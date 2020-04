NFL draft 2020: Day 3 live tracker, picks, analysis, grades, order, rumors

Rounds 4, 5, 6, and 7 of the 2020 NFL Draft kick off on Saturday at 12:00 pm. Will Philadelphia Eagles GM Howie Roseman and the Eagles add another quarterback? You'll have to tune in to find out.

Day 2 flew by on Friday night, once again going off without any hitches. Well, without any technical glitches. Eagles fans may consider Howie's thought process on adding a QB in the second round in the form of Oklahoma's Jalen Hurts to be a mental glitch.

We have all the angles covered on the Hurts pick. The pick grade? Very bad. The reason for it? It has to be Carson Wentz, as Reuben Frank writes. Roseman's explanation? "A unique skillset" and the Eagles will "explore" how to use him. You sold yet, Eagles fans?

At least they addressed a need in the third round with Davion Taylor, LB from Colorado. More on Taylor's unique high school experience in which he barely played football here.

As for day 3, here are 10 players the Eagles could target to help turn their draft around.

We'll provide live updates right here all day long of which rumors are buzzing, which teams were involved in any trades, any breaking news, all of the picks, and also whatever zany fun this unprecedented draft brings. Refresh this page for live updates.

Round Four

107. Cincinnati Bengals: Akeem Davis-Gaither, LB, Appalachian State

108. Washington Redskins: Saahdiq Charles, OT, LSU

109. Las Vegas Raiders: John Simpson, G, Clemson

110. New York Giants: Darnay Holmes, CB, UCLA

111. Miami Dolphins: Solomon Kindley, G, Georgia

112. Los Angeles Chargers: Joshua Kelley, RB, UCLA

113. Carolina Panthers: Troy Pride, CB, Notre Dame

114. Arizona Cardinals: Leki Fotu, DT, Utah

115. Cleveland Browns: Harrison Bryant, TE, Florida Atlantic

116. Jacksonville Jaguars: Ben Bartch, T, St. John's

117. Minnesota Vikings: D.J. Wonnum, DE, South Carolina

118. Denver Broncos: Albert Okwuegbunam , TE, Missouri

119. Atlanta Falcons: Mykal Walker, LB, Fresno State

120. New York Jets: Lamical Perine, RB, Florida

121. Detroit Lions: Logan Stenberg, G, Kentucky

122. Indianapolis Colts: Jacob Eason, QB, Washington

123. Dallas Cowboys: Reggie Robinson II, CB, Tulsa

124. Pittsburgh Steelers: Anthony McFarland Jr., RB, Maryland

125. New York Jets: James Morgan, QB, FIU

126. Houston Texans: Charlie Heck, T, North Carolina

127. Philadelphia Eagles: K'Von Wallace, S, Clemson

128. Buffalo Bills: Gabriel Davis, WR, UCF

129. New York Jets: Cameron Clarke, OT, Charlotte

130. Minnesota Vikings: James Lynch, DT, Baylor

131. Arizona Cardinals: Rashard Lawrence, DT, LSU

132. Minnesota Vikings: Troy Dye, LB, Oregon

133. Seattle Seahawks: Colby Parkinson, TE, Stanford

134. Atlanta Falcons: Jaylinn Hawkins, S, California

135. Pittsburgh Steelers: Kevin Dotson, G, Louisiana

136. Los Angeles Rams: Bryce Hopkins, TE, Purdue

137. Jacksonville Jaguars: Josiah Scott, DB, Michigan State

138. Kansas City Chiefs: L'Jarius Sneed, S, Louisiana Tech

139. Las Vegas Raiders: Amik Robertson, CB, Louisiana Tech

140. Jacksonville Jaguars: Shaquille Quarterman, LB, Miami

141. Houston Texans, John Reid, CB, PSU

142. Washington Redskins: Antonio Gandy-Golden, WR, Liberty

143. Baltimore Ravens: Ben Bredeson, G, Michigan

144. Seattle Seahawks: DeeJay Dallas, RB, Miami

145. Philadelphia Eagles: Jack Driscoll, OT, Auburn

146.

Dallas Cowboys: Tyler Biadasz, C, Wisconsin













































































Round Five

147. Cincinnati Bengals: Khalid Kareem, DE Notre Dame

148. Seattle Seahawks: Alton Robinson, DE, Syracuse

149. Indianapolis Colts: Danny Pinter, G, Ball State

150. New York Giants: Shane Lemieux, G, Oregon







151. Los Angeles Chargers: Joe Reed, WR, Virginia

152. Carolina Panthers: Kenny Robinson, S, West Virginia

153. San Francisco 49ers: Colton McKivit, OT, West Virginia

154. Miami Dolphins: Jason Strowbridge, DE, North Carolina

155. Chicago Bears: Trevis Gipson, DE, Tulsa

156. Washington Redskins: Keith Ismael, C, San Diego State

157. Jacksonville Jaguars: Daniel Thomas, S, Auburn

158. New York Jets: Bryce Hall, CB, Virginia

159. New England Patriots: Justin Rohrwasser, K, Marshal

160. Cleveland Browns: Nick Harris, C, Washington

161. Tampa Bay Buccaneers: Tyler Johnson, WR, Minnesota

162. Washington Redskins: Khaleke Hudson, LB, Michigan

163. Chicago Bears: Kindle Vildor, CB, Georgia

164. Miami Dolphins: Curtis Weaver, DE, Boise State

165. Jacksonville Jaguars: Collin Johnson, WR, Texas

166. Detroit Lions: Quintez Cephus, WR, Wisconsin

167. Buffalo Bills: Jake Fromm, QB, Georgia

168. Philadelphia Eagles: John Hightower, WR, Boise State

169. Minnesota Vikings: Harrison Hand, CB, Temple

170. Baltimore Ravens: Broderick Washington, DT, Texas Tech

171. Houston Texans:Isaiah Coulter, WR, Rhode Island

172. Detroit Lions: Jason Huntley, RB, New Mexico

173. Chicago Bears: Darnell Mooney, WR, Tulane

174. Tennessee Titans: Larrell Murchison, DT, North Carolina

175. Green Bay Packers: Kamal Martin, ILB, Minnesota

176. Minnesota Vikings: K.J. Osborn, WR, Miami

177. Kansas City Chiefs: Michael Danna, DE, Michigan

178. Denver Broncos: Justin Strnad, LB, Wake Forest

179. Dallas Cowboys: Bradlee Anae, DE, Utah

























































Round Six

180. Cincinnati Bengals: Hakeem Adeniji, G, Kansas

181. Denver Broncos: Netane Muti, G, Fresno State

182. New England Patriots: Cameron Brown, LB, Penn State

183. New York Giants: Cameron Brown, LB, Penn State

184. Carolina Panthers: Bravvion Roy, DT, Baylor

185. Miami Dolphins: Blake Ferguson, LS, LSU

186. Los Angeles Chargers: Alohi Gilman, S, Notre Dame

187. Cleveland Browns: Donovan Peoples-Jones, WR, Michigan

188. Buffalo Bills: Tyer Bass, K, Georgia State

189. Jacksonville Jaguars: Jake Luton, QB, Oregon State

190. San Francisco 49ers: Charlie Woerner, TE, Georgia

191. New York Jets: Braden Mann, P, Texas A&M

192. Green Bay Packers: Jon Runyan, G, Michigan

193. Indianapolis Colts: Rob Windsor, DT, Penn State

194. Tampa Bay Buccaneers: Khalil Davis, DT, Nebraska

195. New England Patriots: Jusstin Herron, G, Wake Forest

196. Philadelphia Eagles: Shaun Bradley, LB, Temple

197.

Detroit Lions: John Penisini, DT, Utah

198. Pittsburgh Steelers: Antoine Brooks Jr., S, Maryland

199. Los Angeles Rams: Jordan Fuller, S, Ohio State

200. Philadelphia Eagles: Quez Watkins, WR, Southern Miss.

201. Baltimore Ravens: James Proche, WR, Southern Methodist

202. Arizona Cardinals: Evan Weaver, LB, Cal

203. Minessota Vikings: Blake Brandel, G, Oregon State

204. New England Patriots: Cassh Maluia, LB, Wyoming

205. Minnesota Vikings: Josh Metelus, S, Michigan

206. Jacksonville Jaguars: Tyler Davis, TE, Georgia Tech

207. Buffalo Bills: Isaiah Hodgins, WR, Oregon State

208. Green Bay Packers: Jake Hanson, C, Oregon

209. Green Bay Packers: Simon stepaniak, OT, Indiana

210. Philadelphia Eagles: Prince Tega Wanogho, OT, Auburn

211. Indianapolis Colts: Isaiah Rodgers, DB, Mass.

212. Indianapolis Colts: Dezmon Patmon, WR, Washington State

213. Indianapolis Colts: Jordan Glasgow, LB, Michigan

214. Seattle Seahawks: Freddie Swain, WR, Florida



































































Round Seven

215. Cincinnati Bengals: Markus Bailey, LB, Purdue

216. Washington Redskins: Kamren Curl, S, Arkansas

217. San Francisco 49ers: Jauan Jennings, WR, Tennessee

218. New York Giants: Carter Coughlin, DE, Minnesota

219. Baltimore Ravens: Geno Stone, S, Iowa

220. Los Angeles Chargers: K.J. Hill, WR, Ohio State

221. Carolina Panthers: Stanley Thomas-Oliver, CB, FIU

222. Arizona Cardinals: Eno Benjamin, RB, Arizona State

223. Jacksonville Jaguars: Chris Claybrooks, CB, Memphis

224. Tennessee Titans: Cole McDonald, QB, Hawaii

225. Minnesota Vikings: Kenny Willekes, DE, Michigan State

226. Chicago Bears: Arlington Hambright, G, Colorado

227. Chicago Bears: Lachavious Simmons, OT, Tennessee State

228. Atlanta Falcons: Sterling Hofrichter, P, Syracuse

229. Washington Redskins: James Smith-Williams, DE, North Carolina State

230. New England Patriots: Dustin Woodard, C, Memphis

231. Dallas Cowboys: Ben DiNucci, QB, JMU

232. Pittsburgh Steelers: Carlos Davis, DT, Nebraska

233. Philadelphia Eagles: Casey Toohill, DE, Stanford

234. Los Angeles Rams: Clay Johnston, LB, Baylor

235. Detroit Lions: Jashon Cornell, DT, Ohio State

236. Green Bay Packers: Vernon Scott, DB, TCU

237. Kansas City Chiefs: Bopete Keyes, CB, Tulane

238. New York Giants: T.J. Brunson, LB, South Carolina

239. Buffalo Bills: Dane Jackson, CB, Pittsburgh

240. New Orleans Saints: Tommy Stevens, QB, Miss. State

241. Tampa Bay Buccaneers: Chapelle Russell, LB, Temple

242. Green Bay Packers: Jonathan Garvin, DE, Miami

243. Tennessee Titans: Chris Jackson, DB, Marshall

244. Minnesota Vikings: Nate Stanley, QB, Iowa

245. Tampa Bay: Raymon Calais, RB, Louisville

246. Miami Dolphins: Malcolm Perry, WR, Navy

247. New York Giants: Chris Williamson, CB, Minnesota

248. Los Angeles Rams: Sam Sloman, K, Miami

249. Minnesota Vikings: Brian Cole II, S, Miss. State

250. Los Angeles Rams: Tremayne Anchrum, G, Clemson







































































251. Seattle Seahawks: Stephen Sullivan, TE, LSU

252. Denver Broncos: Tyrie Cleveland, WR, Florida

253 Minnesota Vikings: Kyle Hinton, G, Washburn

254 Denver Broncos: Derrek Tuszka, DE, North Dakota State

255 New York Giants: Tae Crowder, LB, Georgia









