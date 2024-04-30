Advertisement

Monday's high school baseball and softball scores

Steve Galluzzo
·1 min read
Seattle Mariners baseball equipment in the dugout before the start of a spring training baseball game against the Milwaukee Brewers Monday, March 8, 2010, in Phoenix. The Brewers defeated the Mariners 6-2. (AP Photo/Ross D. Franklin)
(Associated Press)

Baseball 

Animo Robinson 16, Animo Venice 5

Community Charter 16, Triumph Charter 8

Fremont 11, Harbor Teacher 4

Granada Hills Kennedy 3, San Fernando 2

King/Drew 7, Port of L.A. 3

L.A. Jordan 10, Dymally 6

L.A. Wilson 4, L.A. Marshall 3

Legacy 6, South Gate 2

Maywood CES 10, Elizabeth 0

Middle College 13, Crenshaw 12

Reseda 23, Panorama 0

San Pedro 3, Carson 2

Sotomayor 5, Marquez 4

Sun Valley Magnet 9, Discovery 4

Sylmar 10, Canoga Park 0

Torres 16, Maywood Academy 3

Valor Academy 12, Valley Oaks CES 2

Softball

Animo South L.A. 11, Academy of Arts & Enterprise 9

Animo De La Hoya 22, Animo Bunche 11

Animo Venice 1, Stella Charter 0

Bell 11, Maywood CES 0

Birmingham 10, Chatsworth 1

CALS Early College 15, Magnolia Science 0

Carson 21, Narbonne 0

Dymally 9, L.A. Jordan 7

Eagle Rock 8, L.A. Wilson 0

El Camino Real 5, Cleveland 1

Granada Hills 14, Taft 0

Harbor Teacher 19, Fremont 3

Hawkins 20, L.A. Jordan 9

L.A. Hamilton 19, LACES 3

L.A. University 18, Westchester 3

Northridge Academy 13, SOCES 1

Port of L.A. 16, King/Drew 0

San Pedro 20, Gardena 2

Santee 11, South East 5

Sun Valley Magnet 32, Discovery 8

Triumph Charter 18, Community Charter 9

USC-MAE 20, Central City Value 2

Venice 19, Fairfax 0

Washington Prep 20, Crenshaw 14

Wilmington Banning 21, Rancho Dominguez 1

Sign up for the L.A. Times SoCal high school sports newsletter to get scores, stories and a behind-the-scenes look at what makes prep sports so popular.

This story originally appeared in Los Angeles Times.