruitt (Southern Illinois), Kalif Raymond (Holy Cross), LeShaun Sims (Southern Utah), Tye Smith (Towson)

Broncos (5) - Todd Davis (Sacramento State), Joe Flacco (Delaware), Shelby Harris (Illinois State), Jake Rodgers (Eastern Washington), Colby Wadman (UC Davis)

Chargers (5) - Nasir Adderley (Delaware), Nick Dzubnar (Cal Poly), Troymaine Pope (Jacksonville State), Trenton Scott (Grambling State), Easton Stick (North Dakota State)

Eagles (5) - L.J. Fort (UNI), Dallas Goedert (South Dakota State), Kamu Grugier-Hill (Eastern Illinois), Josh McCown (Sam Houston State), Carson Wentz (North Dakota State)

Rams (5) - Jamil Demby (Maine), Samson Ebukam (Eastern Washington), Cooper Kupp (Eastern Washington), Troy Reeder (Delaware), Nsimba Webster (Eastern Washington)

Saints (5) - Terron Armstead (Arkansas-Pine Bluff), Nick Easton (Harvard), Kaden Elliss (Idaho), Ethan Greenidge (Villanova), Josh Hill (Idaho State)

Texans (5) - DeAndre Carter (Sacramento State), Dylan Cole (Missouri State), Keion Crossen (Western Carolina), Tytus Howard (Alabama State), Taiwan Jones (Eastern Washington)

Bengals (4) - Jake Dolegala (Central Connecticut State), Tony McRae (North Carolina A&T), B.W. Webb (William & Mary), Kerry Wynn (Richmond)

Chiefs (4) - Tanoh Kpassagnon (Villanova), Khalen Saunders (Western Illinois), Tremon Smith (Central Arkansas), Xavier Williams (UNI)

Jets (4) - Daniel Brown (James Madison), Tom Compton (South Dakota), Lachlan Edwards (Sam Houston State), Trumaine Johnson (Montana)

Lions (4) - Jamal Agnew (San Diego), Mike Ford (Southeast Missouri State), Josh Johnson (San Diego), Miles Killebrew (Southern Utah)

Seahawks (4) - Austin Calitro (Villanova), Mike Iupati (Idaho), Jason Myers (Marist), Tyler Ott (Harvard)

Steelers (4) - Jordan Berry (Eastern Kentucky), Kameron Canaday (Portland State), Jordan Dangerfield (Towson), Javon Hargrave (South Carolina State)

Browns (3) - Drew Forbes (Southeast Missouri State), Jamie Gillan (Arkansas-Pine Bluff), J.C. Tretter (Cornell)

Buccaneers (3) - Cameron Brate (Harvard), Earl Watford (James Madison), Justin Watson (Penn)

Dolphins (3) - Julie'n Davenport (Bucknell), Jesse Davis (Idaho), Ryan Fitzpatrick (Harvard)

Jaguars (3) - C.J. Board (Chattanooga), James O'Shaughnessy (Illinois State), Quincy Williams (Murray State)

Panthers (3) - James Bradberry (Samford), Chris Hogan (Monmouth), Greg Van Roten (Penn)

Raiders (3) - P.J. Hall (Sam Houston State), Benson Mayowa (Idaho), Brandon Parker (North Carolina A&T)

Cowboys (2) - Adam Redmond (Harvard), Joe Thomas (South Carolina State)

Falcons (2) - Jaeden Graham (Yale), Foyesade Oluokun (Yale)

Redskins (2) - Jimmy Moreland (James Madison), Dominique Rodgers-Cromartie (Tennessee State)

Vikings (2) - Dakota Dozier (Furman), Olisaemeka Udoh (Elon)

Patriots (1) - James Develin (Brown)