NFL Draft rankings: Interior offensive line

Rankings below based on minimum 150 pass-pro snaps. “Pass-pro PR” is a metric I developed to gauge pass protection quality that looks at hits, hurries, pressures and sacks allowed, along with penalties taken, per pass-pro snap. All rankings based on 151 draft-eligible interior offensive lineman in my database.

1. Tyler Linderbaum | Iowa | 6021/296

DOB: 04.07.00

RAS: N/A

PFF grade: 1

PFF pass block: 30

PFF run block: 2

Pass-pro PR: 10

Comp: Jeff Saturday

*All rankings out of 151 qualifiers

2. Zion Johnson | Boston College | 6025/314

DOB: 11.18.99

RAS: 9.74

PFF grade: 14

PFF pass block: 18

PFF run block: 16

Pass-pro PR: 18

Comp: Laken Tomlinson

*All rankings out of 151 qualifiers

3. Kenyon Green | Texas A&M | 6040/325

DOB: 03.15.01

RAS: 5.93

PFF grade: 23

PFF pass block: 109

PFF run block: 20

Pass-pro PR: 74

Comp: Isaiah Wynn

*All rankings out of 151 qualifiers

4. Cole Strange | Chattanooga | 6050/307

DOB: 07.31.98

RAS: 9.95

PFF grade: 9

PFF pass block: 28

PFF run block: 11

Pass-pro PR: 45

Comp: Joe Thuney

*All rankings out of 151 qualifiers

5. Darian Kinnard | Kentucky | 6053/328

DOB: 12.29.99

RAS: 5.25

PFF grade: 4

PFF pass block: 3

PFF run block: 4

Pass-pro PR: 23

Comp: Deonte Brown

*All rankings out of 151 qualifiers

6. Luke Goedeke | Central Michigan | 6050/313

DOB: 11.21.98

RAS: N/A

PFF grade: 3

PFF pass block: 39

PFF run block: 3

Pass-pro PR: 31

Comp: Mark Glowinski

*All rankings out of 151 qualifiers

7. Dylan Parham | Memphis | 6025/313

DOB: 08.24.99

RAS: 8.78

PFF grade: 26

PFF pass block: 10

PFF run block: 31

Pass-pro PR: 14

Comp: Weston Richburg

*All rankings out of 151 qualifiers

8. Sean Rhyan | UCLA | 6046/323

RAS: 8.16

PFF grade: 15

PFF pass block: 50

PFF run block: 12

Pass-pro PR: 80

Comp: Alijah Vera-Tucker

*All rankings out of 151 qualifiers

9. Luke Fortner | Kentucky | 6041/304

RAS: 7.26

PFF grade: 12

PFF pass block: 15

PFF run block: 14

Pass-pro PR: 12

Comp: Ethan Pocic

*All rankings out of 151 qualifiers

10. Cam Jurgens | Nebraska | 6027/304

DOB: 08.21.99

RAS: 9.94

PFF grade: 66

PFF pass block: 60

PFF run block: 61

Pass-pro PR: 81

Comp: Richie Incognito

*All rankings out of 151 qualifiers

11. Jamaree Salyer | Georgia | 6030/318

DOB: 07.13.00

RAS: 4.14

PFF grade: 83

PFF pass block: 5

PFF run block: 111

Pass-pro PR: 35

Comp: Jermaine Eluemunor

*All rankings out of 151 qualifiers

12. Ed Ingram | LSU | 6035/312

DOB: 02.11.99

RAS: 7.37

PFF grade: 55

PFF pass block: 16

PFF run block: 73

Pass-pro PR: 24

Comp: Jonah Jackson

*All rankings out of 151 qualifiers

13. Zach Tom | Wake Forest | 6042/307

DOB: 03.26.99

RAS: 9.59

PFF grade: 13

PFF pass block: 1

PFF run block: 30

Pass-pro PR: 56

Comp: David Quessenberry

*All rankings out of 151 qualifiers

14. Dohnovan West | Arizona State | 6033/309

DOB: 05.19.01

RAS: 6.98

PFF grade: 54

PFF pass block: 65

PFF run block: 55

Pass-pro PR: 6

Comp: Isaac Seumalo

*All rankings out of 151 qualifiers

15. Logan Bruss | Wisconsin | 6050/308

RAS: 8.75

PFF grade: 18

PFF pass block: 52

PFF run block: 23

Pass-pro PR: 79

Comp: Brandon Shell

*All rankings out of 151 qualifiers

16. Alec Lindstrom | Boston College | 6033/299

DOB: 07.07.98

RAS: 8.36

PFF grade: 53

PFF pass block: 8

PFF run block: 75

Pass-pro PR: 47

Comp: J.C. Tretter

*All rankings out of 151 qualifiers

17. Marquis Hayes | Oklahoma | 6047/318

DOB: 02.14.99

RAS: 6.35

PFF grade: 41

PFF pass block: 12

PFF run block: 39

Pass-pro PR: 88

Comp: Larry Warford

*All rankings out of 151 qualifiers

18. Cade Mays | Tennessee | 6046/311

DOB: 04.26.99

RAS: 7.53

PFF grade: 52

PFF pass block: 78

PFF run block: 51

Pass-pro PR: 15

Comp: Matt Slauson

*All rankings out of 151 qualifiers

19. Thayer Munford | Ohio State | 6056/329

DOB: 09.18.99

RAS: 6.71

PFF grade: 51

PFF pass block: 106

PFF run block: 43

Pass-pro PR: 67

Comp: Colton McKivitz

*All rankings out of 151 qualifiers

20. Chris Paul | Tulsa | 6037/328

DOB: 11.19.98

RAS: 9.45

PFF grade: 99

PFF pass block: 95

PFF run block: 98

Pass-pro PR: 114

Comp: Larry Borom

*All rankings out of 151 qualifiers

21. Lecitus Smith | Virginia Tech | 6033/313

RAS: 6.47

PFF grade: 69

PFF pass block: 77

PFF run block: 63

Pass-pro PR: 101

Comp: Nate Davis

*All rankings out of 151 qualifiers

22. Cordell Volson | NDSU | 6061/315

RAS: 4.74

PFF grade: 5

PFF pass block: 9

PFF run block: 8

Pass-pro PR: 30

Comp: David Yankey

*All rankings out of 151 qualifiers

23. Justin Shaffer | Georgia | 6040/319

DOB: 06.20.98

RAS: 7.5

PFF grade: 64

PFF pass block: 136

PFF run block: 41

Pass-pro PR: 120

Comp: John Simpson

*All rankings out of 151 qualifiers

24. William Dunkle | San Diego State | 6047/347

DOB: 12.30.99

RAS: 4.76

PFF grade: 2

PFF pass block: 61

PFF run block: 1

Pass-pro PR: 53

Comp: Kraig Urbik

*All rankings out of 151 qualifiers

25. Luke Wattenberg | Washington | 6040/306

DOB: 09.10.97

RAS: 9.58

PFF grade: 57

PFF pass block: 72

PFF run block: 60

Pass-pro PR: 29

Comp: Matt Hennessy

*All rankings out of 151 qualifiers

26. Blaise Andries | Minnesota | 6062/311

DOB: 07.21.98

RAS: 9.81

PFF grade: 10

PFF pass block: 25

PFF run block: 19

Pass-pro PR: 38

Comp: Paul McQuistan

*All rankings out of 151 qualifiers

27. Andrew Stueber | Michigan | 6065/323

DOB: 04.01.99

RAS: 5.03

PFF grade: 65

PFF pass block: 21

PFF run block: 90

Pass-pro PR: 68

Comp: Quasim Mitchell

*All rankings out of 151 qualifiers

28. Zachary Thomas | San Diego State | 6047/305

DOB: 5.26.98

RAS: N/A

PFF grade: 7

PFF pass block: 58

PFF run block: 6

Pass-pro PR: 91

Comp: Graham Glasgow

*All rankings out of 151 qualifiers

