NFL mock draft 2022: On the Clock with NBC Sports Philadelphia analysts

With the 2022 NFL Draft just over two weeks away, our resident football experts got together for a first round mock draft.

Danny Pommells served as the host and the picks rotated between Ray Didinger, Reuben Frank, Barrett Brooks and Dave Zangaro.

Watch the full draft here and see how the draft went below:

1. Jaguars: Aidan Hutchinson, Edge, Michigan

— Ray Didinger

2. Lions: Kyle Hamilton, S, Notre Dame

— Reuben Frank

3. Texans: Kayvon Thibodeaux, Edge, Oregon

— Barrett Brooks

4. Jets: Travon Walker, Edge, Georgia

— Dave Zangaro

5. Giants: Ikem Ekwonu, OT, NC State

— Ray Didinger

6. Panthers: Charles Cross, OT, Mississippi State

— Reuben Frank

7. Giants: Jermaine Johnson II, Edge, Florida State

— Barrett Brooks

8. Falcons: Malik Willis, QB, Liberty

— Dave Zangaro

9. Seahawks: Sauce Gardner, CB, Cincinatti

— Ray Didinger

10. Jets: Evan Neal, OT, Alabama

— Reuben Frank

11. Commanders: Derek Stingley, CB, LSU

— Barrett Brooks

12. Vikings: Trent McDuffie, CB, Washington

— Dave Zangaro

13. Texans: Andrew Booth Jr., CB, Clemson

— Ray Didinger

14. Ravens: Jordan Davis, DT, Georgia

— Reuben Frank

15. Eagles: Drake London, WR, USC

— Barrett Brooks

16. Saints: Kenny Pickett, QB, Pittsburgh

— Dave Zangaro

17. Chargers: Devonte Wyatt, DT, Georgia

— Ray Didinger

18. Eagles: Devin Lloyd, LB, Utah

— Reuben Frank

19. Saints: Trevor Penning, OT, Northern Iowa

— Barrett Brooks

20. Steelers: Tyler Linderbaum, C, Iowa

— Dave Zangaro

21. Patriots: Nakobe Dean, LB, Georgia

— Ray Didinger

22. Packers: Garrett Wilson, WR, Ohio State

— Reuben Frank

23. Cardinals: Boye Mafe, Edge, Minnesota

— Barrett Brooks

24. Cowboys: Zion Johnson, iOL, Boston College

— Dave Zangaro

25. Bills: Kenyon Green, iOL, Texas A&M

— Ray Didinger

26. Titans: Chris Olave, WR, Ohio State

— Reuben Frank

27. Buccaneers: Dax Hill, S, Michigan

— Barrett Brooks

28. Packers: George Karlaftis, Edge, Purdue

— Dave Zangaro

29. Chiefs: Jameson Williams, WR, Alabama

— Ray Didinger

30. Chiefs: David Ojabo, Edge, Michigan

— Reuben Frank

31. Bengals: Logan Hall, DL, Houston

— Barrett Brooks

32. Lions: Treylon Burks, WR, Arkansas

— Dave Zangaro