More apparent NBA jersey leaks: Knicks, Bulls, Clippers, Heat and more

The Lakers, Nets, Trail Blazers, Suns, Mavericks, Pelicans, Spurs and Warriors recently had apparent jersey leaks.

Now, we see new uniforms (at least partially) for the Knicks, Bulls, Clippers, Wizards, Pistons, Raptors, Grizzlies, Heat and Rockets.

Knicks

🚨 NEW YORK KNICKS! O time da cidade que nunca dorme vai deixar isso escrito no seu uniforme City Edition. Desenho muito incomum para a franquia! Notem a ousadia das letras NYC por trás do logotipo da Nike. pic.twitter.com/FS2iZaw8ax — Camisas da NBA (@camisasdanba) October 31, 2020





Outra imagem do uniforme dos Knicks. Agora a parte de trás da camisa para completar a análise. Essa jersey não foi muito bem recebida pelos leitores do perfil. Siga @camisasdanba para mais informações como essa. 🔥 https://t.co/5hsKfOcrMq pic.twitter.com/EDV0GTIiih — Camisas da NBA (@camisasdanba) October 31, 2020





The Knicks are really leaning into their shift from proud franchise to off-brand joke. These jerseys are the epitome of this not-cool Knicks era.

Bulls

🚨 VAZOU! Aqui está a primeira imagem do novo uniforme alternativo do CHICAGO BULLS. Predominantemente preto, com uma bela combinação de logotipo e número em amarelo e vermelho. O painel lateral bastante complexo chama atenção. Muitas referências em um só uniforme! pic.twitter.com/n03JmOVMDh — Camisas da NBA (@camisasdanba) November 1, 2020





“No little plans” is a quote from Chicago architect Daniel Burnham. Chicago’s unique architecture definitely lends itself to influencing uniforms. I’m not sure this is it, though. Minuses for a color scheme, when you see the Bulls in it on television, will just confuse you about who’s playing.

Clippers

🚨 VAZOU! Aparentemente o uniforme City Edition dos LOS ANGELES CLIPPERS será uma versão preta da última temporada. 📸 Publicada pelo @joeylinn_ O uniforme agradou e ganhou até quadra personalizada, que poderá ser reutilizada. Mas não curti nada essas partes em cinza. pic.twitter.com/mVeZoRLTq0 — Camisas da NBA (@camisasdanba) November 1, 2020





“Los Angeles” is a far better brand, despite being vaguer, than “Clippers.” Hence, a dark version of last season’s alternate uniforms. However, I maintain my objection: The Clippers’ name is “L.A.,” not “Los Angeles.”

Wizards

🚨 CITY EDITION DOS WIZARDS Temos aqui a primeira imagem do novo uniforme do Washington Wizards. Cinza como cor predominante, bonitos detalhes da bandeira dos EUA 🇺🇸 nas laterais, mas nada além do que a franquia já vem praticando. pic.twitter.com/j18vHp6kC0 — Camisas da NBA (@camisasdanba) October 31, 2020





Outros detalhes do novo uniforme alternativo do Washington Wizards. Talvez ninguém esteja encantado com essa City Edition, mas a composição de cores me agrada. A tipografia do número dos Wizards complementa bem e o detalhe na cintura do short ficou bonito. https://t.co/TVnBfJ4T9S pic.twitter.com/AGCMdaqh7a — Camisas da NBA (@camisasdanba) October 31, 2020





The Wizards have great colors – red, white and blue. I’m not a big fan of dulling them with gray (however fitting that is for this team).

Pistons

🚨 VAZOU! Aqui estão as primeiras imagens do novo uniforme alternativo do DETROIT PISTONS, provável parte da coleção City Edition. “Motor City” continua sendo o tema. As faixas do centro foram deslocadas para o painel lateral. A principal novidade é o logo em forma circular. pic.twitter.com/B14DM7S3w7 — Camisas da NBA (@camisasdanba) October 31, 2020





It’s too wordy. But the circle creates an effect that will look better during games, when people aren’t reading the words anyway.

Raptors

🚨 MAIS UM VAZAMENTO! 🦖 Aqui está a primeira imagem da camisa City Edition do Toronto Raptors. O logotipo Toronto usa a mesma tipografia do primeiro uniforme da franquia – que tinha a palavra Raptors. pic.twitter.com/GGZM8Og4Yc — Camisas da NBA (@camisasdanba) October 30, 2020





Trago também o verso da camisa do Toronto Raptors. Um uniforme discreto, mas com a combinação de cores que sua torcida já reconhece e aprova. Sempre falo isso, mas vou repetir: adoro o formato do número dos Raptors. Um dos melhores da NBA. https://t.co/Ffx63j3FMD pic.twitter.com/FlZo79vBqL — Camisas da NBA (@camisasdanba) October 31, 2020





Pretty similar to previous OVO jerseys. Will more people really buy this slightly different version of the jersey than would’ve bought the “old” version?

Story continues