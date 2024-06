MHSAA Playoff Scoreboard: Saturday, June 1, 2024

Saturday marked one of the busiest and high-stakes days of the year for high school sports, with MHSAA playoff action in track and field, baseball, softball, girls soccer and boys lacrosse.

Here’s a look at how our area teams fared and who brought home the hardware.

Boys Lacrosse:

Div. 2 State Quarterfinal: Haslett-Williamston 7, Forest Hills Central 11

Girls Soccer:

Div. 3, District 41 Championship: Olivet 0, Eaton Rapids 4

Baseball:

Div. 1, District 9 Semifinal: Grand Ledge 12, East Lansing 3

DIv. 1, District 9 Semifinal: Lansing Everett 0, Okemos 16

Div. 1, District 9 Championship: Okemos 5, Grand Ledge 3

Div. 1, District 10 Semifinal: Battle Creek Central 0, Holt 1 (forfeit)

Div. 1, District 10 Semifinal: Battle Creek Lakeview 15, Jackson 0

Div. 1, District 10 Championship: Holt 1, Battle Creek Lakeview 7

Div. 2, District 47 Semifinal: Parma Western 8, Jackson Northwest 10

Div. 2, District 47 Championship: Battle Creek Harper Creek 7, Jackson Northwest 5

Div. 2, District 48 Semifinal: Charlotte 2, Ionia 3

Div. 2, District 48 Semifinal: Lakewood 5, Portland 2

Div. 2, District 48 Championship: Lakewood 5, Ionia 8

Div. 2, District 63 Semifinal: Haslett 2, Fowlerville 3

Div. 2, District 63 Semifinal: Owosso 0, Williamston 9

Div. 2, District 63 Championship: Williamston 17, Fowlerville 0

Div. 2, District 64 Semifinal: Lansing Sexton 1, Dewitt 16

Div. 2, District 64 Semifinal: Mason 6, St. Johns 3

Div. 2, District 64 Championship: Mason 0, Dewitt 16

Div. 3, District 77 Semifinal: Ithaca 3, Pewamo-Westphalia 9

Div. 3, District 77 Championship: Pewamo-Westphalia 2, Central Montcalm 5

Div. 3, District 78 Semifinal: Lansing Catholic 3, Bath 2

Div. 3, District 78 Semifinal: Dansville 1, Laingsburg 3

Div. 3, District 78 Championship: Lansing Catholic 6, Laingsburg 3

Div. 3, District 79 Semifinal: Napoleon 2, Leslie 0

Div. 3, District 79 Semifinal: Michigan Center 6, Stockbridge 7

Div. 3, District 79 Championship: Stockbridge 0, Napoleon 10

Div. 3, District 80 Semifinal: Homer 1, Jackson Lumen Christi 17

Div. 3, District 80 Semifinal: Olivet 7, Stockbridge 4

Div. 3, District 80 Championship: Olivet 0, Jackson Lumen Christi 1

Div. 4, District 112 Semifinal: Byron 5, Morrice 11

Div. 4, District 112 Semifinal: Lansing Christian 10, Potterville 0

Div. 4, District 112 Championship: Lansing Christian 5, Morrice 1

Softball:

Div. 1, District 10 Semifinal: Holt 16, Battle Creek Central 0

Div. 1, District 10 Semifinal: Battle Creek Lakeview 17, Holt 0

Div. 1, District 10 Championship: Holt 6, Battle Creek Lakeview 10

Div. 2, District 44 Semifinal: Hastings 4, Ionia 9

Div. 2, District 44 Semifinal: Portland 12, Lakewood 6

Div. 2, District 44 Championship: Ionia 3, Portland 18

Div. 2, District 49 Semifinal: Parma Western 0, Eaton Rapids 5

Div. 2, District 49 Semifinal: Charlotte 4, Mason 13

Div. 2, District 49 Championship: Mason 5, Eaton Rapids 4

Div. 2, District 50 Semifinal: Fowlerville 4, Dewitt 8

Div. 2, District 50 Semifinal: Williamston 12, St. Johns 1

Div. 2, District 50 Championship: Williamston 10, Dewitt 12

Div. 3, District 74 Semifinal: Calvin Christian 10, Saranac 0

Div. 3, District 80 Semifinal: Springport 1, Hanover-Horton 3

Div. 3, District 80 Semifinal: Olivet 1, Jackson Lumen Christi 12

Div. 3, District 80 Championship: Jackson Lumen Christi 1, Hanover-Horton 3

Div. 3, District 81 Semifinal: Leslie 4, Grass Lake 3

Div. 3, District 81 Semifinal: Stockbridge 3, Napoleon 7

Div. 3, District 81 Championship: Napoleon 1, Leslie 15

Div. 3, District 89 Semifinal: Bath 7, Ovid-Elsie 5

Div. 3, District 89 Semifinal: Lansing Catholic 4, Laingsburg 2

Div. 3, District 89 Championship: Lansing Catholic 17, Bath 6

Div. 3, District 90 Semifinal: Chesaning 1, Perry 2

Div. 3, District 90 Championship: New Lothrop 12, Perry 0

