McAlester athletes represent at regionals, qualify for state meet

May 6—The Mac showed up on the track.

Buffalo track and field athletes competed Saturday in the Oklahoma Secondary Schools Activities Association Class 5A regional meet at Jenks, with multiple athletes qualifying for the state meet in a litany of events.

According to OSSAA rules, "regional winners of first, second, and third places qualify for the state championship. The next four best performances from fourth-seventh place finishers (times, heights and distances) also qualify for the state meet, provided that the state meet site consists of eight or more lanes."

Automatic Buffs qualifiers for the state meet that recorded a first through third place finish included Carter Lance in the boys high jump, Kylie Dooney in the girls high jump, Chloe Elam in the girls pole vault, Liam McMahan and Izek Danal in the boys pole vault, and Valeria Elizondo in the girls long jump — with many more in contention for at-large bids.

Here is a list of McAlester athletes that placed in the top seven of their events during Saturday's regional track meet:

BOYS 200M DASH

1 Kamarion Walker, Memorial 22.09

2 Kayden McGee, Muskogee 22.28

3 Carmello Williamson, Nathan Hale, 22.31

4 Jeremiah Moore, Nathan Hale 22.88

5 Eli Pemberton, McAlester 23.24

6 Jeradiah Hernandez, Nathan Hale 23.32

7 Timothy Moore, Muskogee, 23.45

GIRLS 100M HURDLES

1 Diamond Lewis, Muskogee 14.97

2 Dynashia Bailey, Tahlequah 17.47

3 Ariana Cazzell, Sapulpa 17.58

4 Rylee Forehand, McAlester 17.62

5 Kaylee Kendrick, Glenpool 18.03

6 Avery Sayre, Muskogee 18.11

7 Jordan Barry, Glenpool 18.16

BOYS 110M HURDLES

1 Michael Villacorta, Midwest City 16.19

2 Adrian Billingsley, Muskogee 16.23

3 Żaden Cazzell, Sapulpa 16.38

4 Cayden Nix, Tahlequah 16.48

5 Izek Danal, McAlester 17.62

6 Theus McGuire, Midwest City 17.90

7 William Jenson, Glenpool 18.78

BOYS 300M HURDLES

1 EJ James, Muskogee 40.88

2 Adrian Billingsley, Muskogee 42.45

3 Michael Villacorta, Midwest City 42.78

4 Theus McGuire, Midwest City 42.97

5 Izek Danal, McAlester 44.65

6 William Jenson, Glenpool 44.89

7 Novena Webb, Tahlequah, 45.47

GIRLS 4x100M RELAY

1 Muskogee 48.44

2 Glenpool 49.25

3 Tahlequah 49.55

4 Midwest City 50.18

5 Sapulpa 50.39

6 McAlester (A'Zya Tasby, Jayla Parjo, Addison Relayson, Bailey Caldwell) 52.24

7 East Central 52.60

BOYS 4x100M RELAY

1 Midwest City, 42.49

2 Muskogee, 42.53

3 East Central 43.18

4 Sapulpa 43.62

5 McAlester (Eli Pemberton, Bryson Baker, Stephen Gragg, Carter Lance) 43.63

6 Memorial 44.05

7 Glenpool 44.87

GIRLS 4x200M RELAY

1 Muskogee 1:42.54

2 Tahlequah 1:44.29

3 Glenpool 1:45.72

4 Midwest City 1:46.71

5 Sapulpa 1:51.65

6 McAlester (Bailey Caldwell, A'Zya Tasby, Rylan Lesnau, Kenzie Finamore) 1:53.00

7 East Central 1:53.65

BOYS 4x200M RELAY

1 Muskogee 1:28.03

2 Memorial 1:28.92

3 Midwest City 1:29.04

4 Sapulpa 1:31.11

5 McAlester (Carter Lance, Stephen Gragg, Bryson Baker, Eli Pemberton) 1:31.26

6 Glenpool 1:31.48

7 East Central 1:31.60

GIRLS 4x400M RELAY

1 Muskogee 4:07.70

2 Tahlequah 4:09.30

3 Sapulpa 4:16.80

4 Midwest City 4:22.08

5 Glenpool 4:23.22

6 McAlester (Valeria Elizondo, Kylie Dooney, Melissa Elizando, Tori Kilburn) 4:37.20

BOYS 4x400M RELAY

1 Nathan Hale 3:27.22

2 Muskogee 3:31.38

3 Sapulpa 3:32.46

4 Midwest City 3:34.32

5 Glenpool 3:37.96

6 McAlester (Stephen Gragg, Carter Lance, Owen Russell, Cade French) 3:38.76

7 East Central 3:48.56

GIRLS HIGH JUMP

1 Tyra McKinnie, Glenpool 5-02.00

2 Tyler Heard, Sapulpa 5-02.00

3 Kylie Dooney, McAlester 4-10.00

4 Katie Allen, McAlester 4-10.00

5 Tori Kilburn, McAlester 4-06.00

5 Sanya Griffith, Glenpool 4-06.00

7 Carson Gilbert, Tahlequah, 4-06.00

BOYS HIGH JUMP

1 Bryce Thornton, Muskogee 6-02.00

2 Carter Lance, McAlester 6-02.00

3 Logan Hicks, Sapulpa 6-02.00

4 Bishop Gordon Sapulpa 06-00.00

4 Zion Dedmon, Muskogee 6-00.00

6 Jamie Beasley, Muskogee 6-00.00

6 De'Veion Bickham, McAlester 6-00.00

GIRLS POLE VAULT

1 Camden Hull, Glenpool 7-00.00

2 Keira Mcinnins, Tahlequah 6-06.00

3 Chloe Elam, McAlester 6-06.00

4 Kylie Andrews, Glenpool 6-00.00

5 Melissa Elizando, McAlester 5-06.00

BOYS POLE VAULT

1 Carson Kendrick, Glenpool 11-00.00

2 Liam McMahan, McAlester 10-00.00

3 Izek Danal, McAlester 10-00.00

4 Colton Martin, Glenpool 10-00.00

5 Owen Russell, McAlester 8-06.00

GIRLS LONG JUMP

1 Saniya Craven, Glenpool 17-07.50

2 Jordan Hannah, Midwest City 16-01.50

3 Valeria Elizondo, McAlester 16-00.00

4 Tyra Mckinnie., Glenpool 15-11.00

5 Katie Allen, McAlester 15-09.25

6 Leandria Guess, Muskogee 15-08.75

7 Kylie Dooney, McAlester 15-04.50

BOYS LONG JUMP

1 Kyle Edwards, Sapulpa 23-00.50

2 Bishop Gordon, Sapulpa 22-09.50

3 Ethan Pennington, Glenpool 21-07.25

4 Deon Franklin, Nathan Hale 21-05.00

5 Ondraye Beasley, Muskogee 21-04.25

6 Cleveland Williamson, McAlester 21-01.50

7 Michael Puckett, Muskogee 20-06.00

GIRLS SHOT PUT

1 Deyanna Douglass, Midwest City 40-01.00

2 Sadie Stanglin, Tahlequah 34-04.50

3 Taylor Baldwin, Midwest City 33-01.50

4 Kori Rainwater, Tahlequah 31-02.00

5 Luisa Talavera, Southeast 30-11.00

6 Ariana Tomasikrucker, Tahlequah 30-11.00

7 Claire Milligan, McAlester 30-03.00

BOYS SHOT PUT

1 Vernon Pepiakitah, Muskogee 51-11.00

2 Oshea Stevenson, Muskogee 47-04.00

3 Tarrence Christel, Glenpool 46-11.00

4 Miguel Chavez, Muskogee 46-10.00

5 Zac Rogers, McAlester 46-05.75

6 Maurice Williams, Midwest City 45-01.50

7 Davion Escoe, Memorial 42-04.00