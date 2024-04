Mavericks, Warriors claim doubleheader sweeps from Bemidji State

Apr. 8—The Bemidji State softball team saw its losing streak extend to 10 games on Saturday after the Beavers were swept in two doubleheaders.

On Friday, BSU lost to Minnesota State on the road 2-1 and 9-3. A day later, Bemidji State fell 7-1 and 10-4 at Winona State.

The Beavers dropped to 8-27 and 2-10 in conference play.

Minnesota State 2, Bemidji State 1

BSU 000 000 1 — 1-4-1

USF 100 010 X — 2-6-1

WP: Armbruster (7 IP, 4 H, 1 R, 1 ER, 1 BB, 7 K)

LP: Dolan (6 IP, 6 H, 2 R, 2 ER, 3 BB, 5 K)

Minnesota State 9, Bemidji State 3

BSU 000 021 0 — 3-10-2

USF 400 311 X — 9-14-0

WP: Oetzmann (4.1 IP, 6 H, 2 R, 2 ER, 0 BB, 1 K)

LP: Hastings (0.1 IP, 4 H, 4 R, 2 ER, 1 BB, 0 K)

Winona State 7, Bemidji State 1

BSU 000 100 0 — 1-2-0

WSU 050 011 0 — 7-11-0

WP: Howe (4.2 IP, 2 H, 1 R, 1 ER, 4 BB, 3 K)

LP: Dolan (1.1 IP, 6 H, 5 R, 5 ER, 1 BB, 0 K)

Winona State 10, Bemidji State 4

BSU 300 000 1 — 4-11-2

WSU 322 003 0 — 10-12-0

WP: Smith (7 IP, 11 H, 4 R, 4 ER, 1 BB, 1 K)

LP: Hastings (2.2 IP, 8 H, 7 R, 5 ER, 2 BB, 0 K)