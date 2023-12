Michigan high school football: Meet the 2023 All-State teams, Divisions 1-8

The 2023 Detroit Free Press All-State teams, from Divisions 1 to 8, as selected by special writer Mick McCabe:

Division 1

Offense

WR: Dylan Mesman, Saline

OL: Cal Rutherford, Novi Detroit Catholic Central

OL: Alex McPhee, Rockford

OL: Jacob Kropchak, Rochester Hills Stoney Creek

OL: Stephen Jackson, Grandville

OL: Idaryius Cotton, Plymouth

WR: Boden Fernsler, Novi

WR: DeShaun Lanier, Clinton Township Chippewa Valley

QB: Bryce Underwood, Belleville

QB: CJ Carr, Saline (captain)

Saline quarterback CJ Carr throws downfield as Belleville's Ray-Mond Smith (22) moves in to try and stop him during first-half action in the MHSAA Division 1 playoff game between Saline and Belleville at Belleville High School on Saturday, Nov. 4, 2023.

RB: AJ Hill, Davison

K/P: Will Hoffman, Lake Orion

Defense

DL: Victor Earl, Romeo

DL: David Osagiede, St. Clair Shores Lakeview

DL: Reggie Gardner, Southfield A&T

DL: Joe DeBrincat, Lake Orion

LB: Evan Deak, Northville

LB: Brady Hambry, Macomb Dakota

LB: Stellan Bowman, East Kentwood

LB: Ryan Ahern, Rockford

DB: Derrick Jackson III, Detroit Cass Tech

DB: Jamir Benjamin, Southfield A&T

DB: Adrian Walker, Belleville (captain)

Belleville's Adrian Walker stiff arms Saline's Ryan Kavanaugh (2) as he runs for extra yardage during first-half action in the MHSAA Division 1 playoff game between Saline and Belleville at Belleville High School on Saturday, Nov. 4, 2023.

Division 2

Offense

WR: Damion King, Warren De La Salle

OL: Quincy Johnson, Muskegon

OL: William Woodard, Roseville

OL: Jake Nagy, Gibraltar Carlson

OL: Andrew Rupert, Warren Mott

OL: Jake Longman, Portage Central

WR: Charlie Baker, East Lansing

QB: M’Khi Guy, Muskegon (captain)

Muskegon's M'Khi Guy (3) runs the ball against the Warren De La Salle defense during the Division 2 football state championship game at Ford Field in Detroit on Saturday, Nov. 25, 2023.

RB: Brock Townsend, Caledonia

RB: Jace Clarizio, East Lansing

RB: Izaiah Wright, Gibraltar Carlson

K/P: Kyle Ostrowski, Gibraltar Carlson

Defense

DL: Gavin Bolley, Allen Park

DL: Jadien Mavins, Livonia Franklin

DL: Ben Radley, South Lyon

DL: Brendon Rice, North Farmington

LB: Carson Schnurstein, Portage Central

LB: Lex Wilson, Grosse Pointe South

LB: Dalton Drogosh, Warren De La Salle

LB: Huston Eubank, Roseville

DB: Elijah Dotson, U-D Jesuit

DB: Blake Ottow, Byron Center

DB: Kandakai Sherman, Warren De La Salle (captain)

Warren De La Salle linebacker Kandakai Sherman

Division 3

Offense

WR: Ka’Von Matthews, Detroit King

OL: Mitchell Snyder, Marquette

OL: Joey Wing, Grand Rapids Forest Hills Central

OL: Liam Vaughan, Walled Lake Western

OL: Rusty Klaer, St. Joseph

OL: Alex Winter, Lowell

WR: Da’Kari Neely, Flint Kearsley

QB: Cason Carswell, Mason

A medical team member checks Mason quarterback Cason Carswell's leg during the game against Detroit King at Chelsea High School on Saturday, Nov. 18, 2023.

RB: TJ Hartman, Grand Rapids Forest Hills Central (captain)

RB: Gavin Noonan, Walled Lake Western

RB: AJ Martel, Mason

K/P: Noah Berdiner, Parma Western

Defense

DL: Marquise White, Detroit King (captain)

DL: Chandler Allen, Warren Fitzgerald

DL: Chris Piwowarczyk, Fenton

DL: Ricky Johnson, Battle Creek Harper Creek

LB: Gavin Troy, Port Huron

Port Huron’s Gavin Troy runs the ball as a Marysville defender wraps him up Friday, Oct. 20, 2023, during their football game at Walt Braun Viking Stadium in Marysville.

LB: Gibson French, Parma Western

LB: Brady Pretzlaff, Gaylord

DB: Charlie Hoekstra, East Grand Rapids

DB: Tony Simmons, Holly

DB: Ian Adams, Riverview

DB: Trey Sloothaak, Zeeland West

Division 4

Offense

WR: Jake Vermaas, Grand Rapids South Christian

OL: Tyon Atkins, Harper Woods (captain)

OL: Seth Anstead, Chelsea

OL: Darrin Strey, Paw Paw

OL: Hunter Carey, Lake Fenton

OL: Ben Sennabaum, Goodrich

WR: Drew Hickmott, Ortonville-Brandon

QB: Carson Vis, Grand Rapids South Christian

RB: Tyson Hill, Chelsea

RB: Nakai Amachree, Haslett

RB: Caden Thelen, Portland

K/P: Ashton Hunter, Lake Fenton

Defense

DL: Sam Talaga, Freeland

DL: Camren VanSolkema, Grand Rapids South Christian (captain)

DL: Jevon Jones, Harper Woods

DL: Jaden Jankowski, Adrian

LB: Easton Phipps, Goodrich

LB: Mark Meyers, Portland

LB: Cooper Nye, Carleton Airport

DB: Kyle Stratton, Whitehall

DB: Max Macklem, Goodrich

DB: Marcello Vitti, Dearborn Divine Child

DB: Jamel Belcher, Redford Union

Division 5

Offense

WR: Tarik Bower, Corunna

OL: Derrick Simmons, Frankenmuth

OL: Brendan Napieralski, Grand Rapids Catholic Central

OL: Logan Klein, Gladwin

OL: Matthew Misch, Richmond

OL: Frank Stevens, Birch Run

WR: Max Fellows, Essexville-Garber

QB: Connor Wolfe, Grand Rapids Catholic Central

RB: Charlie DeBruyn, Grand Rapids West Catholic

RB: Brian Booms, Flat Rock

RB: Kellen Russell-Dixon, Grand Rapids Catholic Central (captain)

K/P: Braden Andrejack, Corunna

Defense

DL: Noah Johnson, Kingsford

DL: Carlos DuBose, Detroit Southeastern

DL: Colin Main, Frankenmuth

DL: Rocco Breslin, Flat Rock

LB: Jaden Eddington, Corunna

LB: Matthew Sadecki, Pontiac Notre Dame Prep

LB: Lamar Mallard, Romulus

DB: Dreshaun Johnson, Detroit Denby

DB: Parker Atkinson, Marine City

Marine City's Parker Atkinson carries the ball on a keeper during a Division 5 district semifinal against Richmond at East China Stadium on Friday, Oct. 27, 2023.

DB: Ashton Luckhardt, Shepherd

DB: Wyatt Bower, Corunna (captain)

Division 6

Offense

WR: Braden Rabideau, Lansing Catholic

OL: Jackson Wertenberger, Ida

OL: Wyatt Spalo, Reed City

OL: Miles Haggart, Clare

OL: Broden Steinke, Brooklyn Columbia Central

OL: Brock PeLong, Chippewa Hills

WR: Jordan Anderson, Detroit Edison

QB: Nate Young, Gladstone

RB: Chase Battani, Almont

RB: Lai Lacar, Negaunee

RB: Eli Graves, Kingsley (captain)

K/P: Tony Ochoa, Clawson

Defense

DL: Caius Johns, Manistee

DL: Chase Gale, Hart

DL: Kaden McGinnis, Lake City

DL: Jeremiah Sharpe, Warren Michigan Collegiate

LB: Ayden Fergueron, Almont (captain)

LB: Alan Bjorn, Calumet

LB: Max Goethals, Kingsley

LB: Max Hammond, Reed City

DB: Hayden Stevens, Clawson

DB: Tryce Tokar, Ovid-Elsie

DB: Die’Jhone Patterson, Detroit Pershing

Division 7

Offense

WR: T.J. Byard, North Muskegon

OL: Nolan Collins, Lawton

OL: Justin Uhl, Beaverton

OL: Trysten Gruber, Cass City

OL: James McCardle, Elkton-Pigeon-Bay Port

OL: Brayden Greensky, Charlevoix

WR: DeCarlos White, Detroit Central

QB: James Young, North Muskegon

RB: Kadale Williams, Jackson Lumen Christi (captain)

Jackson Lumen Christi's Kadale Williams tries to get into the end zone as Traverse City St. Francis' Conor Smith stops him during the first half of Lumen Christi's 15-12 win in the Division 7 state final at Ford Field on Saturday, Nov 26, 2022.

RB: Nik Shadley, Clinton

RB: Landon Bardowski, Menominee

K/P: Logan Nap, Lawton

Defense

DL: Lucas Thoune, Menominee

DL: Brevin Hendricks, Millington

DL: Luke Smith, Jackson Lumen Christi

DL: MJ Dailey, Montrose

LB: Landon Swanson, Charlevoix

LB: Jack Reid, Grass Lake

LB: Cole Breitenwischer, Clinton

DB: Gavin Hart, Schoolcraft

DB: Ben McNally, McBain

DB: Dallas Walsh, Millington

DB: Trevor Theuerkauf, Menominee (captain)

Division 8

Offense

WR: Matthew Colavecchi, Iron Mountain

OL: Jack Iott, Ottawa Lake Whiteford

OL: Evan Curtiss, Fowler

OL: Mitchell Foote, Ubly

OL: Logan Broekhuizen, Michigan Lutheran Seminary

OL: Slade Raleigh, New Lothrop

WR: Dakobe White, Evart

QB: Jack Kulhanek, New Lothrop

RB: Canden Peruski, Ubly (captain)

RB: Luke Wolfe, Iron Mountain

RB: Kyle Maiorana, Sterling Heights Parkway Christian

K/P: Carter Lance, Fowler

Defense

DL: Kaden Lawhorn, Harbor Beach

DL: Lucas Sischo, Bark River-Harris

DL: Jamisen Latham, Beal City

DL: Brandon Pass, Ithaca

LB: Hunter Smith, Ishpeming

LB: Jake Iott, Ottawa Lake-Whiteford (captain)

LB: Fletcher Anderson, Frankfort

LB: Noah Risner, Ithaca

DB: Austin Marry, Hudson

DB: Nick Sobush, Riverview Richard

DB: Ryan Ruddy, Ottawa Lake Whiteford

Honorable mention

Receivers: Austin Long, Vassar; Josh Wilson, Beal City; DeJuan Garland, Mount Clemens; Kolby Masserant, Whiteford; Zach Halfmann, Fowler; Tyler Cumper, Cass City; Eli Beal, Menominee; Alex Newville, North Muskegon; Jamison Custer, Ovid-Elsie; Mylek Lee, Romulus; Donald Corlew III, Gladwin; Jaxon Martinus, Birch Run; Michael Beaudrie, Flat Rock; Jake Heemstra, Forest Hills Eastern; Jude Klunder, Grand Rapids Christian; Trannon Aylor, Whitehall; Max Richardson, Forest Hills Central; Brody Smeyers, Zeeland West; Kaleb Parrish, Mason; Malachi Irving, Warren Fitzgerald; Kristian Kilpatrick, Fenton; Isaac Lee, Byron Center; Hunter Belanger, Grosse Pointe South; Phoenix Glassnor, De La Salle; Ayden Bower, Waterford Mott; Sebastian Boyea, Brighton; Caleb Webb, Brighton; JT Webber, Grand Blanc; Brody Kosin, Clarkston; Braiden Whitaker, Dundee; Aidan Paquin, Onsted; Nolan Carruthers, Pinckney; Donovan Guerrant, Harper Woods; Seth Marek, Petoskey; Kevin Simes, Belleville; Cam Kruisenga, Rockford; Caid Fox, Saline; Isaac Poot, Rockford.

Linemen: Joey Pietrosante, Brother Rice; Caleb Bott, Kingsley; Tyler Dodd, Woodhaven; Andrew Nasr, Cardinal Mooney; Colin Kasben, Maple City Glen Lake; Brenen Salani, Manton; KeSean McGaffie, Detroit Central; Jonathon Sikkema, McBain; Wyatt Hicks, Clinton; MJ Dailey, Montrose; Lucas Thoune, Menominee; Isaiah Bankston, Almont; Caleb Bott, Kingsley; James Pearson, Kingsley; Jack Ingram, Caro; Nolan Collins, Lawton; Bennett VandenBerg, Constantine; Jake Punches, Clare; Shamar Riser-Pressley, Clintondale; James Pearson, Kingsley; Waylon Lingeman, Central Montcalm; Louis Curry, Pershing; Vinny Howes, Gladstone; Yousif Abu-Joudeh, Almont; Alan Mrva, Corunna; Grant Daniels, Vicksburg; Mason Howe, North Brunch; Braden Mulcahy, Forest Hills Eastern; JaMar Hill, Whitehall; Matthew Foor, Airport; Caleb Fisher, Haslett; Joey Wing, Forest Hills Central; Matthias Buter, Zeeland West; Grant Gilchrist, Mason; Ezekiel Bradley-Lewis, King; Justin Dungey, Lansing Waverly; Noah Maiuri, Port Huron; Jack Fleury, Brother Rice; John Paolo Elias, Avondale; Jacob Tuur, De La Salle; Cam Clark, Dexter; Andrew Booth, Swartz Creek; Kole Andrews, Flushing; Zachary Green, U-D Jesuit; Robert Mills, Muskegon; Jaylen Washington, Cass Tech; Cael Rogowski, Novi Detroit Catholic Central; Hayden Lorius, Brighton; Spencer Beckeman, Stoney Creek; Reggie Gardner, Southfield; Rashad Jones, Belleville; Julius Brown, Blissfield; Brandon Hamilton, Niles; Dasan Smith, Marquette; Kyle Brunan, Traverse City West; Anderson Farmer, Traverse City Central; Max Stoecker, Midland; Gregory Patrick, Portage Northern; Miguel Boetello, Muskegon; Luke Emmons, Mona Shores; Bodin Hurley, Byron Center; Noah Bishop, Cass Tech.

Quarterbacks: Gavyn Merchant, Kingsley; Caleb Walker, Novi; Brayden Lape, Grass Lake; Preston Wallace, Evart; Korbyn Russell, East Jordan; Evan Peruski, Ubly; Hunter DeBarr, Whiteford; Mabry Wansley, Burton Bentley; Ian Crump, Millington; Grant Bradley, Napoleon; Ian Crump, Millington; Darin Kunkel, Lake City; Caleb Moore, Michigan Collegiate; Tomas O’Meara, Ann Arbor Richard; Jacob Tuttle, Notre Dame Prep; Graham Junge, Flat Rock; Christopher Kendrick, Denby; Eddie Cesar, Lutheran North; Jack Rich, Frankenmuth; Sean Parker, Adrian; Joseph Pizzo, Lansing Sexton; Jack Lupo, Grosse Pointe South; Riley Vennix, Big Rapids; Mason McDonald, Forest Hills Central; Trenton Bolhouse, Zeeland West; Darryl Flemister III, King; Logan Borodychuk, Mt. Pleasant; Jackson Reisbig, Lowell; Tyler Herzog, Avondale; Ben Fletcher, East Lansing; Sante Gasperoni, Warren De La Salle; Kalieb Osborne, Waterford Mott; Andrew Schuster, Chippewa Valley; Jaydyn Pydyn, Novi Detroit Catholic Central; Reqez Nancy, West Bloomfield; Sawyer Glennie, Davison; Dan Wallington, Benzie Central; Jackson Conn, Ithaca; Gavin Espinoza, Croswell-Lexington; Drake Irwin, Rockford; Grant Heatherton, Brighton.

Running backs: Kaden Kott, Manistee; Lukas Strine, Reading; Antonio Sobush, Riverview Richard; Seth Maurer, Ubly; Carson Koehler, Michigan Lutheran Seminary; Mariyon Ford, Detroit Loyola; Blake Sloan, Manchester; Landon Germain, Millington; John Ondrus, Reed City; Joseluis Andaverde, Hart; Nico Finn, Buchanan; Brayden Florian, Chesaning; Braden Ellison, Brooklyn CC; Jake Huspen, Grayling; Zion Black, Bridgeport; Trevor Jones, Muskegon Oakridge; Jackson Malburg, Armada; Zach Mylenek, Notre Dame Prep; Keith Cohen, Southeastern; Griffin Barker, Frankenmuth; Elizin Rouse, Kingsford; Cooper Nye, Airport; Jaydon Hutchinson, North Branch; Tyler Traub, Divine Child; Eli Craig, Clarenceville; PJ DeYoung, Paw Paw; Chase Burnett, Goodrich; Carter Saccucci, Marysville; Bronson Carpenter, Harper Creek; Isaac LeMieux, Coopersville; Jahi Wood, Lansing Waverly; Ryan Allen, Milford; Ronnie Johnson, Dexter; Sincer Boyd, Swartz Creek; Jacob Krause, East Grand Rapids; Ty Robertson, Saginaw Heritage; Cam Pettaway, Farmington; Darren Harris, Detroit Henry Ford; Dwataye Sams, East Lansing; Michael Bolan, Waterford Mott; Jayden Terry, Grandville; Kayden Forbes, West Ottawa; Ashton Rooney, Trenton; Carter Krause, Sandusky; Donovan Fox, Whitmore Lake; Ty Bensinger, Gaylord; Paul Hess, Niles; AJ Bryan, Tecumseh; Jakob Price; Muskegon.

Linebacker: Cole Merrill, Bear Lake; Cheven Lesko, Vassar; Luke Bright, Cardinal Mooney; Joey Calhoun, Riverview Richard; Ben Geldi, Beal City; Christian Buckner, Burton Bentley; Jake Pickford, Hudson; Shea Woodke, Harbor Beach; Raylon Murry, Loyola; William Warner, Beaverton; Chuck Meyers, North Muskegon; Zach Erichson, Reed City; Jaidon Buniack, Caro; Aydin Johnson, Parchment; Jimmy Kendzicky, Ann Arbor Richard; Ryer Snow, West Catholic; Cooper Buhl, Dundee; Jake Difalco, Ortonville-Brandon; Kaydin Lujan, Sault Ste. Marie; Garrett Forgash, Bay City Glenn; Jaylon Johnson, Clarenceville; Aiden Bergin, Country Day; De’Moor Andrews, Lansing Sexton; Brandon Lee, Marysville; Cole Koreger, Erie Mason; Philip Wilber, Big Rapids; Easton Cook, Muskegon Catholic; Nolan Hartl, Forest Hills Central; Marvell Eggleston, King; Case Johnson, Greenville; Michael Bush, Linden; Wyatt Lesnew, Milford; Nathan Gersh, Dexter; Brycen Anderson, Walled Lake Central; Isaiah Sams, East Lansing; Isaiah Veatch, Waterford Mott; Jay’Von Barnes, Waterford Mott; Joey Lorabardiere, Grand Blanc; Ryan Rylea, Romeo; Mauricio Clayton, Southfield; Jalen Edwards, Davison; William Gaskell V, Milan; Bo Schwartz, Bullock Creek; Damon Powers, Westland Glenn; Ethan Carter, Hudsonville; Cody Raymond, Utica Eisenhower.

Defensive backs: Mill Coleman III, Grand Rapids Catholic Central; Braylon Grybauskas, East Jordan; Melvin Munson, Pontiac Arts & Technology; Emerson Farmer, Frankfort; Benson Harper, Harbor Beach; Wyatt Hepner, Grosse Pointe South; Calondrey Hardy, Detroit Central; Britton Hampton, Lumen Christi; Eli Berthaume, Gladstone; Luke Winkler, Almont; Jaden Taylor, Parchment; Landon Troyer, Vicksburg; Chase Dawkins, Country Day; Bryan Convertini, Muskegon Catholic; Rolando Robelin, Zeeland West; Cole Ries, Mason; Wyatt Hepner, Grosse Pointe South; Michael Woods, Farmington; Phillip Cato, U-D Jesuit; Desmond Straughton, Roseville; Tyler Wright, Renaissance; Jamir Benjamin, West Bloomfield; Anthony Perdue, Grand Blanc.

Kickers/punters: Brett Mueller, Ubly; Cormack Price, Reading; Spencer Sanchez, Marine City; Kolten Bartles, Richmond; Billy Hull, Vicksburg; Zac Wright, Marysville; Bebe Rabhi, De La Salle; CJ Rosati, Grosse Pointe South; Joseph Celaj, Romeo; Brayden Lane, Belleville; Eli Meylan, Bay City Western; Avery Kucharski, Portage Northern; Adrian Ramos, Muskegon.

This article originally appeared on Detroit Free Press: Michigan high school football: Meet the 2023 All-State teams