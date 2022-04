NFL Draft rankings: Tight ends and fullbacks

Editor’s Note: Now, all our premium tools for Fantasy, DFS and Betting are included in one subscription at one low price. Customers can subscribe to NBC Sports EDGE+ monthly ($9.99) or save 20% on an annual subscription ($95.88). And don't forget to use promo code SAVE10 to get 10% off. Click here to learn more!

TE/FB class rankings below courtesy of PFF 2021 data. PFF grades required a minimum 10 targets — 72 tight ends in my database with PFF grades hit this threshold. Ranks for aDOT and YAC/R are based off 85 qualifiers. RAS size-adjusted athletic composites provided by Kent Lee Platte. RAS scores should be read as percentiles -- ie "5.0" is 50th-percentile, a perfectly average athlete entering the NFL.

1. Trey McBride | Colorado State | 6035/245

DOB: 11.22.99

RAS: 8.18

2021 targets: 122

PFF grade: 1 (of 72)

PFF receiving grade: 1 (of 72)

PFF hands grade: 4 (of 72)

PFF run block grade: 15 (of 72)

aDOT: 33 (of 85)

YAC/R: 46 (of 85)

Inline %: 69.3

Slot %: 20.2

Wide %: 10.5

Comp: Dallas Goedert

2. Cade Otton | Washington | 6050/245

DOB: 04.15.99

RAS: N/A

2021 targets: 43

PFF grade: 24 (of 72)

PFF receiving grade: 26 (of 72)

PFF hands grade: 31 (of 72)

PFF run block grade: 16 (of 72)

aDOT: 55 (of 85)

YAC/R: 62 (of 85)

Inline %: 61.8

Slot %: 33.6

Wide %: 4.6

Comp: Austin Hooper

3. Greg Dulcich | UCLA | 6040/242

DOB: 03.26.99

RAS: 8.23

2021 targets: 65

PFF grade: 25 (of 72)

PFF receiving grade: 27 (of 72)

PFF hands grade: 46 (of 72)

PFF run block grade: 53 (of 72)

aDOT: 11 (of 85)

YAC/R: 20 (of 85)

Inline %: 52.3

Slot %: 36.4

Wide %: 8.7

Comp: Dawson Knox

4. Charlie Kolar | Iowa State | 6065/248

DOB: 02.10.99

RAS: 9.11

2021 targets: 95

PFF grade: 7 (of 72)

PFF receiving grade: 7 (of 72)

PFF hands grade: 9 of 72)

PFF run block grade: 14 (of 72)

aDOT: 15 (of 85)

YAC/R: 68 (of 85)

Inline %: 28.3

Slot %: 57.9

Wide %: 11.4

Comp: Tyler Higbee

5. Jeremy Ruckert | Ohio State | 6054/251

Story continues

DOB: 08.11.00

RAS: N/A

2021 targets: 39

PFF grade: 40 (of 72)

PFF receiving grade: 43 (of 72)

PFF hands grade: 24 (of 72)

PFF run block grade: 18 (of 72)

aDOT: 28 (of 85)

YAC/R: 34 (of 85)

Inline %: 51.0

Slot %: 38.7

Wide %: 9.7

Comp: Foster Moreau

6. Jake Ferguson | Wisconsin | 6046/245

DOB: 01.18.99

RAS: 6.73

2021 targets: 61

PFF grade: 4 (of 72)

PFF receiving grade: 4 (of 72)

PFF hands grade: 8 (of 72)

PFF run block grade: 5 (of 72)

aDOT: 52 (of 85)

YAC/R: 42 (of 85)

Inline %: 67.4

Slot %: 29

Wide %: 3.3

Comp: Dalton Schultz

7. Jelani Woods | Virginia | 6071/252

DOB: 10.09.98

RAS: 10

2021 targets: 71

PFF grade: 10 (of 72)

PFF receiving grade: 10 (of 72)

PFF hands grade: 50 (of 72)

PFF run block grade: 55 (of 72)

aDOT: 14 (of 85)

YAC/R: 40 (of 85)

Inline %: 73.9

Slot %: 17.3

Wide %: 7

Comp: Jermaine Gresham

8. Isaiah Likely | Coastal Carolina | 6044/238

RAS: 4.83

2021 targets: 77

PFF grade: 2 (of 72)

PFF receiving grade: 2 (of 72)

PFF hands grade: 1 (of 72)

PFF run block grade: 7 (of 72)

aDOT: 27 (of 85)

YAC/R: 21 (of 85)

Inline %: 55.5

Slot %: 40.2

Wide %: 4.3

Comp: Jordan Reed

9. Daniel Bellinger | San Diego State | 6047/250

DOB: 09.22.00

RAS: 9.66

2021 targets: 43

PFF grade: 28 (of 72)

PFF receiving grade: 31 (of 72)

PFF hands grade: 3 (of 72)

PFF run block grade: 33 (of 72)

aDOT: 76 (of 85)

YAC/R: 5 (of 85)

Inline %: 56.3

Slot %: 35.2

Wide %: 7.0

Comp: Kahale Warring

10. Cole Turner | Nevada | 6064/250

DOB: 03.16.00

RAS: 7.36

2021 targets: 93

PFF grade: 14 (of 72)

PFF receiving grade: 14 (of 72)

PFF hands grade: 21 of 72)

PFF run block grade: 26 (of 72)

aDOT: 17 (of 85)

YAC/R: 78 (of 85)

Inline %: 15.2

Slot %: 58.0

Wide %: 26.8

Comp: Colby Parkinson

11. Chigoziem Okonkwo | Maryland | 6024/243

DOB: 09.08.99

RAS: 6.45

2021 targets: 65

PFF grade: 21 (of 72)

PFF receiving grade: 22 (of 72)

PFF hands grade: 38 (of 72)

PFF run block grade: 60 (of 72)

aDOT: 70 (of 85)

YAC/R: 44 (of 85)

Inline %: 79.4

Slot %: 18.3

Wide %: 1.6

Comp: Orson Charles

12. James Mitchell | Virginia Tech | 6040/248

DOB: 08.11.00

RAS: N/A

2021 targets: 7

PFF grade: N/A

PFF receiving grade: N/A

PFF hands grade: N/A

PFF run block grade: N/A

aDOT: 69 (of 85)

YAC/R: 19 (of 85)

Inline %: 60

Slot %: 33.3

Wide %: 6.7

Comp: Charles Clay

13. Austin Allen | Nebraska | 6075/252

DOB: 11.10.98

RAS: 8.06

2021 targets: 48

PFF grade: 3 (of 72)

PFF receiving grade: 3 (of 72)

PFF hands grade: 13 (of 72)

PFF run block grade: 9 (of 72)

aDOT: 20 (of 85)

YAC/R: 17 (of 85)

Inline %: 65.6

Slot %: 29.7

Wide %: 3.3

Comp: Gavin Escobar

14. Grant Calcaterra | SMU | 6037/243

DOB: 12.04.98

RAS: 8.14

2021 targets: 62

PFF grade: 33 (of 72)

PFF receiving grade: 36 (of 72)

PFF hands grade: 28 (of 72)

PFF run block grade: 66 (of 72)

aDOT: 21 (of 85)

YAC/R: 67 (of 85)

Inline %: 27.5

Slot %: 66.4

Wide %: 5.0

Comp: Kylen Granson

15. Jalen Wydermyer | Texas A&M | 6040/257

DOB: 12.20.00

RAS: 1.0

2021 targets: 70

PFF grade: 35 (of 72)

PFF receiving grade: 38 (of 72)

PFF hands grade: 67 (of 72)

PFF run block grade: 57 (of 72)

aDOT: 22 (of 85)

YAC/R: 53 (of 85)

Inline %: 49.5

Slot %: 43.1

Wide %: 7.4

Comp: Jared Pinkney

16. Curtis Hodges | Arizona State | 6077/258

RAS: 7.39

2021 targets: 31

PFF grade: 23 (of 72)

PFF receiving grade: 25 (of 72)

PFF hands grade: 59 (of 72)

PFF run block grade: 12 (of 72)

aDOT: 12 (of 85)

YAC/R: 8 (of 85)

Inline %: 57.9

Slot %: 37.5

Wide %: 2.3

Comp: C.J. Fiedorowicz

17. Chase Allen | Iowa State | 6061/247

DOB: 07.09.97

RAS: 7.3

2021 targets: 30

PFF grade: 30 (of 72)

PFF receiving grade: 32 (of 72)

PFF hands grade: 6 (of 72)

PFF run block grade: 21 (of 72)

aDOT: 61 (of 85)

YAC/R: 25 (of 85)

Inline %: 65.3

Slot %: 25.8

Wide %: 3.8

Comp: Cameron Brate

18. Gerrit Prince | UAB | 6044/241

RAS: 4.79

2021 targets: 55

PFF grade: 5 (of 72)

PFF receiving grade: 5 (of 72)

PFF hands grade: 34 (of 72)

PFF run block grade: 23 (of 72)

aDOT: 6 (of 85)

YAC/R: 2 (of 85)

Inline %: 60.4

Slot %: 33.7

Wide %: 1.8

Comp: Hunter Bryant

19. Connor Heyward (H-back) | Michigan State | 5111/237

DOB: 01.22.99

RAS: 4.56

2021 targets: 42

PFF grade: 36 (of 72)

PFF receiving grade: 39 (of 72)

PFF hands grade: 15 (of 72)

PFF run block grade: 63 (of 72)

aDOT: 74 (of 85)

YAC/R: 23 (of 85)

Inline %: 58.7

Slot %: 27.1

Wide %: 1.9

Comp: Dimitri Flowers

20. John FitzPatrick | Georgia | 6071/262

RAS: N/A

2021 targets: 15

PFF grade: 22 (of 72)

PFF receiving grade: 23 (of 72)

PFF hands grade: 52 (of 72)

PFF run block grade: 2 (of 72)

aDOT: 4 (of 85)

YAC/R: 69 (of 85)

Inline %: 65.5

Slot %: 32.0

Wide %: 2.6

Comp: Nick Boyle

21. Clint Ratkovich (H-back) | Northern Illinois | 6005/236

DOB: 09.16.97

RAS: 9.38

2021 targets: 19

PFF grade: 11 (of 72)

PFF receiving grade: 46 (of 72)

PFF hands grade: 49 (of 72)

PFF run block grade: 19 (of 72)

aDOT: 68 (of 85)

YAC/R: 64 (of 85)

Inline %: 4.0

Slot %: 5.8

Wide %: 3.6

Comp: Danny Vitale

22. Teagan Quitoriano | Oregon State | 6056/256

DOB: 03.15.00

RAS: 4.71

2021 targets: 24

PFF grade: 19 (of 72)

PFF receiving grade: 20 (of 72)

PFF hands grade: 12 (of 72)

PFF run block grade: 29 (of 72)

aDOT: 24 (of 85)

YAC/R: 43 (of 85)

Inline %: 86.1

Slot %: 13.5

Wide %: 0.4

Comp: Josh Oliver

23. Lucas Krull | Pittsburgh | 6061/253

DOB: 07.11.98

RAS: 9.05

2021 targets: 59

PFF grade: 41 (of 72)

PFF receiving grade: 44 (of 72)

PFF hands grade: 58 (of 72)

PFF run block grade: 64 (of 72)

aDOT: 16 (of 85)

YAC/R: 76 (of 85)

Inline %: 34.1

Slot %: 41.4

Wide %: 5.9

Comp: Briley Moore-McKinney

24. Jeremiah Hall (H-Back) | Oklahoma | 6015/239

DOB: 11.06.98

RAS: 2.45

2021 targets: 36

PFF grade: 9 (of 72)

PFF receiving grade: 9 (of 72)

PFF hands grade: 2 (of 72)

PFF run block grade: 32 (of 72)

aDOT: 62 (of 85)

YAC/R: 38 (of 85)

Inline %: 56.6

Slot %: 20.0

Wide %: 1.1

Comp: Alex Armah

25. Armani Rogers | Ohio | 6053/230

DOB: 12.04.97

RAS: 9.09

2021 targets: 3

PFF grade: N/A

PFF receiving grade: N/A

PFF hands grade: N/A

PFF run block grade: N/A

aDOT: 85 (of 85)

YAC/R: 66 (of 85)

Inline %: 0.0

Slot %: 0.0

Wide %: 4.1

Comp: Logan Thomas

26. Peyton Hendershot | Indiana | 6036/246

DOB: 04.23.99

RAS: 8.39

2021 targets: 62

PFF grade: 8 (of 72)

PFF receiving grade: 8 (of 72)

PFF hands grade: 5 (of 72)

PFF run block grade: 38 (of 72)

aDOT: 47 (of 85)

YAC/R: 32 (of 85)

Inline %: 55.0

Slot %: 33.0

Wide %: 12.0

Comp: Brevin Jordan

27. Derrick Deese Jr. | San Jose State | 6032/244

RAS: 3.68

2021 targets: 83

PFF grade: 6 (of 72)

PFF receiving grade: 6 (of 72)

PFF hands grade: 33 (of 72)

PFF run block grade: 1 (of 72)

aDOT: 7 (of 85)

YAC/R: 57 (of 85)

Inline %: 41.9

Slot %: 56.3

Wide %: 1.8

Comp: Pharaoh Brown

28. John Chenal (FB) | Wisconsin | 6024/254

RAS: 9.32

2021 targets: 7

PFF grade: 12

PFF receiving grade: N/A

PFF hands grade: N/A

PFF run block grade: 27 (of 72)

aDOT: 83 (of 85)

YAC/R: 58 (of 85)

Inline %: 51.1

Slot %: 0.0

Wide %: 11.1

Comp: Ben Mason

29. Nick Muse | South Carolina | 6044/258

DOB: 11.25.98

RAS: 8.79

2021 targets: 33

PFF grade: 31 (of 72)

PFF receiving grade: 33 (of 72)

PFF hands grade: 43 (of 72)

PFF run block grade: 17 (of 72)

aDOT: 48 (of 85)

YAC/R: 26 (of 85)

Inline %: 64.8

Slot %: 28.7

Wide %: 6.0

Comp: Tommy Sweeney

30. Trae Barry | Boston College | 6061/250

DOB: 05.26.98

RAS: 0.94

2021 targets: 33

PFF grade: 17 (of 72)

PFF receiving grade: 18 (of 72)

PFF hands grade: 7 (of 72)

PFF run block grade: 52 (of 72)

aDOT: 10 (of 85)

YAC/R: 27 (of 85)

Inline %: 56.5

Slot %: 34.3

Wide %: 9.3

Comp: Cary Angeline

Thor's recent NFL Draft work: