Medina’s Brody Fry headlines Niagara-Orleans League spring all-stars

Here are the greater Niagara region athletes who were named to the Niagara-Orleans League all-star teams for the spring seasons. Baseball and softball all-stars are voted on by the league coaches, while tennis and track and field are determined by the league championship meets.

BASEBALL

Player of the Year: Brody Fry, Jr., Medina

First team: Tyler Johnston, Jr., Wilson; Brody Fry, Jr., Medina; Connor Ernest, Sr., Wilson; Ethan Kuzma, Sr., Roy-Hart; Ryleigh Culver, Jr., Medina; Jake Gould, Sr., Roy-Hart; Aidan Papaj, Fr., Medina; Dawson Draper, Sr., Roy-Hart; Julian Woodworth, Sr., Medina; Ryan Hough, So., Wilson.

Second team: Cam Perry, Jr., Newfane; Preston Woodworth, Fresh., Medina; Aiden Perry, Jr., Newfane; Brayden Seitz; So., Newfane; Carter Woodworth, Jr., Medina; Remington Albee; Roy-Hart, Sr.; Tyler Durow, Jr., Wilson; Ben Dickinson, Sr., Newfane; Brayden Hy, Sr., Roy-Hart; Blake Simpson, Sr., Wilson; Jack Goehle, Sr., Newfane.

Honorable mention: Jackson Prynn, So., Barker; Tristen Garcia, Jr., Barker; Richard Keppler, Sr., Medina; Brandon Christiannsen, Sr., Medina; Vinny Gray, So., Medina; Jon Beiter, Sr., Newfane; Gavin Heideman; So., Roy-Hart; Sean Mettler, So., Roy-Hart; Tyler Woolson, Jr., Wilson; Casey Sidote, Sr., Wilson; Aiden Flynn, Jr., Wilson.

SOFTBALL

First team: Peyton Bradley, So., Barker; Anna Bowerman, Sr., Barker; Kaylee Stoll, So., Barker; Rian Faery, Sr., Wilson; Riley Robinson, Jr., Wilson; Hayley Hillburn, So., Roy-Hart; Kaitlin Mettler, Jr., Roy-Hart; Iyla Lilleby, Sr., Medina; Kameryn Boyer, Jr., Newfane.

Second team: Madyson Flint, 8th, Barker; Rachel Sutter, Sr., Barker; Abbie Faery, So., Wilson; Aleena Adamczyk, Jr., Wilson; Abby Fox, So., Roy-Hart; Peyton May, So., Roy-Hart; Lorelei Sanders, Sr., Medina; Kim Schmitt, So., Newfane; Arnie Sturtevant, 8th, Barker.

Honorable mention: Gabby Ross, So., Newfane; Hannah Zastrow, Sr., Newfane; Baileigh McAdoo, Sr., Medina; Samantha Heschke, Fr., Wilson; Cait Cliffe, Sr., Wilson; Peyton McInnis, Sr., Wilson; Madelina Pavlock, So, Barker; Lila Brigham, Jr., Roy-Hart; Alayna Kowalski, So., Roy-Hart.

TENNIS

First Team: Luke Gunby, Sr., Newfane; Aubry Christiano, Sr., Wilson; Daniel Goodwin, So., Barker; Lucas Dersarkissian, Sr., Barker; Tyler Goff-Brown, Jr., Wilson.

Second Team: Tyler Rothwell, So., Roy-Hart; River Jones, Fr., Medina; Avery Nedelko, Jr., Wilson; Lily Gurski, Fr., Wilson; Allie Trombley, Jr., Roy-Hart.

Honorable Mention: Shelby Robinson, Fr., Wilson; Tessa Guenther, Fr., Wilson; Kaylie Churchill, So., Roy-Hart; Garret Glyshaw, So., Roy-Hart; Dylan Lamont, Fr., Newfane; Angel Mulcahy, Sr., Medina; Logan Trillizio, Jr., Medina.

BOYS TRACK AND FIELD

Champions: 110 Hurdles: Kaedan Cleveland, Sr., Medina; 100: Braden Ricker, Jr., Roy-Hart; 200: Braden Ricker, Jr., Roy-Hart; 400: Ben Dickinson, Sr., Newfane; 800: Liam Betteridge, Jr., Newfane; 1,600: Liam Betteridge, Jr., Newfane; 3,200: Liam Betteridge, Jr., Newfane; 3,000 Steeplechase: Jaydan Ruble, Jr., Wilson; High Jump: Gordon Young, Jr., Medina; Triple Jump: Ben Dickinson, Sr., Newfane; Pole Vault: Sebastian Winchell, Sr., Newfane; Shot Put: Zackary Santarsiero, Sr., Barker; 4x400 relay: Roy-Hart (Jose Pabon-Rosa, Zachary Schultz, Braden Ricker, Ronan Klug); 4x800 relay: Roy-Hart (Josiah Rodriguez, Zachary Schultz, Lawson Wallworth, Ronan Klug).

GIRLS TRACK AND FIELD

Champions: 100 Hurdles: Jordyn Kinne, So., Barker; 400 Hurdles: Julia Miles, Sr., Roy-Hart; 100: Savanna Jones, Fr., Wilson; 200: Savanna Jones, Fr., Wilson; 400: Stephanie Chunco, So., Newfane; 1,500: Kyle Bowman, Sr., Newfane; 3,000: Emma Evans, Sr., Barker; Steeplechase: Jillian Ossont, So., Roy-Hart; Pentathlon: Madison Horn, 8th, Wilson; High Jump: Julia Miles, Sr., Roy-Hart; Pole Vault; Marisa Schultz, Jr., Wilson; Long Jump: Madelynn Rutledge, Sr., Medina; Triple Jump: Madelynn Rutledge, Sr., Medina; Discus Throw: Keira Dalton, Sr., Barker; Shot Put: Illianna Manning, Fr., Barker; 4x100 relay: Wilson (Isabella Thrush, Addison Elia, Marisa Schultz, Savanna Jones); 4x800 relay: Newfane (Jenna Achytl, Kylie Bowman, Jade Jerge, Isabella Pasquale, junior).