Lyle-Pacelli baseball team sweeps GEAC

May 11—The Lyle-Pacelli baseball team swept Glenville-Emmons/Alden-Conger (1-10 overall) by scores of 19-1 and 13-3 on the road Friday.

Logyn Brooks had six RBIs for LP (12-0 overall).

LP 19, GEAC 1

LP pitching: Jack Klingfus (W) 5 IP, 2 H, 5 BB, 1 ER, 6 K

LP hitting: Landon Meyer, 1-for-1, RBI, 2 R; Logyn Brooks, 1-for-3, 2 RBIs, R; Hunter VaDeer, 1-for-2, RBI, 2 R; Dawson Jenkins, 1-for-1; Isaac Nelsen, 0-for-1, 2 RBIs, 2 R; Dane Scahra, 1-for-1, 3 R; Jack Klingfus, 1-for-2, 2 RBIs, 3 R; Isaac Small, 1-for-2, 2 R; Hunter Wollenbnurg, 2 R, RBI; Grady Meyer, 1-for-1, 2 RBIs, 2 R

LP 13, GEAC 3

LP pitching: Grady Meyer (W) 5 I, 2 H, 5 BB, 3 R, 1 ER, 4 K

LP hitting: Meyer, 1-for-2, 2 RBIs, 2 R; Brooks, 3-for-3, 4 RBIs, R; VaDeer, 1-for-3, R; Nelsen, 1-for-3, RBI, R; Schara, 1-for-3, RBI, R; Klingfus, 1-for-3; Small, 1-for-2, 2 R; Jenkins, 1-for-2, RBI, 2 R; Meyer, 0-for-2, RBI, R