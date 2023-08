NFL 2023 roster cuts tracker: Dolphins waive Robbie Chosen as part of final moves

The deadline for teams to cut their rosters down was at 4 p.m. ET Tuesday

The deadline for NFL teams to cut their rosters down to 53 players is Tuesday, Aug. 29 at 4 p.m. ET. Join us as we keep track of who's been cut around the league as preseason and training camp wrap up and we transition into the 2023 regular season.

AFC East

DT Cortez Broughton

WR Isaiah Coulter

S Jared Mayden

T Garrett McGhin

WR Dezmon Patmon

TE Jace Sternberger

LB DaShaun White

DE Shane Ray

CB Mark Gilbert

DT Anthony Montalvo

P Michael Turk

S Bennett Williams

WR Freddie Swain

WR Chris Coleman

WR Keke Coutee

OT Geron Christian

OT James Tunstall

DE Randy Charlton

DT Josiah Bronson

DT Jaylen Twyman

DT Jamal Woods

DL Josiah Bronson

LB Mike Rose

LB Aubrey Miller II

LB Garrett Nelson

LB Mitchell Agude

LB A.J. Johnson

CB Tino Ellis

S Myles Dorn

S Keidron Smith

DB Mark Gilbert

CB Justin Bethel

WR Robbie Chosen

RB Myles Gaskin

DT Da'Shawn Hand

TE Tyler Kroft

CB Parry Nickerson

T Cedric Ogbuehi

DB Jamal Perry

LB Malik Reed

CB Ethan Bonner

TE Tanner Conner

LB Cameron Goode

T Ryan Hayes

TE Elijah Higgins

WR Braylon Sanders

CB Bryce Thompson

OL Alama Uluave

CB Trill Williams

RB Zonovan Knight

S Trey Dean

LB Sam Eguavoen

OT Yodny Cajuste

RB Damarea Crockett

CB Javelin Guidry

DT Isaiah Mack

QB Chris Streveler

S Dane Cruikshank

OL Greg Senat

LB Pita Taumoepenu

LB Nick Vigil

QB Tim Boyle

FB Nick Bawden

RB Travis Dye

WR Alex Erickson

WR Jerome Kapp

WR TJ Luther

WR Malik Taylor

TE E.J. Jenkins

TE Zack Kuntz

C Trystan Colon

OL Chris Glaser

OL Grant Hermanns

OL Brent Laing

OL Adam Pankey

DL Deslin Alexandre

DL Bruce Hector

DL Jalyn Holmes

DL Tanzel Smart

DL Marquiss Spencer

DL Pita Taumeopenu

LB Claudin Cherelus

LB Samuel Eguavoen

LB Caleb Johnson

LB Nick Vigil

S Trey Dean

CB Brandin Echols

CB Derrick Langford

CB Nehemiah Shelton

S Marquis Waters

CB Jimmy Moreland

P Thomas Morstead

LS Tucker Addington

LB Olakunle Fatukasi

LB Jourdan Heilig

WR Ed Lee

DL DaMarcus Mitchell

DL Carl Davis Jr.

LB Diego Fagot

DB Brad Hawkins Jr.

TE Johnny Lumpkin

RB C.J. Marable

QB Trace McSorley

DB Quandre Mosely

DB Rodney Randle Jr.

DL Justus Tavai

OL Micah Vanterpool

P Corliss Waitman

TE Scotty Washington

LB Carson Wells

AFC North

S Jaquan Amos

DT Trey Botts III

DT Kaieem Caesar

WR Dontay Demus Jr.

G Jake Guidone

CB Tae Hayes

DB DeAndre Houston-Carson

CB Corey Mayfield Jr.

WR Makai Polk

OLB Kelle Sanders

DB Jordan Swann

DE Tarrell Basham

K Cade York

WR Daylen Baldwin

CB Caleb Biggers

S Bubba Bolden

LB Cam Bright

CB Lorenzo Burns

P Joseph Charlton

WR Jaelon Darden

RB/WR Demetric Felton Jr.

G Michael Dunn

DT Michael Dwumfour

TE Miller Forristall

G Colby Gossett

TE Thomas Greaney

RB Hassan Hall

WR Mike Harley Jr.

WR Ra'Shaun Henry

CB Gavin Heslop

DT Trysten Hill

DT Maurice Hurst II

DE Sam Kamara

T Derrick Kelly II

RB John Kelly Jr.

DE Jeremiah Martin

S Tanner McCalister

RB Nate McCrary

S Nate Meadors

TE Zaire Mitchell-Paden

QB Kellen Mond

DE Lonnie Phelps

WR Anthony Schwartz

T Hunter Thedford

LB Charlie Thomas III

DE Isaiah Thomas

DT Tommy Togiai

WR Austin Watkins Jr.

WR Jalen Wayne

RB Jordan Wilkins

WR Ja'Marcus Bradley

CB Duke Dawson

CB Isaiah Dunn

RB Jason Huntley

RB John Lovett

LB Chapelle Russell

WR Dan Chisena

DB Nevelle Clarke

LB Kuony Deng

CB Madre Harper

DL James Nyamwaya

K B.T. Potter

LB Forrest Rhyne

LS Rex Sunahara

QB Tanner Morgan

TE Zach Gentry

S Tre Norwood

DL Breiden Fehoko

CB Luq Barcoo

RB Greg Bell

WR Jordan Byrd

WR Dez Fitzpatrick

LB Nick Kwiatkoski

DL Jonathan Marshall

OL Ryan McCollum

LB David Perales

LB Quincy Roche

DB Trenton Thompson

RB Xazavian Valladay

CB Chris Wilcox

TE Rodney Williams

AFC South

K Jake Bates

WR Victor Bolden

T Dylan Deatherage

OLB Demone Harris

OT Greg Little

CB Kendall Sheffield

OG Keaton Sutherland

RB Xazavian Valladay

RB Toriano Clinton

WR Ethan Fernea

RB Jason Huntley

WR Johnny King

OT Greg Little

S Aaron Maddox

T Jordan Murray

TE La'Michael Pettway

RB Zavier Scott

TE Kaden Smith

DB Michael Tutsie

DT Jamal Woods

WR Tyler Adams

WR Kody Case

G Emil Ekiyor

TE Nick Eubanks

K Lucas Havrisik

TE Michael Jacobson

T Matthew Vanderslice

RB Kenyan Drake

S Teez Tabor

LS Carson Tinker

LS Tucker Addington

WR Kevin Austin Jr.

S Latavious Brini

OLB D.J. Coleman

RB Snoop Conner

OL Coy Cronk

DL De'Shaan Dixon

CB Erick Hallett II

WR Jacob Harris

CB Kaleb Hayes

LB Dequan Jackson

OL Samuel Jackson

WR Oliver Martin

K James McCourt

S Ayo Oyelola

TE Derek Parish

TE Josh Pederson

TE Gerrit Prince

WR Kendric Pryor

QB Nathan Rourke

OLB Jordan Smith

OLB Willie Taylor III

DL Raymond Vohasek

OL Darryl Williams

WR Seth Williams

CB Divaad Wilson

OL Chandler Brewer

CB Tevaughn Campbell

DL Michael Dogbe

OL Bobby Evans

RB Qadree Ollison

WR Jaray Jenkins

WR Jacob Copeland

CB Chris Jackson

T Jamarco Jones

OLB Zach McCloud

K Michael Badgley

DB L.J. Davis

WR Gavin Holmes

G Zack Johnson

C James Murray

TE Justin Rigg

TE Alize Mack

DB Josh Thompson

RB Jonathan Ward

AFC West

T Yasir Durant

K Elliott Fry

DL Forrest Merrill

LB Ray Wilborn

WR Kendall Hinton

WR J.J. Koski

WR Nick Williams

DB Delonte Hood

T Isaiah Prince

LB Isaiah Moore

DB Anthony Witherstone

TE Kendall Blanton

DB Deon Bush

C Austin Reiter

NT Danny Shelton

DB Dicaprio Bootle

DB Ekow Boye-Doe

QB Shane Buechele

TE Matt Bushman

LB Cole Christiansen

DB Anthony Cook

RB Jerrion Ealy

WR Ty Fryfogle

WR Izaiah Gathings

T Chukwuebuka Godrick

WR Juwan Green

T Sebasian Gutierrez

DB Kahlef Hailassie

T Anderson Hardy

DT Phil Hoskins

DB Lamar Jackson

DE Truman Jones

DE Joshua Kaindoh

T Darian Kinnard

DB Duron Lowe

DB Isaiah Norman

QB Chris Oladokun

RB La'Mical Perine

WR Cornell Powell

RB Deneric Prince

WR Ty Scott

DB Reese Taylor

DT Chris Williams

DE Daniel Wise

G Jerome Carvin

LB Olakunle Fatukasi

WR Nikko Remigio

Las Vegas Raiders

LB Darius Harris

TE O.J. Howard

ILB Kana'i Mauga

T Justin Murray

DT Kyle Peko

WR D.J. Turner

DT Doug Costin

LB Isaac Darkangelo

QB Chase Garbers

CB Ike Brown

CB Bryce Cosby

G Vitaliy Gurman

RB Darwin Thompson

WR Chris Lacy

Los Angeles Chargers

DB Kemon Hall

OT Nicholas Melsop

RB Larry Rountree III

OLB Brevin Allen

T Zach Bailey

S Tyler Baker-Williams

C Johari Branch

CB Cam Brown

WR Tyrrell Bynum

DL Jerrod Clark

LB Tae Crowder

WR Keelan Doss

QB Max Duggan

LB Nathan East

TE Michael Ezeike

OLB Andrew Farmer

CB Matt Hankins

WR John Hightower

RB Tyler Hoosman

CB Michael Jacquet

LB Mikel Jones

TE Hunter Kampmoyer

T Matt Kaskey

OLB Carlo Kemp

DL Terrance Lang

LB Blake Lynch

DL David Moa

CB Tiawan Mullen

DL CJ Okoye

G/T Austen Pleasants

RB Aaron Shampklin

OLB Ty Shelby

WR Darrius Shepherd

CB Amechi Uzodinma

C Isaac Weaver

DB Mark Webb Jr.

WR Pokey Wilson

WR Milton Wright

NFC East

Dallas Cowboys

K Tristan Vizcaino

New York Giants

RB James Robinson

DT Kevin Atkins

DB Darren Evans

NT Donovan Jeter

WR Collin Johnson

LB Troy Brown

OT Devery Hamilton

WR Jeff Smith

CB Rodarious Williams

Philadelphia Eagles

WR Tyrie Cleveland

DT Noah Ellis

CB Zech McPherson

T Chim Okorafor

T Trevor Reid

LB Davion Taylor

CB Greedy Williams

P Ty Zentner

G Josh Andrews

TE Dan Arnold

WR Deon Cain

T Dennis Kelly

C Cameron Tom

T Brett Toth

Washington Commanders

T Alex Akingbulu

WR Kazmeir Allen

DT Abdullah Anderson

TE/FB Alex Armah

DE William Bradley-King

G Mason Brooks

S Terrell Burgess

CB Tariq Castro-Fields

QB Jake Fromm

RB Derrick Gore

LB De'Jon Harris

T Jaryd Jones-Smith

C Tyler Larsen

G Nolan Laufenberg

DT Benning Potoa'e

S Kendall Smith

WR Brycen Tremayne

CB Jace Whittaker

CB Nick Whiteside II

CB Rachad Wildgoose

K Mike Badgley

WR Jalen Sample

C Keaton Sutherland

P Colby Wadman

WR Zion Bowens

LB Milo Eifler

CB DaMarcus Fields

LB Ferrod Gardner

S Joshua Kalu

WR Marcus Kemp

DT Isaiah Mack

DT Anthony Montalvo

T/G Aaron Montiero

RB Jaret Patterson

DE Joshua Pryor

CB DJ Stirgus

NFC North

Chicago Bears

TE Chase Allen

WR Aron Cruickshank

LB Kuony Deng

DT Jalyn Holmes

LB Buddy Johnson

OL Alex Leatherwood

K Andre Szmyt

TE Jake Tonges

KB Micah Baskerville

DT Travis Bell

FB Robert Burns

TE Stephen Carlson

CB Macon Clark

T Kellen Diesch

G Dieter Eiselen

LB DeMarquis Gates

DE Trevis Gipson

DE Jalen Harris

T Bobby Haskins

DE D'Anthony Jones

G Josh Lugg

T Roy Mbaeteka

CB Michael Ojemudia

TE Lachlan Pitts

DT Bravvion Roy

G Logan Stenberg

LB Davion Taylor

S Bralen Trahan

CB Kindle Vildor

LB Barrington Wade

LB Mykal Walker

S Kendall Williamson

Detroit Lions

DL Christian Covington

WR Avery Davis

TE Derrick Deese Jr.

OL Bobby Hart

RB Mohamed Ibrahim

OL Germain Ifedi

WR Tom Kennedy

LS Jake McQuaide

WR Denzel Mims

WR Jason Moore

DT Zach Morton

RB Devine Ozigbo

G Ross Pierschbacher

WR Trey Quinn

CB Colby Richardson

CB Jarren Williams

WR Trinity Benson

OL Obinna Eze

TE Daniel Helm

OL Alex Mollette

S Scott Nelson

OL Darrin Paulo

CB Colby Richardson

Green Bay Packers

WR Jeff Cotton

QB Danny Etling

G Chuck Filiaga

DE Ladarius Hamilton

TE Camren McDonald

Minnesota Vikings

OT Jacky Chen

T Bobby Evans

WR N'Keal Harry

The Vikings cut former Patriots first-round pick N'Keal Harry this week. (Photo by Christopher Mast/Getty Images)

WR Cephus Johnson III

LB William Kwenkeu

TE Zach Ojile

K Jack Podlesny

LB Curtis Weaver

WR Garett Maag

RB Abram Smith

OL Josh Sokol

QB Jordan Ta'amu

TE Colin Thompson

T Jarrid Williams

LB Jake Gervase

LB Tanner Vallejo

CB Tay Gowan

DL Calvin Avery

CB Kalon Barnes

CB C.J. Coldon, Jr.

T Christian DiLauro

CB Jameson Houston

LB Wilson Huber

RB Aaron Dykes

WR Blake Proehl

WR Lucky Jackson

WR Jacob Copeland

WR Trishton Jackson

WR Thayer Thomas

WR Garett Maag

TE Ben Sims

TE Colin Thompson

OL Jack Snyder

OL Alan Ali

DL Ross Blacklock

DL Esezi Otomewo

DL T.J. Smith

LB Luiji Vilain

LB Benton Whitley

LB Abraham Beauplan

CB Jaylin Williams

NFC South

Atlanta Falcons

WR Chris Blair

WR Frank Darby

DT Matthew Gotel

OL Jalen Mayfield

OL LaColby Tucker

OLB Mykal Walker

Carolina Panthers

OL Deonte Brown

RB Spencer Brown

LB Ace Eley

OL JD Direnzo

LB Deion Jones

DE Kobe Jones

OL Michael Jordan

OLB Eku Leota

CB Mac McCain

G Justin McCray

CB Herb Miller

CB Mark Milton

LB Arron Mosby

DT John Penisini

DE Jalen Redmond

CB Colby Richardson

S Eric Rowe

LB Brandon Smith

WR Shi Smith

CB Keith Taylor

C Sam Tecklenburg

OLB Jordan Thomas

CB Stantley Thomas-Oliver

WR Josh Vann

DE Raequan Williams

T BJ Wilson

WR Javon Wims

New Orleans Saints

WR Keke Coutee

G Koda Martin

WR James Washington

Tampa Bay Buccaneers

T Grant Hermanns

DB Duron Lowe

NFC West

Arizona Cardinals

QB Colt McCoy

CB Nate Hairston

S Sean Chandler

LS Jack Coco

RB Stevie Scott III

Los Angeles Rams

DB Richard LeCounte

T A.J. Arcuri

K Tanner Brown

DE T.J. Carter

LB Daniel Hardy

DB Quindell Johnson

TE Nikola Kalinic

C Mike McAllister

DB Cameron McCutcheon

G Grant Miller

WR Xavier Smith

LB Keir Thomas

WR Austin Trammell

QB Dresser Winn

LB Jaiden Woodbey

DT Marquise Copeland

RB Royce Freeman

QB Brett Rypien

LB DeAndre Square

DB Rashad Torrence

San Francisco 49ers

DB Anthony Averett

RB Ronald Awatt

CB Nate Brooks

DL La'Darius Hamilton

LB Darryl Johnson

Khalan Laborn

CB Terrance Mitchell

DL Breeland Speaks

LB Kyahva Tezino

DL Spencer Waege

S Avery Young

Seattle Seahawks

DE MJ Anderson

TE Sal Cannella

DT Robert Cooper

DE Jordan Ferguson

WR Malik Flowers

CB Benjie Franklin

TE Noah Gindorff

WR Ra'Shaun Henry

WR Justin Marshall

DT Anthony Montalvo

DT Roderick Perry II

CB Chris Steele

RB Wayne Taulapapa