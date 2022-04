NFL Draft By College Over Last 5 Years: 2022 Program Rankings 1-130

Out of all 130 FBS college football programs, who had the most players drafted over the last 5 years? Before the 2022 NFL Draft, here they are 1-130 in the CFN program rankings.

Colleges sell the idea that your dream of going to the NFL might just come true of you become a part of the program.

Recruits might like the schools for their academics and the atmosphere and the campus and … they all dream of the pros. If you have a reputation as an NFL prospect factory, you’ll get the stars.

So who has done the best job of getting players drafted over the last five years? Here’s the ranking from 1 to 130 of all the FBS schools and how many players were drafted.

The five-year span is from the 2017 to 2021 NFL Drafts.

T124 Arkansas State

2022 5-Year NFL Draft Total: 0

2021 Ranking: T122, 2020 Ranking: T121

T124 Army

2022 5-Year NFL Draft Total: 0

2021 Ranking: T122, 2020 Ranking: T121

T124 Kent State

2022 5-Year NFL Draft Total: 0

2021 Ranking: T122, 2020 Ranking: T121

T124 Old Dominion

2022 5-Year NFL Draft Total: 0

2021 Ranking: T122, 2020 Ranking: T121

T124 Rice

2022 5-Year NFL Draft Total: 0

2021 Ranking: T122, 2020 Ranking: T110

T124 Texas State

2022 5-Year NFL Draft Total: 0

2021 Ranking: T122, 2020 Ranking: T95

T124 UNLV

2022 5-Year NFL Draft Total: 0

2021 Ranking: T122, 2020 Ranking: T121

T110 Air Force

2022 5-Year NFL Draft Total: 1

2021 Ranking: T109, 2020 Ranking: T110

2019 (7) C Austin Cutting, Minnesota

T110 Ball State

2022 5-Year NFL Draft Total: 1

2021 Ranking: T109, 2020 Ranking: T121

2020 (5) OG Danny Pinter, Indianapolis

T110 Bowling Green

2022 5-Year NFL Draft Total: 1

2021 Ranking: T109, 2020 Ranking: T110

2019 (6) WR Scotty Miller, Tampa Bay

T110 Georgia State

2022 5-Year NFL Draft Total: 1

2021 Ranking: T109, 2020 Ranking: T110

2017 (6) WR Robert Davis, Washington

T110 Liberty

2022 5-Year NFL Draft Total: 1

2021 Ranking: T109, 2020 Ranking: T121

2020 (4) WR Antonio Gandy-Golden, Washington

T110 Middle Tennessee

2022 5-Year NFL Draft Total: 1

2021 Ranking: T96, 2020 Ranking: T95

2018 (7) WR Richie James, San Francisco

T110 Navy

2022 5-Year NFL Draft Total: 1

2021 Ranking: T96, 2020 Ranking: T95

2020 (7) WR/RB Malcolm Perry, Miami

T110 Nevada

2022 5-Year NFL Draft Total: 1

2021 Ranking: T109, 2020 Ranking: T110

2018 (2) C Austin Corbett, Cleveland

T110 New Mexico

2022 5-Year NFL Draft Total: 1

2021 Ranking: T109, 2020 Ranking: T110

2918 (7) PK Jason Sanders, Miami

T110 North Texas

2022 5-Year NFL Draft Total: 1

2021 Ranking: T122, 2020 Ranking: T121

2021 (4) WR Jaelon Darden, Tampa Bay

T110 Troy

2022 5-Year NFL Draft Total: 1

2021 Ranking: T109, 2020 Ranking: T110

2017 (3) OT Antonio Garcia, New England

T110 ULM

2022 5-Year NFL Draft Total: 1

2021 Ranking: T96, 2020 Ranking: T95

2019 (6) WR Marcus Green, Atlanta

T110 UAB

2022 5-Year NFL Draft Total: 1

2021 Ranking: T122, 2020 Ranking: T95

2021 (4) DE Jordan Smith, Jacksonville

T110 UTSA

2022 5-Year NFL Draft Total: 1

2021 Ranking: T96, 2020 Ranking: T95

2018 (1) DE Marcus Davenport, New Orleans

T98 Akron

2022 5-Year NFL Draft Total: 2

2021 Ranking: T96, 2020 Ranking: T95

2019 (6) LB Ulysees Gilbert, Pittsburgh

2016 (5) LB Jatavis Brown, San Diego Chargers

T98 Buffalo

2022 5-Year NFL Draft Total: 2

2021 Ranking: T109, 2020 Ranking: T95

2021 (3) DE Malcolm Koonce, Las Vegas

2017 (7) TE Mason Schreck, Cincinnati

T98 Charlotte

2022 5-Year NFL Draft Total: 2

2021 Ranking: T96, 2020 Ranking: T121

2020 (3) DE Alex Highsmith, Pittsburgh

2020 (4) OG Cameron Clark, New York Jets

T98 Coastal Carolina

2022 5-Year NFL Draft Total: 2

2021 Ranking: T109, 2020 Ranking: T110

2021 (6) DE Tarron Jackson, Philadelphia

2017 (6) RB De’Angelo Henderson, Denver

T98 Colorado State

2022 5-Year NFL Draft Total: 2

2021 Ranking: T78, 2020 Ranking: T65

2019 (7) WR Olabisi Johnson, Minnesota

2018 (3) WR Michael Gallup, Dallas

T98 East Carolina

2022 5-Year NFL Draft Total: 2

2021 Ranking: T109, 2020 Ranking: T95

2021 (4) OT D’Ante Smith, Cincinnati

2017 (2) WR Zay Jones, Buffalo

T98 Eastern Michigan

2022 5-Year NFL Draft Total: 2

2021 Ranking: T89, 2020 Ranking: T88

2019 (4) DE Maxx Crosby, Las Vegas

2017 (7) DE Pat O’Connor, Detroit

T98 Kansas

2022 5-Year NFL Draft Total: 2

2021 Ranking: T96, 2020 Ranking: T78

2020 (6) OT Hakeem Adeniji, Cincinnati

2018 (4) DE Dorance Armstrong, Dallas

T98 New Mexico State

2022 5-Year NFL Draft Total: 2

2021 Ranking: T96, 2020 Ranking: T110

2020 (5) RB Jason Huntley, Detroit

2018 (4) WR Jaleel Scott, Baltimore

T98 San Jose State

2022 5-Year NFL Draft Total: 2

2021 Ranking: T78, 2020 Ranking: T72

2019 (3) TE Josh Oliver, Jacksonville

2018 (7) DB Jermaine Kelly, Houston

T98 South Alabama

2022 5-Year NFL Draft Total: 2

2021 Ranking: T109, 2020 Ranking: T110

2021 (7) WR Kawaan Baker, New Orleans

2017 (2) TE Gerald Everett, Los Angeles Rams

T98 UTEP

2022 5-Year NFL Draft Total: 2

2021 Ranking: T96, 2020 Ranking: T95

2018 (2) OG Will Hernandez, New York Giants

2017 (5) RB Aaron Jones, Green Bay

T85 Central Michigan

2022 5-Year NFL Draft Total: 3

2021 Ranking: T78, 2020 Ranking: T72

2019 (2) DB Sean Bunting, Tampa Bay

2019 (6) DB Xavier Crawford, Houston

2018 (5) TE Tyler Conklin, Minnesota

T85 Fresno State

2022 5-Year NFL Draft Total: 3

2021 Ranking: T89, 2020 Ranking: T78

2020 (4) LB Mykal Walker, Atlanta

2020 (6) OG Netane Muti, Denver

2019 (6) WR KeeSean Johnson, Arizona

T85 Georgia Southern

2022 5-Year NFL Draft Total: 3

2021 Ranking: T78, 2020 Ranking: T95

2020 (5) DB Kindle Vildor, Chicago

2020 (6) PK Tyler Bass, Buffalo

2017 (5) LB Ukeme Eligwe, Kansas City

T85 Hawaii

2022 5-Year NFL Draft Total: 3

2021 Ranking: T89, 2020 Ranking: T88

2020 (7) QB Cole McDonald, Tennessee

2019 (2) LB Jahlani Tavai, Detroit

2019 (7) WR John Ursua, Seattle

T85 Iowa State

2022 5-Year NFL Draft Total: 3

2021 Ranking: T96, 2020 Ranking: T95

2021 (4) RB Kene Nwangwu, Minnesota

2019 (3) RB David Montgomery, Chicago

2019 (4) WR Hakeem Butler, Arizona

T85 Marshall

2022 5-Year NFL Draft Total: 3

2021 Ranking: T96, 2020 Ranking: T110

2021 (4) OT Josh Ball, Dallas

2020 (5) PK Justin Rohrwasser, New England

2020 (7) DB Chris Jackson, Tennessee

T85 Miami University

2022 5-Year NFL Draft Total: 3

2021 Ranking: T96, 2020 Ranking: T95

2021 (5) OT Tommy Doyle, Buffalo

2020 (7) PK Sam Sloman, Los Angeles Rams

2017 (7) RB Marquez Williams, Jacksonville

T85 Northern Illinois

2022 5-Year NFL Draft Total: 3

2021 Ranking: T89, 2020 Ranking: T78

2019 (2) OT Max Scharping, Houston

2019 (6) LB Sutton Smith, Pittsburgh

2017 (3) WR Kenny Golladay, Detroit

T85 Ohio

2022 5-Year NFL Draft Total: 3

2021 Ranking: T89, 2020 Ranking: T88

2018 (7) LB Quentin Poling, Miami

2017 (3) DE Tarell Basham, Indianapolis

2017 (5) LB Blair Brown, Jacksonville

T85 Tulsa

2022 5-Year NFL Draft Total: 3

2021 Ranking: T96, 2020 Ranking: T121

2021 (1) LB Zaven Collins, Arizona

2020 (4) DB Reggie Robinson, Dallas

2020 (5) LB Trevis Gipson, Chicago

T85 UConn

2022 5-Year NFL Draft Total: 3

2021 Ranking: T89, 2020 Ranking: T78

2020 (3) OT Matt Peart, New York Giants

2018 (6) DT Foley Fatukasi, New York Jets

2017 (2) DB Obi Melifonwu, Las Vegas Raiders

T85 UMass

2022 5-Year NFL Draft Total: 3

2021 Ranking: T89, 2020 Ranking: T95

2021 (7) OT Larnel Coleman, Miami

2020 (6) DB Isaiah Rodgers, Indianapolis

2019 (2) WR Andy Isabella, Arizona

T85 Utah State

2022 5-Year NFL Draft Total: 3

2021 Ranking: T72, 2020 Ranking: T78

2020 (1) QB Jordan Love, Green Bay

2019 (6) RB Darwin Thompson, Kansas City

2017 (7) RB Devante Mays, Green Bay

T76 Appalachian State

2022 5-Year NFL Draft Total: 4

2021 Ranking: T78, 2020 Ranking: T95

2021 (5) DB Shemar Jean-Charles, Green Bay

2020 (3) RB Darrynton Evans, Tennessee

2020 (4) LB Akeem Davis-Gaither, Cincinnati

2018 (6) OG Colby Gossett, Minnesota

T76 Arizona

2022 5-Year NFL Draft Total: 4

2021 Ranking: T78, 2020 Ranking: T78

2021 (6) DT Roy Lopez, Houston

2021 (6) RB Gary Brightwell, New York Giants

2019 (7) DT PJ Johnson, Detroit

2018 (5) DB Dane Cruikshank, Tennessee

T76 FIU

2022 5-Year NFL Draft Total: 4

2021 Ranking: T78, 2020 Ranking: T88

2020 (4) QB James Morgan, New York Jets

2020 (7) DB Stantley Thomas-Oliver, Carolina

2018 (7) QB Alex McGough, Seattle

2017 (3) TE Jonnu Smith, Tennessee

T76 Florida Atlantic

2022 5-Year NFL Draft Total: 4

2021 Ranking: T78, 2020 Ranking: T78

2020 (4) TE Harrison Bryant, Cleveland

2019 (3) RB Devin Singletary, Buffalo

2019 (7) RB Kerrith Whyte, Chicago

2017 (3) LB Trey Hendrickson, New Orleans

T76 Georgia Tech

2022 5-Year NFL Draft Total: 4

2021 Ranking: T78, 2020 Ranking: T65

2021 (6) WR Jalen Camp, Jacksonville

2021 (7) P Pressley Harvin, Pittsburgh

2020 (6) TE Tyler Davis, Jacksonville

2017 (7) PK Harrison Butker, Carolina

T76 Illinois

2022 5-Year NFL Draft Total: 4

2021 Ranking: T72, 2020 Ranking: T72

2021 (3) OG Kendrick Green, Pittsburgh

2021 (5) DB Nate Hobbs, Las Vegas

2019 (7) C Nick Allegretti, Kansas City

2017 (3) DE Dawuane Smoot, Jacksonville

T76 Rutgers

2022 5-Year NFL Draft Total: 4

2021 Ranking: T72, 2020 Ranking: T59

2019 (6) DB Saquan Hampton, New Orleans

2019 (6) DB Blessuan Austin, New York Jets

2018 (2) LB Kemoko Turay, Indianapolis

2018 (6) DT Sebastian Joseph, Los Angeles Rams

T76 Southern Miss

2022 5-Year NFL Draft Total: 4

2021 Ranking: T62, 2020 Ranking: T65

2020 (6) WR Quez Watkins, Philadelphia

2018 (3) DB Tarvarius Moore, San Francisco

2018 (4) RB Ito Smith, Atlanta

2018 (6) DB Cornell Armstrong, Miami

T76 WKU

2022 5-Year NFL Draft Total: 4

2021 Ranking: T56, 2020 Ranking: T59

2018 (4) LB Joel Iyiegbuniwe, Chicago

2018 (5) QB Mike White, Dallas

2017 (2) OG Forrest Lamp, Los Angeles Chargers

2017 (3) WR Taywan Taylor, Tennessee

T75 Duke

2022 5-Year NFL Draft Total: 5

2021 Ranking: T109, 2020 Ranking: T88

2021 (4) LB Chris Rumph, Los Angeles Chargers

2021 (5) RB Michael Carter, New York Jets

2021 (5) TE Noah Gray, Kansas City

2021 (6) LB Victor Dimukeje, Arizona

2019 (1) QB Daniel Jones, New York Giants

T75 USF

2022 5-Year NFL Draft Total: 5

2021 Ranking: T72, 2020 Ranking: T59

2018 (3) DT Deadrin Senat, Atlanta

2018 (5) WR Marquez Valdes-Scantling, Green Bay

2017 (4) RB Marlon Mack, Indianapolis

2017 (5) WR Rodney Adams, Minnesota

2017 (6) C Kofi Amichia, Green Bay

T64 Indiana

2022 5-Year NFL Draft Total: 6

2021 Ranking: T51, 2020 Ranking: T48

2021 (5) DB Jamar Johnson, Denver

2020 (6) OT Simon Stepaniak, Green Bay

2019 (4) OG Wes Martin, Washington

2018 (4) TE Ian Thomas, Carolina

2018 (6) LB Chris Covington, Dallas

2017 (3) OG Dan Feeney, Los Angeles Chargers

T65 Kansas State

2022 5-Year NFL Draft Total: 6

2021 Ranking: T62, 2020 Ranking: T48

2021 (7) DE Wyatt Hubert, Cincinnati

2019 (2) OG Dalton Risner, Denver

2019 (6) DB Duke Shelley, Chicago

2018 (5) DB DJ Reed, San Francisco

2017 (3) LB Jordan Willis, Cincinnati

2017 (7) LB Elijah Lee, Minnesota

T65 Nebraska

2022 5-Year NFL Draft Total: 6

2021 Ranking: T51, 2020 Ranking: T44

2021 (5) OT Brenden Jaimes, Los Angeles Chargers

2021 (7) OG Matt Farniok, Dallas

2020 (6) DT Khalil Davis, Tampa Bay

2020 (7) DT Carlos Davis, Pittsburgh

2018 (6) QB Tanner Lee, Jacksonville

2017 (5) DB Nate Gerry, Philadelphia

T65 Purdue

2022 5-Year NFL Draft Total: 6

2021 Ranking: T72, 2020 Ranking: T78

2021 (2) WR Rondale Moore, Arizona

2021 (4) LB Derrick Barnes, Detroit

2020 (4) TE Brycen Hopkins, Los Angeles Rams

2020 (7) LB Markus Bailey, Cincinnati

2018 (5) LB Ja’Whaun Bentley, New England

2017 (5) WR DeAngelo Yancey, Green Bay

T65 SMU

2022 5-Year NFL Draft Total: 6

2021 Ranking: T78, 2020 Ranking: T88

2021 (3) DB Brandon Stephens, Baltimore

2021 (4) TE Kylen Granson, Indianapolis

2020 (6) WR James Proche, Baltimore

2018 (2) WR Courtland Sutton, Denver

2018 (7) DE Justin Lawler, Los Angeles Rams

2018 (7) WR Trey Quinn, Washington

T65 Syracuse

2022 5-Year NFL Draft Total: 6

2021 Ranking: T72, 2020 Ranking: T88

2021 (3) DB Andre Cisco, Jacksonville

2021 (3) DB Ifeatu Melifonwu, Detroit

2020 (5) DE Alton Robinson, Seattle

2020 (7) P Sterling Hofrichter, Atlanta

2019 (7) DT Chris Slayton, New York Giants

2018 (7) LB Zaire Franklin, Indianapolis

T65 Toledo

2022 5-Year NFL Draft Total: 6

2021 Ranking: T62, 2020 Ranking: T65

2019 (3) WR Diontae Johnson, Pittsburgh

2019 (6) DB Ka’dar Hollman, Green Bay

2018 (7) QB Logan Woodside, Cincinnati

2017 (3) RB Kareem Hunt, Kansas City

2017 (4) TE Michael Roberts, Detroit

2017 (7) DT Treyvon Hester, Las Vegas

T65 Virginia

2022 5-Year NFL Draft Total: 6

2021 Ranking: T56, 2020 Ranking: T59

2020 (5) WR Joe Reed, Los Angeles Chargers

2020 (5) DB Bryce Hall, New York Jets

2019 (2) DB Juan Thornhill, Kansas City

2019 (6) DB Tim Harris, San Francisco

2018 (5) LB Micah Kiser, Los Angeles Rams

2018 (5) DT Andrew Brown, Cincinnati

T65 Washington State

2022 5-Year NFL Draft Total: 6

2021 Ranking: T56, 2020 Ranking: T48

2020 (6) WR Dezmon Patmon, Indianapolis

2019 (1) OT Andre Dillard, Philadelphia

2019 (6) QB Gardner Minshew, Jacksonville

2018 (5) OT Cole Madison, Green Bay

2018 (6) QB Luke Falk, Tennessee

2017 (7) DB Shalom Luani, Las Vegas

T64 Wyoming

2022 5-Year NFL Draft Total: 6

2021 Ranking: T62, 2020 Ranking: T72

2020 (3) LB Logan Wilson, Cincinnati

2020 (6) LB Cassh Maluia, New England

2019 (6) DB Marcus Epps, Minnesota

2018 (1) QB Josh Allen, Buffalo

2017 (5) RB Brian Hill, Atlanta

2017 (6) C Chase Roullier, Washington

T57 Baylor

2022 5-Year NFL Draft Total: 7

2021 Ranking: T30, 2020 Ranking: T40

2021 (7) DE William Bradley-King, Washington

2020 (2) WR Denzel Mims, New York Jets

2020 (4) DE James Lynch, Baylor

2020 (6) DT Bravvion Roy, Carolina

2020 (7) LB Clay Johnston, Los Angeles Rams

2019 (3) WR Jalen Hurd, San Francisco

2017 (7) C Kyle Fuller, Houston

T57 Louisiana

2022 5-Year NFL Draft Total: 7

2021 Ranking: T62, 2020 Ranking: T78

2021 (6) RB Elijah Mitchell, San Francisco

2020 (2) OG Robert Hunt, Miami

2020 (4) OG Kevin Dotson, Pittsburgh

2020 (7) RB Raymond Calais, Tampa Bay

2018 (3) DB Tracy Walker, Detroit

2018 (6) DB Simeon Thomas, Cleveland

2017 (6) RB Elijah McGuire, New York Jets

T57 Michigan State

2022 5-Year NFL Draft Total: 7

2021 Ranking: T30, 2020 Ranking: T28

2020 (4) DB Josiah Scott, Jacksonville

2020 (7) DE Kenny Willekes, Minnesota

2019 (3) DB Justin Layne, Pittsburgh

2019 (4) DB Khari Willis, Indianapolis

2018 (4) C Brian Allen, Los Angeles Rams

2017 (2) DT Malik McDowell, Seattle

2017 (4) DB Montae Nicholson, Washington

T57 Northwestern

2022 5-Year NFL Draft Total: 7

2021 Ranking: T62, 2020 Ranking: T48

2021 (1) OG Rashawn Slater, Los Angeles Chargers

2021 (1) DB Greg Newsome, Cleveland

2021 (5) DE Earnest Brown, Los Angeles Rams

2019 (5) QB Clayton Thorson, Philadelphia

2018 (7) RB Justin Jackson, Los Angeles Chargers

2017 (5) LB Anthony Walker, Indianapolis

2017 (7) DE Ifeadi Odenigbo, Minnesota

T57 Oregon State

2022 5-Year NFL Draft Total: 7

2021 Ranking: T62, 2020 Ranking: T48

2021 (3) DB Nahshon Wright, Dallas

2021 (7) RB Jermar Jefferson, Detroit

2020 (6) QB Jake Luton, Jacksonville

2020 (6) OT Blake Brandel, Minnesota

2020 (6) WR Isaiah Hodgins, Buffalo

2017 (4) OG Sean Harlow, Atlanta

2017 (5) DB Treston Decoud, Houston

T57 Vanderbilt

2022 5-Year NFL Draft Total: 7

2021 Ranking: T56, 2020 Ranking: T65



2021 (2) DE Dayo Odeyingbo, Indianapolis

2020 (3) RB KeShawn Vaughn, Tampa Bay

2019 (2) DB Joejuan Williams, New England

2019 (6) OT Justin Skule, San Francisco

2018 (3) LB Oren Burks, Green Bay

2017 (2) LB Zach Cunningham, Houston

2017 (5) OT Will Holden, Arizona

T57 Wake Forest

2022 5-Year NFL Draft Total: 7

2021 Ranking: T62, 2020 Ranking: T72

2021 (2) DE Carlos Basham, Buffalo

2020 (5) LB Justin Strnad, Denver

2020 (6) OT Justin Herron, New England

2019 (4) OG Phil Haynes, Seattle

2018 (2) DB Jessie Bates, Cincinnati

2018 (6) DE Duke Ejiofor, Houston

2017 (5) LB Marquel Lee, Las Vegas

T50 BYU

2022 5-Year NFL Draft Total: 8

2021 Ranking: T78, 2020 Ranking: T78

2021 (1) QB Zach Wilson, New York Jets

2021 (3) OT Brady Christensen, Carolina

2021 (7) DT Khyiris Tonga, Chicago

2021 (7) DB Chris Wilcox, Tampa Bay

2021 (7) WR Dax Milne, Washington

2019 (3) LB Sione Takitaki, Cleveland

2018 (3) LB Fred Warner, San Francisco

2017 (4) RB Jamaal Williams, Green Bay

T50 Cincinnati

2022 5-Year NFL Draft Total: 8

2021 Ranking: T62, 2020 Ranking: T72

2021 (4) OT James Hudson, Cleveland

2021 (5) DB Darrick Forrest, Washington

2021 (7) DB James Wiggins, Arizona

2021 (7) RB Gerrid Doaks, Miami

2020 (3) TE Josiah Deguara, Green Bay

2019 (7) DT Cortez Broughton, Los Angeles Chargers

2018 (7) OT Korey Cunningham, Arizona

2017 (6) DB Michael Tyson, Seattle

T50 Louisiana Tech

2022 5-Year NFL Draft Total: 8

2021 Ranking: T43, 2020 Ranking: T48

2021 (3) DT Milton Williams, Philadelphia

2020 (4) DB L’Jarius Sneed, Kasas City

2020 (4) DB Amik Robertson, Las Vegas

2019 (3) DE Jaylon Ferguson, Baltimore

2018 (6) RB Boston Scott, New Orleans

2017 (3) WR Carlos Henderson, Denver

2017 (5) WR Trent Taylor, San Francisco

2017 (6) DB Xavier Woods, Dallas

T50 San Diego State

2022 5-Year NFL Draft Total: 8

2021 Ranking: T56, 2020 Ranking: T59

2021 (4) DB Darren Hall, Atlanta

2020 (5) C Keith Ismael, Washington

2019 (3) TE Kahale Warring, Houston

2018 (1) RB Rashaad Penny, Seattle

2018 (7) RB Nick Bawdon, Detroit

2017 (4) OG Nico Siragusa, Baltimore

2017 (4) RB Donnel Pumphrey, Philadelphia

2017 (5) DB Damontae Kazee, Atlanta

T50 Texas Tech

2022 5-Year NFL Draft Total: 8

2021 Ranking: T45, 2020 Ranking: T59

2021 (4) DB Zech McPhearson, Philadelphia

2021 (7) OG Jack Anderson, Buffalo

2020 (1) LB Jordyn Brooks, Seattle

2020 (5) DT Broderick Washington, Baltimore

2019 (7) LB Dakota Allen, Los Angeles Rams

2018 (4) WR Keke Coutee, Houston

2018 (6) WR Dylan Cantrell, Los Angeles Chargers

2017 (1) QB Patrick Mahomes, Kansas City

T50 Tulane

2022 5-Year NFL Draft Total: 8

2021 Ranking: T62, 2020 Ranking: T65

2021 (4) DE Cameron Sample, Cincinnati

2021 (7) LB Patrick Johnson, Philadelphia

2020 (5) WR Darnell Mooney, Chicago

2020 (7) DB Thakarius Keyes, Kansas City

2019 (7) DB Donnie Lewis, Cleveland

2018 (6) DB Parry Nickerson, New York Jets

2018 (6) DE Ade Aruna, Minnesota

2017 (6) DT Tanzel Smart, Los Angeles Rams

T50 Western Michigan

2022 5-Year NFL Draft Total: 8

2021 Ranking: T51, 2020 Ranking: T48

2021 (2) WR D’Wayne Eskridge, Seattle

2021 (5) OT Jaylon Moore, San Francisco

2018 (3) OT Chukwuma Okorafor, Pittsburgh

2018 (3) DB Sam Beal, New York Giants*

2018 (5) DB Darius Phillips, Cincinnati

2017 (1) WR Corey Davis, Tennessee

2017 (2) OG Taylor Moton, Carolina

2017 (7) LB Keion Adams, Pittsburgh

*Supplemental draft pick

T42 Arizona State

2022 5-Year NFL Draft Total: 9

2021 Ranking: T43, 2020 Ranking: 35

2021 (6) WR Frank Darby, Atlanta

2020 (1) WR Brandon Aiyuk, San Francisco

2020 (7) RB Eno Benjamin, Arizona

2019 (1) WR N’Keal Harry, New England

2019 (4) DT Renell Wren, Cincinnati

2018 (4) RB Kalen Ballage, Miami

2018 (6) LB Christian Sam, New England

2018 (6) OG Sam Jones, Denver

2017 (7) PK Zane Gonzalez, Cleveland

T42 Boise State

2022 5-Year NFL Draft Total: 9

2021 Ranking: T36, 2020 Ranking: T44

2021 (4) TE John Bates, Washington

2021 (5) DB Avery Williams, Atlanta

2020 (2) OT Ezra Cleveland, Minnesota

2020 (5) DE Curtis Weaver, Miami

2020 (5) WR John Hightower, Philadelphia

2019 (3) RB Alexander Mattison, Minnesota

2018 (1) LB Leighton Vander Esch, Dallas

2018 (6) WR Cedrick Wilson, Dallas

2017 (5) RB Jeremy McNichols, Tampa Bay

2017 (6) LB Tanner Vallejo, Buffalo

T42 California

2022 5-Year NFL Draft Total: 9

2021 Ranking: T30, 2020 Ranking: T44

2021 (4) DB Camryn Bynum, Minnesota

2020 (3) DB Ashtyn Davis, New York Jets

2020 (4) DB Jaylinn Hawkins, Atlanta

2020 (6) LB Evan Weaver, Arizona

2018 (7) LB Devante Downs, Minnesota

2018 (7) DT James Looney, Green Bay

2017 (3) QB Davis Webb, New York Giants

2017 (4) WR Chad Hansen, New York Jets

2017 (7) RB Khalfani Muhammad, Tennessee

T42 Colorado

2022 5-Year NFL Draft Total: 9

2021 Ranking: T45, 2020 Ranking: T65

2021 (6) OG William Sherman, New England

2020 (2) WR Laviska Shenault, Jacksonville

2020 (3) LB Davion Taylor, Philadelphia

2020 (7) OT Arlington Hambright, Chicago

2019 (6) WR Juwann Winfree, Denver

2018 (2) DB Isaiah Oliver, Atlanta

2017 (2) DB Chidobe Awuzie, Dallas

2017 (3) DB Ahkello Witherspoon, San Francisco

2017 (4) DB Tedric Thompson, Seattle

2017 (7) DT Jordan Carrell, Dallas

T42 Louisville

2022 5-Year NFL Draft Total: 8

2021 Ranking: T51, 2020 Ranking: T23

2021 (2) WR Tutu Atwell, Los Angeles Rams

2021 (4) WR Dez Fitzpatrick, Tennessee

2020 (1) OT Mekhi Becton, New York Jets

2018 (1) DB Jaire Alexander, Green Bay

2018 (1) QB Lamar Jackson, Baltimore

2018 (3) OT Geron Christian, Washington

2018 (6) DE Trevon Young, Los Angeles Rams

2017 (6) C Colin Holba, Pittsburgh

2017 (7) DB Josh Harvey-Clemons, Washington

T42 Maryland

2022 5-Year NFL Draft Total: 9

2021 Ranking: T36, 2020 Ranking: T36

2021 (7) RB Jake Funk, Los Angeles Rams

2020 (4) RB Anthony McFarland, Pittsburgh

2020 (6) DB Antoine Brooks, Pittsburgh

2019 (1) DB Darnell Savage, Green Bay

2019 (5) DT Byron Cowart, New England

2019 (6) RB Ty Johnson, Detroit

2019 (7) OG Derwin Gray, Pittsburgh

2018 (1) WR DJ Moore, Carolina

2018 (5) LB Jermaine Carter, Carolina

T42 Memphis

2022 5-Year NFL Draft Total: 9

2021 Ranking: T45, 2020 Ranking: T48

2021 (5) RB Kenneth Gainwell, Philadelphia

2020 (3) WR Antonio Gibson, Washington

2020 (7) DB Chris Claybrooks, Jacksonville

2020 (7) C Dustin Woodard, New England

2019 (3) RB Darrell Henderson, Los Angeles Rams

2019 (4) RB Tony Pollard, Cowboy

2018 (2) WR Anthony Miller, Chicago

2018 (5) LB Genard Avery, Cleveland

2017 (5) PK Jake Elliott, Cincinnati

T42 Minnesota

2022 5-Year NFL Draft Total: 9

2021 Ranking: T45, 2020 Ranking: T48

2021 (1) WR Rashod Bateman, Baltimore

2021 (3) DB Benjamin St-Juste, Washington

2020 (2) DB Antoine Winfield, Tampa Bay

2020 (5) WR Tyler Johnson, Tampa Bay

2020 (5) LB Kamal Martin, Green Bay

2020 (7) LB Carter Coughlin, New York Giants

2020 (7) DB Chris Williamson, New York Giants

2019 (5) LB Blake Cashman, New York Jets

2017 (7) DB Jalen Myrick, Jacksonville

T39 Houston

2022 5-Year NFL Draft Total: 11

2021 Ranking: T36, 2020 Ranking: T40

2021 (1) DE Payton Turner, New Orleans

2021 (6) WR Marquez Stevenson, Buffalo

2021 (7) LB Grant Stuard, Tampa Bay

2020 (3) OT Josh Jones, Arizona

2019 (1) DT Ed Oliver, Buffalo

2019 (4) DB Isaiah Johnson, Las Vegas

2019 (6) LB Emeke Egbule, Los Angeles Chargers

2018 (7) LB Matthew Adams, Indianapolis

2017 (2) LB Tyus Bowser, Baltimore

2017 (4) DB Howard Wilson, Cleveland

2017 (6) RB Brandon Wilson, Cincinnati

T39 Missouri

2022 5-Year NFL Draft Total: 11

2021 Ranking: T45, 2020 Ranking: T32

2021 (2) LB Nick Bolton, Kansas City

2021 (4) DB Tyree Gillespie, Las Vegas

2021 (5) OT Larry Borom, Chicago

2021 (6) DB Joshuah Bledsoe, New England

2021 (6) RB Larry Rountree, Los Angeles Chargers

2020 (3) DT Jordan Elliott, Cleveland

2020 (4) TE Albert Okwuegbunam, Denver

2019 (2) QB Drew Lock, Denver

2019 (7) DT Terry Beckner, Tampa Bay

2018 (4) WR J’Mon Moore, Green Bay

2017 (1) LB Charles Harris, Miami

T39 West Virginia

2022 5-Year NFL Draft Total: 11

2021 Ranking: T26, 2020 Ranking: T23

2021 (5) LB Tony Fields, Cleveland

2020 (5) DB Kenny Robinson, Carolina

2020 (5) OT Colton McKivitz, San Francisco

2019 (3) QB Will Grier, Carolina

2019 (3) OT Yodny Cajuste, New England

2019 (4) WR Gary Jennings, Seattle

2019 (4) TE Trevon Wesco, New York Jets

2019 (6) LB David Long, Tennessee

2018 (4) DB Kyzir White, Los Angeles Chargers

2017 (3) DB Rasul Douglas, Philadelphia

2017 (5) WR Shelton Gibson, Philadelphia

T33 Arkansas

2022 5-Year NFL Draft Total: 12

2021 Ranking: 25, 2020 Ranking: T20

2021 (6) DT Jonathan Marshall, New York Jets

2020 (3) DT McTelvin Agim, Denver

2020 (7) DB Kamren Curl, Washington

2019 (4) OG Hjalte Froholdt, New England

2019 (5) LB Dre Greenlaw, San Francisco

2019 (6) DT Armon Watts, Minnesota

2018 (1) C Frank Ragnow, Detroit

2018 (7) RB David Williams, Denver

2017 (4) DE Deatrich Wise, New England

2017 (5) TE Jeremy Sprinkle, Washington

2017 (6) DE Jeremiah Ledbetter, Detroit

T33 Boston College

2022 5-Year NFL Draft Total: 12

2021 Ranking: T30, 2020 Ranking: T28

2021 (3) TE Hunter Long, Miami

2021 (6) LB Isaiah McDuffie, Green Bay

2020 (2) RB AJ Dillon, Green Bay

2019 (1) OG Chris Lindstrom, Atlanta

2019 (3) DE Zach Allen, Arizona

2019 (3) DB Will Harris, Detroit

2019 (7) TE Tommy Sweeney, Buffalo

2018 (2) DE Harold Landry, Tennessee

2018 (3) DB Isaac Yiadom, Denver

2018 (6) DB Kamrin Moore, New Orleans

2017 (3) DB John Johnson, Los Angeles Rams

2017 (5) LB Matt Milano, Buffalo

T33 Oklahoma State

2022 5-Year NFL Draft Total: 12

2021 Ranking: T45, 2020 Ranking: T40

2021 (2) OT Teven Jenkins, Chicago

2021 (4) RB Chuba Hubbard, Carolina

2021 (4) WR Tylan Wallace, Baltimore

2021 (6) DB Rodarius Williams, New York Giants

2019 (4) RB Justice Hill, Baltimore

2019 (7) LB Jordan Brailford, Washington

2018 (2) WR James Washington, Pittsburgh

2018 (3) QB Mason Rudolph, Pittsburgh

2017 (5) DB Tre Flowers, Seattle

2018 (7) WR Marcell Ateman, Las Vegas

2017 (6) DT Vincent Taylor, Miami

2017 (7) RB Chris Carson, Seattle

T33 South Carolina

2022 5-Year NFL Draft Total: 12

2021 Ranking: T36, 2020 Ranking: T36

2021 (1) DB Jaycee Horn, Carolina

2021 (3) LB Ernest Jones, Los Angeles Rams

2021 (6) WR Shi Smith, Carolina

2021 (6) DB Israel Mukuamu, Dallas

2020 (1) DT Javon Kinlaw, San Francisco

2020 (3) WR Bryan Edwards, Las Vegas

2020 (4) DE DJ Wonnum, Minnesota

2020 (7) LB TJ Brunson, New York Giants

2019 (2) WR Deebo Samuel, San Francisco

2019 (6) DB Rashad Fenton, Kansas City

2019 (6) OT Dennis Daley, Carolina

2018 (1) TE Hayden Hurst, Baltimore

T33 Temple

2022 5-Year NFL Draft Total: 12

2021 Ranking: T26, 2020 Ranking: T36

2020 (3) C Matt Hennessy, Atlanta

2020 (5) DB Harrison Hand, Minnesota

2020 (5) LB Shaun Bradley, Philadelphia

2020 (7) LB Chapelle Russell, Tampa Bay

2019 (2) DB Rock Ya-Sin, Indianapolis

2019 (5) RB Ryquell Armstead, Jacksonville

2019 (7) DT Michael Dogbe, Arizona

2019 (6) DE Jacob Martin, Seattle

2018 (7) DT Jullian Taylor, San Francisco

2017 (1) LB Haason Reddick, Arizona

2017 (2) OG Dion Dawkins, Buffalo

2017 (5) DB Nate Hairston, Indianapolis

T33 UCF

2022 5-Year NFL Draft Total: 12

2021 Ranking: T56, 2020 Ranking: T48

2021 (2) DB Richie Grant, Atlanta

2021 (3) DB Aaron Robinson, New York Giants

2021 (4) TE Jacob Harris, Los Angeles Rams

2021 (6) DB Tay Gowan, Arizona

2021 (7) WR Tre Nixon, New England

2020 (4) WR Gabriel Davis, Buffalo

2019 (2) DT Trysten Hill , Dallas

2018 (1) DB Mike Hughes, Minnesota

2018 (3) WR TreQuan Smith, New Orleans

2018 (3) TE Jordan Akins, Houston

2018 (5) LB Shaquem Griffin, Seattle

2017 (3) DB Shaquill Griffin, Seattle

T31 Kentucky

2022 5-Year NFL Draft Total: 13

2021 Ranking: T51, 2020 Ranking: T48

2021 (1) LB Jamin Davis, Washington

2021 (2) DB Kelvin Joseph, Dallas

2021 (6) DT Quinton Bohanna, Dallas

2021 (6) DB Brandin Echols, New York Jets

2021 (6) OT Landon Young, New Orleans

2021 (7) DT Phil Hoskins, Carolina

2020 (3) WR Lynn Bowden, Las Vegas

2020 (4) OG Logan Stenberg, Detroit

2019 (1) LB Josh Allen, Jacksonville

2019 (2) DB Lonnie Johnson, Houston

2019 (3) DB Mike Edwards, Tampa Bay

2019 (4) RB Benny Snell, Pittsburgh

2019 (7) OT George Asafo-Adjei, New York Giants

T31 Tennessee

2022 5-Year NFL Draft Total: 13

2021 Ranking: T36, 2020 Ranking: T44

2021 (3) WR Josh Palmer, Los Angeles Chargers

2021 (6) OG Trey Smith, Kansas City

2020 (2) DE Darrell Taylor, Seattle

2020 (7) WR Jauan Jennings, San Francisco

2018 (3) DB Rashaan Gaulden, Carolina

2018 (6) RB John Kelly, Los Angeles Rams

2018 (6) DT Kahlil McKenzie, Kansas City

2017 (1) DE Derek Barnett, Philadelphia

2017 (3) RB Alvin Kamara, New Orleans

2017 (3) DB Cameron Sutton, Pittsburgh

2017 (4) LB Jalen Reeves-Maybin, Detroit

2017 (4) WR Josh Malone, Cincinnati

30 TCU

2022 5-Year NFL Draft Total: 14

2021 Ranking: T23, 2020 Ranking: T28

2021 (2) DB Trevon Moehrig, Las Vegas

2021 (5) LB Garret Wallow, Houston

2020 (1) WR Jalen Reagor, Philadelphia

2020 (1) DB Jeff Gladney, Minnesota

2020 (2) DT Ross Blacklock, Houston

2020 (3) OT Lucas Niang, Kansas City

2020 (7) DB Vernon Scott, Green Bay

2019 (1) DE LJ Collier, Seattle

2019 (2) LB Ben Banogu, Indianapolis

2019 (7) LB Ty Summers, Green Bay

2018 (3) OT Joseph Noteboom, Los Angeles Rams

2018 (6) OT Matt Pryor, Philadelphia

2018 (7) LB Travin Howard, Los Angeles Rams

2017 (7) LB Josh Carraway, Tennessee

T26 Ole Miss

2022 5-Year NFL Draft Total: 15

2021 Ranking: T17, 2020 Ranking: T17

2021 (2) WR Elijah Moore, New York Jets

2021 (4) OT Royce Newman, Green Bay

2019 (2) OT Greg Little, Carolina

2019 (2) WR AJ Brown, Tennessee

2019 (2) WR DK Metcalf, Seattle

2019 (3) TE Dawson Knox, Buffalo

2019 (7) OG Javon Patterson, Indianapolis

2019 (7) DB Ken Webster New England

2018 (2) DT Breeland Speaks, Kansas City

2018 (4) LB Marquis Haynes, Carolina

2018 (5) RB Jordan Wilkins , Indianapolis

2018 (7) OG Rod Taylor, Cincinnati

2017 (1) TE Evan Engram, New York Giants

2017 (6) DT DJ Jones, San Francisco

2017 (6) DB Derrick Jones, New York Jets

2017 (7) QB Chad Kelly, Denver

T26 Oregon

2022 5-Year NFL Draft Total: 15

2021 Ranking: T30, 2020 Ranking: T32

2021 (1) OT Penei Sewell, Detroit

2021 (2) DB Jevon Holland, Miami

2021 (5) DB Deommodore Lenoir, San Francisco

2021 (6) DB Brady Breeze, Tennessee

2021 (6) DB Thomas Graham, Chicago

2020 (1) QB Justin Herbert, Los Angeles Chargers

2020 (4) LB Troy Dye, Minnesota

2020 (5) OG Shane Lemieux, New York Giants

2020 (5) C Jake Hanson, Green Bay

2019 (4) DB Ugochukwu Amadi, Seattle

2019 (5) LB Justin Hollins, Denver

2019 (7) WR Dillon Mitchell, Minnesota

2019 (7) DE Jalen Jelks, Dallas

2018 (3) RB Royce Freeman, Denver

2018 (5) OT Tyrell Crosby, Detroit

T26 Texas

2022 5-Year NFL Draft Total: 15

2021 Ranking: T36, 2020 Ranking: T32

2021 (2) OT Samuel Cosmi, Washington

2021 (3) DE Joseph Ossai, Cincinnati

2021 (5) DT Ta’Quon Graham, Atlanta

2021 (5) DB Caden Sterns, Denver

2021 (6) QB Sam Ehlinger, Indianapolis

2020 (3) DB Brandon Jones, Miami

2020 (3) WR Devin Duvernay, Baltimore

2020 (5) WR Collin Johnson, Jacksonville

2019 (5) DE Charles Omenihu, Houston

2019 (7) DB Kris Boyd, Minnesota

2018 (2) OT Connor Williams, Dallas

2018 (3) LB Malik Jefferson, Cincinnati

2018 (5) P Michael Dickson, Seattle

2018 (6) DB DeShon Elliott, Baltimore

2017 (3) RB D’Onta Foreman, Houston

T26 Virginia Tech

2022 5-Year NFL Draft Total: 15

2021 Ranking: 29, 2020 Ranking: T28

2021 (1) DB Caleb Farley, Tennessee

2021 (1) OT Christian Darrisaw, Minnesota

2021 (3) DB Divine Deablo, Las Vegas

2021 (6) RB Khalil Herbert, Chicago

2020 (3) TE Dalton Keene, New England

2019 (6) DB Adonis Alexander, Washington

2018 (1) LB Tremaine Edmunds, Buffalo

2018 (1) DB Terrell Edmunds, Pittsburgh

2018 (5) DT Tim Settle, Washington

2018 (5) OG Wyatt Teller, Buffalo

2018 (7) DB Greg Stroman, Washington

2017 (6) DB Chuck Clark, Baltimore

2017 (6) TE Bucky Hodges, Minnesota

2017 (6) RB Sam Rogers, Los Angeles Rams

2017 (7) WR Isaiah Ford, Miami

T24 Pitt

2022 5-Year NFL Draft Total: 16

2021 Ranking: T36, 2020 Ranking: T36

2021 (3) DE Patrick Jones, Minnesota

2021 (4) DE Rashad Weaver, Tennessee

2021 (5) DB Jason Pinnock, New York Jets

2021 (6) DT Jaylen Twyman, Minnesota

2021 (6) DB Damar Hamlin, Buffalo

2021 (7) C Jimmy Morrissey, Las Vegas

2020 (7) DB Dane Jackson, Buffalo

2019 (5) RB Qadree Ollison, Atlanta

2018 (2) OT Brian O’Neill, Minnesota

2018 (4) DB Jordan Whitehead, Tampa Bay

2018 (4) DB Avonte Maddox, Philadelphia

2017 (3) RB James Conner, Pittsburgh

2017 (4) OG Dorian Johnson, Arizona

2017 (5) QB Nathan Peterman, Buffalo

2017 (6) OT Adam Bisnowaty, New York Giants

2017 (7) DE Ejuan Price, Los Angeles Rams

T24 UCLA

2022 5-Year NFL Draft Total: 16

2021 Ranking: T12, 2020 Ranking: T12

2021 (3) DT Osa Odighizuwa, Dallas

2021 (6) RB Demetric Felton, Cleveland

2020 (3) TE Devin Asiasi, New England

2020 (4) DB Darnay Holmes, New York Giants

2020 (4) RB Joshua Kelley, Los Angeles Chargers

2019 (7) TE Caleb Wilson, Arizona

2018 (1) QB Josh Rosen, Arizona

2018 (1) OT Kolton Miller, Las Vegas

2018 (4) LB Kenny Young, Baltimore

2018 (5) C Scott Quessenberry, Los Angeles Chargers

2018 (5) WR Jordan Lasley, Baltimore

2017 (1) DE Takkarist McKinley, Atlanta

2017 (3) DB Fabian Moreau, Washington

2017 (3) DT Eddie Vanderdoes, Las Vegas

2017 (5) LB Jayon Brown Tennessee,

2017 (6) OT Conor McDermott, New England

T20 Florida State

2022 5-Year NFL Draft Total: 17

2021 Ranking: T26, 2020 Ranking: 8

2021 (2) DB Asante Samuel, Los Angeles Chargers

2021 (4) DE Janarius Robinson, Minnesota

2021 (4) DE Joshua Kaindoh, Kansas City

2021 (6) DB Hamsah Nasirildeen, New York Jets

2020 (2) RB Cam Akers, Los Angeles Rams

2019 (1) LB Brian Burns, Carolina

2019 (6) DT Demarcus Christmas, Seattle

2018 (1) DB Derwin James, Los Angeles Chargers

2018 (3) DT Derrick Nnadi, Kansas City

2018 (4) OT Rick Leonard, New Orleans

2018 (4) DE Josh Sweat, Philadelphia

2018 (7) TE Ryan Izzo, New England

2018 (7) WR Auden Tate, Cincinnati

2017 (2) RB Dalvin Cook, Minnesota

2017 (2) DE DeMarcus Walker, Denver

2017 (5) OT Roderick Johnson, Cleveland

2017 (6) DB Marquez White, Dallas

T20 Mississippi State

2022 5-Year NFL Draft Total: 17

2021 Ranking: T19, 2020 Ranking: 22

2021 (7) DE Marquiss Spencer, Denver

2021 (7) RB Kylin Hill, Green Bay

2020 (2) LB Willie Gay, Kansas City

2020 (3) DB Cameron Dantzler, Minnesota

2020 (3) OG Tyre Phillips, Baltimore

2020 (7) QB Tommy Stevens, New Orleans

2020 (7) DB Brian Cole, Minnesota

2019 (1) DT Jeffery Simmons, Tennessee

2019 (1) DE Montez Sweat, Washington

2019 (1) DB Johnathan Abram, Las Vegas

2019 (2) OG Elgton Jenkins, Green Bay

2019 (6) LB Gerri Green, Indianapolis

2018 (3) C Martinas Rankin, Houston

2018 (6) TE Jordan Thomas, Houston

2018 (7) C Hunter Bradley, Green Bay

2018 (7) P Logan Cooke, Jacksonville

2017 (6) OT Justin Senior, Seattle

T20 NC State

2022 5-Year NFL Draft Total: 17

2021 Ranking: T17, 2020 Ranking: T23

2021 (3) DT Alim McNeill, Detroit

2020 (5) DT Larrell Murchison, Tennessee

2020 (7) DE James Smith-Williams, Washington

2019 (1) C Garrett Bradbury, Minnesota

2019 (3) LB Germaine Pratt, Cincinnati

2019 (4) QB Ryan Finley, Cincinnati

2019 (6) WR Kelvin Harmon, Washington

2018 (1) DE Bradley Chubb, Denver

2018 (3) DT BJ Hill, New York Giants

2018 (3) DT Justin Jones, Los Angeles Chargers

2018 (4) RB Nyheim Hines, Indianapolis

2018 (4) DT Kentavius Street, San Francisco

2018 (4) OT Will Richardson, Jacksonville

2018 (5) TE Jaylen Samuels, Pittsburgh

2017 (2) DB Josh Jones Green Bay

2017 (7) DB Jack Tocho, Minnesota

2017 (7) RB Matthew Dayes, Cleveland

T20 North Carolina

2022 5-Year NFL Draft Total: 17

2021 Ranking: T30, 2020 Ranking: T40

2021 (2) RB Javonte Williams, Denver

2021 (3) LB Chazz Surratt, Minnesota

2021 (3) WR Dyami Brown, Washington

2021 (4) RB Michael Carter ,New York Jets

2021 (6) WR Dazz Newsome, Chicago

2020 (4) OT Charlie Heck, Houston

2020 (5) DE Jason Strowbridge, Miami

2019 (5) LB Cole Holcomb, Washington

2018 (2) DB MJ Stewart, Tampa Bay

2018 (7) LB Andre Smith, Carolina

2018 (7) WR Austin Proehl, Buffalo

2017 (1) QB Mitchell Trubisky, Chicago

2017 (3) DT Nazair Jones, Seattle

2017 (4) WR Mack Hollins, Philadelphia

2017 (4) WR Ryan Switzer Dallas

2017 (5) RB TJ Logan, Arizona

2017 (7) RB Elijah Hood, Las Vegas

19 Stanford

2022 5-Year NFL Draft Total: 18

2021 Ranking: T19, 2020 Ranking: T12

2021 (2) OT Walker Little, Jacksonville

2021 (3) QB Davis Mills, Houston

2021 (3) DB Paulson Adebo, New Orleans

2021 (4) C Drew Dalman, Atlanta

2021 (5) WR Simi Fehoko, Dallas

2020 (4) TE Colby Parkinson, Seattle

2020 (7) LB Casey Toohill, Philadelphia

2019 (2) WR JJ Arcega-Whiteside, Philadelphia

2019 (3) LB Bobby Okereke, Indianapolis

2019 (4) RB Bryce Love, Washington

2019 (5) P Jake Bailey, New England

2019 (6) TE Kaden Smith, San Francisco

2018 (3) DB Justin Reid, Houston

2018 (3) DT Harrison Phillips, Buffalo

2018 (4) TE Dalton Schultz, Dallas

2018 (6) LB Peter Kalambayi, Houston

2017 (1) DE Solomon Thomas, San Francisco

2017 (1) RB Christian McCaffrey, Carolina

18 Wisconsin

2022 5-Year NFL Draft Total: 19

2021 Ranking: T19, 2020 Ranking: 26

2021 (5) DE Isaiahh Loudermilk, Pittsburgh

2021 (6) DE Rachad Wildgoose, Buffalo

2021 (6) OT Cole Van Lanen, Green Bay

2020 (2) RB Jonathan Taylor, Indianapolis

2020 (3) LB Zack Baun, New Orleans

2020 (4) C Tyler Biadasz, Dallas

2020 (5) WR Quintez Cephus, Detroit

2019 (3) OG Michael Deiter, Miami

2019 (5) LB Ryan Connelly, New York Giants

2019 (5) LB Andrew Van Ginkel, Miami

2019 (5) OT David Edwards, Los Angeles Rams

2018 (4) DB Nick Nelson, Las Vegas

2018 (5) TE Troy Fumagalli, Denver

2018 (5) DB Natrell Jamerson, New Orleans

2018 (6) LB Jack Cichy, Tampa Bay

2018 (7) LB Leon Jacobs, Jacksonville

2017 (1) LB TJ Watt, Pittsburgh

2017 (1) OT Ryan Ramczyk, New Orleans

2017 (4) LB Vince Biegel, Green Bay

T16 Iowa

2022 5-Year NFL Draft Total: 20

2021 Ranking: T23, 2020 Ranking: 27

2021 (3) DE Chauncey Golston, Dallas

2021 (5) WR Ihmir Smith-Marsette, Minnesota

2021 (5) DT Daviyon Nixon, Carolina

2021 (6) LB Nick Niemann, Los Angeles Chargers

2020 (1) OT Tristan Wirfs, Tampa Bay

2020 (2) DE AJ Epenesa, Buffalo

2020 (3) DB Michael Ojemudia, Denver

2020 (7) DB Geno Stone, Baltimore

2020 (7) QB Nate Stanley, Minnesota

2019 (1) TE TJ Hockenson, Detroit

2019 (1) TE Noah Fant, Denver

2019 (4) DE Anthony Nelson, Tampa Bay

2019 (4) DB Amani Hooker, Tennessee

2018 (2) C James Daniels, Chicago

2018 (2) DB Joshua Jackson, Green Bay

2018 (4) LB Josey Jewell, Denver

2017 (3) QB CJ Beathard, San Francisco

2017 (4) DT Jaleel Johnson, Minnesota

2017 (5) TE George Kittle, San Francisco

2017 (5) DB Desmond King, Los Angeles Chargers

T14 USC

2022 5-Year NFL Draft Total: 20

2021 Ranking: T19, 2020 Ranking: T12

2021 (1) OG Alijah Vera-Tucker, New York Jets

2021 (4) DT Jay Tufele Jacksonville,

2021 (4) WR Amon-Ra St Brown, Detroit

2021 (5) DB Talanoa Hufanga, San Francisco

2021 (6) DT Marlon Tuipulotu, Philadelphia

2020 (1) OT Austin Jackson, Miami

2020 (2) WR Michael Pittman, Indianapolis

2019 (3) OT Chuma Edoga, New York Jets

2019 (4) DB Iman Marshall, Baltimore

2019 (5) DB Marvell Tell, Indianapolis

2019 (5) LB Cameron Smith, Minnesota

2018 (1) QB Sam Darnold, New York Jets

2018 (2) RB Ronald Jones, Tampa Bay

2018 (2) LB Uchenna Nwosu, Los Angeles Chargers

2018 (3) DE Rasheem Green, Seattle

2017 (1) DB Adoree Jackson, Tennessee

2017 (2) WR JuJu Smith-Schuster, Pittsburgh

2017 4 OT Zach Banner, Indianapolis

2017 (6) DB Leon McQuay, Kansas City

2017 (7) DT Stevie Tu’ikolovatu, Tampa Bay

T14 Texas A&M

2022 5-Year NFL Draft Total: 21

2021 Ranking: 16, 2020 Ranking: T17

2021 (3) QB Kellen Mond, Minnesota

2021 (4) DT Bobby Brown, Los Angeles Rams

2021 (4) OT Dan Moore, Pittsburgh

2021 (4) LB Buddy Johnson, Pittsburgh

2020 (3) DT Justin Madubuike, Baltimore

2020 (5) P Braden Mann, New York Jets

2019 (2) C Erik McCoy, New Orleans

2019 (3) TE Jace Sternberger, Green Bay

2019 (5) DT Kingsley Keke, Green Bay

2019 (5) DT Daylon Mack, Baltimore

2019 (6) RB Trayveon Williams, Cincinnati

2019 (6) DB Donovan Wilson, Dallas

2019 (7) RB Cullen Gillaspia, Houston

2018 (2) WR Christian Kirk, Arizona

2018 (4) DB Armani Watts, Kansas City

2018 (6) WR Damion Ratley, Cleveland

2017 (1) DE Myles Garrett, Cleveland

2017 (2) DB Justin Evans, Tampa Bay

2017 (3) DE Daeshon Hall, Carolina

2017 (4) WR Josh Reynolds, Los Angeles Rams

2017 (5) OG Jermaine Eluemunor, Baltimore

T14 Utah

2022 5-Year NFL Draft Total: 21

2021 Ranking: T12, 2020 Ranking: T20

2020 (2) DB Jaylon Johnson, Chicago

2021 (3) DB Julian Blackmon, Indianapolis

2021 (3) RB Zack Moss, Buffalo

2021 (3) DB Terrell Burgess, Los Angeles Rams

2021 (4) DT Leki Fotu, Arizona

2021 (5) DE Bradlee Anae, Dallas

2021 (6) DT John Penisini, Detroit

2019 (2) DB Marquise Blair, Seattle

2019 (3) LB Cody Barton, Seattle

2019 (4) P Mitch Wishnowsky, San Francisco

2019 (5) PK Matt Gay, Tampa Bay

2019 (7) OT Jackson Barton, Indianapolis

2019 (6) DE Kylie Fitts, Chicago

2017 (1) OT Garett Bolles, Denver

2017 (2) DB Marcus Williams, New Orleans

2017 (4) RB Joe Williams, San Francisco

2017 (5) OG Isaac Asiata, Miami

2017 (5) DB Brian Allen, Pittsburgh

2017 (5) C JJ Dielman, Cincinnati

2017 (6) OT Sam Tevi, Los Angeles Chargers

2017 (6) LB Pita Taumoepenu, San Francisco

13 Auburn

2022 5-Year NFL Draft Total: 22

2021 Ranking: 15, 2020 Ranking: T12

2021 (3) WR Anthony Schwartz, Cleveland

2021 (5) DB Jamien Sherwood, New York Jets

2021 (5) LB KJ Britt, Tampa Bay

2021 (6) WR Seth Williams, Denver

2020 (1) DT Derrick Brown, Carolina

2021 (1) DB Noah Igbinoghene, Miami

2020 (2) DE Marlon Davidson, Atlanta

2020 (4) OT Jack Driscoll, Philadelphia

2020 (5) DB Daniel Thomas, Jacksonville

2020 (5) OT Prince Tega Wanogho, Philadelphia

2019 (3) DB Jamel Dean, Tampa Bay

2019 (4) QB Jarrett Stidham, New England

2019 (5) WR Darius Slayton, New York Giants

2019 (6) LB Deshaun Davis, Cincinnati

2019 (7) RB Chandler Cox, Miami

2019 (7) DT Dontavius Russell, Jacksonville

2018 (2) OG Braden Smith, Indianapolis

2018 (2) RB Kerryon Johnson, Detroit

2018 (2) DB Carlton Davis, Tampa Bay

2018 (5) PK Daniel Carlson, Minnesota

2017 (3) DT Montravius Adams, Green Bay

2017 (4) LB Carl Lawson, Cincinnati

2017 (6) DB Rudy Ford, Arizona

2017 (7) DB Joshua Holsey, Washington

T11 Penn State

2022 5-Year NFL Draft Total: 24

2021 Ranking: 11, 2020 Ranking: 16

2021 (1) LB Micah Parsons, Dallas

2021 (1) LB Jayson Oweh, Baltimore

2021 (2) TE Pat Freiermuth, Pittsburgh

2021 (7) DE Shaka Toney, Washington

2021 (7) C Michal Menet, Arizona

2021 (7) OT Will Fries, Indianapolis

2020 (2) DE Yetur Gross-Matos, Carolina

2020 (2) WR KJ Hamler, Denver

2020 (4) DB John Reid, Houston

2020 (5) LB Cam Brown, New York Giants

2020 (5) DT Robert Windsor, Indianapolis

2019 (2) RB Miles Sanders, Philadelphia

2019 (3) OG Connor McGovern, Dallas

2019 (4) DE Shareef Miller, Philadelphia

2019 (5) DB Amani Oruwariye, Detroit

2019 (6) QB Trace McSorley, Baltimore

2019 (7) DB Nick Scott, Los Angeles Rams

2018 (1) RB Saquon Barkley, New York Giants

2018 (2) TE Mike Gesicki, Miami

2018 (4) DB Troy Apke, Washington

2018 (4) WR DaeSean Hamilton Denver

2018 (5) DB Marcus Allen, Pittsburgh

2018 (6) DB Chris Campbell, Arizona

2017 3 WR Chris Godwin, Tampa Bay

T11 Washington

2022 5-Year NFL Draft Total: 24

2021 Ranking: T12, 2020 Ranking: T9

2021 (1) LB Joe Tryon, Tampa Bay

2021 (2) DT Levi Onwuzurike, Detroit

2021 (3) DB Elijah Molden, Tennessee

2021 (5) DB Keith Taylor, Carolina

2020 (4) QB Jacob Eason, Indianapolis

2020 (5) C Nick Harris, Cleveland

2019 (1) OT Kaleb McGary, Atlanta

2019 (2) DB Byron Murphy, Arizona

2019 (2) TE Drew Sample, Cincinnati

2019 (2) DB Taylor Rapp, Los Angeles Rams

2019 (4) DT Greg Gaines, Los Angeles Rams

2019 (5) LB Ben Burr-Kirven, Seattle

2019 (5) DB Jordan Miller, Atlanta

2019 (7) RB Myles Gaskin, Miami

2018 (1) DT Vita Vea, Tampa Bay

2018 (2) WR Dante Pettis, San Francisco

2018 (4) TE Will Dissly, Seattle

2018 (6) LB Azeem Victor, Las Vegas

2018 (6) LB Keishawn Bierria, Denver

2017 (1) WR John Ross, Cincinnati

2017 (2) DB Kevin King, Green Bay

2017 (2) DB Budda Baker, Arizona

2017 (2) DB Sidney Jones, Philadelphia

10 Oklahoma

2022 5-Year NFL Draft Total: 25

2021 Ranking: T9, 2020 Ranking: 7

2021 (2) C Creed Humphrey, Kansas City

2021 (3) DE Ronnie Perkins, New England

2021 (4) RB Rhamondre Stevenson, New England

2021 (4) DB Tre Brown, Seattle

2021 (7) DB Tre Norwood, Pittsburgh

2020 (1) WR CeeDee Lamb, Dallas

2021 (1) LB Kenneth Murray, Los Angeles Chargers

2020 (2) QB Jalen Hurts, Philadelphia

2020 (3) DT Neville Gallimore, Dallas

2019 (1) QB Kyler Murray, Arizona

2019 (1) WR Marquise Brown, Baltimore

2019 (2) OG Cody Ford, Buffalo

2019 (3) OT Bobby Evans, Los Angeles Rams

2019 (4) OG Dru Samia, Minnesota

2019 (4) OG Ben Powers, Baltimore

2019 (5) PK Austin Seibert, Cleveland

2019 (6) RB Rodney Anderson, Cincinnati

2018 (1) QB Baker Mayfield, Cleveland

2018 (3) OT Orlando Brown, Baltimore

2018 (3) TE Mark Andrews, Baltimore

2018 (5) DE Ogbonnia Okoronkwo, Los Angeles Rams

2017 (2) RB Joe Mixon, Cincinnati

2017 (4) WR Dede Westbrook, Jacksonville

2017 (4) RB Samaje Perine, Washington

2017 (6) LB Jordan Evans, Cincinnati

T7 Clemson

2022 5-Year NFL Draft Total: 27

2021 Ranking: T5, 2020 Ranking: 4

2021 (1) QB Trevor Laence, Jacksonville

2021 (1) RB Travis Etienne, Jacksonville

2021 (2) OT Jackson Carman, Cincinnati

2021 (3) WR Amari Rodgers, Green Bay

2021 (5) WR Cornell Powell, Kansas City

2020 (1) LB Isaiah Simmons, Arizona

2021 (1) DB AJ Terrell, Atlanta

2020 (2) WR Tee Higgins, Cincinnati

2020 (3) DB Tanner Muse, Las Vegas

2020 (4) OG John Simpson, Las Vegas

2020 (4) DB K’Von Wallace, Philadelphia

2020 (7) OG Tremayne Anchrum, Los Angeles Rams

2019 (1) DE Clelin Ferrell, Las Vegas

2019 (1) DT Christian Wilkins, Miami

2019 (1) DT Dexter Laence, New York Giants

2019 (2) DB Trayvon Mullen, Las Vegas

2019 (4) DE Austin Bryant, Detroit

2019 (5) WR Hunter Renfrow, Las Vegas

2018 (3) LB Dorian O’Daniel, Kansas City

2018 (6) WR Deon Cain, Indianapolis

2018 (6) WR Ray-Ray McCloud, Buffalo

2017 (1) WR Mike Williams, Los Angeles Chargers

2017 (1) QB Deshaun Watson, Houston

2017 (3) DB Cordrea Tankersley, Miami

2017 (4) RB Wayne Gallman, New York Giants

2017 (4) DT Carlos Watkins, Houston

2017 (5) TE Jordan Leggett, New York Jets

T7 Miami

2022 5-Year NFL Draft Total: 27

2021 Ranking: T5, 2020 Ranking: 5

2021 (1) DE Jaelan Phillips, Miami

2021 (1) DE Gregory Rousseau, Buffalo

2021 (5) TE Brevin Jordan, Houston

2021 (6) DE Quincy Roche, Pittsburgh

2020 (4) LB Shaquille Quarterman, Jacksonville

2020 (4) RB DeeJay Dallas, Seattle

2020 (5) WR KJ Osborn, Minnesota

2020 (7) DE Jonathan Garvin, Green Bay

2019 (4) DB Sheldrick Redwine, Cleveland

2019 (5) DB Michael Jackson, Dallas

2019 (5) DE Joe Jackson, Dallas

2019 (6) DB Jaquan Johnson, Buffalo

2019 (6) RB Travis Homer, Seattle

2018 (3) DE Chad Thomas, Cleveland

2018 (4) TE Chris Herndon, New York Jets

2018 (4) RB Mark Walton, Cincinnati

2018 (5) DT RJ McIntosh, New York Giants

2018 (6) WR Braxton Berrios, New England

2018 (7) DT Kendrick Norton, Carolina

2017 (1) TE David Njoku, Cleveland

2017 (4) DB Rayshawn Jenkins, Los Angeles Chargers

2017 (5) DB Corn Elder, Carolina

2017 (5) OG Danny Isidora, Minnesota

2017 (6) DE Al-Quadin Muhammad, New Orleans

2017 (6) QB Brad Kaaya, Detroit

2017 7 WR Stacy Coley, Minnesota

2017 (7) DB Adrian Colbert, San Francisco

T7 Notre Dame

2022 5-Year NFL Draft Total: 27

2021 Ranking: T5, 2020 Ranking: T17

2021 (2) OT Liam Eichenberg, Miami

2021 (2) OG Aaron Banks, San Francisco

2021 (2) LB Jeremiah Owusu-Koramoah, Cleveland

2021 (3) TE Tommy Tremble, Carolina

2021 (3) OT Robert Hainsey, Tampa Bay

2021 (4) QB Ian Book, New Orleans

2021 (5) DE Daelin Hayes, Baltimore

2021 (5) DE Adetokunbo Ogundeji, Atlanta

2021 (7) WR Ben Skowronek, Los Angeles Rams

2020 (2) TE Cole Kmet, Chicago

2020 (2) WR Chase Claypool, Pittsburgh

2020 (3) DE Julian Okwara, Detroit

2020 (4) DB Troy Pride, Carolina

2020 (5) DE Khalid Kareem, Cincinnati

2020 (5) DB Alohi Gilman, Los Angeles Chargers

2019 (1) DT Jerry Tillery, Los Angeles Chargers

2019 (3) WR Miles Boykin, Baltimore

2019 (4) DB Julian Love, New York Giants

2019 (4) LB Drue Tranquill, Los Angeles Chargers

2019 (6) RB Dexter Williams, Green Bay

2019 (7) TE Alize Mack, New Orleans

2018 (1) OG Quenton Nelson, Indianapolis

2018 (1) OT Mike McGlinchey, San Francisco

2018 (4) TE Durham Smythe, Miami

2018 (6) WR Equanimeous St. Brown, Green Bay

2017 (2) QB DeShone Kizer, Cleveland

2017 (7) DT Isaac Rochell, Los Angeles Chargers

6 Georgia

2022 5-Year NFL Draft Total: 28

2021 Ranking: T9, 2020 Ranking: T9

2021 (1) DB Eric Stokes, Green Bay

2021 (2) DB Tyson Campbell, Jacksonville

2021 (2) LB Azeez Ojulari, New York Giants

2021 (3) LB Monty Rice, Tennessee

2021 (3) OG Ben Cleveland, Baltimore

2021 (3) TE Tre McKitty, Los Angeles Chargers

2021 (5) DB Richard LeCounte, Cleveland

2021 (6) C Trey Hill, Cincinnati

2021 (7) DB Mark Webb, Los Angeles Chargers

2020 (1) OT Andrew Thomas, New York Giants

2021 (1) OT Isaiah Wilson, Tennessee

2020 (2) RB D’Andre Swift, Detroit

2020 (4) OG Solomon Kindley, Miami

2020 (5) QB Jake Fromm, Buffalo

2020 (5) TE Charlie Woerner, San Francisco

2020 (7) LB Tae Crowder, New York Giants

2019 (1) DB Deandre Baker, New York Giants

2019 (2) WR Mecole Hardman, Kansas City

2019 (4) WR Riley Ridley, Chicago

2019 (5) LB D’Andre Walker, Tennessee

2019 (6) C Lamont Gaillard, Arizona

2019 (7) TE Isaac Nauta, Detroit

2019 (7) WR Terry Godwin, Carolina

2018 (1) LB Roquan Smith, Chicago

2018 (1) OG Isaiah Wynn, New England

2018 (1) RB Sony Michel, New England

2018 (2) RB Nick Chubb, Cleveland

2018 (3) DE Lorenzo Carter, New York Giants

2018 (7) WR Javon Wims, Chicago

2017 (5) WR Isaiah McKenzie, Denver

5 Florida

2022 5-Year NFL Draft Total: 33

2021 Ranking: 4, 2020 Ranking: 3

2021 (1) TE Kyle Pitts, Atlanta

2021 (1) WR Kadarius Toney, New York Giants

2021 (2) QB Kyle Trask, Tampa Bay

2021 (4) DB Marco Wilson, Arizona

2021 (5) PK Evan McPherson, Cincinnati

2021 (5) DB Shawn Davis, Indianapolis

2021 (5) DT Tedarrell Slaton, Green Bay

2021 (6) OT Stone Forsythe, Seattle

2020 (1) DB CJ Henderson, Jacksonville

2020 (2) WR Van Jefferson, Los Angeles Rams

2020 (3) DE Jabari Zuniga, New York Jets

2020 (3) DE Jonathan Greenard, Houston

2020 (4) RB Lamical Perine, New York Jets

2020 (5) WR Freddie Swain Seattle,

2020 (7) WR Tyrie Cleveland, Denver

2019 (2) OT Jawaan Taylor, Jacksonville

2019 (3) DE Jachai Polite, New York Jets

2019 (4) DB Chauncey Gardner-Johnson, New Orleans

2019 (5) LB Vosean Joseph, Buffalo

2019 (5) RB Jordan Scarlett, Carolina

2018 (1) DT Taven Bryan, Jacksonville

2018 (2) DB Duke Dawson, New England

2018 (4) WR Antonio Callaway, Cleveland

2018 (5) P Johnny Townsend, Las Vegas

2019 (6) DB Marcell Harris, San Francisco

2017 (1) LB Jarrad Davis, Detroit

2017 (2) DB Marcus Maye, New York Jets

2017 (2) DB Quincy Wilson, Indianapolis

2017 (2) DB Teez Tabor, Detroit

2017 (3) LB Alex Anzalone, New Orleans

2017 (4) OT David Sharpe, Las Vegas

2017 (6) DT Caleb Brantley, Cleveland

2017 (7) DT Joey Ivie, Dallas

4 Michigan

2022 5-Year NFL Draft Total: 36

2021 Ranking: T5, 2020 Ranking: T9

2021 (1) DE Kwity Paye, Indianapolis

2021 (3) OT Jalen Mayfield ,Atlanta

2021 (3) WR Nico Collins, Houston

2021 (3) DB Ambry Thomas, San Francisco

2021 (5) LB Cameron McGrone, New England

2021 (5) RB Ben Mason, Baltimore

2021 (6) RB Chris Evans, Cincinnati

2021 (6) C Camaron Cheeseman, Washington

2020 (1) C Cesar Ruiz, New Orleans

2020 (2) LB Josh Uche, New England

2020 (4) OG Ben Bredeson, Baltimore

2020 (5) LB Khaleke Hudson, Washington

2020 (5) DE Michael Danna, Kansas City

2020 (5) OG Michael Onwenu, New England

2020 (5) WR Donovan Peoples-Jones, Cleveland

2020 (5) OG Jon Runyan, Green Bay

2020 (5) DB Josh Metellus, Minnesota

2020 (5) LB Jordan Glasgow, Indianapolis

2019 (1) LB Devin Bush, Pittsburgh

2019 (1) DE Rashan Gary, Green Bay

2019 (3) LB Chase Winovich, New England

2019 (3) DB David Long, Los Angeles Rams

2019 (5) TE Zach Gentry, Pittsburgh

2018 (3) C Mason Cole, Arizona

2018 (5) DT Maurice Hurst, Las Vegas

2017 (1) DB Jabrill Peppers, Cleveland

2017 (1) DE Taco Charlton, Dallas

2017 (3) DE Chris Wormley, Baltimore

2017 (3) DB Jourdan Lewis, Dallas

2017 (3) DB Delano Hill, Seattle

2017 (3) WR Amara Darboh, Seattle

2017 (4) LB Ben Gedeon, Minnesota

2017 (4) DT Ryan Glasgow, Cincinnati

2017 (4) WR Jehu Chesson, Kansas City

2017 (5) TE Jake Butt, Denver

2017 (6) DB Jeremy Clark, New York Jets

3 LSU

2022 5-Year NFL Draft Total: 39

2021 Ranking: 3, 2020 Ranking: 6

2021 (1) WR Ja’Marr Chase, Cincinnati

2021 (2) WR Terrace Marshall, Carolina

2021 (4) LB Jabril Cox, Dallas

2021 (4) DT Tyler Shelvin, Cincinnati

2021 (6) WR Racey McMath, Tennessee

2021 (6) DB JaCoby Stevens, Philadelphia

2021 (7) DB Kary Vincent, Denver

2020 (1) QB Joe Burrow, Cincinnati

2020 (1) DE K’Lavon Chaisson, Jacksonville

2020 (1) WR Justin Jefferson, Minnesota

2020 (1) LB Patrick Queen, Baltimore

2020 (1) RB Clyde Edwards-Helaire, Kansas City

2020 (2) DB Grant Delpit, Cincinnati

2020 (2) DB Kristian Fulton, Tennessee

2020 (3) OG Damien Lewis, Seattle

2020 (3) C Lloyd Cushenberry, Denver

2020 (3) LB Jacob Phillips, Cleveland

2020 (4) OT Saahdiq Charles, Washington

2020 (4) DT Rashard Lawrence, Arizona

2020 (6) C Blake Ferguson, Miami

2020 (7) TE Stephen Sullivan, Seattle

2019 (1) LB Devin White, Tampa Bay

2019 (2) DB Greedy Williams, Cleveland

2019 (4) TE Foster Moreau, Las Vegas

2018 (2) DB Donte Jackson, Carolina

2018 (2) RB Derrius Guice, Washington

2018 (2) WR DJ Chark, Jacksonville

2018 (3) DE Arden Key, Las Vegas

2018 (6) WR Russell Gage, Atlanta

2018 (7) QB Danny Etling, New England

2018 (7) C Will Clapp, New Orleans

2017 (1) RB Leonard Fournette, Jacksonville

2017 (1) DB Jamal Adams, New York Jets

2017 (1) DB Tre’Davious White, Buffalo

2017 (2) C Ethan Pocic, Seattle

2017 (3) LB Duke Riley, Atlanta

2017 (3) LB Kendell Beckwith, Tampa Bay

2017 (5) DT Davon Godchaux, Miami

2017 (7) WR Malachi Dupre, Green Bay

2 Ohio State

2022 5-Year NFL Draft Total: 43

2021 Ranking: 2, 2020 Ranking: 2

2021 (1) QB Justin Fields, Chicago

2021 (2) LB Pete Werner, New Orleans

2021 (2) C Josh Myers, Green Bay

2021 (3) OG Wyatt Davis, Minnesota

2021 (3) RB Trey Sermon, San Francisco

2021 (3) LB Baron Browning, Denver

2021 (4) DT Tommy Togiai, Cleveland

2021 (5) TE Luke Farrell, Jacksonville

2021 (5) DB Shaun Wade, Baltimore

2021 (7) DE Jonathon Cooper, Denver

2020 (1) DE Chase Young, Washington

2020 (1) DB Jeff Okudah, Detroit

2020 (1) DB Damon Arnette, Las Vegas

2020 (2) RB J.K. Dobbins, Baltimore

2020 (3) DT DaVon Hamilton, Jacksonville

2020 (3) OG Jonah Jackson, Detroit

2020 (3) LB Malik Harrison, Baltimore

2020 (5) DB Jordan Fuller, Los Angeles Rams

2020 (7) WR K.J. Hill, Los Angeles Chargers

2020 (7) DE Jashon Cornell, Detroit DE

2019 (1) DE Nick Bosa, San Francisco DE

2019 (1) QB Dwayne Haskins, Washington

2019 (2) WR Parris Campbell, Indianapolis

2019 (3) DT Dre’Mont Jones, Denver

2019 (3) WR Terry McLaurin, Washington

2019 (4) DB Kendall Sheffield, Atlanta

2019 (4) C Michael Jordan, Cincinnati

2019 (6) OT Isaiah Prince, Miami

2019 (7) RB Mike Weber, Dallas

2018 (1) DB Denzel Ward, Cleveland

2018 (1) C Billy Price, Cincinnati

2018 (2) DE Tyquan Lewis, Indianapolis

2018 (3) LB Jerome Baker, Miami

2018 (3) DE Sam Hubbard, Cincinnati

2018 (4) DE Jalyn Holmes, Minnesota

2018 (5) OT Jamarco Jones, Seattle

2017 (1) DB Marshon Lattimore, New Orleans

2017 (1) DB Malik Hooker, Indianapolis

2017 (1) DB Gareon Conley, Las Vegas

2017 (2) WR Curtis Samuel, Carolina

2017 (2) LB Raekwon McMillan, Miami

2017 (3) C Pat Elflein, Minnesota

2017 (7) WR Noah Brown, Dallas

1 Alabama

2022 5-Year NFL Draft Total: 51

2021 Ranking: 1, 2020 Ranking: 1

2021 (1) WR Jaylen Waddle, Miami

2021 (1) DB Patrick Surtain, Denver

2021 (1) WR DeVonta Smith, Philadelphia

2021 (1) QB Mac Jones, New England

2021 (1) OT Alex Leatherwood, Las Vegas

2021 (1) RB Najee Harris, Pittsburgh

2021 (2) C Landon Dickerson, Philadelphia

2021 (2) DT Christian Barmore, New England

2021 (6) OG Deonte Brown, Carolina

2021 (6) C Thomas Fletcher, Carolina

2020 (1) QB Tua Tagovailoa, Miami

2020 (1) OT Jedrick Wills, Cleveland

2020 (1) WR Henry Ruggs, Las Vegas

2020 (1) WR Jerry Jeudy, Denver

2020 (2) DB Xavier McKinney, New York Giants

2020 (2) DB Trevon Diggs, Denver

2020 (2) DT Raekwon Davis, Miami

2020 (3) DE Terrell Lewis, Los Angeles Rams

2020 (3) DE Anfernee Jennings, New England

2019 (1) DT Quinnen Williams, New York Jets

2019 (1) OT Jonah Williams, Cincinnati

2019 (1) RB Josh Jacobs, Las Vegas

2019 (2) TE Irv Smith, Minnesota

2019 (3) RB Damien Harris, New England

2019 (4) LB Christian Miller, Carolina

2019 ((5) DB Deionte Thompson, Arizona

2019 ((5) C Ross Pierschbacher, Washington

2019 ((5) LB Mack Wilson, Cleveland

2019 (6) DT Isaiah Buggs, Pittsburgh

2018 (1) DB Minkah Fitzpatrick, Miami

2018 (1) DT Da’Ron Payne, Washington

2018 (1) LB Rashaan Evans, Tennessee

2018 (1) WR Calvin Ridley, Atlanta

2018 (3) DB Ronnie Harrison, Jacksonville

2018 (4) DE Da’Shawn Hand, Detroit

2018 (4) DB Anthony Averett, Baltimore

2018 ((5) P JK Scott, Green Bay

2018 (6) LB Shaun Dion Hamilton, Washington

2018 (6) C Bradley Bozeman, Baltimore

2018 (7) RB Bo Scarbrough, Denver

2018 (7) DT Joshua Frazier , Pittsburgh

2017 (1) DB Marlon Humphrey, Baltimore

2017 (1) DE Jonathan Allen, Washington

2017 (1) TE O.J. Howard, Tampa Bay

2017 (1) LB Reuben Foster, San Francisco

2017 (2) OT Cam Robinson, Jacksonville

2017 (2) LB Ryan Anderson, Washington

2017 (2) DT Dalvin Tomlinson, New York Giants

2017 (3) LB Tim Williams, Baltimore

2017 (3) WR ArDarius Stewart, New York Jets

2017 (4) DB Eddie Jackson, Chicago

