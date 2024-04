Mid-Columbia Track and Field Honor Roll. The best performances of Tri-Cities area athletes

The 61st annual Pasco Invitational Track and Field meet brought more than 1,000 athletes from 87 schools to compete at Edgar Brown Stadium in Pasco last weekend. It also marked the gear up toward post season competition.

Here’s a look at the best performances so far this year from athletes across the Mid-Columbia.

Mid-Columbia track and field honor roll

Through April 13

BOYS 100

10.90 seconds, Tristan Breier, jr., Chiawana, 3/30 Clay Lewis Invite

10.97, Easton Woods, jr., Hanford, 4/6 Davis Invite

10.99, Justin Webber, sr., Chiawana, 4/6 Davis Invite

11.04, Dylin McIntyre, sr., Kennewick, 4/13 Pasco Invite

11.07, Levi Stiver, so., Richland, 3/30 Holder Relays

BOYS 110 HIGH HURDLES

14.22 seconds, Jackson Burns, sr., Kennewick, 4/13 Pasco Invite

14.38, Ian Calhoon, sr., Walla Walla, 4/13 Pasco Invite

15.29, Justin Webber, sr., Chiawana, 4/10 MCC meet Edgar Brown

15.42, Devin Crews, jr., Kamiakin, 4/10 MCC meet Kennewick

15.84, Matthew Stanfield, so., Richland, 3/23 Ray Cross Ephrata

BOYS 200 METERS

22.43 seconds, Tristan Breier, jr., Chiawana, 3/30 Clay Lewis

22.53, Easton Woods, jr., Hanford, 3/30 Clay Lewis

22.62, Camden Schmidt, sr., Kamiakin, 4/10 MCC meet at Kamiakin

22.64, Justin Webber, sr., Chiawana, 4/10 MCC meet at Edgar Brown

22.67, Jack Forbes, sr., Richland, 4/10 MCC meet at Kamiakin

BOYS 300 HURDLES

39.05 seconds, Jackson Burns, sr., Kennewick, 4/13 Pasco Invite

39.97, Devin Crews, jr., Kamiakin, 4/13 Pasco Invite

39.99, Ian Calhoon, sr., Walla Walla, 4/13 Pasco Invite

40.79, Grayson Jones, jr., Hanford, 4/13 Pasco Invite

40.96, Jaden Booker, jr., Richland, 4/10 MCC meet at Kamiakin

BOYS 400 METERS

49.75 seconds, Easton Woods, jr., Hanford, 3/16 Richland jamboree

49.86, Tristan Breier, jr., Chiawana, 3/30 Clay Lewis

51.02, Carter Kreutz, jr., Chiawana, 4/13 Pasco Invite

51.19, Moudou Kinteh, sr., Hanford, 3/30 Clay Lewis

51.54, Brayden Pratt, sr., Richland, 3/30 Holder Relays

BOYS 4X100 RELAY

42.22 seconds, Richland (J.Brightful, J.Forbes, L.Stiver, B.Pratt), 4/13 Pasco Invite

42.80, Kamiakin (M.Villasenor, D.Crews, C.Schmidt, J.Long), 4/10 MCC meet at Kamiakin

42.84, Kennewick (A.Roberts, D.McIntyre, C.Neer, J.Burns), 3/30 Clay Lewis

43.51, Chiawana (B.Feldmann, C.MacPherson, T.Breier, J.Webber), 3/30 Clay Lewis

43.54, Hermiston (J.Counsell, L.Shilhanek, J.Ramirez Ortega, G.Gonzague), 4/10 MCC meet at Edgar Brown

BOYS 800 METERS

1:57.97, Jaysen Rodriguez, jr., Hermiston, 4/13 Pasco Invite

2:00.93, Ethan Brogoitti, jr., Hanford, 3/30 Clay Lewis

2:01.15, John Mills, sr., Hermiston, 4/10 MCC meet at Edgar Brown

2:01.87, Ezra Teeples, jr., Kamiakin, 4/10 MCC meet at Kamiakin

2:01.19, Om Nair, sr., Richland, 4/13 Pasco Invite

BOYS 1600 METERS

4:13.33, Ezra Teeples, jr., Kamiakin, 4/13 Pasco Invite

4:21.05, Jaysen Rodriguez, jr., Hermiston, 4/13 Pasco Invite

4:28.77, Ian Lash, jr., Walla Walla, 3/29 Eastmont Twilight

4.30.30, Andrew Garcia, jr., Sunnyside, 4/13 Pasco

4:30.30, Chase Kennard, jr., Kamiakin, 4/10 MCC at Kamiakin

BOYS 4X400 RELAY

3:25.89, Hanford (G.Jones, E.Brogoitti, M.Kinteh, E.Woods), 3/30 Clay Lewis

3:26.32, Hermiston (J.Ramirez Ortega, J.Rodriguez, J.Counsell, L.Shilhanek), 3/30 Clay Lewis

3:31.24, Chiawana (J.Webber, A.Colon, N.Beus, T.Breier), 3/23 WV-Yakima Ram Relays

3:33.86, Richland (J.Booker, O.Nair, B.Pratt, T.Bowers), 4/13 Pasco Invite

3:35.80, Sunnyside (I.Jimenez, A.Garcia, E.Cisneros, A.Osorio), 3/23 WV-Yakima Ram Relays

BOYS 3200 METERS

9:30.74, Ezra Teeples, jr., Kamiakin, 4/13 Pasco Invite

9:35.75, Andrew Garcia, jr., Sunnyside, 3/30 Clay Lewis

9:36.32, Noah Thomas, jr., Kamiakin, 3/30 Clay Lewis

9:39.65, Ian Lash, jr., Walla Walla, 4/13 Pasco Invite

9:47.36, Jaysen Rodriguez, jr., Hermiston, 4/10 MCC at Edgar Brown

BOYS DISCUS

167 feet, 11 inches, Cody Brown, sr., River View, 3/30 Holder Relays

163-10, Titus Jeffrey, jr, Grandview, 4/13 Cheney Invite

163-0, Andrei Smith, jr., College Place, 3/15 Windbreaker

159-6, Carson Condie, sr., Southridge, 4/13 Pasco Invite

152-2, Bradley Hottman, sr., Hermiston, 4/13 Pasco Invite

BOYS HIGH JUMP

6 feet, 4 inches; Shaun Youngblood, jr., Kennewick, 3/30 Clay Lewis

6-0; Carson Rogers, sr., Southridge, 4/10 MCC meet at Kennewick

5-10; Tyler Li, sr., Connell, 3/15 Sweeney Invite

5-10; Zachary Rose, jr., Richland, 3/21 JV meet

5-10; Matthew Stanfield, so., Richland, 3/21 JV meet

5-10; Mason Strieck, so., Sunnyside, 3/9 Ike jamboree

BOYS JAVELIN

177 feet, 8 inches; Kellen Riner, sr., Connell, 3/23 Ray Cross Ephrata

167-2; Titus Paeschke, jr., Prosser, 4/13 Cheney Invite

162-5; Tanner Larson, jr., Kennewick, 4/13 Pasco Invite

162-2; Kooper Schmitt, sr., Richland, 4/13 Pasco Invite

160-2; Braxton Feldmann, jr., Chiawana, 4/6 Davis Invite

BOYS LONG JUMP

23 feet, 1 inch; Gavyn Buchanan, sr., Kamiakin, 3/30 Clay Lewis

22-8.75; JaRue Long, jr., Kamiakin, 3/30 Clay Lewis

21-9.5; Jalen Brightful, sr., Richland, 3/16 Richland jamboree

21-8; Camden Schmidt, sr., Kamiakin, 3/30 Clay Lewis

21-8; Jackson Williams, jr., Southridge, 3/30 Clay Lewis

BOYS POLE VAULT

15 feet, 10 inches; Phillip Wald, sr., Hanford, 4/10 MCC meet at Edgar Brown

14-0; Elijah Lynch, sr., Richland, 3/16 Richland jamboree

13-6; Riley Berry, sr., Richland, 4/10 MCC at Kamiakin

13-0; Tanner Chan, sr., Southridge, 3/30 Clay Lewis

13-0; Arsenios Harrington, sr., Richland, 3/30 Holder Relays

BOYS SHOT PUT

55 feet, 6 inches; Titus Jeffrey, jr., Grandview, 4/13 Cheney Invite

53-2.25; Carson Condie, sr., Southridge, 3/30 Clay Lewis

53-1.5; Cody Brown, sr., River View, 4/13 Pasco Invite

48-1.25; Dylin McIntyre, sr., Kennewick, 4/10 MCC meet at Kennewick

47-9.5; Peter Smith, fr., Kennewick, 3/9 Walla Walla jamboree

BOYS TRIPLE JUMP

44 feet, 1.25 inches; Shaun Youngblood, jr., Kennewick, 3/23 Ray Cross Ephrata

43-5; Gavyn Buchanan, sr., Kamiakin, 4/13 Pasco Invite

42-10; Peyton Pyeatt, so., Connell, 3/23 Ray Cross Ephrata

42-3; Santana Luna, jr., Royal, 3/21 Best in the Basin

42-2.25; Alex Lopez, so., Sunnyside, 4/13 Pasco Invite

GIRLS 100 METERS

11.95 seconds, Ashlyn Nielsen, sr., Walla Walla, 4/13 Pasco Invite

12.14, Naly Khamlue-Pratt, so., Richland, 4/13 Pasco Invite

12.16, Adelyn Mitchell, sr., Kamiakin, 4/13 Pasco Invite

12.49, Jailyn Davenport, jr., Walla Walla, 4/13 Pasco Invite

12.77, Alyssa Marsh, sr., Richland, 3/16 Richland jamboree

GIRLS 100 HURDLES

15.42 seconds, Ashlyn Nielsen, sr., Walla Walla, 4/13 Pasco Invite

15.31, Diana Kuwa, sr., Southridge, 4/13 Pasco Invite

15.64, Abigail Dainty, jr., Hermiston, 4/10 MCC at Edgar Brown

15.70, Louesa Gledhill, jr., Kamiakin, 4/13 Pasco Invite

16.12, Lynnea Moran, sr., Hanford, 4/13 Pasco Invite

GIRLS 200 METERS

24.58 seconds, Ashlyn Nielsen, sr., Walla Walla, 4/13 Pasco Invite

25.33, Naly Khamlue-Pratt, so., Richland, 4/10 MCC meet at Kamiakin

25.66, Adelyn Mitchell, sr., Kamiakin, 4/13 Pasco Invite

25.76, Jailyn Davenport, jr., Walla Walla, 3/29 Eastmont Twilight

25.79, Alyssa Marsh, sr., Richland, 4/10 MCC meet at Kamiakin

GIRLS 300 HURDLES

45.84 seconds, Louesa Gledhill, jr., Kamiakin, 4/13 Pasco Invite

48.00, Hannah Kennell, sr., Kamiakin, 4/10 MCC meet at Kamiakin

48.20, Brooke Bird, jr., Richland, 4/13 Pasco Invite

48.85, Casey Mackay, fr., Southridge, 4/13 Pasco Invite

49.00, Haylee Johnson, sr., Kennewick, 4/13 Pasco Invite

GIRLS 400 METERS

59.07 seconds, Carly Martin, sr., Walla Walla, 3/29 Eastmont Twilight

59.31, Emilee Van Buren, sr., Connell, 3/15 Sweeney Invite

59.98, Alyssa Marsh, sr., Richland, 3/16 Richland jamboree

1:00.42, Sawyer Chubb, fr, Chiawana, 4/13 Pasco Invite

1:00.47, Alexia Vaughn, fr., Southridge, 4/13 Pasco Invite

GIRLS 4X100 RELAY

48.33 seconds, Walla Walla (A.Andrews, J.Davenport, C.Martin, A.Nielsen), 4/13 Pasco Invite

48.65, Richland (N.Khamlue-Pratt, A.Marsh, G.Moss, L.Medina), 4/13 Pasco Invite

48.97, Kamiakin (D.Helms, C.Erickson, A.Herrin, A.Mitchell), 4/10 MCC meet at Kamiakin

50.27, Chiawana (T.Mills, S.Chubbs, M.Smith, K.Khomin), 4/13 Pasco Invite

50.39, Hermiston (M.Jared, A.Risueno, K.Ortiz, A.Dainty), 4/13 Pasco Invite

GIRLS 800 METERS

2:18.79, Mia Beightol, sr., Hanford, 4/10 MCC meet at Edgar Brown

2:22.40, Emma Gis, jr., Chiawana, 4/13 Pasco Invite

2:23.96, Alexia Vaughn, fr., Southridge, 4/13 Pasco Invite

2:24.35, Miriam Hutchens, jr., Walla Walla, 3/29 Eastmont Twilight

2:25.75, Preslie Jenkins, fr., Kamiakin, 4/13 Pasco Invite

GIRLS 4X200 RELAY

1:43.45, Kamiakin (D.Helms, A.Herrin, L.Gledhill, A.Mitchell), 4/10 MCC meet at Kamiakin

1:43.74, Richland (N.Khamlue-Pratt, A.Marsh, G.Moss, H.Summers), 4/10 MCC meet at Kamiakin

1:48.98, Prosser (K.Hudak, E.Merrick, M,Rude, K.McClure), 4/13 Cheney Invite

1:50.04, Walla Walla (B.Boyd, A.Rojas, D.Fransson, A.Andrews), 3/29 Eastmont Twilight

1:51.37, Chiawana (A.Harden, S.Chubb, M.Elliott, T.Mills), 3/23 WV-Yakima Ram Relays

GIRLS 1600 METERS

5:06.05, Mia Beightol, sr., Hanford, 4/6 Davis Invite

5:17.56, Lillian Robertson, jr., Richland, 4/10 MCC at Kamiakin

5:23.43, Meredith Stavenger, jr., Kamiakin, 4/10 MCC at Kamiakin

5:23.82, Emma Gis, jr., Chiawana, 4/10 MCC at Edgar Brown

5:24.38, Valerie Siebol-DeRuyter, jr., Pasco, 4/10 MCC at Kennewick

GIRLS 4X400 RELAY

4:03.20, Richland (N.Khamlue-Pratt, A.Marsh, H.Summers, L.Medina), 4/13 Pasco Invite

4:06.15, Chiawana (S.Chubb, M.Smith, P.Smith, E.Gis), 4/10 MCC meet at Edgar Brown4:09.43, Walla Walla (C.Martin, M.Hutchens, J.Davenport, A.Nielsen), 3/29 Eastmont Twilight

4:11.29, Kamiakin (H.Kennell, A.Kiel, E.Sims, L.Gledhill), 4/10 MCC meet at Kamiakin

4:14.77, Hermiston (A.Risueno, A.Courtney, M.Franke, J. Garcia Sandoval), 4/13 Pasco Invite

GIRLS 3200 METERS

11:30.06, Mia Beightol, sr., Hanford, 3/30 Clay Lewis

11:41.35, Valerie Siebol-DeRuyter, jr., Pasco, 4/13 Pasco Invite

11:47.46, Elena Till, so., Kamiakin, 4/10 MCC at Kamiakin

11:48.36, Macy Eggert, jr., Walla Walla, 4/13 Pasco Invite

11:51.69, Lillian Robertson, jr., Richland, 3/23 Ray Cross Ephrata

GIRLS DISCUS

145 feet, 2 inches; Whitney Griffith, sr., Walla Walla, 3/29 Eastmont Twilight

125-1; Lillian White, jr., Walla Walla, 4/10 MCC at Kennewick

122-0; Malia Ruud, jr., Chiawana, 3/23 WV-Yakima Ram Relays

116-7; Jaylah Griffith, so., Southridge, 4/13 Pasco Invite

105-10; Avonlea Edwards, jr., Hermiston, 3/14 Kennewick Invite

GIRLS HIGH JUMP

5 feet, 5 inches; Aubrey Herrin, jr., Kamiakin, 4/13 Pasco Invite

5-5; Emaunii Sims, so., Kamiakin, 4/13 Pasco Invite

5-4; Jailyn Davenport, jr., Walla Walla, 3/14 Kennewick Kickoff

5-3; Landry Allen, jr., Hanford, 4/13 Pasco Invite

5-2; Aliyah Malone, jr., River View, 3/26 River View Invite

5-2; Kienna Stemper, jr., WWVA, 3/12 River’s Edge Invite

GIRLS JAVELIN

136 feet, 2 inches; Baylee Wroble, sr., Richland, 4/13 Pasco Invite

125-6; Adisyn Andrews, jr., Walla Walla, 4/10 MCC meet at Kennewick

114-4; Avery Barnhart, jr., Prosser, 3/15 Windbreaker

111-9; Mia Leahy, so., Columbia-Burbank, 4/12 K-Valley Rally Kittitas

110-3; Emily Kaylor, sr., Kennewick, 4/13 Pasco Invite

GIRLS LONG JUMP

17 feet, 4.25 inches; Presley Smith, sr., Chiawana, 3/23 WV-Yakima Ram Relays

17-0; Adisyn Andrews, jr., Walla Walla, 3/29 Eastmont Twilight

16-8.5; Madeline Jared, jr., Hermiston, 3/30 Clay Lewis

16-6.75; Cassidy Schell, jr., Southridge, 3/30 Clay Lewis

16-2.5; Cami Martin, sr., Walla Walla, 3/29 Eastmont Twilight

GIRLS POLE VAULT

13 feet, 4 inches; Landry Allen, jr., Hanford, 4/13 Pasco Invite

11-6; Katelyn Wolfert, jr., Hanford, 4/13 Pasco Invite

11-0; Kirsten Anderson, jr., Walla Walla, 4/10 MCC meet at Kennewick

10-6; Paizlei Tucker, jr., Richland, 4/13 Pasco Invite

10-0; Corinne Hatch, sr., Hanford, 3/16 Richland jamboree

10-0; Katherine Rausch, jr., Hanford, 4/10 MCC meet at Edgar Brown

10-0; Alice Williams, so., Richland, 4/10 MCC meet at Kamiakin

GIRLS SHOT PUT

38 feet, 9.5 inches; Camia Howard, sr., Kamiakin, 4/13 Pasco Invite

38-2; Malia Ruud, jr., Chiawana, 3/30 Clay Lewis

37-10; Lillian White, jr., Walla Walla, 4/10 MCC meet at Kennewick

37-8.5; Grace Francis, jr., Hanford, 3/16 Richland jamboree

34-7.5; Mackenzie Schulz, jr., Richland, 4/10 MCC meet at Kamiakin

GIRLS TRIPLE JUMP

39 feet, 0 inches: Aubrey Herrin, jr., Kamiakin, 4/13 Pasco Invite

36-3.5; Cami Martin, sr., Walla Walla, 4/13 Pasco Invite

35-2; Presley Smith, sr., Chiawana, 3/23 WV-Yakima Ram Relays

35-0.75; Sydney O’Niel, sr., Richland, 3/16 Richland jamboree

34-11; Diana Kuwa, sr., Southridge, 4/13 Pasco Invite

Jeff Morrow is former sports editor for the Herald.