‘Madden’ overall player ratings for all the Cardinals players

While it is just a video game, it is always a big deal when player ratings are released for the “Madden NFL” video game each year. EA Sports has released player ratings for “Madden NFL 23” and fans and players all take notice.

Below we have the overall ratings for all the Cardinals players listed on the game, by position.

Listen to the latest from Cards Wire’s Jess Root on his podcast, Rise Up, See Red. Subscribe on Apple podcasts or Spotify.

Latest show:





Previous shows:





and





Quarterbacks

(AP Photo/Matt York)

Kyler Murray: 84

Colt McCoy: 62

Trace McSorley: 55

Running back

Michael Chow-Arizona Republic

James Conner: 81

Darrel Williams: 74

Eno Benjamin: 69

Jonathan Ward: 65

Keaontay Ingram: 65

Wide receiver

Mike Dinovo-USA TODAY Sports

DeAndre Hopkins: 96

Hollywood Brown: 84

A.J. Green: 80

Rondale Moore: 79

Andy Isabella: 70

Antoine Wesley: 69

Greg Dortch: 68

Tight end

Kyle Terada-USA TODAY Sports

Zach Ertz: 84

Maxx Williams: 76

Trey McBride: 73

Stephen Anderson: 66

David Wells: 59

Deon Yelder: 58

Offensive line

(AP Photo/Darryl Webb)

Rodney Hudson: 89

Justin Pugh: 79

D.J. Humphries: 75

Kelvin Beachum: 73

Will Hernandez: 72

Josh Jones: 68

Justin Murray: 66

Marquis Hayes: 63

Lecitus Smith: 62

Danny Isidora: 61

Sean Harlow: 59

Josh Miles: 55

Koda Martin: 55

Eric Smith: 52

Defensive line

(AP Photo/Ross D. Franklin)

J.J. Watt: 87

Zach Allen: 72

Kingsley Keke: 70

Leki Fotu: 68

Michael Dogbe: 66

Rashard Lawrence: 65

Matt Dickerson: 63

Jonathan Ledbetter: 62

Outside linebacker

(AP Photo/Kirk Irwin)

Markus Golden: 78

Devon Kennard: 74

Dennis Gardeck: 73

Cameron Thomas: 66

Myjai Sanders: 66

Jesse Luketa: 63

Victor Dimukeje: 61

Jessie Lemonier: 59

Inside linebackers

(AP Photo/Ross D. Franklin)

Isaiah Simmons: 78

Zaven Collins: 73

Nick Vigil: 70

Ben Niemann: 67

Joe Walker: 66

Tanner Vallejo: 66

Zeke Turner: 56

Cornerback

Quinn Harris-USA TODAY Sports

Byron Murphy: 82

Josh Jackson: 70

Marco Wilson: 68

Antonio Hamilton: 67

Breon Borders: 66

Christian Matthew: 64

Nate Brooks: 63

Safety

Joe Camporeale-USA TODAY Sports

Budda Baker: 92

Jalen Thompson: 79

Deionte Thompson: 71

James Wiggins: 65

Charles Washington: 64

Story continues

Specialists

Patrick Breen-The Republic

Matt Prater: 78

Andy Lee: 74

Aaron Brewer: 32

1

1